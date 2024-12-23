16 людей, которые решили завести себе домашнего питомца, а получили целую историю

Школьная подружка, когда нам было по 11-12, купила нa птичьем рынке белую крысу, а ей мама не разрешила ее держать, и она ее сплавила мне. Не то чтобы мне кто-то дал разрешение...



Я ее держала в серванте за стеклом, переложив оттуда учебники, и какое-то время умудрялась скрывать. Уносила ее с собой нa прогулки, она тусила у меня нa плече или спала в рукаве под мышкой. Потом, конечно, вскрылось, бабушка (мы жили у папиных родителей) учинила скандал, но родители отстояли, Крысёна осталась со мной.



Потом я нашла около подъезда крысака, тоже белого, с переломанным хвостом - видимо, кто-то выбросил. Крысёна пыталась его съесть, поэтому он поселился этажом выше в том же серванте. Но между попытками его съесть она умудрилась таки ему дать)



И было у них 12 крысят. Никогда, наверное, не забуду эти розовые комочки с просвечивающими животами, в которых белеет всосанное молоко. Наблюдать за ними было какое-то волшебство. И за тем, какая она мама, и за тем, как быстро они растут.



Мы с двоюродной сестрой раздали всех, включая крысака, нескольких сестра впарила людям прямо нa улице)



Крысёна прожила со мной 2 года. Я уехала в летний лагерь, а когда вернулась - мне сказали, что она умерла... Но она не была еще немощная и не болела, и я вовсе не уверена, что ей не помогли умереть бабушка с дедушкой... До сих пор боюсь об этом спросить