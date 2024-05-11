16 жадных мужчин, которые хотели хорошенько сэкономить на своих женщинах, вот только о последствиях не подумали

"Захотел из меня курочку сделать, чтобы сидела и не пикала, но не на ту нарвался"



Сделал или сама радостно сидела дома, рассчитывая, что один работающий человек прокормит семью и ещё останется денег на всякие шикарности? Ну, миллионер тебя замуж не взял, Так что тут сама лоханулась. Ну а то, сто малаи все деньги тратит на себя, не вкладывпясь в семью, дает и мужу право пересмотреть свои вложения и требовать ее участия в семейном бюджете.

Уже говорила про это: домохозяйки, начинающие зарабатывать, плюют на содержание дома, но при этом считают себя крутыми, когда тратят все только на себя.