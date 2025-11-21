Ну да, а потом такие "специалисты", которым просто повезло с билетом на экзамене, идут работать. Со всеми вытекающими... А если не по специальности - зачем вы тогда занимали в ВУЗе на данном факультете и данной специальности место, на котором мог бы учиться человек, действительно желающий получить именно эту специальность и по ней работать?
14 студентов, у которых экзамен обернулся историей на всю жизнь
Истории
2 часа назад
Экзамены редко проходят гладко, и каждый студент знает: в стрессовые моменты может случиться что угодно. Иногда сдача экзамена превращаются не просто в нервный эпизод, а в историю, которую потом пересказывают годами. Студенты из этой подборки столкнулись с ситуациями, настолько неожиданными и забавными, что их легко представить в комедийном фильме. Мы собрали самые яркие истории от реальных людей, которые точно поднимут вам настроение.
- Помню, как-то сдавал зачет. Принимала зав. кафедрой. Сижу в ее кабинете, тишина, решаю тест, и на весь кабинет громко заурчал мой живот. Пять секунд спустя слышу ее урчание. Она вся покраснела, но я не растерялся. Достаю из сумки шоколадку с пирожками, она это все дело видит и молча идет включать чайник. А после перекуса говорит: «Доставай зачетку и фиг с этим тестом, ты меня и так накормил!» Голодные животики, спасибо вам! © Не все поймут / VK
- Сдавала «Делопроизводство». На дополнительных вопросах препод спрашивает: «Что такое документ?» Я посмотрела на нее грустным взглядом и выдала: «Важная бумажка!» Она посмеялась, поставила 4 (ведь весь год я училась нормально) и отдала мне мою важную бумажку. © Наталья Б. / Dzen
- Я на экзамене по физике вызубрила только один билет под номером 13. Не любила этот предмет. Захожу на экзамен, Ольга Валентиновна смотрит на меня с иронией, ибо все знает о моей антипатии. Я из кучи билетов выбираю № 13. Иду готовлюсь и спокойно его сдаю. Конечно, не на пять, ибо Ольга Валентиновна чувствовала, что подвох где-то есть, а где — она так и не догадалась. Прошло больше сорока лет, а я до сих пор помню. © Бабушка «Максима» / Dzen
- Помню, надо было сдавать историю. За несколько дней до экзамена мне снится сон, что идет экзамен по истории, но в школе, и я вытягиваю 13-й билет. Я его выучил на всякий случай. Пришел на экзамен — и вытянул 13-й билет! © Ayrat Shagaliev / Dzen
- Сдавала философию, вызубрила только 9 билетов из 36. Попался 9-й. Ответила, поставили 5, еще и хвалили перед всей группой, мол, смотрите, как надо учиться. © Галина З. / Dzen
- К экзамену по экономике практически не готовилась, потому что не понимала ее. Взяла с собой карманный экономический словарик и пошла. Нашла в нем формулировки и привела примеры из нашей жизни: сравнила маргарин бельгийский и наше масло сливочное. Что-то вывела из этого. Преподаватель был потрясен таким примером: улыбнулся и сказал, что за находчивость ставит мне «4». А подруги мои всю ночь накануне шпоры писали, сдали на тройки. © Елена Иванова / Dzen
- Сдавала экзамен по римскому праву. Ходила на все лекции, сидела на первой парте, но шибко не учила. И вот экзамен. Взяла билет. Поняла, что что-то знаю. Начала писать, но мне стало лень. Говорю преподу: «А можно я писать ничего не буду? Так расскажу». Он удивился. Это значит, что ни шпор, ни наушников нет. Согласился. Ответила, что помнила, запиналась, заикалась, но ответила. Поставил 5 «за смелость и наглость»! © Наталья Исламова / Dzen
- 3-й курс. Финансовое право. Все лекции посещал, ни одного прогула, конспект полный написан. Но оценки по контрольным, как помню,
