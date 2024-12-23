Как-то осенним вечером нa прогулке собака потянула меня в кусты. Она любительница докапываться к ежикам. Торчит из кустов ежиная попка, не слишком крупная, собака его нюхает, а я приглядываюсь - что-то ежик мелковат, они такие по весне бегают, а сейчас большие должны быть... Наклоняюсь - а это не маленький ежик, а огромная жoпастая крысища. И, видимо, больная - не сидят крысищи тихо в мокрых кустах, когда их нюхают... Померла там одинокая и несчастная, наверное, бедолага ((
16 людей, которые решили завести себе домашнего питомца, а получили целую историю
Каким бы ни было решение завести питомца - обдуманным или спонтанным - это все равно может вылиться в историю, которой хочется поделиться с другими. Кому-то могут попасться "троянские" пушистики и вместо одного любимца у человека оказывается несколько. А некоторые животные и вовсе преображают жизнь своего нового хозяина.
- Вечером сын позвал меня из коридора. Он стоял передо мной с глазами, полными мольбы, и со слезами просил оставить котенка, которого он нашел на улице. Я подумала, что это хорошая идея, а тут еще и малыша с улицы спасли! Сын протянул мне ладони, чтобы передать пушистика, но вместо котенка я увидела крысу! Без хвоста! Кажется, в тот момент я поседела. Кстати, у нас теперь есть крыса. Завтра идем в ветеринарку разбираться, можно ли ее оставить. © Не все поймут / VK
- У меня в классе 3 произошла ситуация с хомяком. Очень хотел, купил. Мальчик. Ага, через неделю он стал многодетной мамашей из семьи в 7 хомяков. © dolgovruslan1
- Я знала, что хочу завести пожилую, не слишком энергичную собаку, которая вписалась бы в мой образ жизни. После нескольких месяцев поисков я нашла такую! Пес - весь черный, с асимметричными висячими ушами, уже поседевший вокруг морды и глаз, он выглядел скорее довольным, чем грустным. Я была просто сражена наповал. Но я была четвертой в очереди из тех, кто хотел его забрать, и мне сказали, что я ни за что не получу его. Но через неделю мне позвонили из приюта! Другие семьи решили, что он слишком стар. И вот я получила собаку своей мечты! Он уже стар и нуждается в заботе, но мы все нуждаемся в ней. © More_Movies_Please / Reddit
- В моем подъезде живет очень много породистых кошек. Их разводит очень приятная девушка. Однажды заводчица позвала меня и сказала, что я могу забрать любую кошку бесплатно, хотя всем она их продавала. Я принес домой зверя и сразу придумал имя — Лорд Диван. И вот спустя месяц Лорд решил сбежать из дома обратно к той девушке. И теперь это не просто девушка, а моя будущая жена! © Подслушано / Ideer
- Весной купили сфинкса, муж очень хотел. В объявлении был подросток и цена меньше, чем у других. Ну, думаю, наверное из-за возраста, уже не малютка. Через 2 месяца эта малышка родила котят. Не понимаю, как можно было не уследить за своими животными. © worldjennie
- Села в парке на скамейке немного выдохнуть после рабочего дня. Вижу, как молоденькая черная киска в метрах десяти от меня гоняет голубей. И такая хорошая, такая красивая. Позвала ее, а она только и смотрит. У меня еще пачка сосисок в сумке была, решила ее подманить. А она ни в какую, пока я не отошла, то не подходила к еде, а потом быстро схватила в зубы и побежала за дерево. Бабушка на соседней скамейке говорит: «Да не старайтесь, она дикая. Ее месяца три назад кто-то здесь оставил, так она людей боится очень». Блин, а я как раз думаю себе котика завести, так может это судьба? Уже третий день приношу ей поесть, но она так и не дается. Поймать это маугли невозможно, да и тоже будет такой стресс для нее. Теперь думаю, как приручить маленькую пантеру. © Не все поймут / VK
- Когда я взяла второго котика, переживала, что старший не воспримет. Смотрела заранее кучу видео, как их подружить, как постепенно сближать и что делать, если начнут цапаться. Но ситуация повернулась неожиданно. Мой старшенький почувствовал какой-то родительский инстинкт к котенку. Ноль агрессии, только забота и внимание. Стал вылизывать мелкого, приучать к лотку и когтеточке, делится своей едой, начинает воспитывать шипением, если котенок балуется среди ночи. За ними невероятно мило наблюдать! © Не все поймут / VK
- Я пошла в местный зоомагазин, и какаду обрадовался, увидев меня. Я вернулась на следующий день, и произошло то же самое. Владелец магазина сказал мне, что обычно он был очень застенчивым, когда в магазине были покупатели. Я восприняла это как знак, и 20 лет спустя мы по-прежнему остаемся лучшими друзьями. К тому же за эти годы наша маленькая стайка выросла до шести какаду, так что я медленно, но верно превращаюсь в сумасшедшую птичью леди. © Villain-in-Training / Reddit
Новые обладатели кучи сфинксов - за 2 месяца не поняли, что кошка беременна, и позволили родиться котятам, с большой вероятностью имбриндинга? Еще что-то о том, что следить за животными вякали
- Захотели хомячка, купили. А через 2 дня принесла мадам 8 штук. А их держать надо отдельно: через недели 2-3 после рождения они все переопылятся. Выгул, кормление, уборка - я задолбалась вместо одного хомяка 9 обслуживать. Хвала интернету - всех раздала. © mishi_na_
- Горел желанием «спасти ближнего своего», поэтому, переехав на новое место жительства в другую страну, с девушкой решили взять кота из приюта. Кот оказался аллергиком, был весь в болячках. Очень боится улицы, как огня, видать, досталось. А через год очень заболел, но выкарабкался. Кот — британец, и к нему на поганой метле не подойдешь, минуту на погладить и все. Но ему можно, и так досталось. © Подслушано / Ideer
- Я сомневалась в нашем выборе котенка, но запрыгнул при встрече на колени моего парня и начал мурлыкать. Мой партнер был так счастлив. Я знала, что это тот самый котенок, и у нас все получится. В итоге я забрала ее домой, и моя очень старая кошка, которая, как я боялась, будет шипеть, почти сразу же влюбилась в нее. © activities-in-vain / Reddit
- У меня в детстве в деревне была белая крыска, ручная, умная. В один прекрасный день она открыла клетку и удрала. Я очень переживала. Клетку помыла, прибрала там все, рука не поднималась клетку убрать. Так и стояла открытая, чистая. Через две недели вернулась эта мымра с разодранным ухом. А еще спустя какое-то время родила серых красноглазых крысят. 7 штук. © rita.shard
Школьная подружка, когда нам было по 11-12, купила нa птичьем рынке белую крысу, а ей мама не разрешила ее держать, и она ее сплавила мне. Не то чтобы мне кто-то дал разрешение...
