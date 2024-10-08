А первая история какая-то наигранно-сериальная. Прям не верю, что такое может быть в реальной жизни, а не в чьей-то голове
16 находчивых человек, которым соседи пытались потрепать нервишки, но не тут то было
Некоторым людям везет с соседями, другие же на стенку готовы лезть от выходок последних. Причем кажется, будто они специально находят любые поводы, чтобы людям жизнь медом не казалась. Но герои нашей подборки не из робких - они нашли способы, как заткнуть за пояс наглых соседей.
- Cоседка взъелась на нас. Начала докапываться: то одно, то другое. Выяснилось, что ей приглянулся мой муж. Я была на смене, а та пришла и уговаривала моего мужа пойти жить к ней. Она типа бизнес-леди, самая-самая. Я приехала домой, мне все доложила другая соседка с нашего этажа. А потом вечером я допросила мужа. Он посмеялся, говорит, что даже слушать ее не стал, просто закрыл двери перед ее носом. © Наталья Орхидеева
- Соседка надо мной сильно хотела, чтобы я съехала, поэтому поставила на пол колонки и врубила музыку. Я сначала офигела от такой наглости, а потом прислушалась и поняла - а песня ведь крутая! И следующие треки тоже оказались огонь. Выключила она колонку только, когда уже по закону нельзя было шуметь, а нужного ей эффекта так и не получила. Больше она так не делала. © Oudeis16 / Reddit
- На нас с мужем вчера пожаловался сосед. Пришел часов в 8 вечера и давай предъявлять за то, что мы "не так живем". Прямо с порога начал: "Ой, вы не могли бы фиолетовую лампу убрать? Она портит своим светом городскую среду, это неуважение к людям! Одного вашего окна достаточно, чтобы испортить весь внешний вид дома!" Мы услышали, лампу выключили. Сегодня муж планирует установить какой-то типа "диско-шар", который всеми цветами радуги переливается. © Мамдаринка / VK
- Соседские дети сверху могли носиться с 11 часов вечера до 3 ночи, их любимые занятия это бегать, прыгать, бить по клавишам пианино. Из-за этого у меня начала сыпаться штукатурка с потолка. На стук либо вообще не реагируют, либо издевательски стучат в ответ, смеются, прыгают и шумят еще сильнее. Поднималась один раз, стучала в дверь, затихли, а потом спустилась к себе, и все продолжилось. Мои нервы были на пределе. Установила вибродинамик с их же звуками: топанье, прыганье, пианино, детские крики. В итоге взрослые вчера впервые уложили детей спать. Хоть и с криками, но видно, что воспитательный процесс пошел. Тяжело конечно их родителям будет, ведь детей воспитывать нужно, когда они еще поперек скамьи помещаются. Но чьи-то невоспитанные дети и их родители больше не моя проблема. © Matsuhito / Pikabu
- Переехала. В первый же день соседка пришла с наездом, мол, грохочу мебелью. А потом повадилась почти каждый день с глупыми жалобами ко мне ломиться. Соседи нашептали, что той мадам показалось, будто я ее с мужем флиртую. А я в глаза его не видела! Решила проучить. Когда та пришла, я молча вручила ей "книгу жалоб и предложений", а потом захлопнула дверь. Вот уже больше недели не приходит, наверное, все еще журнал заполняет.
- Я начал убираться в лесу рядом с моим домом, убрал несколько деревьев. Подошла соседка и с таким презрением и высокомерием говорит: «А ты спросил у соседей, не против ли они?» А я в ответ: «Когда соседи начнут выплачивать мою ипотеку, я обязательно у них спрошу». Причем другие соседи подходили и говорили, как стало хорошо и чисто. © Unknown author / Reddit
У нас один вот так же попилил деревья в лесу самовольно, теперь вот штраф выплачивает немаленький
- Пришел ко мне сегодня сосед снизу на разговор. Начал рассказывать о своей работе, что у него ненормированный рабочий график, ночные смены. Я уже начала понимать, к чему он клонит, но молча слушала дальше. Ему очень мешает спать плач и крик моей дочери. Проблема в том, что у ребенка лезут зубы. И я делаю все возможное, мне действительно очень неловко перед соседями. Объяснила все это ему, извинилась, а он предложил мне на это время уехать куда-нибудь, пока ребенок не станет спокойнее. Живу я, кстати, в своей квартире, а он арендует, поэтому я уже не сдержалась и сказала ему: «Так, может, вы поищете другое жилье?» Сосед развернулся и ушел, хлопнул дверью. Думаю, меня уже записали в «яжмать». © Мамдаринка / VK
- У нас на участке были строительные работы. Так вот странноватый сосед спрятался за забором и оттуда стал оскорблять рабочих. Те, разумеется, доложили нам. А мой батя решил сделать ход конем и незаметно подкрался к соседу, когда тот снова взялся за старое, и напугал его. Видимо соседу показалось этого мало и он начала проверять свою сигнализацию ночью. Так что в итоге все-таки пришлось вызвать полицию. © Meanwhile-in-Paris / Reddit
- Однажды пошел снег, это редкое явление у нас. Поэтому заморозило трубы на улице. 3 дня без воды сидели, покупали бутилированную. Соседка пишет вечером, мол, есть ли у вас вода. Я отвечаю, что нет. Та интересуется, как мы справляемся. Я рассказываю, что муж воду покупает. Так она мне 3-минутное голосовое сообщение записала о том, какием мы зажравшиеся, и денег у нас полно, а вот ее зять — не лентяй, топит снег и помогает соседям с водой. Я в шоке, собралась спускаться, поговорить, но муж не отпустил. Поржал, сказал, мол, ты жена барина у которого денег много, зачем тебе с простыми людьми общаться.
