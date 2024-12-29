А чё, молодцы. С лохов деньги просто так взяли без расписок, а те теперь в сети ноют "как же так?" хД
Поражает только то, что у настолько тупых людей денег вечно куры не клюют.
15 историй о том, что наглость — второе счастье
Все люди разные, и каждого из нас есть свои странности и недостатки. Но порой некоторые причуды людей переходят все грани разумного. Герои нашей подборки доказали, что некоторым людям прекрасно живется без угрызений совести.
- Ехал как-то в такси. Ехать час в другой город. Всю дорогу таксист без умолку рассказывал, как мало стоит поездка и как ему и его семье не хватает денег на еду. Когда приехали, открытым текстом попросил войти в положение и накинуть сверху. В ответ я ему рассказал, что мне три года не повышали зарплату, и попросил по-братски войти в положение и сделать скидку. Он почему-то моей просьбы не оценил. Странно. © ZlayaPravda / Pikabu
- Позвала одногруппница на день рождения меня и других ребят. Мы не близко общались, но она прям уговаривала прийти. Постоянно напоминала, что мы обязательно должны принести ей подарки. Мне показалось это странным, но было неудобно не приходить. Сидим в ресторане, нам приносят счет, и она с довольным лицом говорит: «С меня только первый круг напитков, а закуски оплачивайте сами». При этом она постоянно что-то пыталась попробовать у ребят из тарелки, глотнуть чужой напиток. А в конце вообще напросилась в машину к девушке, которую забирал из ресторана отец. Была в шоке.
- Решили на работе устроить Тайного Санту, я стала организатором. Сказала всем в офисе, что участие по желанию. Составила список тех, кто откликнулся. А вечером мне позвонила девушка из другого отдела и говорит: «Ну, а те, кто не участвует в Тайном Санте, значит, не получат подарки? Ты не думаешь, что им будет обидно?» Пыталась объяснить ей логику этой игры. Но она в ответ доказывала мне, что я должна купить подарки тем, кто не участвует. Например, Игорю Ивановичу, дядечке 50 лет, ведь он расстроится!
- Мама мыла нашу лестничную клетку в подъезде. Подходит к ней соседка с другого крыла и говорит: «Мне открыть вам наш тамбур?» Мама удивленно: «Зачем?» А соседка: «Ну вы у себя моете, можете и к нам сходить, прибраться». Мама решила ее проучить и говорит: «А вы тогда идите и мне пропылесосьте дома, договорились?» Почему-то соседка не согласилась.
- Встречались 7 лет. Жили в складчину, почти все расходы делили пополам. Часто за съемную квартиру я платила больше, чем он. Перед моим днем рождения пообещал сюрприз. Поехали на метро до конечной одной из веток. Завел меня в какой-то подъезд и жестом фокусника достал из кармана ключи, открыл дверь, завел меня в квартиру. Квартиру, которую он купил на сэкономленные во время жизни со мной деньги. Квартиру, оформленную на него. И вот посреди пыли и бетонных стен он встал на одно колено, чтобы сделать мне предложение. Отказала. Ремонт я буду делать, пожалуй, в своей квартире. © Подслушано / Ideer
- После свадьбы легли под утро. Спим себе спокойно, и вдруг в восемь утра звонок в дверь. А это свекровь, ее младший сын и дочка с мужем пришли к нам на завтрак. Муж как подорванный стал их обхаживать. На мои возмущения шипел, что с меня не убудет яичницу сделать. Ну я и вышла к гостям в рубашке. Женская половина начала нервничать из-за моего наряда. Гости не дождались яичницу и ретировались. С мужем был скандал, в котором он так и не понял в чем дикость ситуации. Дальше он уехал успокаивать родных, а я собрала все свои вещи и поехала обратно к маме досыпать. Мама поржала надо мной, потом, когда звонил бывший мириться, еще и над ним поржала. На развод подала почти сразу. Бывший много раз пытался мириться, но продолжал говорить, что родных встретить — это обязанность в любое время дня. Так и разошлись. © Подслушано / Ideer
- Мой супруг вложился в ресторан наших друзей. Они должны были вернуть ему кругленькую сумму, когда бизнес начнет приносить плоды. Прошел уже далеко не один год, а денег все нет. Недавно одна из занимавших заявила: «Ну ты же нам отдал эти деньги просто как подарок. Сказал, что веришь в нас, мол, если не будет денег, то ничего не возвращайте». Вот только, когда они занимали у мужа, ни о каком подарке не шло речи и условия обсуждались совершенно другие. Поражает чужая наглость.
