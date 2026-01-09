16 студенческих историй, читая которые сложно не захихикать
Как здорово, что из университета и колледжа мы выносим не только знания, но и веселые истории. Поэтому особая благодарность находчивым студентам-приколистам и преподавателям, которые делятся с нами частичкой души или удивляют неожиданными поступками. А если они потом рассказывают об этом в соцсетях, то становятся еще круче.
- Препод на экзамене: «Кто хочет тройку?» Половина группы поднимает руку. Он: «А четверку?» Вторая половина тянется. И тут он говорит с улыбкой: «А пятерку сегодня получит только один». Мы все напряженно переглядываемся, а он выдает: «Тот, кто первым добежит до бумажки с ответами!» Такой переполох начался, я чуть с места не упала. Никогда не забуду.
- Скоро экзамен по физике, а я не готовилась. Всю ночь нервничала и написала парню: «Не могу уснуть. Когда встретимся?» И вот час икс. Доходит моя очередь отвечать, и тут препод перед всей группой выдает: «Берите пример с Кати! Она ночью не спала, даже мне сообщение написала, что уснуть не может, все о нас думает». И только в этот момент до меня дошло, что я перепутала номера и отправила свое романтическое признание преподу по физике.
- Я — преподаватель. И когда-то давно в одной группе я обронила фразу: «Если ваша группа придет на пару в полном составе, я — ну не знаю — станцую». И вот в одну из суббот на первую пару приходят все 24 человека, тогда как обычно ходило 10-14. Организовал это все ни разу не староста, а просто приколист этой группы. И что я? Я танцевала, как и обещала, это было, во-первых, потрясающе весело, во-вторых, я была поражена и благодарна за то, что утром в субботу все пришли. Ну и в-третьих, мне кажется, я не могла поступить иначе, обещание слышало полгруппы. © Olga Kozlova / VK
- Первый зачет по физической химии. Препод говорит, мол, берите методичку и решайте задачу под таким-то номером. Открываю методичку и вижу, что на одной странице мелким почерком между строк написано: «Дорогой мой последователь, знай же, что у нашего любимого преподавателя есть замечательная традиция — каждый год она устраивает первый зачет у второкурсников в день своего рождения. И если сегодня не воскресенье, то этот знаменательный день именно сегодня. Поздравь ее, и будет тебе счастье». И чуть ниже: «2009 г. +1, прокатило», «2008 г. +1» и так вплоть до 2001 года. Недолго думая, встаю и на всю аудиторию говорю: «Инна Владимировна, с днем рождения вас». Она, расплываясь в улыбке: «Молодец, вот хоть один побеспокоился узнать, когда у преподавателя день рождения. За поздравление зачет автоматом, заполняй зачетку, я распишусь». Сажусь и незаметно подписываю в методичке: «2010 г. +1». © Студенческие истории / VK
- На семинаре по истории я честно признался, что не сделал конспект — забыл тетрадь в общаге. Преподаватель предложил рассказать о Римской империи все, что помню. Я начал пересказывать тему, но запутался и случайно описал сюжет фильма, который смотрел накануне. Группа хохочет, преподаватель стучит ручкой по столу и говорит: «Это не история Римской империи, а пересказ „Гладиатора“!» Красный как помидор, я сел.
- У нас был преподаватель-шутник. Запустил всех в аудиторию на экзамене и спрашивает: «Кому нужны тройки, кладите зачетки на стол». Ну ребята-халявщики побежали, конечно. А он взял эту кучу, встал и выбросил их в окно, сказав: «Мне тут троечники не нужны». © Olga Tikhomirova / VK
- Я и мои два друга детства поступили в колледж, и декан дал нам одно «имя» на троих, так как мы сдавали сессии вместе и постоянно играли в футбол втроем. Однажды он принимал у нас очень важный экзамен, там еще делегация какая-то была. Как же хочется вернуться в тот момент, чтобы еще раз увидеть лица всей делегации и студентов, когда декан открыл дверь кабинета и крикнул: «Желток, белок и яйцо, ваша очередь сдавать». © Не все поймут / VK
- Работаю преподавателем в колледже в небольшом городе. Естественно, встречаю своих студентов и на улице, и в магазине, и во дворе. Преподаватель я строгий и требовательный. Недавно гуляли с семьей (я, муж и наш сын). Бегали, смеялись, играли с сыном. Муж меня поцеловал. Идет мимо компания моих студентов, дружно и громко здороваются. Подходит муж и спрашивает: «Тань, а ты на работе совсем мегера?» Удивленно смотрю на него, а он продолжает: «Идет мимо молодежь, и один говорит, мол, ребята, а Змеюка-то у нас нормальная! Даже смеяться умеет!» Дальше, говорит муж, разговора не услышал. Понятно теперь, как они меня называют... © Не все поймут / VK
- В семинарских тетрадях по одному очень «нужному и важному» профильному предмету я сначала писала просто лекции по другим предметам, потом еще в ней и записки с подругой писали друг другу. За 5 лет ни разу преподаватель не увидела. Она просто собирала тетради, пересчитывала листы, и на этом все. © Inez Inez / VK