2-3-3-3-3.Прихожу на экзамен, а он меня вызывает и, не глядя в мой билет, мне в зачетку ставит 5. И говорит: «Спасибо, что с уважением отнеслись к предмету». © С. Дмитрий / Dzen
- Статистика, 3-я пересдача. Я готовилась, а муж (вместе учились) решил, что все равно не сдаст и не пошел. Сидим в аудитории. Тут открывается дверь, кто-то вызывает экзаменатора. Она возвращается и всем просто так ставит зачет. Оказывается, преподавателю сообщили о том, что ей дали квартиру, и надо было куда-то срочно ехать. Так, не отвечая по билету, все благополучно сдали зачет. Кроме студентов, которые не пришли. Это было в 1980 году. Помню до сих пор. © Карпенко Ирина / Dzen
- Последний курс, последний экзамен, философия. Сдавала не со своей группой. А препод консерватор, у него, видите ли, девочки все должны быть в юбках. А я в джинсах. Я мечусь, мол, девчонки, дайте юбку. Группа не своя, никто не помогает. Вдруг вижу, знакомая девчонка, вдвое меня шире. Умоляю: «Анька, дай юбку». Она говорит: «Но я-то в твои штаны не влезу». Ничего, мол, в туалете посидишь. А я тебе в буфете два десерта куплю. Согласилась. Прибегаю в аудиторию, придерживая юбку руками, хватаю билет, получаю законную четверку и убегаю. © Ольга Савина / Dzen
- Математика. Друг мой Витя говорит: «Не готовился, хорошо не сдам». Я придумал такую аферу. Говорю ему, стой на улице у открытого окна. И я пошел самый первый тянуть билет, чему все одноклассники очень сильно удивились. А перед этим я ручкой на подушечке указательного пальца правой руки нарисовал большую точку. И когда я поднял билет, немного придавил его, и там появился небольшой отпечаток.
Я пошел готовиться, сел у окна, а мой билет положили обратно ко всем билетам. Ну и сообщил Виктору через окно номер билета (аудитория была на 1-м этаже). Он его выучил, зашел в класс и вытянул помеченный билет. Получил пять.
Это был 1980 год. © Степан Грицив / Dzen
- Получала второе высшее. Заочно. Препод во высшей математике на установочной сессии дал всем задания. Всего 4 варианта на группу. Записывать решения надо было в ученической тетради ручкой. Вся группа — люди взрослые, редко кому меньше 35 было. Естественно, математику все давно и благополучно забыли. Скооперировались по вариантам, кое-как решили. Сдаем. Он всем черкает в тетрадках, выставляет незачет и отправляет на переделку. Мы сверяем тетради: почерканы у всех разные задания. А работы-то в пределах варианта идентичны! В общем, мы тупо переписываем все заново, как было, сдаем ему и слышим: «Ну вот, другое дело».
Я до сих пор не поняла, в чем был смысл этого действа — показать характер? Или потренировать наш почерк? © ice249 / Dzen
- Перед экзаменами решили гульнуть с подружками, поехали на дачу. Подруга: «О, ты же у меня первый раз ночуешь, давай-ка, загадай, чтобы на новом месте тебе жених приснился». Я и загадала. Приснился мой препод, который прям отчетливо сказал: «Дарья, вместо того, чтобы белибердой страдать и гулять, вы бы мне начали сдавать долги, а то недопуск будет». Я аж проснулась в холодном поту и реально вспомнила, что дедлайны сдачи работ догорают. Ну их, этих женихов! Ночью же села семинары готовить. © ШКогвартс / VK
- Едем с подругой в маршрутке на зачет. Я ей вопросы задаю, она мне отвечает. В общем, спрашивала ее всю дорогу. Начали уже подъезжать к нашей остановке, как вдруг мужик, сидящий рядом, сказал: «Если ты не сдашь право, то звони мне, я им воду всем отключу». Этот мужик дал счастливую монету, пожелал ни пуха ни пера и сказал, чтобы в понедельник в 08:00 опять в маршрутке встретились и рассказали, как прошел зачет. А девушка, сидящая впереди, сказала: «Да, девочки, мы будем болеть за вас! Ни пуха!» Вот это я понимаю — поддержка! Спасибо огромное таким людям. © Не все поймут / VK
