16 человек, чья чудинка раздулась до масштабов Вселенной

"Она потупила взгляд и сказала, что сама виновата, спор есть спор, согласилась на заявленное ею условие. Целый месяц меня кормили весьма неплохой едой, чему я был безумно ....".

Лошара !!! Это был классический женский подкат ! Откровенней было бы только , если бы она подошла и спросила " - А вашей маме невестка не нужна ?"

))))