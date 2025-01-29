15 человек, которым внезапно на голову свалилось их пушистое счастье
Решение завести питомца — дело, безусловно, ответственное. Мы изучаем всевозможные источники о содержании и воспитании домашнего любимца, да и просто морально готовимся. Но иногда бывает и совсем по-другому. Например, животное само выбирает нас из тысяч людей, как бы говоря: «Человек, ты — мой». Или просто видишь пушистика, и все — без него уйти не можешь. И остается только любить своего нового питомца, кормить вкусностями и никогда не покидать.
- Так умело капризничала в детстве, что родителям для того, чтобы я сдала кровь из вены, пришлось пообещать мне завести собаку. И на следующий день чудесная черно-белая Жучка правда была моей. А через пару месяцев собак у меня было уже две, потому что псинка оказалась беременной, так как взяли ее с улицы. О, как я была счастлива!
Жаль, что повзрослела и теперь так капризничать совесть не позволяет. © Подслушано / VK
- Жили с мужем в частном доме. Животных не было никогда. А тут прибился к нам как-то пес. Огромный, вонючий. Холода начинались, а он сидит у ворот и дрожит. Я ему еду выносила, жалко было. Но брать к себе мы его и не собирались. Так он и торчал у нас под воротами. До одного случая.
Возвращалась я домой, муж был на корпоративе, я была одна, время позднее. Замешкалась у ворот, машина стояла в это время открытая и заведенная. Вдруг какой-то мужик подходит к машине, открывает дверь и хватает мою сумку с сиденья. Я орать начала, он бежит с сумкой. И тут, откуда ни возьмись, появился пес и тут же рванул за ним. Схватил за ногу, за куртку, повалил его, рычит, убежать не дает, соседи выглянули, поймали мужика. Оказалось, он в частном секторе промышлял воровством, его искали как раз. А пес его поймал!
Я не удержалась, завела пса во двор, накормила. В общем, оставили у себя. Муж вольер сделал теплый. Уже почти три года живет с нами. © Подслушано / VK
История, конечно, хорошая, но видеть погибающее от голода и холода живое существо и ходить мимо - ничего не ёкало?
- А мне мою красавицу старший кот принес. Я в частном доме живу, кот гуляет на улице. Как-то утром слышу - бурчит за дверьми. Выхожу и вижу, как он стоит с черным комочком в зубах. Сначала подумала, что опять живность какую-то добыл. Ан нет, он так деловито комочек заносит, к миске несет, начинает вылизывать. В общем, не смогла коту отказать, оставили малышку. Он потом постоянно хвостиком за ней ходил, спал рядышком. © Амина / ADME
- 8 лет назад жарила картошку. Пошла к холодильнику за чем-то, взглянула в окно и увидела посреди дороги маленькое черное чудовище на дрожащих лапках, которое пищало что было сил. Жила с мамой и дедом, завести животное - куда уж там! Но что-то заставило меня без раздумий набросить на домашний халат пальто, выбежать на улицу в тапках и забрать тот комочек в дом. Сейчас для меня это самое прекрасное создание в мире! © Michelle Nasledysheva / ADME
Когда была мелкой, у нaс была приходящая кошка. Заходила в гости, ела, спала, и уходила. Потом прямо в шкафу 1 мая родила котят. Ну не выгонять же! Спустя пару недель одного или двух смогли пристроить, а остальных кошка сама из квартиры вынесла (н_а стене дома был виноград, третий этаж, ей это было несложно). Но продолжала к нам приходить, нередко с детьми. Приходила так же? по винограду. И однажды пришла в гости с одним из котят, но он сорвался вниз. Дома была только мама, она побежала вниз, Чарли (так назвали) оказался более-менее в порядке, только кровь из носа текла(
Я в это время была в детском лагере, так что был для меня сюрприз, когда вернулась. Чарлика оставили, жил с нами
- Привезли собаку в ветеринарную клинику, там стояла клетка с громко орущим рыжим котенком. Все время, что мы были на приеме, котенок вытаскивал лапу через прутья и бил меня по плечу. Доктор сказал, что он бездомный: его нашли волонтеры в подвале с больной лапой. В итоге, когда котенка подлечили, мы забрали его домой. Теперь от него слышно только сухое «Ма!» Как говорит мама, он на всю жизнь наорался, когда хотел, чтобы мы его заметили. © Nataly G-va
- Иду на работу, тут слышу дикие кошачьи вопли на всю улицу и лай собаки. Собака мечется под деревом, пытаясь достать котенка. Как он кричал! Ну я лезу на дерево в офисном костюме, параллельно отбиваюсь от собаки. А котенок забрался на высоту метра в три! Достала пушистика, а он еще минут 15 плакал, забившись мне под подбородок. Так я и несла его на груди до работы. В офисе покормила, дала попить, и он просто отключился у меня на руках. Полтора часа лежал у меня на руках мягкой тушкой, так крепко спал. Забрала домой, вырос в 5-килограммового кабана с наглой мордой. © Helen Sapelnikova / ADME
- Это было в далеком детстве. Дело было зимой, в лютый мороз. За дверью жалобно и настойчиво мяукала кошка. Мама открыла дверь. На пороге сидела взрослая кошка-мать, а рядом с ней — новорожденный котенок, который тихо пищал. Мы впустили их. Но кошка попросилась наружу и через минуту появилась с еще одним котенком, и так повторялось еще 3 раза. Мы постелили им одеяло под батареями и накормили совершенно обессилевшую замершую мамашу. © Ina Kram
- Выяснилось, что у мамы подруги кошка окотилась и есть очень красивая белая девочка. И вот мы приходим. Выбегает кошачий прайд, и быстрее всех бежит маленькая обычная полосатая девчонка и запрыгивает в мою раскрытую сумку, которая стояла на полу. И выходить оттуда отказывается напрочь. Она и уехала со мной. Почти 14 лет вместе. © Natali Kuzmina
- Мой нынешний кот настойчиво приходил к нам домой как к себе. Иногда прихожу, а он спит на диване, как ни в чем не бывало: утром просочился незаметно. Да и ведет себя так, будто всю жизнь был моим котом. Я его выпроваживала где-то с месяц. Потом смирилась, и теперь это наш кот. © Елена Фуртатова
- А мы на даче ужинали летом — в окошко запрыгнула кошка с котенком в зубах, спрятала котенка в шкафу и ушла. Он совсем маленький был, только глазки открыл. Остался с нами. © Svetlana Yu
- Мое черное чудо живет с нами уже 12 лет. А пришел он в 12 часов ночи к нашей двери в квартиру и дико орал, требуя открыть. Открыла посмотреть, кто там кричит, а он (размером с ладошку) бегом в дом и на кухню к холодильнику. Так и живет с нами до сих пор. © Irina Frau Ishutina
- В юности пошли с подружкой гулять на ж/д пути. Место безлюдное, лесополоса, мост. Под мостом что-то вроде погребов накопано - железные такие люки в земле с навесными замками. Тут слышим, истерически пищит котенок. Долго искали, пока не поняли, что писк из такого вот погреба. На люке замок, вокруг ни души, котенок пищит, разрывается. Что делать, непонятно. Побегали вокруг, покричали, потом нашли здоровенный дрын и стали пытаться просунуть в небольшую щель в люке. Две девчонки-подростка не сильно преуспевали. Тут позади нас возник парень, молча подошел и стал помогать. Мы втроем налегали на бревно и, в конце концов, сломали злосчастный замок. Это же бревно, благо, достаточно длинное, опустили в открывшуюся яму. Котенок оказался смышленым: быстро вскарабкался по стволу. Оглянулись, хотели поблагодарить парня за помощь, а он исчез также внезапно и молча, как и появился. Котенок оказался черным, совсем махоньким и бойким. Как он оказался в такой западне, не понимаю. Что делать с животиной, мы понятия не имели. Хотели уйти, а он за нами увязался: молча и упорно шел, хотя домой идти было прилично. Подруга забрала, отвезла бабушке в село. Назвали Марсиком, вырос роскошным пушистым котом. © Yelena Cherkesova
- Разглядела его в толпе прохожих у входа в метро. Была зима, дождь и холод, грязь по колено. А он стоял такой чистый и испуганный, с больными глазками. Даже не думая, взяла на руки, он обнял меня, и мы пошли в метро. Но его не хотели впускать без переноски, и мне пришлось снять с себя куртку и закутать его. Так и пришли домой — он теплый и сухой, а я мокрая и холодная. Ни минуты не жалею, что забрала его. © Гюнай Меджидова
- Звонок в дверь, дома мама мужа. Открывает - нет никого. Смотрит телевизор дальше. Вдруг слышит: "Мяу!" Думает, все, мерещится что-то... И тут опять "мяу". Вдруг на середину комнаты выходит пушистое чудо - 2,5 месяца, как потом выяснилось. Крем-брюле с ванилью. В этом году будет 9 лет как Масяня с нами, очаровательная кошечка. © Наталья Сабурова
- Тимошу оставили усыпить в клинике (не захотели делать операцию по удалению камня из мочевого пузыря). Спасибо главврачу, у которого не поднялась рука усыпить молодого британца и он взял отказ от животного от этих горе-хозяев. Котика прооперировали и врач предложил нам. Мы с первой же фотографии твердо решили его забрать. Наш котосын Тимофей 1,5 года с нами. Ни разу не пожалели о том, что забрали. Умный, интеллигентный, добрый мальчик. Вся семья души в нем не чает. © Оксана Головащенко
А вот еще статьи о том, как пушистики ворвались в жизни людей: