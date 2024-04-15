17 историй про друзей и подруг с таким сюжетом, что любой бразильский сериал покажется тягомотиной
Хорошего друга иногда сложнее найти, чем настоящую любовь. И даже если нашел, это еще не означает, что тот будет без придури. Некоторые друзья и подруги чудят безобидно, другие же способны на подлое предательство. Именно такие истории поведали нам герои нашей подборки.
- Подруга активно подкатывала к моему мужу. Провокационные сообщения писала, звала его одного без меня на чай, дарила дорогие подарки. Муж мне все рассказывал, просил разобраться, потому что его просьбы так не делать подружка пропускала мимо ушей. Однажды я-таки спросила у нее, что за фигня. А она так удивилась, ведь думала, что муж мне ничего не скажет и в один день все-таки сорвется и заведет с ней интрижку. Неужели на свете так мало мужчин, что за них нужно грызться с подругой детства? © Подслушано / VK
- Устроили посиделки с подругами. Я устала, долго не спала, поэтому ушла в другую комнату дрыхнуть. У меня крепкий сон, ничего не чувствую. А с утра пошла в ванную и ужаснулась. Подружки обрисовали мне перманентным маркером все лицо, написав там имя парня, который мне нравился. Еще и фотки ему отослали. Думала: «Ух, я им сейчас устрою!» Но потом увидела, что он написал мне сообщение и позвал погулять... И мое сердце забилось в другом ритме. © Карамель / VK
- Подруга рассталась с парнем, тот ей изменял. Только недавно она отошла и решила снова попробовать строить отношения. Но ей было боязно, поэтому она пригласила нас с мужем на двойное свидание. Встретились мы все в ресторане. И как-то ненароком мой муж сделал ей комплимент, мол, какое красивое платье. Он часто так делает, вежливость. Свидание прошло хорошо, но на следующее утро подруга написала мне: «Скажи мужу, чтобы прекратил отвешивать комплименты другим женщинам. Именно с этого начинаются измены. Странно, что тебе такое кажется нормальным». Я говорю: «Воу, полегче, если тебя задел его комплимент, то надо было ему об этом сказать». А она ответила: «Не прибегай ко мне в слезах, когда он тебе изменит». © FrenchBread2023 / Reddit
- У моего мужа была подруга. Я не особо с ней общалась, но старалась быть вежливой. Честно говоря, их отношения всегда мне казались какими-то нетипичными. Он рядом с ней выглядел таким счастливым и вдохновленным. Однажды уговаривал меня сделать такую же стрижку, как у нее, покраситься в такой же цвет. Муж всегда по первому зову бежал к ней, будто в приоритете была она, а не я. В какой-то момент я не выдержала, спросила, что он к ней испытывает. Тот признался, что влюблен в нее. Мы поругались, муж позвонил своей подружке с просьбой забрать его. Когда она приехала, я стала обвинять ее в том, что та разрушила наш брак. Она отвезла мужа к его родителям и вернулась ко мне. Оказалось, она лишь смутно догадывалась о его чувствах, но не думала, что все так серьезно. Даже разозлилась, когда узнала подробности. В итоге мы с мужем развелись, зато я обрела новую подругу. © ClownChowderPies / Reddit
- Не могу доказать, но почти уверена, что моя когда-то близкая подруга забрала моего кота. Она была у меня в гостях, а когда ушла, я заметила, что пропал и кот. Я перевернула всю квартиру, искала его во дворах, развешивала объявления, а подруга все это время была со мной и помогала. Она так переживала, плакала, но однажды я без предупреждения зашла к ней в гости и обнаружила у нее кота точно такой же породы, копия моего. Она все отрицала, сказала, что кота подарил парень. Но она ни разу о нем не рассказывала, не фотографировала, в соцсети не выставляла. Я побоялась показаться сумасшедшей и сдалась, но до сих пор думаю, что это был мой кот. © Палата № 6 / VK
А кот как реагировал? Мне почему-то кажется, что к своему хозяину, если к нему нормально относились, животное прибежит
