18 историй об экзаменах, над которыми невозможно перестать смеяться даже спустя годы
2 часа назад
Экзамен — это тот случай, когда зачетка сама влетает обратно в окно, а преподаватель ставит «отлично» просто за волю к победе. Существуют студенты, для которых сессия — это не стресс, а авантюрный квест с элементами магии. Мы собрали коллекцию самых нелепых, дерзких и невероятно удачных случаев на экзаменах.
- В университете я выработала свою собственную систему сдачи экзаменов. Ниже четверки не получала никогда! Я просто просила одного из человека из первой пятерки поставить маленькую точку на обратной стороне билета. Человек выходил с экзамена, а я спрашивала его о вопросе и готовилась к нему. Заходила в кабинет, смотрела на все билеты, шутила, что выбор слишком большой, мол, не знаю даже что и выбрать, а сама искала тот самый билет с точечкой на обратной стороне. © Не все поймут / VK
- Сидели с папой на кухне, и он рассказал историю из студенчества. К экзамену нужно было выучить 40 билетов, по 2 вопроса в каждом. Папа выучил всего один вопрос одного билета — но так, будто это истина всей жизни. И вытянул именно его! Справился с первым вопросом, на втором завис, но женщина из комиссии сказала: «Вижу, что вы знаете предмет. Можете идти, пять!» Я слушала и офигевала. © Не все поймут / VK
- На экзамене в спортзале универа зазвонил телефон. Все пытались понять, чей. Вдруг встал парень, поднял трубку и сказал: «Он зовет? Я уже в пути». Снял очки, галстук, рубашку, сорвал спортивные штаны на кнопках — а под всем этим красовался костюм супермена. Потом он выбежал из спортзала, а сотни студентов в этот момент просто умирали со смеху. © S***Kitty / Reddit
- Я сдавал тест по немецкому в школе, когда начался дождь. Вдруг парень, сидящий у окошка, кричит: «Вот блин!» — и все в классе перепугались. Он продолжает: «Я забыл закрыть окно дома!» И потом лезет через окно, рядом с которым сидит, и мчится через двор в соседний район. © Commander672 / Reddit
- На экзамене препод начинает гонять по вопросам мою подругу — она ни на один ответить не может. Думаем, что все, приплыла. Но тут он вытаскивает какой-то листок и кладет перед ней. Она читает и начинает хихикать. Мы вытянули шеи и тоже чуть со смеху не упали. На нем написано: «Как зовут преподавателя?» И три варианта ответа. В итоге это был единственный вопрос, на который она ответила верно. Получила свою «4».
- Как-то принимала экзамен у студентов третьего курса. Зашли они все вместе, взяли билеты, стали готовиться. Подходили по одному, отвечали. Когда осталось человека четыре, заметила, что один парень уснул прямо на последней парте. Мы затихли и прислушались, потому что он шептал материал, причем так подробно и грамотно, что стало понятно — в теме он явно разбирается. Проверили его билет, а там и вправду тема, которую он нашептывал. Проснулся в конце экзамена, а у него уже четыре стоит. © Не все поймут / VK
- Преподаватель иностранной литературы могла на экзамене задать один вопрос: «Какого цвета обложка книги?» На тот момент единственный экземпляр этой книги находился в областной библиотеке в читальном зале. Я ее не читала, но меня подруга предупредила об этом вопросе, поэтому по этой книге ко мне вопросов не было. © english.online.kst
- Последний год в меде я решила немного расслабиться и на финальный экзамен пришла почти без подготовки — была уверена, что и так все знаю. Практику сдала идеально, а вот на теории застопорилась: вроде понимаю, но нормально сформулировать не могу. И тут внезапно выдаю: «В третьем сезоне „Доктора Хауса“ был похожий случай». Преподаватель посмотрел, спросил, не сериалы ли я смотрела вместо подготовки. Я честно призналась. В итоге пару минут обсудили меддрамы, обменялись рекомендациями — и меня отпустили. Репутация отличницы спасла. © Палата № 6 / VK
- Один мой однокурсник был добровольным пожарным. Прямо во время экзамена у него сработал пожарный пейджер. Он подпрыгнул, задел стол, врезался в стену и вылетел из аудитории. Преподаватель, ошарашенно глядя ему вслед, говорит: «Экзамен, что ли, слишком сложный показался?» А его напарник по лабораторным спокойно так отвечает: «Он же пожарный... Пересдаст, когда вернется». © mpierre / Reddit