Я ее держала в серванте за стеклом, переложив оттуда учебники, и какое-то время умудрялась скрывать. Уносила ее с собой нa прогулки, она тусила у меня нa плече или спала в рукаве под мышкой. Потом, конечно, вскрылось, бабушка (мы жили у папиных родителей) учинила скандал, но родители отстояли, Крысёна осталась со мной.
Потом я нашла около подъезда крысака, тоже белого, с переломанным хвостом - видимо, кто-то выбросил. Крысёна пыталась его съесть, поэтому он поселился этажом выше в том же серванте. Но между попытками его съесть она умудрилась таки ему дать)
И было у них 12 крысят. Никогда, наверное, не забуду эти розовые комочки с просвечивающими животами, в которых белеет всосанное молоко. Наблюдать за ними было какое-то волшебство. И за тем, какая она мама, и за тем, как быстро они растут.
Мы с двоюродной сестрой раздали всех, включая крысака, нескольких сестра впарила людям прямо нa улице)
Крысёна прожила со мной 2 года. Я уехала в летний лагерь, а когда вернулась - мне сказали, что она умерла... Но она не была еще немощная и не болела, и я вовсе не уверена, что ей не помогли умереть бабушка с дедушкой... До сих пор боюсь об этом спросить
- Возвращаясь с работы, я услышала странные звуки возле своего дома. Оказалось, что это был полуживой котенок, который застрял под капотом машины мужа. Он был очень худой и грязный. Отмыла его, теперь он живет у нас. Но тут внезапно узнала, что беременна. И я вспомнила, что как-то слышала, что если взять бездомного кота, то в жизни обязательно произойдет что-то хорошее, вам улыбнется удача. Мы с мужем столько всего перепробовали, у нас четыре года ничего не получалось, а оказывается, нам не хватало лишь немного удачи. © Не все поймут / VK
- Одна женщина отчаянно пыталась найти новый дом своей кошке - не могла ее оставить. Эта кошка, Люси, выглядела самой злобной из всех, кого я когда-либо видела. Казалось, она постоянно рычит. В общем, для меня это была любовь с первого взгляда. Она была мне просто необходима, хотя у меня уже было двое, и это был мой предел. Люси попала к нам с эмоциональными травмами, она была самой сложной кошкой из всех, что у нас были. Но она любила нас и каждый день показывала свою признательность. Она всегда выглядела так, будто хочет вас укусить, но на самом деле была очень милой. © Sad-Low-733 / Reddit
- В школьные годы я почти каждое утро, скрываясь от родителей, вылавливал из супа или картошки кусочек мяса и отдавал его котенку, который часто ошивался возле школы. Забрать его домой было невозможно, так как у матери аллергия. Я подкармливал его на протяжении всей учебы. После поступления в университет родители помогли мне снять квартиру, я переехал и наконец-то смог забрать кота к себе. Теперь он уже стал почти старичком, но я уверен, что любое животное заслуживает настоящей любви. В каком бы возрасте оно не было. © Не все поймут / VK
- Самое яркое новогоднее воспоминание из детства: мне семь лет, просыпаюсь утром первого января, и мама первым делом подводит меня не к елке с подарками, а к картонному домику нашей кошки. А там вместе с Маней еще три новорожденных котенка! Как мне рассказала мама, этой нашей мадам приспичило котиться прямо под бой курантов. В тот раз никакие подарки не показались мне такими интересными, как эти три малявки. Котят по моей просьбе не отдали, с моей же подсказки их назвали: Билли, Вилли, Дилли. Давно уже нет Мани и этих трех маленьких разбойников. Сколько с тех пор самых разных новогодних застолий прошло, сколько подарков под елкой я находила и сама клала, но для меня тот Новый год остался самым незабываемым и теплым. © Подслушано / Ideer
А вот истории о тех, кто не особо-то и рвался стать владельцем животного, но судьба решила распорядиться иначе.