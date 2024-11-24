20+ человек, бесцеремонность которых до смешного доходит

Есть люди, которым чужие косые взгляды нипочем — знай себе воротят что хотят. А когда им делают замечания, они еще и невинно удивляются: «А что тут такого?» Встречи с такими вот незамутненными личностями запоминаются надолго, а кое-кто и в сети об этом рассказывает. Вот истории об этом.