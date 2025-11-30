17 человек, которые дали бездомным животным шанс начать новую жизнь
Любовь способна творить чудеса. А когда речь идет о животных, которым подарили второй шанс, это чудо видно невооруженным глазом! Крошечные, слабые, испуганные, а иногда и просто старенькие — эти коты и собаки пришли в жизнь своих новых хозяев разными путями: кого-то спасли с улицы, кого-то забрали из приюта. Мы собрали 18 трогательных историй, которые доказывают: если подарить бездомному животному заботу и дом, оно отплатит безграничной любовью.
«Год назад я забрал этот комочек домой — и вот она сейчас, очень благодарная»
«Когда мы с девушкой нашли Манану, то думали, что она не переживет ночь. Она лежала на улице, мокрая, дрожащая и плачущая. Ветеринар сказал, что у нее сильное переохлаждение и почти нет шансов. Мы укутали ее в самое теплое одеяло, положили внутрь теплые бутылки. Утром она все еще была жива. Еще день она почти не вылезала из одеяла, а потом начала понемногу выходить и общаться с моим вторым котом — теперь они отлично ладят».
«Она просто появилась на нашей парковке. Поднял ее, а она сразу устроилась на плече и даже не подумала слезать. Видимо, дала понять, что выбрала меня. Что ж, теперь я кошатник. Назвал ее Скарлет»
«Она жила на улице, а в итоге именно с ней мы почувствовали себя дома»
«Кажется, будто это было вчера — тот день, когда мы впервые принесли ее домой. Мы шли к машине на парковке, и за нами ковылял крошечный, худенький котенок. Она была грязная, обезвоженная, с ранками на мордочке. У нас никогда не было кошек, мы вообще не понимали, как за ними ухаживать. Но пройти мимо просто не могли. И вот прошло 7 месяцев. Наш драгоценный подарок (а ведь это была наша 10-я годовщина). Мы назвали ее Вагю».
«Год назад наш Джоуи питался всем, что мог найти. А теперь он счастлив, здоров и безмерно любим!»
Никогда не знаешь, где найдешь свою четвероногую любовь
- Долго хотела завести пса, все знакомые скидывали разные породы, друг подарил книгу про породистых собак, мама отвезла в питомник чихуахуа, сестра чуть ли не купила дога. И тут я приезжаю на дачу и узнаю, что по участкам бегает бездомный щенок. Как только его увидела, влюбилась и без раздумий взяла к себе! Все знакомые орут, что он сирота, родословной нет, что это не собака, а черт, кто-то даже обиделся на меня. А мне плевать. Я спасла жизнь Пуфику и безмерно его люблю. Большего мне и не надо. © Подслушано / Ideer
«Увидела на улице, как девочки возятся с коробкой и сразу поняла, что в ней кто-то есть. Пошла, а там 3 котенка, которым максимум день от роду и кошка их бросила»
«Забрала всех трех домой, выхаживала, в итоге один так и остался у меня. Теперь это чудо приносит в мою жизнь много радости».
«До и после того, как мы приютили нашего 13-летнего старичка»
«Вообще это я собиралась забрать Мейпл, но, похоже, Бейли решила, что именно она „усыновляет“ его. Теперь они лучшие друзья»
Ваши котики вас обязательно найдут
- Вышел вчера вечером выносить мусор. Оставил недалеко от забора картонную коробку от микроволновки. Там бывает люди ходят, забирают их себе. Отправился обратно домой. Через пару минут иду в магазин, прохожу мимо того места, где коробку оставил. Смотрю, а в ней два котенка сидят! Вылизывают друг друга, кайфуют. Дома у меня котов нет. Стоял минут пять, наблюдал за ними и думал: «Так ведь себе котов люди заводят, да?» В общем, теперь у меня есть коты. © Не все поймут / VK
«Этот малыш просто пришел к нам во двор месяц назад. Кажется, теперь я люблю котов»
«Мой щенок до и после того, как я забрал его из приюта»
Что и говорить, без кота и жизнь не та
- В студенческие годы так погуляла на свадьбе подруги, что после домой принесла котеечку маленькую. С того момента с ней не расставались. Многое пережили. Позже от мамы съехала, своя семья появилась, а котеечка, как и прежде, спит рядом со мной или на мне. Только из 300 грамм выросло три кг. © Подслушано / Ideer
«Мой сосед забрал домой беременную кошку. Вчера она родила котят»
«По дороге из магазина увидела тощенького рыжего котенка, сразу решила — мое. Правда, полчаса еще за ним по кустам бегала. Теперь это самая ласковая кошечка»
Некоторым пушистикам отказать невозможно
- Увидела у сына на плече пушистый хвост. Подумала, что игрушка. Офигела, когда он вдруг зашевелился. Оказалось, что мои дети наткнулись во дворе на коробку с котенком. Кто-то просто-напросто выбросил малыша и дети не смогли пройти мимо. После долгих слезных уговоров мы с мужем разрешили оставить его дома. Вскоре Томас — а именно так назвали нового члена семьи, — стал нашим лучшим другом.
«Поехала с друзьями в баню, приблудился раненый трехногий кот, не смогли его там бросить. Живет у меня полгода, отожрался, наглый такой оказался»
«Нашел ее сегодня плачущей на парковке супермаркета — она пряталась под машиной, но сразу подошла, когда я наклонился. Знакомьтесь, это Сидни. Она обожает сидеть у меня на плечах»
Нет ничего трогательнее историй о животных, которым подарили новую жизнь. Чья история спасения тронула вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о том, как вы или ваши знакомые спасли животное и дали ему второй шанс? Делитесь в комментариях!
