17 человек, которых за уши не оттащить от огорода с дачей
Настала та самая пора, когда ты одной рукой отбиваешься от очередных кабачков от родственников, а другой поедаешь шашлыки. И если кто-то хочет действительно просто отдохнуть на даче, то других хлебом не корми — дай закопаться в грядках с теплицами.
- Мама через неделю после операции укатила на дачу и чуть не ползком там все делает. И меня припахивает. Звонит: "Ой-ой, дочь, надо забор покрасить, а то мне трудно, а перед соседями стыдно!" Ладно, говорю, я тебе денег скину, наймем работника и покрасит. А она в ответ как вдруг выдаст: "Нет, спасибо, не надо, придется самой как всегда корячиться, давай, пока!" И трубку обиженно швыряет. А я просто ору чаечкой. © CatKate / ADME
- Заприметила я одного мужчину, который выращивает картошку и еще какие-то овощи в парнике. Все так аккуратно, как по линеечке. Решила сделать комплимент. Говорю: «Добрый день, какой у вас тут порядок!» Тут он поднимает от земли измученное лицо и безнадежно выдает: «Да, порядок. Только не понимаю, какого черта я понасаживал это все!» © jeannne / ADME
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Нашли очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород. Оказалось, таким образом он хочет понять, хозяйственная я или нет, и стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убран был. © Подслушано / Ideer
- Вспомнили с мужем старый проверенный метод и отправили дочь на недельку на воспитание к бабушке в село. Она у нас немного избалованная, поэтому там ей бы устроили веселую жизнь. Бабушка, конечно, любит ее сильно, но и валяться дома за телевизором не разрешит, точно найдет какую-то работу. Через неделю мы приехали за ребенком, а она рыдает огромными слезами, что никуда не поедет. Оказывается, наше дите асфальта любит в огороде копаться, убирать и за садом ухаживать. Никак не могли найти какое-то решение, а потом дочь сообщила, что дает нам время до конца лета, чтобы мы насобирали денег и купили дом в селе, ибо в город она точно возвращаться не собирается. Кажется, изначальный план был не совсем таким... © Мамдаринка / VK
- Мы много лет снимаем дачу. В 25 лет я сделала грядку с петрушкой и укропом к столу. В 35 посадила клубнику, лук, салаты листовые. Сейчас мне 48, есть парник, три клубничные грядки, кабачки, малинник, грядка с зеленью, свеклой, цветник. И мне это нравится. Надеюсь, до картошки не дойдет. © Вероника Медведева
- Муж купил маме рядом с нами участок под дачу, чтобы было чем заняться на пенсии. Сначала она нас терроризировала с посадками: то одно ей посади, потому что жарко, то другое, ведь она устала. В итоге мы ей своими руками весь огород высадили. Потом то же самое с сорняками и поливом. Но зато как собирать урожай, так она здоровее всех. В прошлом году то же самое. Мы поливали, пололи. Пришло время сбора урожая, свекровь должна была приехать к вечеру. Я встала пораньше и собрала все, даже что-то успела заморозить, закатать. Сколько крику было, я теперь враг номер один. Зато она больше не ездит на дачу и не общается со мной. Участок по документам принадлежит мужу, и у меня появился дополнительный кусок земли. А надо было всего лишь один раз собрать урожай. © Подслушано / Ideer
- Приехали с мужем на дачу, давай разбираться с урожаем. Собираем все зрелое и вдруг понимаем, что нужно как-то защитить оставшееся от ворон. Целая стая этих птиц терроризирует все огороды! Вдвоем смастерили «прекрасно ужасное» чучело, которое будет защищать наши овощи от нежелательных гостей. Уже на следующий день соседка начала жаловаться, мол, ей оно мешает и пугает ее внуков. Неужели пугало может быть настолько страшным? Оказалось, что ее внук пришел на наш участок воровать малину и испугался нашего с мужем творения. Думаем еще парочку поставить, чтобы не только вороны пугались, но и воришки разные. © Мамдаринка / VK
