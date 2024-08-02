16 доказательств того, что в жару мозги текут даже у самых адекватных людей

Когда у нас родился сын, муж понял, что жарко в нашем доме уже никогда не будет))) рекомендуемая температура в помещении 20-22 градуса. Перегревать младенцев еще опаснее. До этого мы с мужем частенько спорили, ибо мне нужна прохлада, а он ходит и окна закрывает) А я даже в роддоме, едва меня после операции в мою палату переведи, пошла выключила все батареи и открыла все окна. Врачи одобрили.