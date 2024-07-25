Мазунина-комедийная актриса, ей возраст не страшен, а Гузеева ,потеряв с годами изящество ,где снимается?
Мы решили посмотреть, как выглядели 15+ актрис разных поколений в одном возрасте, и просто дар речи потеряли
Кино
2 часа назад
Актрисы прошлых лет и современные кинодивы — как будто женщины с абсолютно разных планет. Но и тех, и других, отличают изящество, грациозность, шарм и красота.
Лариса Гузеева и Валентина Мазунина в 25 лет
Наталья Гундарева и Елизавета Боярская, 31 год
Галина Польских и Наталья Бочкарева , 43 года
Татьяна Друбич и Елизавета Моряк в 27 лет
Друбичь, благодаря Соловьёву, звезда, хоть никогда этого не хотела. Почему еë сравнивают(сопоставляют) с малоизвестной актрисой?
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Галина Польских и Анна Михалкова в 49 лет
Обеих обожаю!!! Михалкова после"Давай разведемся"-моя любовь, я так смеялась весь фильм 🤣🤣🤣
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Светлана Светличная и Дарья Мельникова в 28 лет
Валентина Теличкина и Екатерина Гусева в 36 лет
У Теличкиной изюминка-речь еë особенная, ни на кого не похожая, как песня!
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Татьяна Веденеева и Юлия Пересильд в 21 год
Наталья Сайко и Аглая Тарасова в 28 лет
Тарасов а очень привлекает, хоть и не люблю еë, но в фильмах невозможно оторваться!
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Светлана Немоляева и Ирина Пегова в 42 года
Наталья Гундарева и Эльвира Болгова в 35 лет
Неее,Гундарева-эпоха советского кино, типаж один, масштаб разный!
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Евгения Симонова и Екатерина Шпица в 30 лет
Ирина Алферова и Екатерина Климова в 35 лет
Ирина Муравьева и Екатерина Копанова в 30 лет
Елена Сафонова и Анна Снаткина в 39 лет
Наталья Варлей и Любовь Аксенова в 32 года
Татьяна Доронина и Олеся Судзиловская в 42 года
Наталья Андрейченко и Наталья Рудова в 27 лет
Ирина Розанова и Кристина Асмус в 27 лет
Розанова-талантище, разноплановая актриса, Асмус ещё подрасти нужно, если сможет.
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