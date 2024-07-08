Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте. И тут есть что обсудить

Знаменитости
4 часа назад

Наверняка вам было бы интересно посмотреть, как выглядели сыновья, когда они были в одном и том же возрасте со своими звездными отцами. Некоторые из них поразительно похожи на пап, ну а сходство других с одним из своих родителей улавливается лишь слегка.

1. Курт Рассел и Уайатт Рассел — 37 лет

© Tequila Sunrise / Warner Bros. and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Pantika
3 часа назад

Может и похож, но к сожалению за бородой лица не видно совсем

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2. Джуд Лоу и Рафферти Лоу — 27 лет

Mary Evans / AF Archive / Graham Whitby Boot. / East News, Chris Pizzello / Invision / East News

3. Райан Филлипп и Дикон Риз Филлипп — 20 лет

© Due South / CBS Productions and co-producers, MICHAEL TRAN / AFP / East News
Pantika
3 часа назад

Здесь больше на маму похож. Я понятия не имела кто его мать, но на лицо посмотрела и догадалась)

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4. Мел Гибсон и Майло Гибсон — 33 года

5. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд — 37 лет

6. Вигго Мортенсен и Генри Мортенсен — 30 лет

7. Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас — 45 лет

8. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер — 29 лет

© Stay Hungry / Outov Productions and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

9. Дэнни Де Вито и Дэниэл Дж. ДеВито — 34 года

10. Ален Делон и Ален-Фабьен Делон — 25 лет

© Plein soleil / Paritalia and co-producers, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

11. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж — 31 год

12. Пирс Броснан и Шон Броснан — 38 лет

13. Майкл Джексон и Принс Джексон — 26 лет

ASSOCIATED PRESS / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

14. Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон — 39 лет

15. Роберт Де Ниро и Джулиан Генри — 27 лет

16. Том Хэнкс и Колин Хэнкс — 45 лет

17. Дэвид Бекхэм и Бруклин Джозеф Бекхэм — 25 лет

Довольно занятно посмотреть на то, как выглядели актеры и актрисы, дебютировавшие в большом кино в 1994 году, и на то, какие они сейчас. Вы только посмотрите, как изменился юный актер из «Форреста Гампа», которого вы даже могли лицезреть в одном из последних фильмов.

Фото на превью Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, ASSOCIATED PRESS / East News, Stay Hungry / Outov Productions and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Комментарии

Уведомления
Vianna
3 часа назад

От души ставлю диз автopу Аннe за фееричную лень и троллинг. Насобирать настолько неудачных фоток, чтобы на каждой второй мужчины, причем некоторые очень красивые в жизни, выглядели как страдающие синдромом дауна, дебилизмом и прочими психическими отклонениями, это или лень, или троллинг, или то и другое разом. Если бы можно влепить еще диз за использование фильтров, размазывающих лицо по фотогафии, как, например, у Шварца или Броснана, влепила бы еще один

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