Узнаете ли вы актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад

Мало кто знает, что дебют Натали Портман был в фильме "Леон"???? Автop Анна, Вы на какой Луне живете? Я не знаю тех, кто этого не знает. Ну и традиционно советую сходить к окулисту проверить зрениe, потому что ума не приложу, какой должен быть минус, чтобы не узнавать актеров. Что слева на фото, что справа - где там такая разница, чтобы их нельзя было узнать?