20+ человек, бесцеремонность которых до смешного доходит
Народное творчество
1 час назад
Есть люди, которым чужие косые взгляды нипочем — знай себе воротят что хотят. А когда им делают замечания, они еще и невинно удивляются: «А что тут такого?» Встречи с такими вот незамутненными личностями запоминаются надолго, а кое-кто и в сети об этом рассказывает. Вот истории об этом.
- Соседка — женщина в возрасте, не так давно мужа потеряла, хотелось ее поддержать. Согласилась помочь ей с покраской волос. Сначала пришлось пару часов слушать ее сумбурные воспоминания. Понимая, что человеку выговориться надо, отодвинула свои планы. Под конец все же пришлось напомнить, зачем я здесь. Покрасила ее, она довольная, любуется собой в зеркало и вдруг спрашивает: «А ты умеешь клеить обои?» У нее есть и сын, и взрослый внук, но эту почетную обязанность она почему-то решила возложить на меня.
- У моей коллеги есть подруга детства — лучшая, самая близкая. Обеим под 40 лет. У подруги — сын-подросток, моя коллега — одинокая женщина. Подруга сходила к психологу. Тот ей сказал, что нужно озвучивать свои желания и научиться просить помощи. Она пришла к моей коллеге и прямо сказала, что ей нужна помощь в уборке и готовке. Она хочет, чтобы моя коллега приходила к ней хотя бы раз в неделю и прибиралась. © Atikto / Pikabu
- У коллеги были трудные времена, не хватало на ателье, и я подшила ей брюки на швейной машинке. Через месяц она притащила на работу огромный мешок всяких тряпок, мол, надо перешить, родственники попросили. Разумеется, я отказалась. © SandyFi / Pikabu
- Познакомился в интернете с барышней. Решили встретиться. Приезжаю с букетом, ее нет. Трубку не берет. Через полчаса выбросил букет в мусорку и пошел себе. И тут из-за угла выскакивает эта мадемуазель и догоняет меня с претензиями в духе «вон ты, оказывается, какой, только полчаса меня смог прождать». Ну а что я? Сказал: «Извините, вы, наверное, меня с кем-то перепутали». И ушел. Не нужны мне такие проверки. © MrGaribaldi / Pikabu
- Когда сын привел свою девушку познакомиться, я, естественно, всего наготовила, накрыла стол. Но теперь она приходит каждый день! Да еще и заказывает, чего ей хочется к ужину! По дому ничего не делает, а на все претензии заявляет: «Нет кольца — значит, не обязана». Она уже так меня бесит, что я подумываю запретить ей приходить. © TopSherbet9466 / Reddit
- Моя сестра с мужем решили съездить в короткое путешествие и попросили меня присмотреть за их тремя детьми. Я взяла отгул, освободила выходные, отменив встречу с друзьями и все свои планы, приготовила игрушки и все необходимое. В пятницу вечером сестра пишет, что они не приедут — решили взять детей с собой. Без извинений. Я расстроилась, и в следующий раз, когда она попросила помочь, я отказала. Теперь она еще и злится на меня! © RonselDonsel / Reddit
- У нас была подруга в компании, которая постоянно опаздывала на час, так что мы говорили ей другое время встречи, в итоге она приходила вовремя. Но однажды она пришла в назначенное время и целый час ждала всех остальных, а потом сильно негодовала, как так можно поступать. © kori1980 / Pikabu
- Примеряла я однажды в магазине одежду в примерочной. Вышла на 10 секунд посмотреть на себя в зеркало, зашла в примерочную некая особа и начала раздеваться. Я ей: «Извините, но я еще не закончила, внутри все мои вещи и сумка». А она мне: «А мне то что, я тоже примеряю». © Marie Telfeyan
- Сосед спросил у нас, может ли он собрать с нашего дерева немного инжира для своих детишек. Мы, конечно же, разрешили. Так они собрали вообще все. Не оставили ни одного инжира на дереве! © Ольга Колдарарь
- Я у родителей в квартире сменила пароль от вайфая. Так соседи в тот же вечер меня атаковали по телефону, звонили и спрашивали новый пароль. На мой вопрос, почему они решили, что я должна их интернетом обеспечивать, спросили: «А что, жалко, что ли? Все равно у вас безлимит». © Ольга Агаркова
- Пару месяцев назад нам очень неожиданно «прилетело» от родственников. У меня есть карта забугорного банка, открыта давно, евровая. А чтобы мобильный банк работал, нужен постоянно действующий телефон в той стране. В свое время моя сестра предложила использовать телефон ее супруга, болгарина. Ну, на него все и оформили. И многие годы проблем не было. Пока этим летом мы внезапно не решили поехать в отпуск в Болгарию.