А чё, молодцы. С лохов деньги просто так взяли без расписок, а те теперь в сети ноют "как же так?" хД
- В студенческие годы задали нам сделать презентацию про рекламу в разных странах. Я выбрала Японию. Написала об этом в общем чате группы. Прихожу на пару и выясняется, что одногруппник, который выбрал Чехию, решил украсть мою тему. Подошел к преподавательнице перед парой, сказал, что плохо себя чувствует и показал ей презентацию раньше меня. А потом довольный ушел домой. Хорошо, что преподаватель вошла в мое положение и поверила мне. Другие одногруппники тоже подтвердили, что он готовил материал по Чехии. После этого перестала с ним общаться.
- Сегодня ночью не могла уснуть из-за тусовки соседей снизу. Я все понимаю, хочется погулять, но не в понедельник же. По батарее стучала — ноль эмоций. Спустилась и стучала долго, потому что звонок не работал, но мне никто не открыл, хотя я слышала, как они разговаривают. На мои возмущения они все-таки открыли дверь и нагло спросили, в чем дело. Я не растерялась и спросила, смотрели ли они 3 серию «Игры престолов». Оказалось, что еще не успели. Ну я и вывалила им все спойлеры и пошла спать. Ибо нужно уважительно относиться к соседям. Они потом, кстати, быстро затихли. © Палата № 6 | Анонимные Истории / Telegram
- У меня есть двое одноклассников, с которыми прекратилось общение: один за простенький расчет должен $4, другой — за бар $15. Оба вроде не бедные люди, но им легче было порвать связь, чем после напоминания долг отдать. При встрече случайной делают вид, что не узнают меня уже который год. Я вот не пойму, не проще ли вернуть деньги, чем отворачиваться каждый раз? Ладно бы, забыли, но нет же, зажали. Уже какой год бегают от меня два здоровых мужика. © Подслушано / Ideer
- Продавали машину, которая пробыла у нас 2 года. Она в отличном состоянии, но мы присмотрели себе новую. Приятельница, с которой я близко общалась, попросила продать ей с мужем в полтора раза дешевле с аргументом, что в «надежные руки». Мы, естественно, отказались. Клянусь, она всему городу растрезвонила, что я жуткая жадина и не смогла сделать им малюсенькую скидочку. Подозреваю, что она приукрасила историю. Теперь даже наша общая знакомая со мной не здоровается. Круто. © Подслушано / Ideer
История про бегающих от долга мужиков напомнила столетнюю шутку о том, что если еврею говорят, что 20 копеек в следующий раз занесëте, то еврей таки больше в этот магазин не ходит
- Мой брат Джо собирается жениться на Сью. Ему 55, а ей 27. Она попросила меня и другую мою сестру стать подружками невесты. Я была очень тронута, ведь мы с невестой виделись всего несколько раз. Кроме меня и Джун, есть еще четыре подружки невесты, все моложе 30 лет. Когда Сью прислала мне ссылку на платье подружки невесты, я была в ужасе. Оно было очень коротким и обтягивающим. С глубоким декольте и разрезом до бедра. Да, на молодых девушках платье будет выглядеть прекрасно, но я бы не хотела появляться в таком наряде на публике. У меня хорошая фигура, и я люблю наряжаться, но мне 60 лет. Мне было бы некомфортно находится в таком откровенном платье, так еще в присутствии многочисленной родни. Позвонила Сью и вежливо спросила, можно ли мне надеть более скромную версию. Она была непреклонна и сказала, что все подружки должны быть именно в таком наряде. Не хотела с ней ссорится, поэтому заказала платье на несколько размеров больше. Я отнесла его швее и попросила ее ушить его так, чтобы оно не так плотно облегало фигуру. С помощью дополнительной ткани портниха сделала декольте более скромным. Еще она уменьшила высоту разреза на бедре. Изменения почти незаметны и платье стало очень хорошо на мне смотреться. Когда невеста узнала об этом, она была в бешенстве и сказала, что я своим поступком испорчу ей всю свадьбу. Брат позже позвонил и заявил, что меня уже заменили на другую подружку невесты. Теперь новобрачные не разговаривают со мной. © Fluffy_Vast_8210 / Reddit
Старый пердун и телка, которая ради денег с ним, по факту оба придурки. Классика же ж, особенно в штатах таких историй миллионы.
- Недавно случайно подслушала разговор моих родственников. Они жаловались, что я стала мало денег дарить на праздники их детям. И вообще подарки мои — фигня. Раньше я действительно дарила деньгами и большими суммами. И каждый раз они устраивали концерт: «Ой, да чего ты, не надо так много, забери». Ну я и стала дарить, как все (перед этим спрашивая, кто сколько дарит). А потом вовсе поняла, что деньги идут не на детей и не в детские копилки, а на взрослые хотелки. И стала дарить то, что просят дети, чтобы подарок был действительно для ребенка. Да уж, быстро люди привыкают к хорошему. © Подслушано / Ideer
- У нас дома два крупных кота. Как следствие, раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем для лотка. Вес покупки выходит обычно 40-50 кг. И столкнулись с регулярной наглостью и хамством со стороны курьеров-грузчиков. При заказе маркетплейсы берут с нас дополнительную оплату за подъем груза до квартиры. Лифт в доме тоже есть. Но каждый раз курьеры звонят и говорят: «Спускайся, выгружаем у подъезда». И постоянно под разными предлогами: «Ну помоги мне по-братски», «Мне пофиг, я здесь все оставлю». Писала несколько раз жалобы на курьеров. Решили с мужем, что я буду подходить к телефону, когда звонят из доставки. Разговор сразу заиграл новыми красками:
— Ну, попроси мужа, пусть, спустится и половину возьмет. Ну тяжело же.
— Да, без проблем. Только дополнительную доплату за доставку до квартиры на двоих тогда поделим, договорились?
Курьер после этого трубку бросил, видимо обиделся, но доставку все-таки принес. © Velelada / Pikabu
- Ездила на обследование в больницу. Естественно, когда мне поставили холтер для измерения сердцебиения, доехать домой без приключений было просто невозможно. Вызвала машину, жду. Водитель даже не доехав до меня, нажал кнопочку, что он уже доехал. Начали капать деньги после бесплатного ожидания, он катался непонятно где. Я ему звонила, писала, но он игнорировал меня. Уже написала в поддержку и мне его отменили. Как вдруг звонит неизвестный номер, подхожу, а это таксист. Начал на меня орать, мол, как я посмела отметить поездку. Он уже почти подъехал, а я вот так подставила. А то, что уже 20 минут прошло с того момента, как он «доехал» до меня, его не смущало. Просто бросила трубку.
Еще несколько статей, которые заставляют задуматься о том, как важно держаться подальше от наглецов:
Комментарии
Таксисты нереально офигели с этим "наа месте". Постоянно так. Но я не стесняюсь: пишу также постоянно в поддержку
что значит встречялись семь лет? жили вместе же, значит жили семь лет, за это время девушка не смогла узнать своего парня? за семь лет? делили пополам, а как нужно было? про особое жлобство не написано, купил квартиру, предлодил замуж, что плохого? не вижу логики.
мы вот....встречяаааааались 25 лет, не нужно нам было штампа, все делили...нет, все всегда общее было и есть, или нужно зажимать от любимого человека? каждый свое чтоб? а расписались уже после четверти века, по бюрократическим причинам, ибо переехали в другую страну, и да, все общее у нас, не вижу логики в этом рассказе, сори.
Он специально тянул, не заключал брак, чтобы квартиру купить до того и не делить при разводе. Эгоистично и подловато. Ненадежный партнёр.