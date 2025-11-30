17 человек, которые дали бездомным животным шанс начать новую жизнь

Любовь способна творить чудеса. А когда речь идет о животных, которым подарили второй шанс, это чудо видно невооруженным глазом! Крошечные, слабые, испуганные, а иногда и просто старенькие — эти коты и собаки пришли в жизнь своих новых хозяев разными путями: кого-то спасли с улицы, кого-то забрали из приюта. Мы собрали 18 трогательных историй, которые доказывают: если подарить бездомному животному заботу и дом, оно отплатит безграничной любовью.

«Год назад я забрал этот комочек домой — и вот она сейчас, очень благодарная»

«Когда мы с девушкой нашли Манану, то думали, что она не переживет ночь. Она лежала на улице, мокрая, дрожащая и плачущая. Ветеринар сказал, что у нее сильное переохлаждение и почти нет шансов. Мы укутали ее в самое теплое одеяло, положили внутрь теплые бутылки. Утром она все еще была жива. Еще день она почти не вылезала из одеяла, а потом начала понемногу выходить и общаться с моим вторым котом — теперь они отлично ладят». Реву самыми счастливыми слезами. © mummummaaa / Reddit

«Она просто появилась на нашей парковке. Поднял ее, а она сразу устроилась на плече и даже не подумала слезать. Видимо, дала понять, что выбрала меня. Что ж, теперь я кошатник. Назвал ее Скарлет»

«Она жила на улице, а в итоге именно с ней мы почувствовали себя дома»

«Кажется, будто это было вчера — тот день, когда мы впервые принесли ее домой. Мы шли к машине на парковке, и за нами ковылял крошечный, худенький котенок. Она была грязная, обезвоженная, с ранками на мордочке. У нас никогда не было кошек, мы вообще не понимали, как за ними ухаживать. Но пройти мимо просто не могли. И вот прошло 7 месяцев. Наш драгоценный подарок (а ведь это была наша 10-я годовщина). Мы назвали ее Вагю».

«Год назад наш Джоуи питался всем, что мог найти. А теперь он счастлив, здоров и безмерно любим!»

Никогда не знаешь, где найдешь свою четвероногую любовь

Долго хотела завести пса, все знакомые скидывали разные породы, друг подарил книгу про породистых собак, мама отвезла в питомник чихуахуа, сестра чуть ли не купила дога. И тут я приезжаю на дачу и узнаю, что по участкам бегает бездомный щенок. Как только его увидела, влюбилась и без раздумий взяла к себе! Все знакомые орут, что он сирота, родословной нет, что это не собака, а черт, кто-то даже обиделся на меня. А мне плевать. Я спасла жизнь Пуфику и безмерно его люблю. Большего мне и не надо. © Подслушано / Ideer

«Увидела на улице, как девочки возятся с коробкой и сразу поняла, что в ней кто-то есть. Пошла, а там 3 котенка, которым максимум день от роду и кошка их бросила»

«Забрала всех трех домой, выхаживала, в итоге один так и остался у меня. Теперь это чудо приносит в мою жизнь много радости».

«До и после того, как мы приютили нашего 13-летнего старичка»

Обалдеть! С хорошей стрижкой прям можно годы сбросить. © Friendly-Search-4147 / Reddit

«Вообще это я собиралась забрать Мейпл, но, похоже, Бейли решила, что именно она „усыновляет“ его. Теперь они лучшие друзья»

Ваши котики вас обязательно найдут

Вышел вчера вечером выносить мусор. Оставил недалеко от забора картонную коробку от микроволновки. Там бывает люди ходят, забирают их себе. Отправился обратно домой. Через пару минут иду в магазин, прохожу мимо того места, где коробку оставил. Смотрю, а в ней два котенка сидят! Вылизывают друг друга, кайфуют. Дома у меня котов нет. Стоял минут пять, наблюдал за ними и думал: «Так ведь себе котов люди заводят, да?» В общем, теперь у меня есть коты. © Не все поймут / VK

«Этот малыш просто пришел к нам во двор месяц назад. Кажется, теперь я люблю котов»

«Мой щенок до и после того, как я забрал его из приюта»

Что и говорить, без кота и жизнь не та

В студенческие годы так погуляла на свадьбе подруги, что после домой принесла котеечку маленькую. С того момента с ней не расставались. Многое пережили. Позже от мамы съехала, своя семья появилась, а котеечка, как и прежде, спит рядом со мной или на мне. Только из 300 грамм выросло три кг. © Подслушано / Ideer

«Мой сосед забрал домой беременную кошку. Вчера она родила котят»

«По дороге из магазина увидела тощенького рыжего котенка, сразу решила — мое. Правда, полчаса еще за ним по кустам бегала. Теперь это самая ласковая кошечка»

Некоторым пушистикам отказать невозможно

Увидела у сына на плече пушистый хвост. Подумала, что игрушка. Офигела, когда он вдруг зашевелился. Оказалось, что мои дети наткнулись во дворе на коробку с котенком. Кто-то просто-напросто выбросил малыша и дети не смогли пройти мимо. После долгих слезных уговоров мы с мужем разрешили оставить его дома. Вскоре Томас — а именно так назвали нового члена семьи, — стал нашим лучшим другом.

«Поехала с друзьями в баню, приблудился раненый трехногий кот, не смогли его там бросить. Живет у меня полгода, отожрался, наглый такой оказался»