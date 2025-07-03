Вот уж реально, синтементальные глупости! Чтобы желания сбывались, нужно превращать их в цели и делать что-то для их достижения, а не ждать как манны небесной.
15 воспоминаний об учебе, которые мгновенно переносят в беззаботные детство и юность
Учеба — дело серьезное, но именно с ней связаны самые теплые и трогательные моменты нашего детства и юности. Зачетки, перемены, любимые (и не очень) преподаватели, шутки на последних партах и спешка на первую пару после бессонной ночи — все это стало частью нашей истории. Мы собрали воспоминания о тех временах, когда все только начиналось и казалось, что впереди — вся жизнь.
И обязательно загляните в бонус — там такая вещь, от которой аж олдскулы сводит.
- В школе была у меня одноклассница, которая каждый день брала с собой из дома маленькие сушки. Пакет. Целый пакет сушек. Мы не ели их на перемене. Мы ели их на уроках! Втихаря передавая этот пакет через весь класс и тихо грызя их, пока учитель не видит! От такого адреналина чувство голода было еще больше. © Подслушано / Ideer
- Сдавал физику. Сделал шпоры. Писал остро заточенным карандашом, а потом еще и скотчем проклеил с двух сторон, чтобы не истрепались. Но, по закону подлости, меня с ними спалил внезапно появившийся начальник кафедры.
Хотели двойку влепить, но я сказал, что знаю билет без шпор. Проникся материалом, пока их делал. Погоняли по темам, в итоге получил 4. Ну и шпоры пришлось отдать начальнику, он, оказывается, коллекцию собирал и за этим на экзамен явился. © PufikSdivana / Pikabu
- Нам в школе задали написать сочинение на тему «Кем мы вдохновляемся». Мне долго думать не пришлось, ибо мой предмет вдохновения живет вместе со мной. И это не папа, не мама, не бабушка с дедушкой, это мой кот. Я так и написал, что хочу быть таким, как он. Есть вкусную рыбку каждый день, пить молоко, гулять во дворе, спать и получать любовь от всех вокруг. © ШКогвартс / VK
- На школьном выпускном, встречая рассвет, мы с одноклассниками написали свои самые заветные желания на бумаге и запечатали в бутылку. Бутылку символично пустили «в вольное плавание» в реку. Не знаю, что написали ребята, но я, будучи в тот момент максимально сентиментальной, написала что-то вроде: «Чтобы все мечты моих одноклассников сбылись». Сейчас мне пришла в голову мысль. Вдруг это был реально шанс написать желание, которое по-настоящему сбудется, а я его упустила? © Подслушано / Ideer
- Преподаватель: Юрий...
Студент: Я не Юрий.
Преподаватель: Ой, тьфу, Валерий.
Студент: Виталий меня зовут!
Преподаватель: Так вот, Юрий...
© Препод говорит / Telegram
- Преподаватель: Вопрос 1 принимаю, вопрос 2 — нет.
Студент: А что нужно подкорректировать в ответе на второй вопрос?
Преподаватель: У вас написан неверный ответ, надо писать верный! © Препод говорит / Telegram
- Помню, папа привез мне фигурные коньки! Белые. Таких ни у кого не было! Тогда зимы были о-го-го (не то что сейчас), я с ними не расставалась всю зиму. И однажды пришла в них в школу. В то время не было сменки. Пол деревянный. И Катя по нему на коньках грохочет. Так и сидела на уроках весь день в коньках. © gorodnichaya_ekaterina
- Преподаватель: Кто знает оболочки сердца?
Студент: Я! Эндокард,...
Преподаватель: Ничего ты не знаешь, ты двоечник. Смотрите, эндокард,... © Препод говорит / Telegram
- Семь лет назад я окончила школу, а самое лучшее воспоминание в жизни до сих пор связано с моим выпускным. Я была настоящей королевой: сногсшибательное платье, прекрасный макияж, рядом друзья и мой молодой человек. В небе витало чувство свободы, голова кружилась из-за предстоящего будущего, мы всю ночь общались, веселились, танцевали. Утром встречали закат и запускали китайские фонарики в небо.