- На первой паре по философии мы сидели с подругой и внимательно слушали преподавателя. Он дал нам такое задание: вспомнить случай, когда мы видели самого счастливого человека. Все погрузились в воспоминания. Подошла очередь моей подруги, и она уверенно сказала: «Самым счастливым человеком для меня является моя бабушка, в тот момент, когда она считает деньги и понимает, сколько цыплят может купить на всю сумму». На лице преподавателя впервые за пару выступила улыбка. © Не все поймут / VK
- Как и все нормальные студенты, жду мамины посылки как Новый год — там и вкусняшки, и что-то домашнее. На выходных пошел на почту за заветной сумкой, пить хочется — жуть, а кошелек я забыл в общаге. Надеялся, что мама хоть какой-то компотик подкинула. Открываю посылку прямо на месте — и вот оно, спасение: бутылка с яблочным соком! Мысленно обнимаю маму, открываю, делаю три глотка... И понимаю, что меня жестоко обманули. Это было не сок. Это было подсолнечное масло. Нерафинированное. © Не все поймут / VK
- Я — студент, который всегда выполняет домашнее задание и по доброте душевной скидывает его одногруппникам. В очередной раз отослал домашку другу и на его «спасибо» в шутку ответил: «Спасибо в карман не положишь! Жду какой-нибудь мини-подарочек». Оказалось, что очень даже положишь! Он написал «Спасибо» на бумаге, принес сегодня и торжественно мне вручил. © Палата № 6 / VK
- Помню, на первом курсе преподаватель физики рисовал на доске задачу про плотину и бобра. При этом рисовать он катастрофически не умел. Препод заметил, что полностью завладел вниманием аудитории и взял метод на вооружение. И пошло-поехало: упругое столкновение двух тележек с бобрами, центробежная сила бобра. На втором курсе мы следили за бобром-электриком, а на третьем, когда бобер смотрел на солнечный свет через призму и считал коэффициент преломления луча света, проходящего через стекло, мы с семьей переехали в другой город. Я так и не узнал, что случилось с бобром дальше. © Убойные Истории / VK
То есть они с семьей переехали в другой город, и на этом обучение закончилось? Как говорится, не очень-то это ВО автору было нужно. Жаль только, что поступил и на 2 года занял место человека, которому не хватило полбалла, но который бы закончил ВУЗ и стал специалистом, а не просто отходил 2 года на лекции по приколу, потому что семья жила в этом городе...
Я понимаю, когда уходят из ВУЗа потому, что разочаровались в профессии, или семейные пролемы, или со здоровьем беда, но вот так, просто потому что "семья переехала", и сыночку-корзиночку в общаге не оставишь, это, извините...
- Во время занятий в училище одна из студенток пролила колу на свой нетбук. Не выключая устройство, она отнесла его в ванную, промыла водой, а затем вернулась и спросила, почему экран перестал работать. © Corlam / Reddit
- Я в свое время пришел с зачета по функциональному анализу и поставил кроссовки в микроволновку. Когда наутро я бегал по квартире и искал эти самые кроссовки, мама поинтересовалась, что я ищу. Я ответил, что, мол, кроссовки, а она сказала: «Так они в микроволновке стоят». Знаете, невозмутимо так, продолжая пить кофе. Как будто им там самое место. Сразу видно, мать трех студентов мехмата. Она и не такое видала. © Убойные Истории / VK
- Опаздывала на семинар по философии. Этажом ниже встретила своего преподавателя, мы с ним поздоровались и начали молча смотреть друг на друга. Потом он сказал: «Оксана, вот если вы доберетесь до аудитории быстрее меня, то я смогу закрыть глаза на ваше опоздание!» Я побежала и прибыла туда первая. Как же здорово, когда преподаватель на одной волне со студентами, да еще и с отличным чувством юмора. © Палата № 6 / VK
Комментарии
Да, от сессии до сессии живут студенты весело. А на сессии еще веселее. Почти каждая история напомнила что-то из своей жизни.
Например, был у нас на кафедре преподаватель, очень похожий на Махно. Один студент забыл как его зовут и спросил у стоящих в коридоре сокурсников его имя-отчество. Те подсказали. Я лично это не слышал. Но видел опешившего преподавателя, когда горе-студент обратился к нему "Нестор Иванович".
История про самого счастливого человека. Были на практике в славном, но захудалом городишке Новошахтинске. Поселили нас в рабочем общежитии. Год 1986, анти-алкогольная компания, выпивку купить практически невозможно, народ употребляет все, что с градусом. И жил в общаге на постоянной основе один мужичок лет 45 +-. Инвалид без ноги, работал сторожем. Так вот в его лице я однажды увидел абсолютно счастливого человека. А причина его счастья была в авоське, которую он тащил с собой. Авоська была полна бутыльков одеколона "Цитрусовый". Уже прошло почти 40 лет, но более счастливого лица я не встречал. 😁
Еще немного по мотивам прочитанного. Один преподаватель сообщил, что те кто на следующее занятие принесет выполненную курсовую работу, автоматом получат на бал выше и зачет по его предмету. На следующее занятие вся наша группа, кроме одного заболевшего, принесла готовые работы. Все договорились и помогли тем, кто не успевал. Препод слово сдержал, кстати, больной тоже получил зачет, потому что все хором за него вступились на следующем занятии.