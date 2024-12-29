15 историй о том, что наглость — второе счастье

что значит встречялись семь лет? жили вместе же, значит жили семь лет, за это время девушка не смогла узнать своего парня? за семь лет? делили пополам, а как нужно было? про особое жлобство не написано, купил квартиру, предлодил замуж, что плохого? не вижу логики.

мы вот....встречяаааааались 25 лет, не нужно нам было штампа, все делили...нет, все всегда общее было и есть, или нужно зажимать от любимого человека? каждый свое чтоб? а расписались уже после четверти века, по бюрократическим причинам, ибо переехали в другую страну, и да, все общее у нас, не вижу логики в этом рассказе, сори.