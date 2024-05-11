16 жадных мужчин, которые хотели хорошенько сэкономить на своих женщинах, вот только о последствиях не подумали
Грамотно экономить — это хорошо, а вот жадные до одури люди не нравятся никому. Особенно женщинам, ведь они стараются с умом подойти к выбору спутника жизни. Героини нашей подборки именно так и подумали: «Любовь любовью, а вот жлобство — это мимо».
- Был у меня парень. Со мной никуда не ходил, нигде за меня не платил, мол, денег нет. Вот только я находила у него чеки на всякие вкусняшки (видимо, точил в одиночку). А однажды гуляли, жара была, и вдруг он спросил, не хочу ли я мороженого. Я обрадовалась, ответила, что хочу. Зашли в магазин, я выбрала, и он такой: «А чего не покупаешь?» Говорю, мол, перехотела. Так он только себе купил, шел и ел довольный, рассказывал, как вкусно. Потом мы расстались, я высказала ему все. И вот через 3 месяца он позвал меня в пиццерию. Я уж подумала, что изменился. Заказала что-то недорогое, а он набрал себе еды и говорит: «Ну я не рассчитывал, что общий счет такой большой выйдет». В общем, заплатила я за себя, больше мы не виделись. © natashalol / Pikabu
- Пару дней назад парень сделал мне предложение. Это было в кафе быстрого питания, он встал на колено и протянул мне серебряное кольцо. Одни люди порадовались за нас, другие смотрели с отвращением. Я не хотела его смущать, молча кивнула. Проблема в том, что он иногда поднимал вопрос о свадьбе, и я говорила, что хочу всю свою семью видеть на праздновании, хочу романтическую обстановку и все такое. И он прекрасно знал, что я ненавижу серебро, я всегда просила дарить мне золото. Мне кажется, если хочешь провести с человеком всю жизнь, то все должно быть продумано и спланировано. В общем, теперь я сомневаюсь, что хочу за него замуж. © Unusual-Proof-9797 / Reddit
- Муж постоянно попрекал, что я часто бегаю в продуктовый, а надо раз в неделю закупаться, рассчитывая бюджет заранее. Все намекал: «Ты же в декрете денег особо не приносишь». Месяц назад я пошла за мясом и встретила знакомую, мы разговорились. В итоге она устроила меня к себе на работу удаленно, теперь я приношу в семью денег почти столько же, сколько и муж. Больше он меня походами в магазин не попрекает. © Мамдаринка / VK
- От лица подруги. Встречаемся с парнем пару месяцев, стала замечать, что он самый настоящий жмот! Мы оба студенты и живем с родителями, но он, в отличие от меня, из обеспеченной семьи: постоянный отдых и учеба за границей, брендовые вещи, дорогая техника. При этом считает каждую копеечку, боится лишний раз потратиться на меня, в кафе не приглашает, в гости приезжает с пустыми руками и сразу же за стол, покушать. А уж если что-то изредка подарит, то будет нахваливать свой презент, будь то букетик из цветов не первой свежести или ароматическая свечка. Апогеем стал случай, когда я пригласила его в гости, а он такой: «Денег на бензин скинь, тогда я приеду». © Vipman84 / Pikabu
- Почти месяц до своего дня рождения я прямо говорила мужу, что хочу на массаж. За несколько дней до праздника он снова спросил, что я хочу. Я уже психанула и сказала, что буду рада любому подарку. И вот день икс. Он приготовил мне завтрак, подарил цветы, пригласил на ужин. Но подарка я так и не дождалась. Еще потом спрашивала, действительно ли не будет никакого сюрприза. А он так удивленно: «Ты же сказала, что тебе ничего не нужно!» После напоминания сказал, что забыл. © Content_Ingenuity_68 / Reddit
- Молодой человек предложил заехать за мной, я согласилась. Начиналось все очень даже неплохо, но потом он повез меня на заправку. Там взял мне капучино, а себе — хот-дог. Сидим в машине, он ест свою сосиску, а потом выдает: «Ты будто ненормальная девушка. Нет чтобы подешевле напиток взять, так выбрала этот крутой дорогой кофе. Если бы я знал, то лучше бы себе еще один хот-дог взял!» © Палата № 6 / VK
Еще хорошо, что сам массаж не сделал в качестве подарка. Ведь лучший подарок — сделанный своими руками😁
Ну и капучино это крутой напиток, в каком мире живут эти убогие?
