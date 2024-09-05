20 человек, которые не бросают деньги на ветер, если можно распорядиться ими поинтереснее

Умение экономить — это такой дар, который в себе можно развивать. Он не о том, чтобы скупиться на необходимое, а о том, чтобы разумно распоряжаться тем, что есть. Люди, которые постигли это искусство, способны сберечь лишнюю копеечку, но при этом не ударить в грязь лицом.

«Сшила чехол для кушетки из образцов тканей. Своих не хватило — попросила у друзей. Я очень довольна результатом!»

Зачем тратиться на украшения, если можно сделать их самой из морского стекла и старого шнурка?

«Сшила кросс-боди из остатков льна и обрезков ткани»

«Декорирование тканью — это очень простой способ повторно использовать старые горшки и контейнеры. До и после!»

«Купальник пришел со сломанной застежкой, вернуть его я не смогла и вот что придумала. Теперь он выглядит, как из дорогого магазина!»

«Для готовки нужен был зеленый лук, он продавался только в больших пачках. Я поставила остатки в воду — и теперь у меня всегда есть свежий лук»

«Я сделала игрушку для кота из его же шерсти и старого носка, добавила немного кошачьей мяты и пищащий мячик. Ему нравится»

«Купила в комиссионке старенький столик-тумбу за $ 6 и дала ему новую жизнь»

«Корзина, которую я сплела из старых пакетов из-под молока и сока»

«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»

«Я сшила себе платье из старой шторы»

Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку

«Кто-то выкинул этот комод, а я подобрал и дал ему второй шанс»

«Сшила панамку из старых джинсов»

«Нужна была вешалка для верхней одежды. Доску я состарил легко: отдубасил молотком и покрыл кремом для обуви. А крючки сделал из старых ключей»

«Я нашла это платье год назад и наконец-то набралась смелости его покрасить. Лучшее решение в моей жизни!»

«Игрушка для собаки из старой одежды. 10 минут — и готово»

«Я сшила сумку из старых джинсов»

Очень похоже на то, что продает Balenciaga! © no5of7 / Reddit

«Моя девушка возмущена моей находчивостью»

«Джинсы за $ 300 порвались в самом интересном месте. Но я смогла вернуть их к жизни. Все просто: подложила ткань под разрыв и прострочила все мелкими стежками в тон»