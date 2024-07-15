17 человек, которых за уши не оттащить от огорода с дачей

"Беда в том, что дети постоянно по тому огороду гоняют. Этим летом мой малыш случайно сломал куст смородины. Господи, соседка так разозлилась."



Ага, то, что дети гоняют по чужому участку и что-то ломают (вот почему-то уверена, что там дело одним кустом не ограничилось), ага, ну чоаткова? Подумаешь! Яжемамка как-то не понимает что ли. что НЕЛЬЗЯ заходить на чужой участок без разрешения. Ну и куст, который она от щедрот своих отсыпала, еще должен прижиться, сорт должен нравится хозяйке и вообще, за ним еще ухаживать и ухажиать, чтобы он вырос?