- Моя подруга пригласила меня на ужин с ее парнем. Мне показалось странным ужинать втроем. А уже в ресторане они сказали, что к нам присоединится брат парня подруги. Я сразу поняла, что это они так хотят меня сосватать. Мне эта идея не понравилась, я сидела за столом недовольная. Но когда пришел этот брат, то расстроилась в край. Он был неопрятный, все время за столом сквернословил, об этикете и манерах я вообще молчу. После этой встречи я спросила у подруги, мол, зачем меня так подставлять. А та делала вид, что ничего не понимает. © Карамель / VK
- У меня был лучший друг. Как-то раз моя девушка познакомила его с одной барышней. Мне она показалась не очень приятным человеком - злая, грубая. Но друг влюбился. Они встречались какое-то время, а потом он позвонил и, рыдая, рассказал, что они расстались. Он подарил ей в тот вечер ожерелье, а она швырнула украшение обратно и сказала убираться из ее дома. Я подумал, что это подло, и сказал: «Слушай, чувак, я знаю, тебе сейчас кажется, что она лучше всех. Но на самом деле она тебе не подходит, ты обязательно встретишь лучше». Сначала он сказал, что я прав. А потом перестал отвечать на звонки и сообщения. Я писал ему на протяжении трех лет, поздравлял с праздниками, но не получал ответа. Слышал, что он женился. Если на той девушке, то скорее всего, она просто не разрешает со мной общаться. © MarbledCoffeecake / Reddit
- Подруга завела собаку. Надрессировала щенка лаять на незнакомых людей. Однажды пришли друзья семьи, которые давно у них дома не были и собаку еще не видели. Животинка всех облаяла, но начала ластиться к одной женщине. Выяснилось, что муж изменяет подруге, водит в дом эту женщину, собака к той привыкла и не лает. © Подслушано / VK
- Приехала к подруге на новоселье, а та пишет: "Задержусь. Дверь открыта, Геру не буди. Поставь пока овощи и кость варится на плиту". Захожу, слышу храп Геры. Открываю холодильник, там старая заветренная кость и овощная смесь. Поскребла по сусекам разного, сварила нормальный суп. И тут подруга пишет: "Ты где?" Я в непонятках, пишу, мол, у тебя, когда приедешь. А та отвечает: "Я дома!" Выхожу в коридор - никого, кроме спящего Геры нет. Короче, я поняла что ошиблась секцией или корпусом. До меня доходит, что я в чужой квартире тусуюсь уже полтора часа! И храпит там не Гера, а другой мужик. Я выключаю плиту и тихонечко под храп сваливаю. До подруги я все-таки дошла, поржали над ситуацией. Но вы только представьте эмоции того мужика, когда он просыпается, а на кухне у него кастрюля свежесваренного супа. © Repeynick / Pikabu
- Мы с подругой были не разлей вода с самого детства. Она всегда была очень красивой и популярной, в отличие от меня. Сейчас мне 22, у меня недавно появился парень, но я долго скрывала его от подруги, чтобы он не влюбился в нее. Она все-таки прознала о моих отношениях, когда я ночевала у нее. А ночью, пока я спала, нашла его в соцсетях и написала: «Ты парень моей подруги? Классно выглядишь, ты уверен, что хочешь с ней встречаться?» Мой парень разозлился. Рассказала ему, как она всю жизнь уводила у меня парней. Тот ответил, мол, не волнуйся, мне она не интересна, заблокировал ее. После этого она создала три фейковых аккаунта, чтобы писать ему. Он каждый раз ее блокировал и рассказывал мне. Вишенкой на торте стало то, что она пришла ко мне домой и стала предъявлять, что мой парень ей понравился, я должна с ним расстаться, чтобы он был кое с кем получше меня. То есть с ней. © N0t_That_GirlYk / Reddit
- Еду с подругой в автобусе, болтаем о своем. На одной из остановок заходит милый парень. Мне-то по барабану, а вот подруга на него сразу глаз положила. И так перед ним, и этак, и ножку выставила, и грудь вперед! Он на нее внимание не обращает, уперся в телефон свой и сидит. А подруга продолжает: и так нагнется, и так повеpнется - у него ноль внимания на нее. Та в итоге сдалась, с грустью мне говорит: "Вот это мужики пошли! Из камня какого-то делаются что ли?" Он ей отвечает: "Вовсе нет, просто у меня уже есть жена и ребенок!" © Карамель / VK
Блин, в истории про Геру я по инерции с предыдущей историей подумал, что Гера - это собака, тем более там кость фигурирует :). Потом так слегка удивился.
