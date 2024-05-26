17 историй про друзей и подруг, у которых что ни день, то новый сюжет для «Санта-Барбары»

Как же приятно осознавать, что в самые тяжелые дни можно просто написать лучшему другу или подруге и поболтать о том, о сем. Вот только некоторые приятели чудят так, что глаза на лоб лезут. Герои нашей подборки верят в дружбу, однако уверены, что и тут не всегда все идет как по маслу.