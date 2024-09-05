Инструменты по просверливанию отверстий в морском стекле по наследству достались? Или прохожий подарил?
20 человек, которые не бросают деньги на ветер, если можно распорядиться ими поинтереснее
Умение экономить — это такой дар, который в себе можно развивать. Он не о том, чтобы скупиться на необходимое, а о том, чтобы разумно распоряжаться тем, что есть. Люди, которые постигли это искусство, способны сберечь лишнюю копеечку, но при этом не ударить в грязь лицом.
«Сшила чехол для кушетки из образцов тканей. Своих не хватило — попросила у друзей. Я очень довольна результатом!»
Зачем тратиться на украшения, если можно сделать их самой из морского стекла и старого шнурка?
«Сшила кросс-боди из остатков льна и обрезков ткани»
«Декорирование тканью — это очень простой способ повторно использовать старые горшки и контейнеры. До и после!»
«Купальник пришел со сломанной застежкой, вернуть его я не смогла и вот что придумала. Теперь он выглядит, как из дорогого магазина!»
«Для готовки нужен был зеленый лук, он продавался только в больших пачках. Я поставила остатки в воду — и теперь у меня всегда есть свежий лук»
«Я сделала игрушку для кота из его же шерсти и старого носка, добавила немного кошачьей мяты и пищащий мячик. Ему нравится»
«Купила в комиссионке старенький столик-тумбу за $ 6 и дала ему новую жизнь»
«Корзина, которую я сплела из старых пакетов из-под молока и сока»
«Догадалась упаковывать подарки бабушкам и дедушкам в рисунки моего ребенка. Я в восторге!»
«Я сшила себе платье из старой шторы»
Из обрезков кожи можно сшить прикольную сумочку
«Кто-то выкинул этот комод, а я подобрал и дал ему второй шанс»
«Сшила панамку из старых джинсов»
«Нужна была вешалка для верхней одежды. Доску я состарил легко: отдубасил молотком и покрыл кремом для обуви. А крючки сделал из старых ключей»
«Я нашла это платье год назад и наконец-то набралась смелости его покрасить. Лучшее решение в моей жизни!»
«Игрушка для собаки из старой одежды. 10 минут — и готово»
Думаю, счет от ветеринара (когда собака наестся этих ветхих тряпок) - будет дороже, чем качественная игрушка из плотной веревки.
«Я сшила сумку из старых джинсов»
- Очень похоже на то, что продает Balenciaga! © no5of7 / Reddit
«Моя девушка возмущена моей находчивостью»
Ну обмылки переплавить в кусок мыла- дело хорошее
Только как этот колобок мылить ? Надо ж форму соответствующую придать.
«Джинсы за $ 300 порвались в самом интересном месте. Но я смогла вернуть их к жизни. Все просто: подложила ткань под разрыв и прострочила все мелкими стежками в тон»
Люди с золотыми руками всегда на вес золота, ведь они могут практически из ничего сделать штучную вещицу.
Комментарии
Всегда рада, когда у людей руки правильно растут и они что-то переделывают или реставрируют.
С одной оговоркой - переделка должна быть сделана качественно, а не тяп-ляп)