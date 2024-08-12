16 человек, которые всегда готовы лихо дать отпор всяким нахалам и наглецам

Иногда кажется, будто многие люди сейчас стали более спокойными и расслабленными. Именно на контрасте с ними сильно выбиваются наглецы и хамы, которым только дай волю — всем бы настроение испортили. Однако герои нашей подборки знают, как грамотно ответить таким кадрам.

Увидела с балкона, что соседский пацан весь день катается на велике моей дочери. Сначала думала, что она поделилась, но дочь пожаловалась, что тот ей постоянно докучает. Уже хотела идти разбираться, а мамаша пацана меня опередила — стала упрекать, какая дочка жадная! Но я быстро поставила на место эту наглую дамочку и сказала: «А вы мне может тачку своего мужа покататься дадите?» © Мамдаринка / VK

У нас дома коты, и раз в пару месяцев мы делаем большой заказ: корм, наполнитель — кило на 40-60 выходит. Cтолкнулись с хамством со стороны курьеров-грузчиков. При заказе магазины с нас даже берут дополнительную плату за подъем груза до квартиры, и лифт в доме есть, но каждый раз приезжающие курьеры звонят и говорят, мол, спускайся, выгружаем у подъезда. И вот очередной курьер выдает:

— Ну спустись, а то я болею, аппендицит у меня.

Понимаю, что врет. Говорю ему, что сейчас перезвоню, кладу трубку. Набираю магазин, переключаюсь сразу на отдел претензий.

— Хочу оставить жалобу на жестокое обращение с курьером! Вы отправили на мой заказ курьера с аппендицитом! Требую немедленно перенести на другого грузчика, можно на завтра. А этого отправить в больницу и оплатить ему больничный!

А я тот еще тролль, голосом играть умею. Оператор говорит, мол, сейчас разберемся. Тут курьер звонит по второй линии: мол, ну что, кто-то спустится к подъезду? Я ему: «Только не переживайте! Я уже позвонила вашему начальству и оставила им жалобу. Как вам в вашем-то состоянии дали заказ с доставкой груза? Никуда не уезжайте, я вам сейчас скорую помощь прямо к подъезду вызову».

Бросает трубку. Через минут 7 звонок в дверь. Открываю. Курьер стоит злой и красный как рак, разве что не дымится, рядом лежат мешки с грузом. Что-то буркнул в стиле: «вот зачем вы так?» развернулся и ушел. © Velelada / Pikabu

Дочь-второклассница вдруг начала бойкотировать школу. Выяснилось, что на нее повесили «почетное» право подтянуть отстающего одноклассника, ругают ее за его поведение и оценки. Скандал я учинила знатный. Учительница вопила, что у нее огромная нагрузка, мамашка парня топала ногами, а в итоге я спросила, почему же с этими проблемами должна разбираться восьмилетняя девочка. В конце концов учительнице сделали выговор от дирекции, а от моей дочери отстали. © Подслушано / VK

А я однажды стала той самой оборзевшей «яжмамкой». Нужно было ехать в соседний город около часа в дороге. Ребенку чуть больше года, и на руках он вообще не сидел, а вот спать а автолюльке обожал. Я купила два полных билета рядом, села сама, а на соседнее сиденье прицепила люльку. Человек пять в ультимативной форме требовали взять люльку в руки и уступить им место, несмотря на то, что я всем показывала второй билет. Даже кондуктор пыталась заставить освободить купленное место. Ну а я сказала, что уступлю, если кондуктор мне вернет деньги за билет. Отстали, но остаток пути обсуждали оборзевших «яжмамок». © Anidag78 / Pikabu

Пришла на свидание с парнем. Он заявляет мне, что готов встречаться только с той, у которой не было парней, типа, девушка должна быть неиспорченной и достаться только ему, он имеет право на лучшую чистую девочку. Спрашивает, были ли у меня до него парни. Я вру, что нет, и уже в ответ спрашиваю, были ли девушки у него. Он выпучивает глаза и говорит, что, конечно, были. И тут уж я выпучиваю глаза и говорю, что не собираюсь жить с гулякой, который по девкам бегал, потому что я имею право на лучшего чистого мальчика. Он возмущался, но так и не смог возразить мне что-то по существу. © Подслушано / Ideer

Надинка 3 часа назад Обнаглевшие яземамки? Вы серьёзно? Думаете, лучше слушать ор ребёнка? - - Ответить

Вчера пятилетний сын укусил мою свекровь, свою бабушку. Она очень своеобразный человек, ворчливая и злая. К счастью, она редкий гость в нашем доме, но иногда все же приходит. А полгода назад у нас появилась домашняя любимица, собачка Тина. Два килограмма счастья и нежности. Бабушка знала о собачке, видела ее фото. Но когда пришла к нам в гости, а собачка вышла встречать гостей, то мать мужа пихнула Тину так, что та отлетела и заскулила. А сын разозлился и укусил ее. И если бы мне не нужно было везти собачку к ветеринару, я бы и сама эту тетку укусила, а так пришлось просто выгнать ее. С собачкой все нормально, но мать мужа я больше не хочу видеть в нашем доме. А сыном даже горжусь, что он постоял за свою маленькую четырехлапую подружку. © Мамдаринка / VK

Была у нас в школе вечно всем недовольная и постоянно орущая учительница. Каждый урок она нам говорила, что мы тупые и наших знаний не хватит даже чтобы поступить в ПТУ. В очередной раз ей не нравится ответ ученика, она смотрит на него со злостью и выдает: "Это ведь про тебя сказано: как одену портупею — все тупею и тупею", а он ей: "Надену". Ее взгляд в этот момент — бесценно. © Подслушано / Ideer

