15 человек, которым природа подарила такую уникальную внешность, что от них просто невозможно оторвать взгляд

3 часа назад

Внешность — это то, что мы не можем выбирать. Это то, что делает нас уникальными. У одних разноцветные глаза, у других интересно растут волосы, брови или ресницы, у третьих — еще какие-то изюминки. Конечно, бывает сложно признать, что ты чем-то сильно выделяешься, но, к счастью, у многих это отлично получается.

«Люди, которые видят меня впервые, всегда долго смотрят на мои глаза»

  • Мой муж посмотрел на ваше фото и сказал: «В такие глаза можно смотреть вечность!» © MamaCassini / Reddit

«Кончики бровей у племянника вместо того, чтобы опуститься, „взмывают“ вверх»

«Глаза моего сына»

«У моих сестер носы-пуговки, а мне достался от отца»

«У меня на мизинце 4 линии»

  • Вау! Ну выглядит так, словно они все на своем месте. Даже не знаю, какая из них лишняя. © beaniejell / Reddit

«У меня есть родимое пятно, которое становится более заметным, когда я испытываю стресс»

«Не могу понять, какой у меня тип носа?»

«У моего сына вихор, волосы в котором растут длиннее остальных»

«У моего друга дорожка волос обходит его пупок»

«Я всегда думала, что это родимое пятно у меня в глазу»

«Часто забываю про свое витилиго, и когда ловлю на себе чей-то взгляд, думаю: „На что они смотрят?“ — а потом вспоминаю и улыбаюсь»

НибаньтиКрипто
1 час назад

Я всегда думала, что при витилиго пятна должны быть симметричны. По крайней мере мне так сказала подруга с этим заболеванием. А тут асимметрия, интересно!

«У меня на руке есть ямочка. Она у меня с детства, при этом ветрянкой я никогда не болела»

«У меня есть ямочка на виске, которая появляется, когда я улыбаюсь»

«У моего сына есть скрытая родинка в виде волны, которая видна, только когда он загорает»

«Моя уникальная особенность — мой нос. У моей мамы и брата, кстати, такие же»

Фото на превью Forward-Ad-3568 / Reddit

