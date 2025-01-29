15 человек, которым внезапно на голову свалилось их пушистое счастье

Когда была мелкой, у нaс была приходящая кошка. Заходила в гости, ела, спала, и уходила. Потом прямо в шкафу 1 мая родила котят. Ну не выгонять же! Спустя пару недель одного или двух смогли пристроить, а остальных кошка сама из квартиры вынесла (н_а стене дома был виноград, третий этаж, ей это было несложно). Но продолжала к нам приходить, нередко с детьми. Приходила так же? по винограду. И однажды пришла в гости с одним из котят, но он сорвался вниз. Дома была только мама, она побежала вниз, Чарли (так назвали) оказался более-менее в порядке, только кровь из носа текла(

Я в это время была в детском лагере, так что был для меня сюрприз, когда вернулась. Чарлика оставили, жил с нами