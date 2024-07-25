Мы решили посмотреть, как выглядели 15+ актрис разных поколений в одном возрасте, и просто дар речи потеряли

Актрисы прошлых лет и современные кинодивы — как будто женщины с абсолютно разных планет. Но и тех, и других, отличают изящество, грациозность, шарм и красота.

Лариса Гузеева и Валентина Мазунина в 25 лет

Наталья Гундарева и Елизавета Боярская, 31 год

Галина Польских и Наталья Бочкарева , 43 года

Татьяна Друбич и Елизавета Моряк в 27 лет

Галина Польских и Анна Михалкова в 49 лет

Светлана Светличная и Дарья Мельникова в 28 лет

Валентина Теличкина и Екатерина Гусева в 36 лет

Татьяна Веденеева и Юлия Пересильд в 21 год

Наталья Сайко и Аглая Тарасова в 28 лет

Светлана Немоляева и Ирина Пегова в 42 года

Наталья Гундарева и Эльвира Болгова в 35 лет

Евгения Симонова и Екатерина Шпица в 30 лет

Ирина Алферова и Екатерина Климова в 35 лет

Ирина Муравьева и Екатерина Копанова в 30 лет

Елена Сафонова и Анна Снаткина в 39 лет

© Зимняя вишня 3 / Студия Троицкий мост , Kashaev Pavel / East News Kashaev Pavel / East News

Наталья Варлей и Любовь Аксенова в 32 года

Татьяна Доронина и Олеся Судзиловская в 42 года

Наталья Андрейченко и Наталья Рудова в 27 лет