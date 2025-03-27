12 историй о невероятных совпадениях на контрольных и экзаменах

Всегда учил 13 билет. Бывало он попадался кому-то. Тот отказывался, зато я соглашался.
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Старшие классы и студенческие годы запоминаются влюбленностями, совместными поездками, а иногда и спорами с учителями. Но некоторым ученикам в память больше всего врезались экзамены, которые прошли ну крайне необычно.
Всегда учил 13 билет. Бывало он попадался кому-то. Тот отказывался, зато я соглашался.
Вот все ругают ЕГЭ. А ведь там так повезти не может. И если ты не готовился серьёзно, то не сдашь.
Чтобы сдать экзамен или зачет, не обязательно хорошо знать предмет. Иногда студентам на помощь приходит везение, смекалка и даже юмор. И об этом пишем тут: "12 везучих студентов, которые в жизни не забудут тот самый экзамен".