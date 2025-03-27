12 историй о невероятных совпадениях на контрольных и экзаменах

Истории
34 минуты назад

Старшие классы и студенческие годы запоминаются влюбленностями, совместными поездками, а иногда и спорами с учителями. Но некоторым ученикам в память больше всего врезались экзамены, которые прошли ну крайне необычно.

  • Конец 9-го класса, мы сдаем профильные экзамены. И билет №13 был самым большим и самым сложным. Я еще подумала, мол, не дай бог попадется. И на всякий случай хорошенько выучила его от корки и до корки. Ну так он мне попался!
    Пять, естественно.
  • У меня в школе было с точностью наоборот. Сдавал химию в выпускном классе, было 35 билетов. Более-менее выучил все, кроме одного. Думал, по теории вероятности вряд ли он мне выпадет. И он мне выпал. Как сдавал - не помню, но поставили с горем пополам тройку. © сергей к. / Dzen
Влад
1 день назад

Всегда учил 13 билет. Бывало он попадался кому-то. Тот отказывался, зато я соглашался.

-
-
Ответить
  • В аттестат у меня было между 3 и 4 по физике. Физичка сказала, на что я экзамен сдам, то и пойдет в аттестат. Учить не было смысла, потому что физика - вообще не мое. Но был билет номер 13, в нем были вопросы про космос, Циолковского, Гагарина (без формул и задач). Его зазубрила в ночь перед экзаменом, и он мне попался. 13 - хорошее число. © Olga Olga / Dzen
  • У нас в группе училась девушка с потрясающей интуицией. Однажды мы сдавали статистику. Преподавательница строгая, все повторяют конспекты. А Ира сидит и в ус не дует. Мы: "Ты все выучила, что ли?" А она: "Да нет, лень мне было. Ощущение такое, что и не надо". Еще минут 20 сидим, тут кто-то входит и говорит: "Зачета не будет, преподавательница заболела". Мы прифигели. И потом не раз еще ее интуиция подсказывала такие штуки.
Влад
1 день назад

Вот все ругают ЕГЭ. А ведь там так повезти не может. И если ты не готовился серьёзно, то не сдашь.

-
-
Ответить
  • Сидел на пересдаче контрольной. Попался какой-то особенно мудреный вопрос. Я быстро обернулся, пока препод не видит, прошу сзади сидящего чувака: "Слышь, привет. Нифига не понимаю в одном вопросе. Помоги, а?» Этот хороший человек не отказал - быстро взял вопрос и написал решение. Я получил зачет. На выходе из аудитории поймал того чувака и сердечно пожал ему руку: "Если что - обращайся". На следующий день этот парень вел у нас этот предмет. Оказалось, он - новый преподаватель. Просто во время моей пересдачи он сидел сзади и смотрел, как ведет пару коллега - опыта набирался. © RadikX / Pikabu
  • После 4-го курса в институте был бакалаврский междисциплинарный экзамен. Билет был непростой, но как-то выкрутился на 4. И через год - госэкзамен на специалиста. Достался тот же самый билет! Сдал на 5 самый первый. © Артем Кашканов / Dzen
  • Училась моя подруга в университете. Летняя сессия, на улице шикарная погода, не до учебы. Ну, думает, там всего 15 вопросов, в последний день все выучу. Наступает последний день, подруга спит до обеда, делает уборку. Наконец, одолела первый билет. Тут и вечер наступил. Ну, думает, выучу последний вопрос, он самый сложный должен быть. Ложится спать, но что-то свербит. Снова встает, берет учебник, выбирает наугад вопрос, по диагонали его читает. Спит. На экзамене ей достается билет с первым вопросом. Она его блестяще отвечает. Но препод вспоминает, что она прогульщица и велит рассказать последний вопрос. Сделано! Препод слегка в шоке. Ладно, говорит, молодец. Но ведь реально же не ходила на лекции, поэтому дополнительный вопрос. И задает вопрос из середины списка. Да-да, тот самый, что подруга успела прочитать перед самым сном. Препод ставит ей "отлично" и заявляет, что надо бы побольше таких талантливых студентов. © axuta*** / Pikabu
  • Училась в педагогическом институте. Экзамен по высшей алгебре не сдала. Учить неохота. Выучила только тот же билет, что на предыдущем экзамене был. И вот везение: на пересдаче попадается он же. Сижу в первом ряду, подготовилась за 10 минут. По билету оттарабанила четко и быстро, но ни на один дополнительный вопрос не ответила и опять - неуд. Вопрос: так мне повезло или не повезло? © Ольга П. / Dzen
Влад
1 день назад

Если билет ответил полностью, доп. вопросы задавать не должны.

-
-
Ответить
  • Все ночью готовились, а я решил, что все равно не сдам и лег спать. Утро. Однокурсники стоят печальные: препод всех валит. Или трояки ставит. Захожу. Быстро выхожу. Они мне: "Ну че?" Я в ответ: "4". Они: "Но как?!" Я сделал загадочный вид. Не буду же я говорить, что вчера перед сном выучил только первый билет, а он мне и попался! © Максим
  • 11-й класс, готовлюсь к экзамену по литературе. Переживала жутко. Весь день за книгами сидела, голова пухнет. Вдруг гроза началась. Вышла на балкон - ветер, гром, молния. И тут как за моей спиной что-то грохнет! Оборачиваюсь, а там все книги, что стояли горкой, упали со стола. А сверху вижу "Горький. «На дне»". Ну, я думаю, дай перечитаю. Не, ну вряд ли попадется, но на всякий случай. Критику еще почитала и даже пробное сочинение написала.
    Утром прихожу в класс. Учительница берет конверт с темами, открывает и пишет мелом на доске. Первое - не помню что, а второе - "Гуманизм в произведении Горького «На дне». Ну, я на 5 написала, понятное дело. © Анна
  • Вступительные экзамены в универ, физика. Я с ней на «Вы», я по жизни гуманитарий. Даже не спрашивайте, что меня понесло на химфак! Накануне пишу формулы прямо на коленках шариковой ручкой, чтобы хоть что-то. Но умом понимаю, что это просто шаг отчаяния. Ложусь спать, под утро меня что-то как будто толкает и в голову приходит, что надо вырвать из учебника листы с темой про равновесие тел с закрепленной осью вращения и еще одну, про трансформатор.
    В полусне встаю, выдергиваю листы, сворачиваю на четыре части и кладу в сумку. Утром иду на экзамен, оставляю сумку в коридоре, захожу в аудиторию и вспоминаю, что забыла листки в сумке! Молча разворачиваюсь и обратно. Мне из комиссии кричат: «Вы куда?» Я говорю, что забыла паспорт.
    Забираю листочки, засовываю под блузку, захожу, беру билет. Надо ли говорить, что в одном билете у меня — оба этих вопроса! © Елена / Dzen
  • Проспав первую пару, я явилась ко второй и очень неудачно натолкнулась на препода. Он тут же узнал меня и спросил: «Женя, вас опять не было. Почему вы не приходите на мои пары?» Я настолько растерялась, что не нашла ничего лучше, как сморозить: «Извините, я ваши пары хронически просыпаю». В ответ растерялся преподаватель: «Ну, вы соку попейте или витаминов себе купите и приходите». Как ни странно, сессию с этим предметом я закрыла без проблем. Но на оставшиеся пары все же приходила. © zferr / Pikabu

Чтобы сдать экзамен или зачет, не обязательно хорошо знать предмет. Иногда студентам на помощь приходит везение, смекалка и даже юмор. И об этом пишем тут: "12 везучих студентов, которые в жизни не забудут тот самый экзамен".

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее