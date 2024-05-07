У невесты на фото такой говорящий взгляд... но, боюсь, вялеными бычками тут не отделаться)
16 человек, чья чудинка раздулась до масштабов Вселенной
Знакомая ситуация — сидит питомец тихо и спокойно, а потом как вскочит и устроит тыгыдык. Вот и с некоторыми людьми такое бывает. Наша статья как раз о таких обескураживающих случаях, когда люди проявили свою чудинку в неожиданный момент.
- Моя знакомая, 40 лет, влюбилась в коллегу, которому 28. То пирожки ему пекла, то торты. Стала одеваться, как 18-летняя девочка, сленг у нее стал молодежный. Она даже договорилась с начальницей, чтобы ее возлюбленному зарплату подняли. А вчера эта дама меня вообще ошарашила: купила трусы мужские с пандами и повесила их дома на видном месте. Оказалось, она рассчитывала на то, что если вдруг когда-то коллега предложит ее проводить до дома, то он зайдет, увидит труселя с его любимым принтом, и у него появится повод остаться. © Рабочие истории / VK
- Был на свадьбе одной пары. Отец невесты во время своей речи потребовал у дочери вернуть его кредитную карту, потому что теперь она замужем и не имеет права на «папины деньги». Затем он подбежал к ним и начал разрезать кредитку под песню «Богатая девочка». © skilled-dreamer / Reddit
- Жена родилась в городе, где всегда было много рыбы. Она ее обожает в любых видах. Когда мы еще только встречались, она рассказывала о своей мечте: чтобы вместо кольца парень подарил ей вяленых бычков. Настал день X, я встаю на одно колено, и одновременно заезжает машина, из нее выгружают 50 кг вяленых бычков. Вы бы видели это счастливое лицо! Ели их еще потом целый год. © Успех & Провал / VK
- Собралась пойти на свидание с молодым человеком, которого все расхваливал один из моих знакомых. Мы с ним немного пообщались, потом он все-таки вытащил меня на кофе. Встретились, но он пришел не один. Взял какую-то свою подругу, которая сидела с нами в кафе и устраивала мне допрос. Спрашивала обо всем: умею ли я готовить, люблю ли убирать дома, знаю ли я стихи, обогащаюсь ли культурно. После получасового допроса я просто встала, взяла свой кофе и ушла. © Карамель / VK
- У нас в школе был один странный парниша. На уроки он таскал свою крысу. И вот как-то раз он решил поучаствовать в конкурсе старост. Нужно было сделать какой-то номер и выступить на сцене. Этот парниша долго что-то мямлил, а потом открыл рюкзак и выпустил оттуда живого голубя с криком: «Лети!» © laurie-jupiter / Reddit
- Спорил как-то с коллегой на работе по техническому вопросу. Я был уверен в своей правоте, а она — в своей, поэтому мы поспорили. Она пообещала, что если проиграет, то будет целый месяц угощать меня на работе завтраками и обедами! Буквально за пару минут я нашел документальное подтверждение, что я прав. Она потупила взгляд и сказала, что сама виновата, спор есть спор, согласилась на заявленное ею условие. Целый месяц меня кормили весьма неплохой едой, чему я был безумно рад. Но потом вдруг оказалось, что это коллега специально затеяла! С подругой своей поспорила, смогу ли я пережить месяц, питаясь едой, которую она сама готовит. © Палата № 6 / VK
- Мне было 4 или 5. Как-то раз мама вышла из дома через заднюю дверь, а я ее запер. Достал две упаковки масла, арбуз. В это время мама, которая уже была в ужасе, пыталась зайти, но я сказал, что пока рано. Разрезал арбуз, намазал маслом, положил это все на бумажные полотенца, накрыл этот «стол» на полу. Потом отпер дверь и пригласил маму на пикник. © ThePlayfulPython / Reddit
"Она потупила взгляд и сказала, что сама виновата, спор есть спор, согласилась на заявленное ею условие. Целый месяц меня кормили весьма неплохой едой, чему я был безумно ....".
Лошара !!! Это был классический женский подкат ! Откровенней было бы только , если бы она подошла и спросила " - А вашей маме невестка не нужна ?"