- Многие парни жалуются, что они во "френдзоне", а как по мне, то хуже всего, когда парень, которого ты считала другом, все это время испытывал к тебе романтические чувства. У меня был друг из старшей школы, с которым мы периодически поддерживали связь. И вот он недавно признался в чувствах, хотя знает, что я замужем. Я ответила, что прошло 10 лет с момента, как мы подружились, и ему пора двигаться дальше. А тот разозлился, сказал, мол, могла бы выслушать и понять. Чувствую себя паршиво, не уверена теперь в дружбе с мужчинами. © Sufficient-Parsnip92 / Reddit
- Однажды получилось так, что мне понадобились деньги. Я бы вернула их в течение 1-3 месяцев в зависимости от суммы долга. И была у меня хорошая подруга, к которой я обратилась первым делом, потому что она каждый раз мне рассказывала про свои финансовые дела, счета в банках, путешествия. По ее словам, это было не с подачи какого-то мужика, а исключительно она сама все заработала, такая молодец. Более того, она даже говорила, кому и сколько в долг дала, кто вернул, кто нет. В итоге, подруга сперва от неожиданности промямлила, мол, да, конечно, а потом резко меня повсюду заблокировала, без объяснений и прощаний. И что-то мне подсказывает, что просто ей не захотелось открывать правду о своем реальном финансовом положении, гордыня не позволила. © Скрепя Сердцем / ADME
- Встретились с подругами на выходных, полазили по торговому центру, прикупили вещицы, а потом зашли на фудкорт поесть и посплетничать. И тут Машка рассказывает, что у них с мужем был серьезный разговор. Он высказал ей прошлым вечером все, что думает. Всю правду о ней рассказал. Мы в шоке спрашиваем: "И что, что ты сделала? Выгнала на улицу? Или на диван переселила?" А Машка грустно вздохнула и ответила: "Нет, пожалела его, с такой женщиной живет ужасной". Хочу быть такой же, как Машка, с капелькой самоиронии! © Палата №6 / VK
- Друг живет в другой стране. И как-то раз он позвал меня с моей 4-летней дочкой погостить. Мы приехали, но у того все не было времени на нас - то работа, то жена. И вот на выходных он предлагает всем вместе съездить в домик в горах. Я обрадовался. Мы переночевали там одну ночь, а на утро он выгнал нас с дочкой, потому что решил провести время с женой. Мы с дочерью застряли в чужой стране, а друг такой: "Ну что ж, не срослось". До сих пор не понимаю, почему он так поступил. © siphoning_****s / Reddit
- Лучшая подруга в 37 лет одна. Нет детей, нет и не было мужа. Самодостаточная и сильная женщина. У нее успешная карьера, хорошая машина, сама ухоженная, ходит на фитнес и в спа, вечно у нее дорогие путевки, брендовые шмотки. Направо и налево говорит, как ей хорошо одной. Что она насмотрелась на мужей своих подруг и не хочет измен и других гадостей. Вот только никто не знает, что она иногда звонит мне в истерике и кричит в трубку, что больше так не может, что ей одиноко. © Подслушано / VK
- Был у меня в Китае друг. Его семья устраивала тому свидания вслепую с целью женитьбы, а он брал меня с собой. Оказывается, по его мнению, таким образом наличие знакомой иностранки должно было украсить его в глазах потенциальных невест. На встречах они сразу докладывали друг другу про свой возраст, уровень образования, доходы, наличие квартир и машин, выясняли, совпадают ли сроки и ожидания от женитьбы. Два раза меня так водили на смотрины, оба раза девушки сходу заявляли, что он их не заинтересовал, а вот со мной они хотели бы подружиться. © Cuyu3 / Pikabu
Наверное, у каждого найдется история о людях с чудинкой. Особенно часто с такими кадрами сталкиваются продавцы, мастера маникюра, парикмахеры и другие профессионалы, которые должны ежедневно общаться с людьми. У нас есть статья с подборкой их историй.
Комментарии
По поводу подкатывания подруг к парням\мужьям своих же подруг. Моя версия на основе того, что видела рядом. Берем именно ситуации, когда не парень начал оказывать знаки внимания подруге девушки, а именно сама подруга сама начала.
ИМО, бабская конкуренция. Не женская, когда две женщины конкурируют за одного мужчину и обе активно его охмуряют, а именно когда "занятого", да еще и у подруги (даже не просто знакомой!). Болезненное желание доказать всем женщинам, что она - самая основная, а другие - лохушки, которых прЫнцесса терпит просто из жалости. Все то, что есть у "лохушки" должно быть и у нее. Ну или не все, а только мужчины, тут все зависит от степени жадности и размера комплексов у венценосной. Вот надо обязательно доказать другой, что она- просто никто на ее фоне. А близкая подруга тут - прекрасный фон, ведь если она будет переживать, нервничать и ревновать - это ж сразу заметно и нежно греет душу "победительницы".
Маркер на лице, сфоткали. всем показали, а потом гулять позвали и все, мир, дружба, жвачка. Вот это прям описанный цикл жизни с насильниками: в начале издеваются, а потом типа что-то приятное делают, чтобы смазать послевкусие издевательств. А тут еще и прилюдно - вывесили фото в сеть
Что за бред учить собаку лаять на чужих. С ней же никуда нельзя будет выйти - там ВСЕ чужие!