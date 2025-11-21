14 студентов, у которых экзамен обернулся историей на всю жизнь

Ну да, а потом такие "специалисты", которым просто повезло с билетом на экзамене, идут работать. Со всеми вытекающими... А если не по специальности - зачем вы тогда занимали в ВУЗе на данном факультете и данной специальности место, на котором мог бы учиться человек, действительно желающий получить именно эту специальность и по ней работать?