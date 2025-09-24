15 человек, которым природа подарила такую уникальную внешность, что от них просто невозможно оторвать взгляд
Фотоподборки
3 часа назад
Внешность — это то, что мы не можем выбирать. Это то, что делает нас уникальными. У одних разноцветные глаза, у других интересно растут волосы, брови или ресницы, у третьих — еще какие-то изюминки. Конечно, бывает сложно признать, что ты чем-то сильно выделяешься, но, к счастью, у многих это отлично получается.
«Люди, которые видят меня впервые, всегда долго смотрят на мои глаза»
- Мой муж посмотрел на ваше фото и сказал: «В такие глаза можно смотреть вечность!» © MamaCassini / Reddit
«Кончики бровей у племянника вместо того, чтобы опуститься, „взмывают“ вверх»
«Глаза моего сына»
«У моих сестер носы-пуговки, а мне достался от отца»
Симпатичная девушка, но что из ряда вон в её внешности? Вполне нормальный нос
«У меня на мизинце 4 линии»
- Вау! Ну выглядит так, словно они все на своем месте. Даже не знаю, какая из них лишняя. © beaniejell / Reddit
«У меня есть родимое пятно, которое становится более заметным, когда я испытываю стресс»
«Не могу понять, какой у меня тип носа?»
Сначала подумала что у неё какая-то жесть с глазами, и поэтому девушка в статье 😁
«У моего сына вихор, волосы в котором растут длиннее остальных»
«У моего друга дорожка волос обходит его пупок»
«Я всегда думала, что это родимое пятно у меня в глазу»
«Часто забываю про свое витилиго, и когда ловлю на себе чей-то взгляд, думаю: „На что они смотрят?“ — а потом вспоминаю и улыбаюсь»
Я всегда думала, что при витилиго пятна должны быть симметричны. По крайней мере мне так сказала подруга с этим заболеванием. А тут асимметрия, интересно!
- Потрясающе! Выходи за меня замуж? © Unknown author / Reddit
«У меня на руке есть ямочка. Она у меня с детства, при этом ветрянкой я никогда не болела»
«У меня есть ямочка на виске, которая появляется, когда я улыбаюсь»
«У моего сына есть скрытая родинка в виде волны, которая видна, только когда он загорает»
«Моя уникальная особенность — мой нос. У моей мамы и брата, кстати, такие же»
А вот еще несколько статей о людях, которых природа одарила некоторыми особенностями:
Фото на превью Forward-Ad-3568 / Reddit
