Узнаете ли вы актеров и актрис, которые дебютировали в большом кино в 1994 году — ровно 30 лет назад

Знаменитости
11 часов назад

Мало кто знает, но дебют Натали Портман в большом кино состоялся аж 30 лет назад в уже ставшем культовом фильме «Леон», в 1994 году заявил о себе и Джуд Лоу в полнометражной картине «Шоппинг». Мы решили посмотреть, кто же еще дебютировал в большом кино три десятилетия назад.

Кэмерон Диас

Скарлетт Йоханссон

© North / Columbia Pictures and co-producers, Jose Luis Magana / Associated Press / East News

Натали Портман

© Léon / Columbia Pictures and co-producers, Jordan Strauss / Invision / East News

Рэйчел Вайс

Николай Костер-Вальдау

© Nattevagten / Det Danske Filminstitut and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
САН
13 часов назад

А я думаю, откуда мне этот ужасный типаж знаком. А он за усами скрывается. Думал, два разных человека...

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Марион Котийяр

Мишель Уильямс

© Lassie / Paramount Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Джессика Альба

© Camp Nowhere / Hollywood Pictures and co-producers, Evan Agostini / Invision / East News

Сандра О.

Юэн Макгрегор

© Being Human / Warner Bros. and co-producers, Andy Kropa / Invision / East News

Хэйли Джоэл Осмент

Клэр Дэйнс

Марк Руффало

Джей Кей Симмонс

Vianna
10 часов назад

Что-то вы очень стеснительно обработали фотку слева, надо было до состояния пятна затереть. Точно никто не узнал бы, как вы любите!

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Рэйчел Гриффитс

© Muriel's Wedding / CiBy 2000 and co-producers, Niviere David / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Роуз Бирн

Джонатан Риз Майерс

Джуд Лоу

© Shopping / Channel Four Films and co-producers, Evan Agostini / Invisio / East News

Лив Тайлер

© Silent fall / Morgan Creek Entertainment and co-producers, Fati Sadou / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
Elean
8 часов назад

Для меня её лицо одно из самых неземных, что я видела в жизни

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А совсем недавно мы показывали, как изменились актеры, сыгравшие в культовых фильмах 25-летней давности. Вы только посмотрите на трансформацию актеров и актрис из «Бойцовского клуба», «Матрицы» и других фильмов.

Фото на превью The Mask / New Line Cinema and co-producers, Back in Action / BCD Travel and co-producers, Forrest Gump / Paramount Pictures and co-producers, Drugstore June / Paper Anvil and co-producers

Комментарии

Уведомления
Vianna
10 часов назад

Мало кто знает, что дебют Натали Портман был в фильме "Леон"???? Автop Анна, Вы на какой Луне живете? Я не знаю тех, кто этого не знает. Ну и традиционно советую сходить к окулисту проверить зрениe, потому что ума не приложу, какой должен быть минус, чтобы не узнавать актеров. Что слева на фото, что справа - где там такая разница, чтобы их нельзя было узнать?

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Поющий Енот
8 часов назад

Никого не узнала, вот спасибо, просветили неуча. А Натали Портман еще и в Леоне снималась, да? А я-то думала, она только в Пиратах Карибского Моря засветилась и пропала...

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ЛетоПришло
8 часов назад

дурацкая была идея. в большинстве случаев фото первой роли - это смазанный, расплывчатый, сильно увеличенный стоп-кадр, на котором лица толком не видно. и для чего нам на них смотреть?

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Ио
7 часов назад

Если спрашиваете ,узнаем ли мы, то замутите формат, где видно лишь первое фото, нужно на фотку нажимать ,и откроется второе с ответом. А так какой смысл? вообще,конечно, не узнать не реально. Но, какие же красивые некоторые из них, особенно в раннем периоде))

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Jiàngzāi
6 часов назад

Нет чтобы какой-то текст интересный о каждом актёре написать. Нее, вот вам абзац чистого бреда и куча фоток сомнительного качества. Вуаля, статья! Выпускница журфака МГУ, слов нет.

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