- Несколько лет назад ездила в гости к приятельнице, у которой мать фанатка огорода. Полгода на даче проводит, заготавливает овощи в промышленных масштабах. Я заглянула в подпол, увидела там целые стеллажи с банками, как на складе какого-то гипермаркета. Некоторые банки 10 лет назад закатаны. Послушала сетования пожилой хозяйки, что дочь и внук только погулять приезжают, не помогают, да и есть ее консервы не хотят. Покивала головой, рассказала, что понимаю ее, тоже с радостью бы занялась садоводством и закрутками, да дачи нет. Тут же в подарок получила банки с помидорами и огурцами. Попробовала. Половину выкинула. Перестала осуждать ее родственников, которые все это брать не хотят. Огурцы мягкие, перезрелые. Помидоры вроде нормальные, но не соленые, как и огурцы, а маринованные в тонне уксуса. Если бы я такое в магазине или на рынке купила, выбросила бы сразу, и больше никогда не брала у этого производителя. © АнВла / ADME
«Пару дней не перемешивал компостную яму. В итоге там выросло вот это».
- Многие годы мои мама и бабушка, божьи одуванчики, не могли никому отказать в посещении дачи. Абсолютно все родственники этим активно пользовались. Дошло до того, что они ездят не просто на выходные, а прям на весь отпуск, на 2-3 недели. Как выросла, начала задавать семье вопросы, мол, почему так. Ответ гениальный: «Кому-то ведь надо поливать». В итоге получилось так, что теперь сами не можем на свою дачу попасть. В том году уровень наглости достиг апогея. Я приехала на дачу и офигела: там тусят какие-то люди, которых я даже не знаю. Они были возмущены моим приездом. После недолгого разговора они собрали шмотки и уехали. © Ramses.II / Pikabu
- Моя жена помешана на огороде. Я молчу про то, что во время рассады, посадок и до первого урожая я не вижу жену в доме: она ничего не готовит и вообще отсутствует во всех других делах, только ночевать приползает оттуда. Но мы планировали ребенка строго с учетом огорода, чтобы она успела посадить рассаду и все прижилось. И ведь реально посадила, успела один раз полить и на следующий день родила. До выписки я звонил по видеосвязи и показывал, как поливаю огород, где и что выросло, как сорняки дергаю. А как выписали, она первым делом побежала в огород и снова не вылезает из него. Такое ощущение, что всю свою жизнь она выстраивает вокруг огорода, он — центр вселенной, а все остальные так — шелуха. © Подслушано / Ideer
- Купили с мужем участок под постройку дома. Там еще даже забора нет, а свекровь уже планы строит, где посадить свою клубнику. Слава богам, та самая клубника зимой на ее даче вымерзла. Скандал отложен до момента, пока ей не захочется посадить что-то еще. © Shizofreni4ka / Pikabu
«Знаешь, что, заяц? Не сегодня».
- У нашей соседки небольшой огород под подъездом. Цветы красивые всегда цветут, даже несколько кустов смородины есть. Беда в том, что дети постоянно по тому огороду гоняют. Этим летом мой малыш случайно сломал куст смородины. Господи, соседка так разозлилась. Ей пофиг было, что я готова новый куст купить и посадить. Малыш очень испугался такой реакции. Ну, я ему объяснила, что соседка наша не в своем уме, потому что нормальные люди в таких ситуациях реагируют совсем по-другому. © Мамдаринка / VK
- В выходные мы всегда приезжали в село к родителям мужа. Помочь по хозяйству. Свекровь часто отправляла мужа к какой-то родственнице помочь: «Женя приходила, ей уголь надо перенести», «Нужно дом перекрыть», «Огород вспахать»... А я у свекрови белила дом, полола грядки, и откуда мне было знать, что Женя — любовница мужа. © Подслушано / Ideer
- Появилась как-то мысль взять накопления, оформить кредит и прикупить дачу. Навести там уют и приезжать отдыхать на выходные. Ошибкой стало заикнуться о планах при родителях. Уже через неделю мама со своей сестрой все решили и определились: какого размера нужен участок, какой площади на нем домик, какой хлам с балконов туда свезти, где и в каком количестве будут грядки, теплицы, цветочки и прочее. Даже присмотрели в магазине для меня, якобы в подарок малюсенький мангал. Решили поставить где-то в углу, чтобы не занимал место их грядок. То есть, у меня еще и дачи нет, а меня с нее уже почти выгнали. Плюнул я на эту идею и слетал в отпуск на море. © Аноним / Pikabu
«Первый урожай с маминого огорода».