Так вот, сразу по приезду родственники мило улыбаясь и как бы между делом поставили нас в известность, что, оказывается, еще весной им очень нужны были деньги, и они, даже не спросив меня, просто пошли и сняли с моей карточки € 1 500! Что? Да как так вообще? Ответ: «Ачотакова, мы же вернем!» Ага, с мая возвращают, приговаривая: «Ну, пока денег у нас нет, но попозже мы все обязательно отдадим»!
Мало того, что, на мой взгляд, такая ситуация вообще за гранью добра и зла, так мы вообще-то, когда ехали на отдых, на эти деньги рассчитывали, а в итоге все планы пришлось корректировать и урезать. Сестра моя при этом хлопает глазками и на вопрос «почему ты не спросила разрешения?», отвечает: «Не хотела беспокоить вас по пустякам, мы же вернем, мы же родня». И прям натурально так не понимает, почему я не хочу с ней общаться: «Ты что, обиделась что ли?» Нет, блин! Я просто счастлива, что меня обокрала сестра! Ведь, зная ее и мужа, я уже понимаю, что денег этих больше не увижу.
В общем, отпуск пролетел, отношения с родственниками испортились. Не знаю, что дальше будет, пока не общаемся. Остальная родня знатно прифигела, но в основном на нашей стороне. © Luanna / ADME
- Мне 20 лет, еду в автобусе, в нем от силы человек 20 всего. Сижу, подходит бабуля, и с лету говорит: «Ну и долго я стоять буду?» Я говорю: «Что? Автобус пустой почти». А она: «Я тут хочу!» Я офигел, но ругаться не стал или не смог из-за шока. © Александр Терехов
- Стою в поликлинике у окошка, нужно поставить штамп. Стою один. Подходит девушка и говорит: «Мне только штамп поставить». © Roman Gonscharov
- У нас была одна коллега в возрасте, очень веселая дама. Ходила в крупный магазин за небольшой покупкой и попутно брала по несколько пакетов. Однажды вообще взяла почти пачку пакетов. На вопрос охранника «куууудаааа?» ответила: «А мне продавцы и так должны были дать эти пакеты». © Дарья Непряхина
- Моя знакомая снимала квартиру, куда каждый вечер приходила хозяйка, нагло открывала холодильник, забирала все, что в нем есть со словами: «Ой, вы не едите же это!» © Эльмас Эльмас
- Клиентка не заплатила за маникюр, сказала, что забыла кошелек. Потом тоже не пришла, чтобы заплатить. А через время попросилась на коррекцию. © Irina Jensen
- Лет 15 назад арендовала пустую квартиру. Обставила ее за свои средства. Район очень подходил, а мебель тогда еще можно было дешево купить. К слову, собственник был немного со странностями. Мог попросить какую-то еду для своих детей, фрукты, если видел их у меня на столе. Спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь ненужного из одежды для жены. Мне это надоело и был тактично послан, клянчить перестал. Но когда приходил за деньгами, всегда нахвалил, какая мебель хорошая, облизывался.
