19 примеров, где мастерство исполнения стирает грань между ремеслом и искусством
На протяжении веков искусствоведы спорили: где заканчивается ремесло и начинается искусство? От филигранных ювелирных украшений до гиперреалистичной резьбы по дереву — грань между техникой и творческим гением часто неощутима. Наша редакция подготовила для вас уникальную визуальную галерею. Здесь собраны более 20 потрясающих работ, в которых мастера довели свое исполнительское мастерство до абсолюта.
«Сделала торт по рисунку племянницы»
- «Ты обязана стать кондитером!» © thereisonlywe / Reddit
«Сваляла его из шерсти»
Надо же так свалять, чтоб от настоящего пса не отличить!!
- «Я сначала даже не поняла, что он не настоящий!» © Leading_Astronomer14 / Reddit
«Подставка, которую я сегодня изготовила. Не терпится добавить последний глянцевый слой, чтобы цветы стали более яркими»
«Связала крючком леопардового геккона»
- «Я думала, он живой, и вот-вот выпрыгнет из рук!» © Pink131980 / Reddit
«Сделала подарок для своей беременной подруги»
- «Потрясающе! Можно я тоже стану вашей подругой?» © notnotaginger / Reddit
«Часами смотрела на его фотографию, пытаясь понять его настроение, прежде чем прикоснуться к коже. Надеюсь, у меня получилось»
«Витражные подставки для книг в виде ульев, которые я недавно закончил»
«Сделала несколько бегемотиков в качестве подарков для гостей на день рождения моей дочери. Я рассмеялась, когда увидела, как их расставил мой муж»
«Нарисовала вот таких рыбок жемчужной акварелью»
«Мне потребовались: шерсть, проволока и немного упрямства»
«Искусственная кожа на кресле моего мужа начала отслаиваться. Он спросил, могу ли я перетянуть его, вместо того чтобы выбрасывать»
«Сделала бархатный корсет с ручной вышивкой жемчугом!»
«Представляю вам — сырные штаны»
«Жутковатый подсвечник, который я сделала»
«Я смастерила ожерелье-чокер из латуни и кристаллов»
«Сделала свою первую рамку-ночник»
«Кольцо из розового опала, которое я создал!»
«Наконец-то закончила медузку»
«Моя недавняя картина ленточками»
Как видите, мастерство начинается не с идеальной техники, а со смелости сделать первый стежок или первый мазок кисти. А какой вид творчества заинтересовал именно вас? Поделитесь в комментариях, каким своим первым шедевром особенно гордитесь вы! Возможно, именно ваш совет вдохновит кого-то на следующий проект.