- Вчера у нас с парнем была годовщина — 8 лет. Я купила ему билеты на игру, на которую он хотел пойти. А он просто словами поздравил меня и ничего не подарил. Так еще и разозлился из-за того, что я загрустила. Мол, он вообще не знал, что мы что-то будем дарить друг другу. А я просто не понимаю, почему человек за 8 лет не смог догнать, что для меня это важно. © Forsaken-Gur2803 / Reddit
- Денег муж не дает особо. Еду, одежду детям покупает, за квартиру платит. А я доказываю, что хочу выглядеть ухоженно. Выпрашиваю деньги на туфли, косметику. Надоело, устроилась женой на час. Хожу к чужим людям, готовлю и убираю. А вот у мужа пригорело от злости. Теперь я могу купить себе то, что давно хотела, поехать отдыхать куда-то, поесть в кафешке, ходить на женские процедурки. Как появились свои деньги, так и по-другому выглядеть стала — увереннее и красивее. Захотел из меня курочку сделать, чтобы сидела и не пикала, но не на ту нарвался. © Подслушали у замужних / VK
- Встречаемся 2 года. В канун Рождества я 3 часа потратила на поездку за подарком парню. Настроение паршивое, но меня подогревала мысль о том, какой крутой презент я приготовила. И вот сидим мы с ним дома, я спрашиваю, мол, когда тебе подарок вручать. А он в ответ: «Но я-то ничего тебе не купил». Объяснил это тем, что времени свободного не было. Хотя он раньше меня приходит с работы, да и по вечерам особо ничего не делает. Я подумала, может, он шутит, уточнила еще. А тот: «Не расспрашивай, это бесит». Чувствую разочарование и опустошение. Все еще хочу сделать ему подарок, но внутри обида. Мне не нужно чего-то суперкрутого, но хоть что-нибудь. © Dismal_Rain_7482 / Reddit
- Парень решил меня впечатлить и предложил поехать на море. Я подумала, что это подарок, но нет. Ну ладно, решили, что будем делить траты. Может быть, он весь такой современный, все пополам. Но за неделю до поездки он меня добил. Взял билеты и сказал уместить все вещи на неделю в ручную кладь. Цитата: «Ну ты много не тащи, я твой багаж оплачивать и таскать не буду». Никуда я с ним не поехала в итоге, а парень стал бывшим. © Карамель / VK
Жмотов не люблю, но летаю с ручной кладью даже на месяц. Если нормальная авиакомпания, то вполне себе удобно). Хотя недавно летала на убожестве под названием Smart Avia, и с их габаритами в ручной клади можно провести в лучшем случае косметичку.
- Встретились с парнем возле моего дома. Посадил в машину, привез в парк, пошли гулять. Всю дорогу строил из себя папика, мол, может меня обеспечить, сделать счастливой. Полез целоваться, но я отказала. И тут он чуть ли не со слезами на глазах выдал, мол, так и знал, что я такая. Потом мне еще пришлось провожать его к машине, потому что он был из другого города и потерялся, пока мы гуляли. © Палата № 6 / VK
- Познакомилась с парнем в интернете. Показался мне нежным, заботливым и внимательным. Однако теперь я вижу его истинное лицо. Он скуп на деньги, все время жалуется, причем меня никогда не выслушивает. Мне пришлось переехать в другую страну, я сама искала жилье, а он даже пальцем не пошевелил, никак не помог (ни финансово, ни морально). Теперь вот думаю, сразу его заблокировать или попробовать поговорить, прежде чем расстаться. © Puzzleheaded-Team894 / Reddit
- Подтруниваю периодически над мужем. Делал он мне предложение руки и сердца, но то ли сэкономить решил, то ли мамуличка надоумила, то ли решил себя принцем почувствовать... Короче, вместо того, чтобы купить колечко, подарил мне бабулину реликвию с 50-летним стажем. Прифигела я, конечно, знатно. Даже если бы благоверный и был наследником королевской династии, то навряд ли я бы расплакалась от такого щедрого подарка. В итоге предложение приняла, но объяснила, почему не надо раздаривать все, что в подвале у бабушки не прибито. Вернул кольцо на место, мы пошли в магазин. Больше так не делает, но я при случае периодически подшучиваю над ним. © Подслушали у замужних / VK
