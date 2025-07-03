15 воспоминаний об учебе, которые мгновенно переносят в беззаботные детство и юность

Вспомнилось про диплом. Я встречалась в интституте с парнем со своего же факультета, но на курс младше. Он был тем ещё лентяем и двоечником. К диплому отнёсся с пофигизмом, но черновой вариант работы предоставить куратору в какой-то момент было нужно. Он попросил меня дать ему материалы по моему диплому, который я уже сдала годом раньше. Тема была почти такая же - синонимы. Только у меня было по прилагательным, а у него - по существительным. Ну, заголовки-то мы поменяли... Со слов парня, препод ржала как кониь поняв, в чём дело. И сказала: "Вообще-то, в тексте тоже нужно было поменять".

P.S. Чел по итогу с 5го курса так и вылетел.