16 рукодельниц, чьи работы бросают вызов современному рынку одежды

Одежда, которую мы видим в большинстве магазинов, часто кажется безликой, сделанной «по шаблону» и лишенной характера. Но что, если мы скажем, что существует совершенно другой, уникальный мир? Мир, где каждый стежок, каждый узор и каждая деталь наполнены опытом и душой мастера, а качество ценится выше количества, громких имен и рекламы.