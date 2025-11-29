Раковина нормальная для маленького (гостевого) туалета.
А вот кран к ней должен быть другой)
15 дизайнерских вещей, при создании которых здравый смысл «вышел из чата»
Мы привыкли, что креативность нужно проявлять везде. Но иногда полет фантазии заводит людей туда, где просто нет места здравому смыслу. Вместо удобных вещей дизайнеры могут создавать нелепые конструкции, которыми невозможно пользоваться без слез или смеха. Пользователи сети поделились именно такими находками, и мы до сих пор не можем понять, как создатели додумались до этого.
Наткнулся на такую раковину. Дизайн оставляет желать лучшего.
Самая бесполезная раковина, которую я когда-либо видела
Раковина нормальная для маленького (гостевого) туалета.
- Как можно додуматься до такого? © Cheezzlez / Reddit
«Прикупила себе трусишки Victoria’s Secret. И вот что на днях мне показал жених»
- Боже, ржу как ненормальная!
«Классные часы. Но носить их — одно страдание»
«Через отражение видно, что делает другой в соседней кабинке»
У нас в ТЦ в кинотеатре в туалете был потолок блестящий металлический, почти зеркальный. Если посмотреть наверх, то было видно почти всех посетительниц. Так себе дизайн
«В чехле была небольшая щель. И вот что случилось, когда впервые уронил телефон»
Ну а зачем надо было покупать чехол с таким дизайном? Бампер должен надёжно закрывать телефон со всех сторон.
«Вот как выглядит душевая дверь в общежитии»
«Потрясающий» дизайн для машины
«Из-за туалета дверь не закрывается до конца. Гениально!»
«Пошли с друзьями на день открытых дверей, туалет стал настоящим шедевром. Наверное, это было самое дорогое, что было у них!»
«Наткнулся на такой туалет в Лондоне»
«Я бы с удовольствием носила их»
«Все равно лучше, чем большинство „модных“ нарядов»
Это самый странный туалет, который я видела в жизни
- Это женский писсуар. Я вам даже завидую, так как они крайне редко встречаются. © pokemonstoner99 / Reddit
Зачем окно между двумя комнатами?
у нас на даче было так, потому что вторую комнату позже пристроили
А здесь вы найдете еще снимки, доказывающих, что плохой дизайн — это тоже искусство, но своеобразное.