16 находчивых человек, которым соседи пытались потрепать нервишки, но не тут то было

У нас в районном чате постоянно жалуются, что воруют велосипеды. При том нередко велики оставляют дале без цепей. А ещё больше она, когда выносят из из МОПов, где, кстати, запрещено хлам хранить. И все знают про проблему, но особенных, которые уверены, что правила не для них, все не убывает.