- Живем за городом, есть свой небольшой огород. Сейчас сезон ковыряний в нем. Я раз в три дня выхожу на прополку. Выходит ко мне однажды сын 10 лет, и предлагает свою помощь. Предложила ему картошку прополоть, там как раз кусты уже большие, не спутает сорняки с картофелем. Он стоит, старается, минут через 15 устал, присел отдохнуть. Я дальше работаю. Сын у меня спрашивает: «Мама, а как тебе хватает сил так долго работать на огороде, аж весь день?» Сказала, что представляю себя Копатычем из «Смешариков», который занимается любимым делом. А это, к слову, его любимый персонаж. Он немного отдохнул, а потом как разошелся — я такой продуктивности и от себя не видела. Еле вытащила его потом с огорода, чтобы не перестарался и ничего у него не болело. Кажется, у меня теперь нашелся незаменимый помощник. Вот что умеют делать любимые персонажи мультфильмов. © Мамдаринка / VK
- Знаю семью, которую разрушила классическая «мама с дачей». Дочь этой мамы вышла замуж за врача-нейрохирурга. И теща требовала от зятя постоянной работы на огороде. А ему мало того, что руки беречь надо, так еще и отдохнуть хотелось в редкие выходные от многочасовых операций и ночных дежурств. Дочь была воспитана так, что слова поперек маме сказать не смела. Развелись. И да, зять не раз и не два предлагал теще деньги для найма людей для работы на огороде. Но нет, ей нужно было, чтобы картошку копал лично он. © Вероника / ADME
- Продали квартиру и купили с мужем полгода назад дом. Сразу началось со всех сторон: «О, мы к вам на выходных на шашлыки приедем, на праздники, свадьбу у вас отметим». Все были посланы далеко и надолго. Однажды знакомая сильно напрашивалась в гости с дочуркой. Адрес выпытывала, ни я, ни муж ей не говорили, а прямо сказали что на выходных другие планы и к гостям не готовы в ближайшие месяцы, еще ремонт в планах. Но ее это не остановило. Не знаю, как она отыскала адрес, но приперлась. Ну что ж, постояла за воротами и уехала. © svetik5407 / Pikabu
А вот еще несколько закоренелых огородников:
Комментарии
"Беда в том, что дети постоянно по тому огороду гоняют. Этим летом мой малыш случайно сломал куст смородины. Господи, соседка так разозлилась."
Ага, то, что дети гоняют по чужому участку и что-то ломают (вот почему-то уверена, что там дело одним кустом не ограничилось), ага, ну чоаткова? Подумаешь! Яжемамка как-то не понимает что ли. что НЕЛЬЗЯ заходить на чужой участок без разрешения. Ну и куст, который она от щедрот своих отсыпала, еще должен прижиться, сорт должен нравится хозяйке и вообще, за ним еще ухаживать и ухажиать, чтобы он вырос?
Если бы вы прочитали внимательнее, то поняли бы, что огородик тот находится "под подъездом", на придомовой территории, то есть во дворе многоквартирного дома. И да - дети гуляют во дворе, и бегают под окнами. Потому что эта территория принадлежит всем.