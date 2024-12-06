Дед мороз же был , девочки с кремом , а она говорит не поняла кто это
18 новогодних историй о том, что чудеса и подарки ждут не только под елкой
Везде уже появляются украшения и веселые огоньки гирлянд. Эта подборочка подарит вам новогоднее настроение, даже если пока дух праздника не витает в воздухе.
А в бонусе история о девушке, у которой день рождения 30 декабря.
- Под Новый год я с детьми оказалась на мели. Завтра 31 декабря, настроение на нуле. И, как на грех, сильный снегопад, метель. Иду домой кратчайшим путем через небольшой пустырь. Вдруг вижу: под снегом торчит купюра. Вокруг никого, даже следов не видно. Иду дальше. Опять купюра. Не помню, сколько раз я выкапывала из снега купюры, но нагребла прилично. Кто-то, видимо, деньги через дырку в кармане растерял. Домой пришла, дети в печали. Я им: «Давайте быстренько за елкой и продуктами!» Праздник прошел с блеском. Жаль того человека, который деньги потерял. Но, надеюсь, что как-то обошлось у него с праздником. © Он / Dzen
- Было это в 2003 году. Иду я 31 декабря с работы. И вдруг из-за угла появляется Дед Мороз. Подходит ко мне и говорит: «Девочка Ирина! Вела ты себя в этом году хорошо, держи подарок!» — и протягивает мне пакетик. Я в шоке взяла, сказала: «Спасибо!» Прихожу домой, открываю, а там конфеты и крем для лица. Кто это был, я так и не узнала. Но было приятно очень! А крем оказался вообще огонь, до сих пор именно такой покупаю. © Ирина Скрипник / Dzen
- 31 декабря. Время примерно 17:00. Прохожу мимо елок.
— Добрый вечер, почем елки?
— ₽ 3 тыс.
— Дешевле отдашь?
— Не, я их по ₽ 5 тыс. продавал!
Ну я и ушел. Время 20:10, иду назад. Смотрю, елки уже лежат на земле, рядом никого. Я постоял, покричал: «Чьи елки?» Тишина. Ничего не может быть приятней, чем бесплатная елка, которую еще днем хотел купить за ₽ 3 тыс. © Unknown author / Pikabu
- Дочь 7 лет увидела у меня на странице в соцсетях фотку витрины с новогодними подарками, а сверху надпись: «А тебе такое никто не подарит, потому что ты взрослая!» Типа прикол такой. Дочь спрашивает: «Мам, а что, взрослые тоже любят такие подарки?» Я говорю, мол, конечно, это ж детство напоминает, да и вообще приятно: столько конфет — и все мне! Поговорили, и я забыла. А вчера дочка пришла домой с отцом из садика и говорит: «Мама, я купила тебе подарок, о котором ты мечтала всю жизнь!» И вручает мне новогодний мешочек с конфетами. И купила она его на свои карманные деньги! Вот сижу я, ем конфеты и слезы градом: не платье себе она взяла, на которое копила, а мне, маме своей, подарок новогодний купила! И говорит такая: «Мама, я тебе сейчас подарила, а не на Новый год, чтобы ты знала, что чудеса могут случиться в любой момент!» Моя милая, добрая, щедрая девочка. Реву от счастья. © #щастьематеринства / VK
- Мне было 11, когда я нашла под елкой маленькую Барби. Счастливая, побежала показывать подарок маме. Та кукле удивилась, ведь она ее не дарила. И папа с братом тоже. Я говорила, что это наверняка был сам Дед Мороз! Не буду же я рассказывать, что экономила на школьных обедах и сама купила эту куклу в ларьке. Потом, конечно, созналась. © En.Magpie / Pikabu
- Пару лет назад ходили мы поздравлять детей с ограниченными возможностями с Новым годом. Морально было тяжело, но мы справились. И вот в один из таких дней иду я уже домой, в костюме Деда Мороза, естественно. Зашел в магазин, хлебушка купил, а на выходе ловят меня дед с бабкой. Говорят: «Поехали с нами, внуков поздравишь! Подарки в машине лежат». А подарком был конструктор. Ну я и поехал. Приехали, дети мне стихи рассказали, хороводы поводили. Лезу я в мешок за подарком, попутно произнося торжественную речь: «Вот тебе крутой подарок! Если бы не праздник, себе бы оставил!» И торжественно извлекаю из мешка буханку хлеба... Пришлось выдумывать, что это голубям во дворе, чтобы спасать ситуацию. © Descended / Pikabu
- У нас в городе прямо перед Новым годом ограбили одну квартиру. Воры вынесли вообще все, что только смогли. Все бы ничего, но оказалось, что в этой квартире в качестве новогодних подарков собирали вещи и средства для детей из детского дома. Я не знаю, каким образом грабители об этом узнали, но в итоге вернули вообще все до последней ручки. Сегодня дети получили свои подарки. Чудеса случаются. © AlexFallen21 / Pikabu
- Помню, было мне 13 лет, и в канун Нового года я решила срочным образом найти припрятанный к празднику подарок от родителей. Пока они были на работе, я переворачивала всю квартиру в поисках заветного, пока не наткнулась на незнакомую мне папку с документами. Я знала, где родители хранят все важные бумаги, как они выглядят, но эти я видела впервые. Конечно же, я заглянула в них. Там были документы на удочерение какой-то Марии, рожденной 10 сентября. Судя по году рождения, моей одногодки. Минут 5 я не могла понять, кто эта девочка и где же она, пока мой взгляд не упал на дату подписания документа. Так в 13 лет я выяснила, что меня удочерили, сменили мне имя и дату рождения. И знаете, я никогда более не ощущала себя счастливее, чем в тот день! Из тысячи детей они выбрали меня! И ни разу я не могла даже предположить, что мама с папой мне не биологические родители — столько тепла и заботы они мне дарили... Прошли годы. Вчера мы с мужем начали оформление документов на усыновление прекрасной малышки. Надеюсь, у нас получится не хуже, чем у моих родителей! © Палата № 6 / VK
- Есть у меня старенькая машина-кабриолет, и давно была идея установить в ней елку. На днях заехал в гараж, снял задний диван, сделали с автомехаником крепление. Берем немного трубы квадратного сечения, сварки, красим, ставим, добавляем гирлянд, костюм Деда Мороза, сладости для детей — и вперед! Если это фото кому-то добавит новогоднего настроения — все не зря! © zela75 / Pikabu
- