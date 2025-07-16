"Мы всегда так покупаем билеты, чтобы никто не садился между нами". Чего, блин! Кто понял логику этой фразы, растолкуйте мне, пожалуйста!
16 историй, доказывающих, что никогда не стоит недооценивать старшее поколение
Народное творчество
3 часа назад
Людей старшего поколения иногда воспринимают как выпавших из жизни, рассеянных и постоянно жалующихся на погоду и новомодные штучки. Но иногда они удивляют так, что молодым остается только рот открыть от удивления или восхищения. Эти истории напоминают о том, что жизненный опыт — сила, с которой следует считаться.
- Летела я самолетом на месте посередине. А по краям от меня оказались муж с женой, старички лет по 70. Я, наивная душа, предложила поменяться, чтобы они сидели рядом. А мужчина на это выдал: «Нет. Мы всегда так покупаем билеты, чтобы никто не садился между нами». А потом следующие 10 часов они передавали еду и всякую ерунду друг другу через меня. Ну и трындели без остановки. © flnativegirl / Reddit
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- Пару лет назад купил своему дедушке его первый в жизни смартфон, научил пользоваться, открыл ему мир интернета, сериалы, книги. Конечно, не забыл я его предупредить и о том, что ему могут звонить мошенники, и чтобы он был осторожнее, не давал никому никаких личных данных. А недавно узнал, что ему действительно звонили, пытались развести на данные карт, но дедушка сразу их раскусил и сказал, что у него нет интернета, и что он не может зайти в приложение банка. Мошенники пополнили ему баланс на три сотки и дед их заблокировал. © Не все поймут / VK
- 8 утра, метро, подъезжает вагон. В него залетает толпа народу. В среднюю дверь заходит молодая девушка, а за ней пожилая (лет 60-70) женщина. В считанные секунды сидячие места заполняются и остается одно. И тут у бабульки включается режим реактивного танка. Она толкает девушку в спину, от чего та падает на пол, затем старушка перескакивает ее, наступает ей на руку и прыгает на свободное место. После этого сидит как ни в чем не бывало, пока молодая девушка поднимается и ругается. А старушке хоть бы хны, она вообще никого не замечает. © Abig0r / Pikabu
- Работаю в фирме, которая предоставляет услуги репетиторов. И вот как-то к нам на собеседование пришел пожилой мужичок. Сначала он опоздал на 45 минут, потому что, цитата, играл в гольф. Я сначала подумала, что это плохая шутка, но нет — он действительно был в костюме для гольфа. Вонючем таком. Потом назвал меня деткой и вспоминал о том, как раньше работал с такими же красотками. По итогу тест он завалил, но мы его и так не приняли бы. © pohlarbearpants / Reddit
- Мой дедушка, когда был молодым, очень хорошо рисовал. Не просто хорошо, а действительно шедеврально. Бабушка умерла еще до моего рождения, поэтому я совсем не знаю ее. Я решила на свой страх и риск спросить о ней дедушку. Он сказал, что не расскажет мне о ней, а покажет. Взял холст, краски и начал рисовать. Это было где-то часа полтора, а может больше, но я не могла оторваться. Он смотрел на холст и его глаза светились любовью, а бабушка выглядела так, будто она сейчас сойдет с рисунка в настоящий мир. С тех пор мы часто рисуем, а дедушка постоянно рассказывает истории про их жизнь с бабушкой. © Палата № 6 / VK
- Моя бабушка помыла посуду моим бьюти блендером, аргументируя это тем, что у нее закончились губки для мытья посуды, и «запасную» она нашла у меня на столе. © Подслушано / Ideer
- Мне однажды бабка с внуком в тележке доказывала, что по закону имеет право проходить без очереди. Когда я сказала, что такого закона нет, уличила меня в отсутствии детей. На тот момент моему сыну было лет 9. © SShapoKKlyaKK / Pikabu
- Выкроил время сходить в поликлинику, на работе отпроситься очень трудно. Прихожу ко времени, говорю, мол, у меня на 15:00, спрашиваю, я после кого? Бабки вопят, мол, тут живая очередь. Отвечаю: «Это у вас живая, а я иду по времени». Прошу показать талон, у кого раньше, демонстрирую свой. Бабки шипят, по ходу перепалки, понимаю, что у них на вечер, а они пришли пораньше, кидаю довод, что работаю и отпросился на час. Бабки в ответ, мол, мы тоже торопимся. Посылаю всех подальше, прохожу в свое время. © drkashtan / Pikabu
- Еду на работу, вижу — старик машет рукой, мол, стой. Думаю, помощь нужна, останавливаюсь. Старик бодрым шагом обходит машину, садится на переднее сиденье и выдает, мол, вези меня на «адрес». Я, немного ошалев, отвечаю: «Дедушка, я не такси». Ну, может, он перепутал. А старик резко как начнет:
— И что? Я же платить не буду, зачем мне такси! Давай, поехали!
— Я вас никуда не повезу, вы бы нормально подошли, а нет так...
— Я тебя, сопляка, еще и просить должен что-ли?! Да вы все... (непередаваемая игра слов).
Вышел, хлопнув дверью. Я постоял еще секунд 10 в непонятках и поехал на работу. © a666d / Pikabu
В поликлинику хожу по записи, прихожу по времени , на просьбы пропустить, только спросить, только рецепт выписать, всегда отвечаю коротко НЕТ! На приставания отвечаю ,встаньте в 5утра и возьмите талон
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- Моя бабушка довольно уверенно чувствует себя в интернете. Быстро печатает, умеет искать фильмы, книги и рецепты и много смотрит всякого познавательного контента. Недавно она завела себе аккаунт, где снимает видео о своей жизни в селе, но никому об этом не сказала. Нашла ее случайно, так как мне порекомендовало ее само приложение. Заглянула и ужаснулась — как много ей пишут негативных комментариев. Бабуля никого не оскорбляет, никого жизни не учит, просто снимает видео о своих курочках и уточках, а ей пишут оскорбления! В общем, я несколько дней сидела у нее на странице, отвечала всем этим уродам, и бабушка забанила меня за оскорбление ее подписчиков... © Палата 6 / VK
- Было со мной в строительном. Лето, жара, стоим в очереди, чтобы нам отрезали доску. Как всегда, специалистов нет, очередь человек 10, ждем уже час. И тут влезает бабка с веером и такая: «Пустите без очереди!» Я не хам, но задал вопрос: «А мы тут прикола ради стоим? Встаньте в очередь, как все, и ждите». И тут понеслась:
— Ну вы и хам, молодой человек! Я — больной человек, мне душно! Пропустите!
— При всем моем уважении, но если вам плохо, то какого черта вы тут за досками стоите? Вот женщина с ребенком стоит уже час.
— Да как вы....! Да я...! Да вы....!
Бесят такие люди. © Babakin / Pikabu
- Мой дедушка овдовел больше десяти лет назад, но горевал недолго и уже года через два начал знакомиться с женщинами. Раз в неделю он ходил в клуб для тех, кому за шестьдесят и иногда приводил домой каких-то дам, которые подолгу у него не задерживались. На серьезные отношения он, похоже, и не рассчитывал, просто хорошо проводил время и развлекался. Как-то ему очень понравилась одна женщина, которую он пригласил к себе, но уже на следующее утро понял, что между ними точно ничего быть не может. Пока он спал, она съела все его печенье, частично опустошила холодильник, а еще разгадала все его сканворды. Ни один из пунктов дед бы не простил, а тут все три сразу. © Палата № 6 / VK
- Пригласил домой девушку, думал, ну все, вечер будет топ. Родителей нет, только дед, но он обычно из своей комнаты не вылазит. Сидим у меня. И тут — тук-тук, я аж подскочил. Открываю, там дед: «А познакомить меня с девушкой не хочешь?» Ну, деваться некуда. Сказал, мол, это Маша, студентка, все такое. И тут дед замечает у нее значок какого-то шахматного клуба. Глаза загорелись, как у кота на колбасу. «Ты в шахматы играешь?» — «Да». А дальше начинается ад. Они сели на кухне и рубились три часа. С комментариями, анализом, дед ей еще подарил свою книгу «Шахматные дебюты». Я сижу в комнате, слушаю, как они обсуждают гамбиты, и понимаю — все, вечер не удался. В итоге она сказала: «Спасибо за партию» и уехала. Спасибо, дедушка. Спасибо большое. © Не все поймут / VK
А зачем чувак, пригласивший девушку, скромно в своей комнате отсиживался? Поболел бы за неё, хоть для вида, показал бы, что интересуется её увлечениями. А так повёл себя холодно и отстранённо, ещё и удивляется, что ему не перепало.
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- Как-то на семейном торжестве теща сказала жене и остальным своим детям, мол, выберите каждый себе по набору фарфора в наследство. И каждый ответил, что им этот фарфор и даром не сдался. Теща в шоке, она ведь хранила его столько лет! Ну жена и ответила, что этими наборами все равно ведь никто не пользуется. Они так и были в шкафу лет 30 минимум. А уж если ей какой-то и достанется, то она будет играть этими тарелками во фрисби. © potential_wasted / Reddit
- В метро бабка докопалась до какого-то забитого татуировками парня. «Зачем тело свое портишь картинками!» Долго приставала, парень не выдержал, стал над ней руками махать и приговаривать: «Татуха, татуха, перейди на духа, с духа на бабку, прямо на лопатку». И тут бабка резко выскочила из вагона, прямо как пробка. © D0CT0EBCKNN / X
- Обычный автобус, забитый людьми. На одной из остановок вошел дедушка с палочкой. Шел с трудом, но самостоятельно. Мужчина! Свободных мест не было. Все были заняты гордо восседающими женщинами 20-30 лет, которым не составило бы труда уступить место, но никто из них даже не подумал предложить пожилому человеку присесть. Как вдруг другой дедушка, на вид ровесник первого, разве что покрепче физически, встал со своего места и усадил старичка, приговаривая при этом: «Молодец, вот так, молодец. Мы с тобой еще покажем всем. Мы с тобой еще поживем». © Подслушано / Ideer
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