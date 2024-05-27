15 преподавателей, которые мощно врезались в память своих учеников, сами того не подозревая
Истории
3 часа назад
Школа и университет занимают в жизни довольно большой промежуток времени. И, конечно, этот период полон запоминающихся событий. Пользователи в интернете поделились историями о школьных и университетских учителях — наставниках, которых они до конца жизни вряд ли забудут.
- Была у нас преподавательница по экономике женщиной миниатюрной и слабой на вид. Но это была только видимость! Как-то на паре, когда мы писали контрольную, она решила разобрать свою дамскую сумочку. Оттуда показались: косметичка, тетради, ежедневник размером с энциклопедию, куча ручек, какие-то пакетики и кулечки, конфеты, но больше всего удивила машинка для закатывания банок. Притом преподаватель совершенно не удивилась, а улыбнулась, сказав, что уже полгода забывает ее выложить. © Подслушано / Ideer
- Универ. В преддверии экзамена. Сидим у самой жесткой преподавательницы на моей памяти. После того, как она один раз чихнула, вся группа хором нажелала ей столько, сколько и в день рождения не услышишь. Она посмеялась, вошла в положение и никому не завалила зачет, вся группа сдала успешно. © Не все поймут / VK
- Когда я учился на журналиста, у нас был один очень мудрый преподаватель. Старенький такой мужчина, очень добрый и умный, звали его Анатолий Анатольевич. Я навсегда запомнил его лекцию про пресс-конференции. Он так четко и качественно подал материал, что одну из его фраз мы даже взяли на вооружение в повседневную жизнь. «Пресс-конференция — это умение отвечать на вопросы, которые тебе не задавали, с целью не отвечать на те, которые тебе задали». Хоть у меня и нет ежедневных пресс-конференций, но от вопросов жены я научился «отбиваться». © Не все поймут / VK
- В универе был у меня преподаватель по математическому анализу, девушка 25 лет. Ей был важен ход решения, а не то, насколько вы точно решили. Она говорила, что ей важно, чтобы студенты уловили саму суть, а для точных вычислений люди придумали калькуляторы и компьютеры.
Прошло лет этак десять после окончания универа, мы случайно встретились с ней и пошли вместе кофейку попить. И она мне раскрыла свой метод преподавания: ей было просто лень все проверять досконально. © Rliethnam / Pikabu
- Мой учитель математики был способен превратить в комедийное шоу любое занятие. Абсолютно каждое уравнение он сопровождал разными шутками. © Rheaettaw4 / Reddit
- Экзамен по высшей математике. Нас 2 группы, человек 40. Начали делиться, кто когда пойдет. И так получилось, что я остался в последней пятерке. Мучила тетя всех по очереди в течение часов пяти. Каждый, кто выходил из кабинета, был в расстроенных чувствах и с выражением на лице, словно его пытали. Сдать было почти нереально.
И вот за окном уже темнеть начало. Заходим, думаю, что уже не сдадим, так как препод устала и ей проще поставить неуд и пойти домой. А математичка, посмотрев в окно, села за стол преподавательский и выдала: «Это вы пять часов ждали своей очереди и не сбежали? За стойкость поставлю „хорошо“, а кого не устраивает, можете сдавать на „отлично“». © Keratoz / Pikabu
- Была у нас в универе одна одногруппница, настолько глупая, что диву даешься. Сессия, все сдали, осталась только она. Полтора часа они там с преподавателем сидели тихонько, он ее все спрашивал и спрашивал. У нас универ невероятно лояльный, все сдадут, даже если не учили ничего. И вот выбегает она и радостно кричит: «Сдала!». Спустя минуту выходит замученный преподаватель и говорит: «Не вы сдали, а я сдался...» © Не все поймут / VK
- В универе была преподавательница, которая презирала и всячески пресекала списывание. На входе в кабинет, где должен проходить экзамен, она стояла с ватной палочкой, которой она слегка тыкала в уши студентам. Так она проверяла отсутствие микронаушника. Палочка была одна на всех, сопротивляющихся преподавательница расценивала как нарушителей, и они уходили с двойкой. © Подслушано / Ideer
- На втором году обучения в универе у нас начался курс психологии. Преподаватель был соответствующий, такой эпатажный тип. На первой же паре он дал шутливый совет на будущее: всегда ходите на работе с папкой документов, стол рабочий тоже завалите кипами различных бумаг, носите их с собой даже в столовую, и тогда начальство будет считать вас трудягой и ценным работником, как бы вы ни валяли дурака. Через месяц после этой лекции его назначили деканом, а я до сих пор помню этот совет. © Подслушано / Ideer
- В универе была странная преподавательница, она приходила с чаем и выкидывала пакетик в окно. Остатки выплескивала туда же. Рассказывала что угодно, кроме своего предмета. Но пиком странности стал ее приход в дождливую погоду. Она зашла в аудиторию и разулась, потом сняла носки и повесила их на батарею сушиться со словами: «Ну и погоды нынче стоят!». © Подслушано / Ideer
- В старшей школе моя учительница рисования каждый день выкраивала время для того, чтобы просто сесть и поговорить со мной обо всем на свете. Она никогда меня не осуждала, а просто слушала и давала советы. Еще она каждый раз напоминала, что верит в меня, ведь я хороший человек с добрым сердцем. И у меня получится абсолютно все, что я задумаю. © CapG_13 / Reddit
- Мой школьный учитель химии в 7-м классе был просто великолепен. Мало того, что он всегда мог увлечь нас на занятиях, он еще был фокусником на пенсии. Однажды, по его рассказам, он вообще стал рекордсменом по высвобождению из смирительной рубашки. А еще он организовал в нашей школе крутой клуб, участников которого он возил на обалденное шоу одного известного иллюзиониста. © Unknown author / Reddit
"Рассказывала что угодно, кроме своего предмета" - как же я ненавидела таких преподов! Сколько времени они сжирали!!!
