Когда у нас родился сын, муж понял, что жарко в нашем доме уже никогда не будет))) рекомендуемая температура в помещении 20-22 градуса. Перегревать младенцев еще опаснее. До этого мы с мужем частенько спорили, ибо мне нужна прохлада, а он ходит и окна закрывает) А я даже в роддоме, едва меня после операции в мою палату переведи, пошла выключила все батареи и открыла все окна. Врачи одобрили.
16 доказательств того, что в жару мозги текут даже у самых адекватных людей
«Фух, какое пекло!» — наверняка думают многие, когда столбик термометра превышает определенную отметку. Некоторые люди действительно чувствуют себя нехорошо в жару, а другие просто начинают вытворять то, чего при нормальной температуре и не подумали бы сделать. Именно об этом наша подборка.
- Жара больше 30 градусов. Обстановка на работе тоже накаляется, ведь двое против кондиционера. Пытались договориться — те ни в какую. Прятали от нас пульт, выдергивали кондиционер из розетки. Другой сотруднице стало плохо от жары. Дошло до начальства. В итоге шеф решил проблему гениально и пересадил этих двух вообще в другой кабинет. В проходной полукоридор, где маленькое окошко, нет кондиционера. Там тесно, спиной к двери, народ мимо шныряет, рядом туалет еще, но они с начальством не спорят. © Подслушано / VK
- Я из региона, где солнце светит очень редко, поэтому моя кожа абсолютно к нему не приспособлена. Меня отправили по обмену в другую страну, где гораздо жарче. Там я начала встречаться с парнем, он местный. И вот как-то раз летом он пригласил меня в горный поход. Я узнала, что в июле там жара больше 32 градусов. Такое я бы точно не пережила. Сказала парню об этом, а он расстроился, ведь ему очень хотелось в этот поход. На компромисс я так и не пошла, не хочу оказаться в больнице. © MoonWitch87 / Reddit
- Ехала в маршрутке, жара ужасная, душно, все окна закрыты. Я еще и бабуле старенькой место уступила. Стою, голова кружится, в глазах темнеет, стало плохо. Попросила у водителя сесть спереди, но он отказал. А через пару минут я упала в обморок, свалилась на какого-то мужчину, который лишь обратно поставил меня на ноги. Быстро пришла в себя, но мне никто не помог, не предложил воды, не уступил место. Вышла на следующей остановке. Сижу на лавочке и думаю о том, как же этому миру не хватает добра. © Палата № 6 / VK
- Собирались с семьей пожарить шашлыки, но так и не доехали. Дело в том, что когда брат моей жены подъезжал к дому, он врезался в мою машину, так как все время трещал по телефону. Я так разозлился, что отправил всех обратно. Не было настроения никуда ехать, я купил машину только в прошлом году, а теперь нужно ждать, пока страховая оплатит мне ремонт. А жена злится на меня, она считает, что я поступил неправильно, ведь некоторые ее родственники ехали несколько часов до нас. © TopMother6185 / Reddit
- Прошлым летом у меня состоялось самое ужасное свидание всей моей жизни. Встретилась с парнем, который когда-то за мной ухаживал, дала ему шанс, мы пошли на прогулку. Долго гуляли, после чего сели где-то в парке. Он достал из рюкзака пачку чипсов и начал есть. Очень долго болтали, после чего я предложила ему пойти поесть куда-нибудь, а он сказал: «Не-а, я уже наелся. Да и сейчас жара такая, спаримся с тобой в кафешке! Давай лучше тут в тени посидим!» © Карамель / VK
- У моей сестры настоящая зависимость от отпуска на море. Готова год питаться пустой гречкой, брать кредит, лишь бы съездить куда-нибудь. Даже дважды увольнялась с работы, потому что там не давали отпуск летом, ездила с переломом руки, с температурой под 40, и за месяц до родов. Апогеем стал ее полет в очередной долгожданный отпуск с годовалым сыном, у которого зубы резались, да еще и простуда настигла. Но сестра такая: «На море поправится!» Чуда, конечно, не произошло: перелет, жара, смена часовых поясов... Большую часть отпускных дней, по словам самой же сестры, отдали врачам, парень приободрился только к концу поездки, но «зато отпуск не сорвался!» © Подслушано / VK
- Поссорились с сестрой мужа. Она скоро выходит замуж и заморачивается по поводу дресс-кода. Сказала прийти в строгом черном платье в пол с рукавами. Я на 34 неделе беременности, а свадьба в полдень в жару. Я просто не выдержу этого. Попросила ее пересмотреть дресс-код для меня, даже отправляла ссылки на другие более открытые платья, но она непреклонна. А я не думаю, что должна идти на компромисс, ведь речь о моем здоровье и здоровье будущего малыша! Теперь родственники мужа думают, что я эгоистка. © throwawaythechanges / Reddit
