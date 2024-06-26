Узнаете ли вы актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад
Мало кто знает, но дебют Натали Портман в большом кино состоялся аж 30 лет назад в уже ставшем культовом фильме «Леон», в 1994 году заявил о себе и Джуд Лоу в полнометражной картине «Шоппинг». Мы решили посмотреть, кто же еще дебютировал в большом кино три десятилетия назад.
Кэмерон Диас
Скарлетт Йоханссон
Натали Портман
Рэйчел Вайс
Николай Костер-Вальдау
А я думаю, откуда мне этот ужасный типаж знаком. А он за усами скрывается. Думал, два разных человека...
Марион Котийяр
Мишель Уильямс
Джессика Альба
Сандра О.
Юэн Макгрегор
Хэйли Джоэл Осмент
Клэр Дэйнс
Марк Руффало
Джей Кей Симмонс
Что-то вы очень стеснительно обработали фотку слева, надо было до состояния пятна затереть. Точно никто не узнал бы, как вы любите!
Рэйчел Гриффитс
Роуз Бирн
Джонатан Риз Майерс
Джуд Лоу
Лив Тайлер
А совсем недавно мы показывали, как изменились актеры, сыгравшие в культовых фильмах 25-летней давности. Вы только посмотрите на трансформацию актеров и актрис из «Бойцовского клуба», «Матрицы» и других фильмов.
Комментарии
Мало кто знает, что дебют Натали Портман был в фильме "Леон"???? Автop Анна, Вы на какой Луне живете? Я не знаю тех, кто этого не знает. Ну и традиционно советую сходить к окулисту проверить зрениe, потому что ума не приложу, какой должен быть минус, чтобы не узнавать актеров. Что слева на фото, что справа - где там такая разница, чтобы их нельзя было узнать?
Никого не узнала, вот спасибо, просветили неуча. А Натали Портман еще и в Леоне снималась, да? А я-то думала, она только в Пиратах Карибского Моря засветилась и пропала...
дурацкая была идея. в большинстве случаев фото первой роли - это смазанный, расплывчатый, сильно увеличенный стоп-кадр, на котором лица толком не видно. и для чего нам на них смотреть?
Если спрашиваете ,узнаем ли мы, то замутите формат, где видно лишь первое фото, нужно на фотку нажимать ,и откроется второе с ответом. А так какой смысл? вообще,конечно, не узнать не реально. Но, какие же красивые некоторые из них, особенно в раннем периоде))
Нет чтобы какой-то текст интересный о каждом актёре написать. Нее, вот вам абзац чистого бреда и куча фоток сомнительного качества. Вуаля, статья! Выпускница журфака МГУ, слов нет.