Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте. И тут есть что обсудить

От души ставлю диз автopу Аннe за фееричную лень и троллинг. Насобирать настолько неудачных фоток, чтобы на каждой второй мужчины, причем некоторые очень красивые в жизни, выглядели как страдающие синдромом дауна, дебилизмом и прочими психическими отклонениями, это или лень, или троллинг, или то и другое разом. Если бы можно влепить еще диз за использование фильтров, размазывающих лицо по фотогафии, как, например, у Шварца или Броснана, влепила бы еще один