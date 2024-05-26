Что за терпила эта девушка? Если бы у меня подруга увела парня, то после первого раза это была уже не подруга.
17 историй про друзей и подруг, у которых что ни день, то новый сюжет для «Санта-Барбары»
Народное творчество
5 часов назад
Как же приятно осознавать, что в самые тяжелые дни можно просто написать лучшему другу или подруге и поболтать о том, о сем. Вот только некоторые приятели чудят так, что глаза на лоб лезут. Герои нашей подборки верят в дружбу, однако уверены, что и тут не всегда все идет как по маслу.
- Моя подруга в свое время сильно настрадалась из-за бывшего парня. Он ее обижал, не ценил, не любил, оскорблял и вообще не воспринимал, как любимую девушку. А она его любила до потери пульса. Две недели назад она сказала мне, что опять к нему вернулась. В очередной раз! Я не выдержала, прямо сказала ей: «Не ври себе, Люда, это не судьба вас сводит! Это просто ты наивная, все ему прощаешь!» Да, грубовато, но подруга сразу же ушла от него и сказала, что в этот раз уже навсегда. Не знаю, верить или нет. © Карамель / VK
- Подруга частенько уводила у меня парней. Недавно у меня закрутился роман, скрывала от нее сей факт. Подруга все-таки прознала о парне во время нашей тусовки. А пока я спала, та нашла его в соцсетях и начала написывать. Парень разозлился, заблокировал ее. А подруга ничего лучше не придумала и создала три фейковых аккаунта, чтобы писать ему. Он каждый раз ее блокировал и рассказывал мне. Вишенкой на торте стало то, что она пришла ко мне домой и стала предъявлять, что мой парень ей понравился, я должна с ним расстаться, чтобы он был кое с кем получше меня. То есть с ней. © N0t_That_GirlYk / Reddit
- Подруга завела собаку. Надрессировала щенка лаять на незнакомых людей. Однажды пришли друзья семьи, которые давно у них дома не были и собаку еще не видели. Животинка всех облаяла, но начала ластиться к одной женщине. Выяснилось, что муж изменяет подруге, водит в дом эту женщину, собака к той привыкла и не лает. © Подслушано / VK
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- У меня был лучший друг. Как-то раз моя девушка познакомила его с одной барышней. Мне она показалась не очень приятным человеком — злая, грубая. Но друг влюбился. Они встречались какое-то время, а потом он позвонил и, рыдая, рассказал, что они расстались. Он подарил ей в тот вечер ожерелье, а она швырнула украшение обратно и сказала убираться из ее дома. Я подумал, что это подло, и сказал: «Слушай, чувак, я знаю, тебе сейчас кажется, что она лучше всех. Но на самом деле она тебе не подходит, ты обязательно встретишь лучше». Сначала он сказал, что я прав. А потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Я писал ему на протяжении трех лет, поздравлял с праздниками, но не получал ответа. Слышал, что он женился. Если на той девушке, то скорее всего, она просто не разрешает со мной общаться. © MarbledCoffeecake / Reddit
- Не могу доказать, но почти уверена, что моя когда-то близкая подруга забрала моего кота. Она была у меня в гостях, а когда ушла, я заметила, что пропал и кот. Я перевернула всю квартиру, искала его во дворах, развешивала объявления, а подруга все это время была со мной и помогала. Она так переживала, плакала, но однажды я без предупреждения зашла к ней в гости и обнаружила у нее кота точно такой же породы, копия моего. Она все отрицала, сказала, что кота подарил парень. Но она ни разу о нем не рассказывала, не фотографировала, в соцсети не выставляла. Я побоялась показаться сумасшедшей и сдалась, но до сих пор думаю, что это был мой кот. © Палата № 6 / VK
- Подружка в декрете решила делать ногти на дому. Но денег на материалы нет. Попросила всех подруг скинуться, а она в долгу не останется, каждой сделает маникюр. Согласились, выгодно, да и грех не помочь. Проходит время, только одной сделали заветные ноготочки. Спрашиваем, мол, в чем дело, а та так ошарашенно: «А я имела в виду, что я одной из вас сделаю. На остальных надо еще раз скинуться». Мы в шоке были, конечно. Не то, чтобы денег жалко, но как-то некрасиво это.