-
-
Ответить
- У нас был очень важный тест в универе у самой строгой преподавательницы, переписать его потом было нельзя никак. Я заболела, у меня кашель, насморк, температура, но на тест все-таки пришла. В универе мне стало еще хуже. И вот через 20 минут после начала теста ко мне подходит преподавательница и предлагает домой пойти. Я отказалась, тогда она достала из сумки таблетки и сказала: «Может, хоть это поможет». Как же я люблю такие моменты, когда мнение о человеке улучшается. © Не все поймут / VK
- У меня был преподаватель, который всегда носил с собой старую клюшку, и всякий раз, как только кто-то начинал отвлекаться, он очень сильно бил ею по доске или по парте, чтобы напугать плохо себя ведших учеников. © herecauseofboredom / Reddit
- В нашей школе учителя любили ловить невнимательных школьников и говорить им: «Встань. Повтори, что я сейчас сказал». Уже в институте это не работало. Мой друг Юра учился на юриста, плюс практиковался в юридической консультации. Ему часто приходилось изучать некоторые вопросы с опережением программы, на работе помогали с этим. Однажды идет у нас лекция, Юра скучает, чуть не спит, вдруг его поднимает препод и говорит: «Встань и повтори, что я сказал». Он встает и повторяет сказанное преподавателем, а потом продолжает рассказывать тему. Преподаватель слушал минут пять, после говорит, что Юра свободен. В тот же день ему зачет поставили автоматом. За три месяца до самого зачета, между прочим. © Не все поймут / VK
Воспоминания о временах учебы у многих довольно приятные и почти всегда вызывают какое-то чувство теплоты внутри. Ведь это один из беззаботных периодов, когда впереди еще так много интересного и неизведанного.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20 сокровищ, которые люди нашли на барахолке и забрали себе за смешные деньги
Народное творчество
3 года назад
16 фотографий, которые делают этот мир чуточку добрее
Фотографы
1 год назад
11 кастинг-решений, которые довели зрителей до белого каления
Кино
3 месяца назад
16 с виду безобидных фраз, которые частенько использует каждый из нас. А в них скрывается злоба и агрессия
Психология
2 года назад
11 продуктовых лайфхаков, о которых нужно было рассказывать еще в школе, чтобы наша жизнь стала приятнее
Народное творчество
2 года назад
15+ женщин признались, из-за каких глупых вещей бежали от своих мужчин, сверкая пятками
Народное творчество
5 месяцев назад
Мы сравнили 12 актрис в первой роли и сейчас. Во многих юных дарованиях непросто узнать будущих звезд
Кино
4 месяца назад
Беременная женщина выгнала свекровь из своего дома, но не спешите считать ее злодейкой
Семья
9 месяцев назад
Мы решили сравнить снимки крупным планом 15+ звезд, которые в ХХ и в XXI веке выглядят словно два разных человека
Музыка
10 месяцев назад
14 жизненных историй от женщин с искрометным чувством юмора
Народное творчество
2 года назад
14 звезд, которые в ХХ и XXI веке — словно два совершенно разных человека
Кино
5 месяцев назад
В самолете мужчина отказался пересесть ради чужого ребенка и снискал уважение всего интернета
Путешествия
8 месяцев назад