Мы сидели с парнем в беседке, обнялись, закутались в плед, молча наблюдали за солнцем. Никогда не забуду тот день, по-доброму завидую ребятам, у которых вот-вот будет выпускной. Запомните этот день навсегда и хорошенько его отгуляйте! © ШКогвартс / VK
- Нам на госэкзамене разрешили пользоваться справочниками. Ответы на вопросы в билетах мы издали в типографии в виде справочника (название его уже не помню) и вся группа была в шоколаде. © Yurthibald / Pikabu
- Я очень не любил учиться, но был большим фанатом бейсбола. Я писал сочинение «на отвали» и довольствовался самыми низкими оценками. Однажды учительница сказала моему однокласснику: «Так как ты — самый большой фанат команды Red Sox, напиши сочинение про них». Я вскочил с места и заявил, что это я тут самый большой фанат! И это я должен писать о них! Учительница снисходительно разрешила написать нам обоим. Она была классным педагогом. © DanHam117 / Reddit
- Когда я училась в 3-м классе, у нас был «читальный лофт». Эта часть класса была покрыта ковром, и там было много классных местечек, где можно было устроиться с книгой. © GreenSalsa96 / Reddit
Вспомнилось, как мы в школе госэкзамены сдавали. Начало нулевых, ЕГЭ и камер наблюдения ещё не бало. Учителя закрывали глаза на шпоргалки и даже сами могли подсказать. Им было главное нас выпустить.
А вот, выпускной скучно прошёл. Собрались на квартире одноклассника и всё ночь весьма уныло общались. Никаких ярких воспоминаний, увы.
- Преподаватель: Слышал про повязку Франкенштейна?
Студент: Да, слышал... читал...
Преподаватель: Ну расскажи тогда.
Студент: Два раза всего читал, поверхностно...
Преподаватель: Я только что придумал эту повязку, а ты уже про нее читал.
© Препод говорит / Telegram
- Помню, на экзамен по физике пришла на пересдачу вся в шпаргалках. Препод ставила трояк, а мне стипендия была нужна позарез. Вот и говорю ей: «Я на все пары ходила, все писала, и мне трояк. И тем, кто пропускал, не появлялся — тоже трояк». Нагло сказала. Преподша — старой закалки женщина — подумала и поставила четверку. © user8644968 / Pikabu
- Помню, историю искусств сдавала. Вот вы знаете, чем площадь Пласа-Майор отличается от площади Пьяцца-делла-Чистерна? Правильно — одна в Испании, другая в Италии. Нафига мне эта информация, до сих пор не понимаю.
Мои шпоры были миниатюрными изображениями всех этих архитектурных наследий.
Шпоры были изъяты, пятерка получена за креатив. © BastetBastetB / Pikabu
- Зимняя сессия, в аудиториях — дубак. И был у нас однокурсник по кличке Ватсон, которому философия вообще не давалась. Препод ему: «Пожалуйте-с к столу. За своей заслуженной оценкой». А тот: «Еще пять минут! Я рассчитываю на твердую 5»! Препод: «Откуда такая наглость?» А он в ответ:
— На твердую пятерку и не меньше!
Через пять минут, препод:
— Все, я сдаюсь. Хватит меня уже тут морозить. Ставлю тебе три.
Ватсон забирает зачетку и с наглой мордой:
— Ну и слабенький же вы!
Философ об этом даже младшему курсу потом рассказывал под таким соусом:
— Вот и думайте, что важнее — знание философии или умение правильно выждать. © SprechendeElster / Pikabu
Бонус
Комментарии
Эх, люди-идиоты, не понимают счастья современной жизни, когда любую картину, любую историческую площадь можно посмотреть хоть в интернете, хоть живьем.
Hашей группе (1984 год) приходилось сдавать историю искусств, вспоминая слайды шедевров, которые нна лекции показывали с помощью проектора, или спрашивая, у кого дома есть альбом репродукций.
Засматривали их до дыр)
Вспомнилось про диплом. Я встречалась в интституте с парнем со своего же факультета, но на курс младше. Он был тем ещё лентяем и двоечником. К диплому отнёсся с пофигизмом, но черновой вариант работы предоставить куратору в какой-то момент было нужно. Он попросил меня дать ему материалы по моему диплому, который я уже сдала годом раньше. Тема была почти такая же - синонимы. Только у меня было по прилагательным, а у него - по существительным. Ну, заголовки-то мы поменяли... Со слов парня, препод ржала как кониь поняв, в чём дело. И сказала: "Вообще-то, в тексте тоже нужно было поменять".
P.S. Чел по итогу с 5го курса так и вылетел.
Самый пьяный месяц в моей жизни случился после 5 курса медунивера, когда у нас была военная подготовка. Сначала была теория, учились в глухом пригороде Минска, наа район был один мелкий комок. Водку из него мы выпили наа 3 день, хозяева магазина просели фишку и завезли ещё десяток ящиков. Думаю, кассу мы им сделали наа все лето. Потом было 2 недели подготовки к присяге наа плацу в военной части. Тут уже бизнес делали мы, тягали водку солдатикам за 3 цены