- У моего мужа была подруга. Я не особо с ней общалась, но старалась быть вежливой. Честно говоря, их отношения всегда мне казались какими-то нетипичными. Он рядом с ней выглядел таким счастливым и вдохновленным. Однажды уговаривал меня сделать такую же стрижку, как у нее, покраситься в такой же цвет. Муж всегда по первому зову бежал к ней, будто в приоритете была она, а не я. В какой-то момент я не выдержала, спросила, что он к ней испытывает. Тот признался, что влюблен в нее. Мы поругались, муж позвонил своей подружке с просьбой забрать его. Когда она приехала, я стала обвинять ее в том, что та разрушила наш брак. Она отвезла мужа к его родителям и вернулась ко мне. Оказалось, она лишь смутно догадывалась о его чувствах, но не думала, что все так серьезно. Даже разозлилась, когда узнала подробности. В итоге мы с мужем развелись, зато я обрела новую подругу. © ClownChowderPies / Reddit
- Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем. На одной из остановок заходит милый парень. Мне-то по барабану, а вот подруга на него сразу глаз положила. И так перед ним, и этак, и ножку выставила, и грудь вперед! Он на нее внимание не обращает, уперся в телефон свой и сидит. А подруга продолжает: и так нагнется, и так повеpнется — у него ноль внимания на нее. Та в итоге сдалась, с грустью мне говорит: «Вот это мужики пошли! Из камня какого-то делаются что ли?» Он ей отвечает: «Вовсе нет, просто у меня уже есть жена и ребенок!» © Карамель / VK
- Друг живет в другой стране. И как-то раз он позвал меня с моей 4-летней дочкой погостить. Мы приехали, но у того все не было времени на нас — то работа, то жена. И вот на выходных он предлагает всем вместе съездить в домик в горах. Я обрадовался. Мы переночевали там одну ночь, а на утро он выгнал нас с дочкой, потому что решил провести время с женой. Мы с дочерью застряли в чужой стране, а друг такой: «Ну что ж, не срослось». До сих пор не понимаю, почему он так поступил. © siphoning_****s / Reddit
- Однажды получилось так, что мне понадобились деньги. Я бы вернула их в течение 1-3 месяцев в зависимости от суммы долга. И была у меня хорошая подруга, к которой я обратилась первым делом, потому что она каждый раз мне рассказывала про свои финансовые дела, счета в банках, путешествия. По ее словам, это было не с подачи какого-то мужика, а исключительно она сама все заработала, такая молодец. Более того, она даже говорила, кому и сколько в долг дала, кто вернул, кто нет. В итоге, подруга сперва от неожиданности промямлила, мол, да, конечно, а потом резко меня повсюду заблокировала, без объяснений и прощаний. И что-то мне подсказывает, что просто ей не захотелось открывать правду о своем реальном финансовом положении, гордыня не позволила. © Скрепя Сердцем / ADME
- Встретились с подругами на выходных, полазили по торговому центру, прикупили вещицы, а потом зашли на фудкорт поесть и посплетничать. И тут Машка рассказывает, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: «И что, что ты сделала? Выгнала на улицу? Или на диван переселила?» А Машка грустно вздохнула и ответила: «Нет, пожалела его, с такой женщиной живет ужасной». Хочу быть такой же, как Машка, с капелькой самоиронии! © Палата № 6 / VK
- Лучшая подруга в 37 лет одна. Нет детей, нет и не было мужа. Самодостаточная и сильная женщина. У нее успешная карьера, хорошая машина, сама ухоженная, ходит на фитнес и в спа, вечно у нее дорогие путевки, брендовые шмотки. Направо и налево говорит, как ей хорошо одной. Что она насмотрелась на мужей своих подруг и не хочет измен и других гадостей. Вот только никто не знает, что она иногда звонит мне в истерике и кричит в трубку, что больше так не может, что ей одиноко. © Подслушано / VK
- Устроили посиделки с подругами. Я устала, долго не спала, поэтому ушла в другую комнату дрыхнуть. У меня крепкий сон, ничего не чувствую. А с утра пошла в ванную и ужаснулась. Подружки обрисовали мне перманентным маркером все лицо, написав там имя парня, который мне нравился. Еще и фотки ему отослали. Думала: «Ух, я им сейчас устрою!» Но потом увидела, что он написал мне сообщение и позвал погулять... И мое сердце забилось в другом ритме. © Карамель / VK
- Подруга вышла из болезненных отношений. Недавно только отошла и решила найти кого-нибудь. Ей было боязно, и она пригласила нас с мужем на двойное свидание. Встретились все в ресторане. Мой муж ненароком сделал ей комплимент, мол, красивое платье. А на следующее утро подруга пишет мне: «Скажи мужу, чтобы прекратил отвешивать комплименты другим женщинам. Именно с этого начинаются измены. Странно, что тебе такое кажется нормальным». Я говорю: «Воу, полегче, если тебя задел его комплимент, то надо было ему об этом сказать». А она ответила: «Не прибегай ко мне в слезах, когда он тебе изменит». © FrenchBread2023 / Reddit
Приятно читать, что парень позвал ту девушку погулять, но честно, с такими подругами даже в последний путь страшно - сбросят же гроб в ближайшую канаву и все
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- Многие парни жалуются, что они во «френдзоне», а как по мне, то хуже всего, когда парень, которого ты считала другом, все это время испытывал к тебе романтические чувства. У меня был друг из старшей школы, с которым мы периодически поддерживали связь. И вот он недавно признался в чувствах, хотя знает, что я замужем. Я ответила, что прошло 10 лет с момента, как мы подружились, и ему пора двигаться дальше. А тот разозлился, сказал, мол, могла бы выслушать и понять. Чувствую себя паршиво, не уверена теперь в дружбе с мужчинами. © Sufficient-Parsnip92 / Reddit
- Моя подруга познакомилась с парнем. Через пару дней их знакомства решили они меня свести меня с его другом. Во время встречи ей «мой» приглянулся больше. Так у них завертелось. После того дня она даже не позвонила мне, видимо дружба стала не нужна. © Подслушано / VK
- У подруги есть дурацкая привычка. Она все время переспрашивает одно и то же. Бывает такое, что она спросит время, а через две минуты переспрашивает снова. Я думала, что это из-за невнимательности или сосредоточенности на чем-то, оказалось, что нет. Мы с ней общаемся два года, и только вчера я узнала, что у нее плохой слух, поэтому она переспрашивает все дважды. Она сказала, что стесняется этого, поэтому переспрашивает не сразу, а через несколько минут и тогда старается сильнее прислушиваться. © Палата № 6 / VK
Наша подборка подошла к концу. Но мы не прощаемся, ведь у нас еще очень много улетных историй:
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Интересно было бы узнать мнение кота. Если кот её, то он бы наверное узнал, бросился к хозяйке и всё такое.
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