© Мелек Гуламова
Если они потом пьют этот растопленный снег,то им можно только посочувствовать.
- У нас появились новые соседи, и кто-то из них выбросил грязные подгузники на мою подъездную дорожку. Мы уверены, ведь только у них есть ребенок. Жена бросила подгузник на их участок, но кинули его обратно. Сказал жене, что сам разберусь. Пришел с работы и закинул подгузники соседям на крышу. Сейчас их никто не увидит, но вот когда начнется жара... Вот тогда соседи прочувствуют. © alex323208 / Reddit
- Как-то раз пришла соседка сверху, наорала на меня, что я такая-сякая, перекрываю себе отопление из-за апрельской жары, а они якобы мерзнут там наверху. С тех пор уже как года три мщу: закрываю все трубы, жду звонка в дверь, быстренько раскручиваю все трубы обратно, открываю и приглашаю ее зайти проверить. Вы бы только видели выражение лица этой тетки! © Подслушано / VK
- Соседская собака гадила у нас во дворе. Так вот мой папа просто взял, собрал все это добро в мешочек и выбросил за забор к хозяину собаки. Он не знал, что там стоял кабриолет с открытым верхом, и все это упало на сиденье. © Beautiful_Sherbet807 / Reddit
- Моя мама осталась вдовой с двумя маленькими детьми в 34 года. Мы переехали в другую квартиру. Под нами жила одинокая и очень вредная женщина в возрасте с собачкой. Как же она нас доставала! Чуть что, даже если падала ложка на пол, она врывалась со скандалом. Мы ходили на цыпочках, а та все равно прибегала. Тогда моя мама, решила ее проучить. Она взяла и пригласила весь свой выпускной класс к нам в маленькую двухкомнатную квартиру. И они там так натанцевались и набесились, что скандалы прекратились моментально.
Непонятная история с батареями. Значит, соседи реально мерзли, когда она закрывала свои? И она специально закрывала, лишь бы позлить? 🙄
- Когда я учился в школе, наши соседи сверху каждый вечер в районе 21.00 часов начинали двигать мебель, громко спорить, хлопать дверями. Поэтому мама всегда заставляла меня заниматься игрой на тубе утром перед школой. © thejrush13 / Reddit
- На одном этаже с нами живут очень недоброжелательные соседи. Как-то раз заметила через окно, что у них точно такая же модель телевизора, как и в нашей квартире. Решила им отомстить за их поведение. В нужные моменты из своего окна включаю чужой телевизор и переключаю каналы. Таких криков я еще ни разу не слышала. © Палата № 6 / VK
- Соседка выставляла в общем коридоре на три квартиры всякий хлам: то мебель, то мусор, то стройматериалы, то кошачий лоток с использованным наполнителем, то стенку с книгами. Я несколько лет писала записки, просила убрать. Когда была беременная ходила бочком, потом коляску еле-еле вытаскивала. В общем, долго терпела. Я писала во все инстанции, но без толку. Однажды я встретила техничку, которая тоже намучилась с этим вопросом, и она вдруг сказала: «А давайте все сами выкинем!» Я заплатила ребятам дворникам, они за 20 минут вынесли все. Пришла соседка и давай на меня наезжать: «Я полицию вызову! Там были дорогие мне вещи! Сын видел, что ты руководила дворниками!» Я с каменным лицом говорю: «Ничего не знаю, увидела дворники что-то выносят, вышла, посмотрела и ушла! А если что-то ценное ума хватило оставлять в открытом коридоре на лестничной площадке, это не мои проблемы» С тех пор прошло лет 10, коридор чистый. © BelkaHau / YouTube
У нас есть еще одна статья о людях, которые не дают в обиду себя и близких и всегда готовы поставить наглецов на место.
Комментарии
У нас в районном чате постоянно жалуются, что воруют велосипеды. При том нередко велики оставляют дале без цепей. А ещё больше она, когда выносят из из МОПов, где, кстати, запрещено хлам хранить. И все знают про проблему, но особенных, которые уверены, что правила не для них, все не убывает.
Мы въехали в новую квартиру, и в соседи достался какой-то типичный люмпен-пролетариат. Вроде мужичонка тихий, но бухач порой устраивал знатный, плюс к нему по выходным часто ломились неадекватные пьяные дамочки. Еще и к нам стучались и орали, где там их ненаглядный. Неприятненько было...
Но, слава б-гу, он свалил, и сейчас в этой квартире живет спокойная супружеская пара лет 60.
Я когда снимал комнату, сосед из другой комнаты рассказывал всем что я работаю проституткой 😂