Когда я съезжала, то сначала вывезла свою мебель, а с ним должна была встретиться попозже, чтобы передать ключи. Но ему так не терпелось посмотреть, в каком виде я ему оставила квартиру, что прискакал туда сразу же после моего отъезда. Позвонил и стал орать на меня, требовал вернуть всю мебель и оставить ему, ведь я сама говорила, что она недорогая. Кричал, мол, мне что жалко?! Еще возмущался, почему я такая жадная, у них с женой же дети! А я, мол, вообще ничего им не оставила, не подарила, сейчас пустая квартира, как же он ее теперь сдавать будет?! Он так рассчитывал, а я оказалась тварью... Ключи отправила с курьером и заблокировала его везде. © Lautenshleger Natalya
- Мой двоюродный брат как-то сказал моей маме, мол, возьмите кредит, а то «мне машина нужна». © Маргарита Андриян
- Я врач частной клиники. Пациент пишет: «Можно я приду на прием, вы меня посмотрите, но платить я не буду. А то у меня денег нет». Занавес. © Анастасия Григорьева
- Курьер принес посылку, сам открыл дверь, поставил на пол и ушел. © Лилия Захожая
- Мою подругу из столицы пригласили на свадьбу дочери ее дальние родственники. Но подруга сказала, что приехать не сможет. На что родственники без стеснения сказали: «Ты тогда можешь просто деньги прислать». Она говорит: «Не пришлю». Они в недоумении и чуть ли не на крик переходят: «Почему? Ты не хочешь, чтобы Клавочка и Петенька поженились? Они же любят друг друга!» Подруга спокойно отвечает: «Для того, чтобы любящие люди поженились, им нужно просто прийти в ЗАГС и поставить свою подпись». Занавес. © Gala Rozova
- Свояченица передала через золовку деньги на свадьбу родственникам — около € 300. Но так как золовка была прижимистая и не хотела раскошеливаться на свой подарок, то бракосочетающимся сказала, что деньги от обеих. Когда свояченица узнала о проделке золовки, была, мягко говоря в шоке. Позвонила молодым и сказала, что сумма была только от нее. © Anna Salemgreen
- Ходила я как-то на частные курсы по бухгалтерии. Мой препод — пожилая порядочная на вид женщина — стала интересоваться, зачем мне нужны эти курсы. Я ей рассказала, что там-то и там-то предлагают мне работу с обучением. Но прежде чем туда пойти, я хотела бы понять основы. Препод недолго думая берет свою внучку и идет на это предприятие устраивать ее. И говорит им, что я не буду работать у них, якобы передумала... Ее внучку, конечно же, не приняли, меня дождались и все рассказали. © Юлия Цой
- Наша соседка по даче съела половину именинного торта (который я пекла полдня в 37-градусную жару) без нашего ведома и ушла к себе домой. Оказалось, ей некогда было ждать, пока мы подадим торт. © Matanat Gafarli
- Дедушке на юбилей подарили набор: серебряный поднос и 6 рюмок. Зашла знакомая, стала просить, чтобы он ей подарил этот набор. Дедушка так растерялся от такой наглости, что и отдал ей.
- Как-то к нам на дачу приехали дальние папины родственники — семейная пара с детьми нашего возраста. Папа задерживался с работы, развлекала их мама и мы с сестрой.
Папаша семейства ходил в одних трусах. Ну ладно, сделаем скидку на то, что это дача. Но вот когда ему стало прохладно, он прошел в комнату родителей, снял с их кровати покрывало и завернулся в него.
Один из детишек, пока моя мама готовила, без спроса залез в холодильник, взял колбасу и начал от нее откусывать. Мама спросила, зачем он так делает, ведь сейчас будет готов суп. А если ему хочется есть, она сделает бутерброд, но зачем грязными руками брать и еще откусывать? Мальчик сказал, что в этом случае вся палка колбасы достанется ему, особенно если ее обкусать.
Его младший брат сначала поковырялся в вазочке с конфетами, разворачивал их по очереди, надкусывал и те, что не понравились, кидал обратно в вазочку. Затем выбрал те, которые ему понравились, и распихал по карманам.
Его мамаша в это время тоже без спроса рвала у нас с грядок клубнику. Мама пыталась держать лицо. А у меня тогда был подростковый возраст. И вдруг у меня из руки вырвали клубнику, которую я собиралась съесть, со словами «это не тебе». А я эту клубнику сорвала со своей грядки, сама ее полола, рыхлила и поливала. Я психанула и высказала напрямую, что люди в гостях себя так вести не должны.