- Недавно дедушка рассказал историю из студенчества. Его однокурсник Шурик поспорил, что сумеет списать у самого строгого препода. Наступает день экзамена, Шурик заходит первым. Глаза красные, нос течет — явно прикинулся больным. Препод посмотрел на него, вздохнул, но сказал: «Отвечать все равно будешь». Шурик пошел готовиться. Сидит, нюхает, шмыгает, каждые пару минут достает носовой платок, сморкается. Только вот платков у него было не один-два, а целых двадцать восемь — по количеству билетов. В каждом был спрятан нужный ответ. Сначала достает один, смотрит, утирается, потом другой. Так и списал все, а в итоге получил четверку. И спор выиграл. © Палата № 6 / VK
- Моя мама — моя стена. Когда-то я очень боялась сдавать экзамен по скрипке... Мне было 7 или 8 лет. Мама сказала: «Глупости! Ты посмотри на комиссию и представь, что они сидят не на стульях, а на унитазах... Они просто люди. Играй». Я сдала экзамен прекрасно! Мне было так легко и смешно в моменте. В самые сложные моменты моих экзаменов я всегда представляю комиссию на унитазах — и стресс сразу проходит, и я сдаю хорошо! Спасибо, мама! © anastasiaveremechik
- Помню, в школе я написала пробник экзамена на 98 баллов. Тогда моя классная руководительница сказала на общем собрании при всех родителях и одноклассниках, что я все списала и что мне должно быть стыдно (а я — единственная, кто не пошел к ней на платные курсы). Мне стало очень обидно, поэтому я из вредности написала сам экзамен на 100 баллов. © neuro_mamka
- У нас философию читала женщина, которую до судорог боялись все. На экзамене вытянула билет и поняла, что не уверена в своих знаниях. Готовилась и надеялась наговорить хотя бы на 4. Когда препод прочитала мой билет, она посмотрела строго и сказала: «Тут все понятно. Лучше расскажите, какую книгу вы сейчас читаете?» Я ошалела, но ответила. Оказалось, это одна из ее любимых. Полчаса мы обсуждали сюжет и героев. Вышла с 5, до вопросов по билету очередь так и не дошла. © Птичка-в-клетке / ADME
- Перед первой сессией нам сказали, что один препод дарит отличникам пакет вкусных ништяков. Мы, конечно, вдохновились: зубрили всю ночь, пришли на экзамен, выдали все, что знали, сидим довольные — ждем мясной бонус. Но тут в конце препод выдал: «В этом году решил по-другому — отличники и так стипендию получат, а вот троечники без ничего останутся». И начал раздавать запасы провизии тем, кто еле-еле вытянул. Мы чуть не разревелись. Учеба — это и так боль, а тут еще колбаса прошла мимо. © ШКогвартс / VK
- Сдаю историю древнего мира, билет не знаю. От безысходности глазею по сторонам и вижу: на полу недалеко от меня свернутая бумажка. Так привлекательно лежит и прям манит меня. Пока преподаватель отвлекся, я ее поднял. А там шпаргалка на мой билет. Экзамен успешно сдал. Правда, больше так не везло. © Локманис Вадим / ADME
- Когда я много лет назад сдавал экзамен, он проходил в актовом зале школы, где у каждой парты были маленькие откидные столики. Они были просто крошечные, а леворукие парты были в дефиците. Я левша, поэтому мне и еще паре ребят предложили пересесть в учительскую. Там — мягкие большие кресла на колесиках, нормальный стол, тишина и полный комфорт. А в это время в актовом зале, где бедняги продолжали писать экзамен, прямо посреди теста прорвало канализационную трубу в потолке. © caltomin / Reddit
- На середине финального экзамена по биологии в аудиторию влетает парень в пижамных штанах, босой, в руках вытянутая рука с карандашом. И все. Дышит тяжело, волосы взъерошены, явно только что проснулся. Он хватает бланк с заданиями и садится за стол — приступать к экзамену, который чуть не проспал. © designgoddess / Reddit
- Друг рассказывал, что какой-то студент никак не мог сдать экзамен по физике. Препод ему: «Что вы мне понаписали? По вашей логике — я возьму зачетку, выкину в окно, а она прилетит обратно! Так?» Студент кивает. Препод психует и кидает ее в окно. И тут на пол аудитории падает зачетка. Оказалось, что под окном стояли студенты. Они посмотрели на фото в зачетке, которая на них свалилась, — никто парня не знает. Они решили ее обратно закинуть в окно, из которого она выпала. © Татьяна Алиуллова / ADME
А какой самый безумный способ списать был у вас или ваших однокурсников? Прятали шпоры в платках или надеялись на «халяву» в окне? Делитесь своими историями в комментариях! И вот еще несколько статей о студенческих историях, которые стали легендами в узких кругах:
