17 историй про друзей и подруг с таким сюжетом, что любой бразильский сериал покажется тягомотиной

По поводу подкатывания подруг к парням\мужьям своих же подруг. Моя версия на основе того, что видела рядом. Берем именно ситуации, когда не парень начал оказывать знаки внимания подруге девушки, а именно сама подруга сама начала.

ИМО, бабская конкуренция. Не женская, когда две женщины конкурируют за одного мужчину и обе активно его охмуряют, а именно когда "занятого", да еще и у подруги (даже не просто знакомой!). Болезненное желание доказать всем женщинам, что она - самая основная, а другие - лохушки, которых прЫнцесса терпит просто из жалости. Все то, что есть у "лохушки" должно быть и у нее. Ну или не все, а только мужчины, тут все зависит от степени жадности и размера комплексов у венценосной. Вот надо обязательно доказать другой, что она- просто никто на ее фоне. А близкая подруга тут - прекрасный фон, ведь если она будет переживать, нервничать и ревновать - это ж сразу заметно и нежно греет душу "победительницы".