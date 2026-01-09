16 студенческих историй, читая которые сложно не захихикать

То есть они с семьей переехали в другой город, и на этом обучение закончилось? Как говорится, не очень-то это ВО автору было нужно. Жаль только, что поступил и на 2 года занял место человека, которому не хватило полбалла, но который бы закончил ВУЗ и стал специалистом, а не просто отходил 2 года на лекции по приколу, потому что семья жила в этом городе...

Я понимаю, когда уходят из ВУЗа потому, что разочаровались в профессии, или семейные пролемы, или со здоровьем беда, но вот так, просто потому что "семья переехала", и сыночку-корзиночку в общаге не оставишь, это, извините...