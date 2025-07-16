16 историй, доказывающих, что никогда не стоит недооценивать старшее поколение

А зачем чувак, пригласивший девушку, скромно в своей комнате отсиживался? Поболел бы за неё, хоть для вида, показал бы, что интересуется её увлечениями. А так повёл себя холодно и отстранённо, ещё и удивляется, что ему не перепало.