- Я сильно потею и не люблю жару. Жене, наоборот, всегда нужно тепло. Когда у нас родилась дочь, то мне пришлось смириться с тем, что в доме прохладно уже не будет. Вчера я наработался в саду и решил включить кондиционер в доме ненадолго. А когда жена пришла за дочкой, то разоралась, что из-за меня у малышки постоянно насморк. Я пытался оправдаться, но, слово за слово, она обозвала меня эгоистом, взяла дочь и уехала в отель. Теперь вот подумывает со мной разводиться, и все это из-за кондиционера. © Exact_Ad984 / Reddit
- Пока все мои друзья-подростки отъедались на дачах у бабушек, я переживала настоящие пытки. Бабуля была гимнасткой в прошлом и на меня строила грандиозные планы. Поэтому мое лето превращалось в диеты и сдачу нормативов, возвращалась я всегда сухая, поджарая и очень голодная. Карьеру гимнастки я так и не построила, но до сих пор не забуду, как она заставляла меня бежать полумарафон по жаре и говорила, что все это для моего блага. Честно, всего лишь один пирожок мог бы исправить всю ситуацию! Грустно. И иногда ощущение, что я кое-что упустила в детстве. © Палата № 6 / VK
- Последние дни учебы, жара. Я пришла в школу в короткой юбке. Но как только я переступила порог, завуч отправила домой переодеваться. Я отказалась и пошла на урок. А на перемене классный руководитель тоже взбеленилась по поводу юбки, начала звонить матери. А та в ответ сказала, что видела, в чем я иду в школу, и считает это подходящим нарядом для +25 градусов. С тех пор никто из учителей не обращал внимания на мой внешний вид. © Карамель / VK
- Мама и отчим попросили отвезти брата в школу и потом забрать. У меня новая машина. Я согласилась, лишь попросила его ничего не есть и не пить во время поездки. Но в понедельник 14-летний братец прошлепал к машине с бутербродом в руках. Я не хотела, чтобы он опоздал, поэтому отвезла, но напомнила, что так больше делать нельзя. А на следующий день ситуация повторилась. Я подбросила его до школы и поставила перед фактом, что обратно он будет возвращаться на автобусе. Теперь мама с отчимом обвиняют меня в том, что я заставила братика ехать на автобусе в жару 37 градусов. © Witty_Egg_4915 / Reddit
- Еду в маршрутке, жара. Заходит девушка лет 18 в наушниках, садится напротив меня рядом с окном. Начинает есть мороженое, оно течет по рукам. Смотрит по сторонам и видит, что окно открыто. И выкидывает... мороженое попадает в лицо мужику. © Подслушано / VK
- В середине лета решил выбраться на море, поехал на своей машине. Добрался к ночи, поставил тачку на стоянке, хозяева меня проводили в номер. Просыпаюсь рано утром, выхожу и вижу, что машина жуть какая грязная. Нашел ведро, тряпку, принялся за дело. Все отмыл и вдруг в ужасе понял, что это не моя машина. Напротив сидел мужик и такой: «Спасибо! Сервис шикарный!» Поржали, а вечером пошли вместе жарить шашлык, обсуждая футбол, как лучшие в мире друзья. © Палата № 6 / VK
- Последние несколько недель выдались очень жаркими. Но это не остановило мою соседку по комнате пользоваться духовкой! Я несколько раз ей сказала, что не нужно так делать, та разоралась и напомнила, что платит исправно свою часть аренды. И вот не знаю, кто прав, а кто нет. Ведь я просто стараюсь выжить в этой жаре. © Unique-Incident6766 / Reddit
- Жара невыносимая. Сижу в комнате, никого не трогаю. Вдруг в окно заглядывает лохматая голова и говорит: «Водички не нальете?» Я в шоке! Девятый этаж! А это скалолаз, который дом реставрирует. © Подслушано / VK
- Еду в трамвае. Духота неимоверная. Кондуктор стоит, держась за поручень, и у нее звонит телефон. Она прикладывает к уху валидатор и такая: «Алло!» Рядом сидящий мужик с недоумением смотрит на нее и вдруг произносит: «Привет! Ну, ты как?» Она отвечает: «Да ничего, все нормально». И тут вдруг опомнилась и с недоумением произносит: «Что же это я... не пойму, как это». Берет телефон, отвечает на вызов, а с того конца ей: «Привет! Ну, ты как?» Мужик, который ей в шутку отвечал на валидатор произнес: «Ну и я об том же».
Кондуктор смотрит то на телефон, то на валидатор, то на мужика... и расхохоталась! Жара! © Casius22 / Pikabu
Многие с нетерпением ждут лета, но вот когда начинается настоящая жара, то понимают — это удовольствие явно не для всех. От высокой температуры не только фигурально выражаясь «мозг плавится», но и реальные вещи. Но перегрева можно избежать, если грамотно подбирать одежду.
Комментарии
Понимаю парня, у которого развод из-за кондёра. Тоже плохо переношу жару. Встречались с мужчиной год, решили жить вместе. Через три месяца разъехались, потому что мне надо плюс восемнадцать, а ему плюс двадцать пять. Или он мерзнет или я варёная. Встречались потом ещё десять лет, но вместе не жили
Вряд ли соседка просто так духовку включает)) очевидно, что ей хочется обедать даже в жару))