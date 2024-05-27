15 преподавателей, которые мощно врезались в память своих учеников, сами того не подозревая

Школа и университет занимают в жизни довольно большой промежуток времени. И, конечно, этот период полон запоминающихся событий. Пользователи в интернете поделились историями о школьных и университетских учителях — наставниках, которых они до конца жизни вряд ли забудут.

Я так делаю, а мама говорит, чтобы я не раскидывала ничего

"Рассказывала что угодно, кроме своего предмета" - как же я ненавидела таких преподов! Сколько времени они сжирали!!!

Воспоминания о временах учебы у многих довольно приятные и почти всегда вызывают какое-то чувство теплоты внутри. Ведь это один из беззаботных периодов, когда впереди еще так много интересного и неизведанного.