С появлением нового соседа в подъезде витают разные ароматные и вкусные запахи еды, аж слюнки текут. Иногда он вытаскивает мангал во двор и там жарит мясо. Захотела с ним познакомиться. Взяла напитки и спустилась к нему, когда он закончил с мангалом и все убрал за собой. Он посмотрел на меня и спрашивает: «Хочешь познакомиться со мной?» Я киваю в ответ. А он мне: «Ты уже четвертая, кто напрашивается ко мне на ужин. Иди ты тоже нафиг, как и остальные», — и хлопнул дверью перед носом. © Подслушано / Ideer

В Турции в соседнем номере пара устраивала громкие разборки в 3 утра. Каждое утро. Мы спать не могли, стенки тонкие, потом весь день разбитые. Так я их каждое утро стал будить на завтрак в 7 утра. Потом после завтрака приходим, я опять бужу их. И так каждые минут 20. Беспокоюсь, говорю, что вы завтрак пропустите. © Okhalnik / Pikabu

Вообще в жару много у кого "мозги текут", из-за чего происходят эпичные истории. У нас есть подборка на эту тему.

Бабушка, мама моего папы, очень не любила мою маму. Приезжала в гости без предупреждения, чтобы устроить ей внезапную ревизию. В каждый угол заглядывала и носом тыкала в каждую пылинку, словно котенка. Ее любимой фразой было: "Почему без косынки? Голову бы прикрыла, бесстыдница!". Но на помощь всегда приходил папа, который безумно любил маму и защищал. Однажды он одной фразой раз и навсегда проучил бабушку: "Мама, ты не представляешь! Эта женщина не то что без косынки, она без трусов по ночам рядом ложится! Даже детей мне родила!". © Палата №6 / VK

Надинка 3 часа назад А разве жарить что либо можно во дворе многоквартирного дома? 🤔 - - Ответить

Отец долго хотел из города в деревню переехать. Года три назад купил домик в 200 км от города, переехал, скотинки завел немного. И как-то решил батя завалить бычка на мясо, позвал местного мясника, тот с помощником приехал. Смотрит отец, а у мяса уже ушлый сосед трется, советы «ценные» под руку мужикам раздает. Стоило бате отлучиться в дом, а у соседа за забором уже хороший такой шмат мяса лежит, килограмм на 6-8. Ну, отец сразу спрашивает, что это у него такое лежит. Сосед ему: «Не трожь, это мое! С соседями делиться надо!», с довольной мордой взял мясо и скрылся в своем доме. А когда управились, все разъехались, так обидно бате стало, что он взял и позвонил соседу. Говорит: «А у тебя когда зарплата? Ты скажи, я приду, с соседями-то делиться надо!». Тот что-то пробурчал, а через 5 минут прибежала его жена, бросила мясо отцу под ноги, фыркнула и молча удалилась. С тех пор прошло почти полгода, а соседи с отцом так и не здороваются. Непорядочный батя у меня, видимо. © Suborn / Pikabu

Готовлю обед. Звонок в дверь. Открываю — мужик из управляющей компании: «Хозяюшка, как вкусно пахнет! А я без обеда сегодня!» Игнорирую. Тот все не угомонится, напрашивается. Я пытаюсь обсудить ремонт подъезда. Он опять за свое: «Хоть бы в прихожей накормила!» Тут у меня заканчивается терпение, и я сунула ему сотку со словами: «На обед!» и выперла нафиг. Гость нашелся, блин. © Подслушано / Ideer

Пару лет назад я во дворе построил детскую площадку: качели, песочница и все такое. Для освещения повесил 2 прожектора диодных, подключил через фотореле к подъезду. Что тут началось... Бабки завыли, забегали: это ж сколько теперь платить? Я на пальцах объяснил, что фигню платить, рубль с квартиры максимум. И нифига: «Чего это мы должны рубль за твои светильники платить?» Короче, переподключил я освещение от квартиры. Теперь сын мой со светом гуляет, остальные в потемках. А бабки так и устраивают посиделки на площадке, на лавочках, которые я построил. И такие: «Включи свет, темно же». Я им напоминаю: «А кто за свет платить будет?» Кривляются, молчат. © Tarantas93 / Pikabu

Была жутко голодная и заказала себе доставку еды. Бегала перед окном туда-сюда в ожидании курьера. И вот он на желтом мопеде. Слез, оглянулся по сторонам, открыл рюкзак с едой и залез в пакет своими грязными руками. Я не рассмотрела, что именно он стащил, но запаковал все аккуратно, положил, дожевал и зашел в дом. Я даже не открыла ему двери. Не собиралась платить за еду, в которой колупался кто-то другой. Да и аппетит пропал. © Палата №6 / VK

На днях написал бывший. Я сразу решила выяснить, что же он от меня хочет и его ответ меня поразил. Оказалось, что он хочет есть. Я спросила, мол, неужели твоя новая девушка не может тебе приготовить еду. А тот ответил, что лучшей еды нет по сравнению с моей. Спасибо, что поднял мне самооценку, но мои вкусняшки будет кушать только любимый. © Карамель / VK

Дед у меня однажды пришел в банк, работавший по нашей области, а там девушки своими делами неспешно занимаются и ноль внимания на него. На его вопрос одна окинула его взглядом, скривилась и выдала надменным тоном: "Что вам, пенсию выдать? Подождите!". И деда это так зацепило, что он взял и вывел оттуда все свои средства. А дед у меня — директор градообразующего предприятия. Начались беготня, звонки, но уже поздно. © Unknown author / Pikabu