Как будто ничего криминального нет в желании подарить семейную реликвию. Я была бы польщена, даже если кольцо безвкусное
- Встречались с парнем. Сделал он мне предложение, но свадьбу играть не было денег. Решился поехать в столицу на заработки. Ему там понравилось, все время говорил, что и меня к себе заберет. Летом стал собираться домой, звонит мне счастливый и говорит: «Дашка, я домой еду через 2 дня! У меня для тебя сюрприз! Скоро и ты сможешь полной грудью надышаться столичным воздухом!» Я в предвкушении. Но тут облом. Он приезжает и протягивает мне двухлитровую закатанную пустую банку. Я сначала не поняла, что это. Оказалось, "воздух из столицы". Тот самый, которым я должна была дышать полной грудью. Поругались, в итоге и расстались. Детский сад какой-то. © Рабочие истории / VK
- Мой парень жлоб. Сам он богат, но постоянно хвастается тем, что носит очень дешевую одежду. Мы всегда делим счет пополам, он требует вернуть деньги за бензин. На Рождество я подарила ему всякие штучки для игрового компьютера, еще пару вещей по индивидуальному заказу. А он вручил мне безвкусное пластиковое ожерелье, пустую рамку для фото и плюшевого динозавра. Я взрослая женщина, на кой черт мне этот хлам? Молчать не стала, высказала все, что думаю. Так он разозлился и назвал меня неблагодарной. Не знаю, что делать, но меня это сильно отталкивает. © Lovelykarmaa/ Reddit
- Сегодня 3-я годовщина свадьбы. Муж с утра словесно поздравил, поцеловал в щеку и сидел в телефоне до момента, пока я не ушла на работу. После работы я забежала в ювелирку и купила ему толстый золотой браслет. Приготовила ужин, положила подарок на стол, сижу и жду. Приезжает: ни подарка, ни поцелуя, ничего. Сел в грязной рабочей одежде за стол, поел. Спрашиваю: "А где же мой подарок?" Говорит, мол, денег нет, зарплата завтра. Я говорю, что можно же занять у кого-нибудь до завтра-то. А он в ответ: "Дай мне в долг". Так обидно стало. Получается, я для человека ничего не значу. © Подслушали у замужних / VK
Некоторые прямо отталкивают своей прижимистостью. Но есть еще один тип людей, которых все сторонятся, — это товарищи с неадекватной чудинкой.
Комментарии
Сборище каких-то жмотов. Зачем женщины терпят таких - совершенно непонятно, неужели такая низкая самооценка.
Так а что с последствиями? Они вообще наступили. Или обида женщины - это уже последствия?
Читаешь такие истории, и что-то вообще кажется, что состоять в отношениях себе дороже. Женское равноправие с одной стороны, желание женщины быть женщиной с другой стороны, и воспитанные чуткими мамО сыночки-корзиночки, которым мозг выело этим "девушки все меркантильные", с третьей.
"почему человек за 8 лет не смог догнать, что для меня это важно"
Почему надо догадываться? Почему не сказать ртом? А потом возмущаться, что он оценил этот для тебя также, как для себя - ему не важно, и тебе не важно.
"Захотел из меня курочку сделать, чтобы сидела и не пикала, но не на ту нарвался"
Сделал или сама радостно сидела дома, рассчитывая, что один работающий человек прокормит семью и ещё останется денег на всякие шикарности? Ну, миллионер тебя замуж не взял, Так что тут сама лоханулась. Ну а то, сто малаи все деньги тратит на себя, не вкладывпясь в семью, дает и мужу право пересмотреть свои вложения и требовать ее участия в семейном бюджете.
Уже говорила про это: домохозяйки, начинающие зарабатывать, плюют на содержание дома, но при этом считают себя крутыми, когда тратят все только на себя.