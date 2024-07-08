Мы сравнили звездных отцов и их сыновей в одном возрасте. И тут есть что обсудить
Наверняка вам было бы интересно посмотреть, как выглядели сыновья, когда они были в одном и том же возрасте со своими звездными отцами. Некоторые из них поразительно похожи на пап, ну а сходство других с одним из своих родителей улавливается лишь слегка.
1. Курт Рассел и Уайатт Рассел — 37 лет
2. Джуд Лоу и Рафферти Лоу — 27 лет
3. Райан Филлипп и Дикон Риз Филлипп — 20 лет
Здесь больше на маму похож. Я понятия не имела кто его мать, но на лицо посмотрела и догадалась)
4. Мел Гибсон и Майло Гибсон — 33 года
5. Клинт Иствуд и Скотт Иствуд — 37 лет
6. Вигго Мортенсен и Генри Мортенсен — 30 лет
7. Майкл Дуглас и Кэмерон Дуглас — 45 лет
8. Арнольд Шварценеггер и Патрик Шварценеггер — 29 лет
9. Дэнни Де Вито и Дэниэл Дж. ДеВито — 34 года
10. Ален Делон и Ален-Фабьен Делон — 25 лет
11. Николас Кейдж и Уэстон Кейдж — 31 год
12. Пирс Броснан и Шон Броснан — 38 лет
13. Майкл Джексон и Принс Джексон — 26 лет
14. Дензел Вашингтон и Джон Дэвид Вашингтон — 39 лет
15. Роберт Де Ниро и Джулиан Генри — 27 лет
16. Том Хэнкс и Колин Хэнкс — 45 лет
17. Дэвид Бекхэм и Бруклин Джозеф Бекхэм — 25 лет
Довольно занятно посмотреть на то, как выглядели актеры и актрисы, дебютировавшие в большом кино в 1994 году, и на то, какие они сейчас. Вы только посмотрите, как изменился юный актер из «Форреста Гампа», которого вы даже могли лицезреть в одном из последних фильмов.
Комментарии
От души ставлю диз автopу Аннe за фееричную лень и троллинг. Насобирать настолько неудачных фоток, чтобы на каждой второй мужчины, причем некоторые очень красивые в жизни, выглядели как страдающие синдромом дауна, дебилизмом и прочими психическими отклонениями, это или лень, или троллинг, или то и другое разом. Если бы можно влепить еще диз за использование фильтров, размазывающих лицо по фотогафии, как, например, у Шварца или Броснана, влепила бы еще один