))))
- Были как-то с мужем на море. Только приехали в городок, обустроились в домике, сразу пошли на пляж. Искупались, легли загорать, я даже немного вздремнула. Тут вдруг замечаю, что муж у меня смотрит за молоденькими девушками! Говорит, что волейбол интересный, но я-то знаю правду! Взяла за ухо и повела к зоне с шахматами, где дедушки играли. Он там сидел до обеда, а потом еще дулся на меня, что я ему не дала волейбол посмотреть! Спустя два года внезапно сел играть с нашим другом в шахматы и обыграл его в три хода. Видимо, не зря я его тогда на шахматы отвела! © Мамдаринка / VK
- Моя соседка — мать-одиночка, у нее две дочери. Как-то раз мы ремонтировали дом и меняли дренажную систему. Так вот, после этого мать-одиночка разозлилась, что дождь намочил ее входную дверь. Причем тут мы, если дверь намокла из-за погодных условий? Так и не поняли, но виноватыми все равно оказались. © Ieatalot2004 / Reddit
- Парень сестры втайне встречался с ее подругой. Когда сестра узнала, она устроила жесткий скандал, начала выпытывать детали. Но после его выступления она его резко простила. Он тогда расплакался, клялся, что не хотел. Устроил целый спектакль и сказал сестре, что изменяет, потому что у него раздвоение личности. Его вторую личность зовут Игорь, и именно Игорь встречался с ее подругой, а не он. Сестра поверила, уговаривала его пойти к психиатру, он отпирался, обещал «победить» в себе Игоря. Короче, выпутался из ситуации. Он-то безнадежный лжец, но неужели у меня настолько глупая сестра? Кстати, Игорь до сих пор «жив» и встречается с той подругой, но уже с согласия сестры. © Подслушано / VK
Я иногда и нехорошее кино смотрю, жена за измену это не считает. Хотя волейбол онлайн, может это другое в женском восприятии🤔
- Есть у меня одна знакомая пара — немного странные люди. Они очень успешны в карьере. Но до свадьбы никогда даже не ночевали в одном доме. А после того, как поженились, то так и не смогли договориться, кто к кому переедет. Развелись через 3 месяца. До сих пор никто из знакомых не понимает, зачем они вообще вступали в брак. Может быть, подумали, что в их возрасте уже пора, но ничего не вышло. © randallAtl / Reddit
- Муж не общается со своей семьей практически совсем. Родители там немножко странные, считают, что есть только их мнение и неправильное. Последний раз мы с ними общались год назад. И тут звонок от свекра! Думаем, вдруг случилось что? Но нет. Свекор хочет, чтобы муж сменил фамилию. Потому что с семьей не общается. Говорит, мол, я тебе не отец больше, так, биологический донор, поэтому ты не имеешь права носить нашу семейную фамилию! И ладно бы та была редкая, но они... Ивановы. © Подслушано / VK
- Люблю свою жену, но иногда она меня прям пугает. И порой перегибает палку... Пришел с работы, она меня встречает с улыбкой. Я сижу на кухне, молча ем, и вдруг она меняется в лице. Не выдержала, давай пилить меня: «Дима, ты ничего не заметил?». Сижу, думаю, может, прическа новая, серьги или маникюр? И тут она как выпалит: «У меня новая тушь!» И после этой фразы я офигел. Как мне понять, что у нее новая тушь? Ресницы стали более черными? Или длиннее? Или не такие слипшиеся? © Палата № 6 / VK
" И тут она как выпалит: «У меня новая тушь!» И после этой фразы я офигел. Как мне понять, что у нее новая тушь? Ресницы стали более черными? Или длиннее? Или не такие слипшиеся? © "
Классика жанра - раз! и ты на ровном месте невнимательный питекантроп .))))
- Живу одна. Просыпаюсь посреди ночи от женского голоса: «Эй, ты чего трубку не берешь? Просыпайся!» Я в панике поднимаю глаза и вижу женщину в черной куртке. Сказать, что у меня сердце в пятки ушло, — это ничего не сказать. А потом оказалось, что это подруга. Она рассталась с парнем и пришла ко мне искать поддержки. А у меня дверь оказалась незакрытой. © Успех & Провал / VK
- Сегодня по дороге на работу я увидел внедорожник. На машине красовался символ Бэтмена. А когда автомобиль проезжал мимо, я увидел на пассажирском сиденье мужика, полностью переодетого в Бэтмена. © ravageprimal / Reddit
- Познакомилась с парнем, мы с ним много общались, пару раз ходили на свидания, а потом как-то перестали. Тут вдруг он мне пишет, назначает встречу возле одного из самых дорогих ресторанов города! Я решила подготовиться: вечернее платье, высокие каблуки, ожерелье, украшения. Приехала туда, а оказалось, что он с друзьями рядом в лесу тусит... А там громкая музыка, холодный шашлык. Худшего свидания в моей жизни не было и, надеюсь, не будет. © Карамель / VK
Чудаковатость всегда немного сбивает с толку. Особенно, когда друзья и подруги выкидывают какие-нибудь фокусы — у нас есть подборка историй о таких случаях.
Комментарии
Люди, которые ложатся спать с незакрытой дверью, наверное, выросли в тайге и боятся только медведей)
" Я в панике поднимаю глаза и вижу женщину в черной куртке. Сказать, что у меня сердце в пятки ушло, — это ничего не сказать .."
Сердце в пятки ?! Вот так вот выглядела бы моя комната после подобного пробуждения...