В общем, семейство страшно возмутилось моей невоспитанностью, и сразу отбыло домой. Правда, при этом не забыло захватить колбасу, конфеты и клубнику. Покрывало в лучших традициях «воспитанных» людей было небрежно брошено на землю в саду. После отбытия гостей мама сказала мне «Спасибо». © Селебная пятка / ADME
- На днях было. Еду в маршрутке, заходит женщина, спрашивает, сколько проезд. Водитель отвечает: «40 рублей». Женщина вздыхает и спрашивает: «А за одну остановку? А с пенсионерки?» Водитель: «40 рублей». Женщина молча села, едем. Проехали уже остановок 5, водитель поворачивается и спрашивает: «И это „одна“ остановка?» Женщина: «Да, одна остановка». Оказалось, она хотела бесплатно от конечной до конечной проехать. © Kate Fedichkina
- Мы с мамой сидим в саду, пьем чай, заходит соседка с лопатой и молча выкапывает у нас цветы. Мы онемели. Она выкопала, бросила нам: «У меня таких нет» и ушла. Пришлось нам строить забор. © Анна Соколова
- «Подружка» пригласила на свой юбилей, чтобы я там была диджеем и фотографом... за еду. Когда я сказала, что меня с работы не отпустили, начались крики и упреки. В конце концов на торжество были приглашены только мои колонки. Но как только я сказала, что, если они сломаются, оплатишь ремонт, то я ими тут же «подавилась». Короче, спасибо, еды не надо, диджей сыт. © Ал Ена
- На нашей свадьбе много лет назад кто-то из гостей подарил маленький фарфоровый кофейный набор, сопроводив пожеланиями «многолетних совместных кофепитий». На следующий день, разбирая подарки, мы набор не обнаружили. А потом в доме свекрови увидела, как она попивает из него кофе! Самой спросить было неловко, попросила мужа. Ответ свекрови убил: «Я не могу его вам отдать, потому что мне чашечки дико понравились!» Так и стоит у нее в шкафчике. © Marina Petrenko
- Был у нас один заказчик (мы продаем окна) — довольно крупное такое предприятие. Установили мы им окна, претензий никаких не было, но рассчитаться они «забыли». Несколько месяцев мы не могли добиться оплаты. И вот однажды, приходит к нам представитель этого заказчика-должника и говорит, что они разбили одно окно. И просит нас поменять стеклопакет, если и не по гарантии, то хотя бы в долг, заявив: «Потом оплатим». © Александр Деревенчук
- Мой сын привел в дом свою подругу знакомиться. Когда я ее увидела, чуть дар речи не потеряла. Ну, подумала, ладно, привел, это его выбор. Сели за стол, они поели-попили и остались ночевать. Утром ушла на работу (суббота, короткий рабочий день). Вернулась, дома бардак, все перевернуто, гора грязной посуды, а она в пижаме на диване кофе пьет. Я попросила ее одеться, а она с ухмылкой мне заявила, что никуда не уйдет, поэтому будет в пижаме.
В общем, сказала им, чтоб немедленно одевались и выметались из дома. А через 2 дня она мне звонит и говорит, чтоб я немедленно продала квартиру и отдала им долю. Так как у нее в приюте ребенок и им нужно жилье. Мой сын, вместо того, чтоб поставить ее на место, заявил, что хочет долю. Послала их вдвоем, но они до сих пор звонят и пишут с угрозами. © Ольга Джохадзе
- Как-то зашла к нам соседка, с моей мамой пообщалась. И заглянула в мою спальню. Я лежу, читаю книжку. А около моей кровати на письменном столе лежит в раскрытом конверте письмо (тогда еще не было мобильников, все писали бумажные письма). Я от кого-то его получила, прочла и оставила на столе. Так соседка взяла конверт, вынула письмо, прочла, вложила лист обратно в конверт, положила на стол и вышла из комнаты. Я даже не сразу вышла из ступора от такой наглости. © Елена Евдокимова
- Сняли квартиру, на своем этаже подмели в коридоре, вкрутили лампочки (так как было темно), смазали петли на дверях в подъезде, чтобы не скрипели. Через месяц бешеный стук в дверь. Открываем, а там стоит главная по дому и строго вопрошает:
— Это вы лампочки на этаже вкрутили?
— Мы.
— А на других этажах почему не вкрутили?
— А почему мы должны?
— Ну, там же темно!
— Пусть жители тех этажей и вкручивают.
— Они не хотят.
Больше ни разу ей дверь не открывала. © Анастасия Крутикова
- Я раньше подобные истории только в интернете читала, и каждый раз думала: «Да ну, разве настолько наглые люди могут быть?!» Пока моя соседка с таким же не столкнулась. Наняли они своего знакомого (!), чтобы он залил у них бетоном площадку во дворе. Дали задаток, ключи и уехали в отпуск. Приезжают — ничего толком не сделано, знакомый буквально начал что-то делать и вскоре бросил.
Посмотрели записи с камер. Как оказалось, парень приезжал туда тусить, брал с собой жену, детей. Так дети испачкали землей батут, раскидали все игрушки. Жена его, видимо, шарилась в морозильнике, который у них на веранде стоит, не закрыла до конца дверь и все продукты протухли.
А еще был момент. Пока не было хозяев, я хотела зайти и цветы во дворе у нее полить. Так этот мужик как раз в тот момент там был. Он меня не пустил внутрь (видимо, не хотел, чтобы я что-то лишнее увидела), с улыбкой сказал, мол, не беспокойтесь, я сам все полью. Но в итоге ничего не полил, и все ее шикарные цветы погибли. Естественно, знакомого прогнали потом взашей, а та семья еще и обиделась и требовала с них деньги. Ведь знакомый «что-то» сделал, они считали, что 5 000 задатка для этого недостаточно. © Инесса Федоровна / ADME
А вот и еще несколько статей с историями про беспардонных людей:
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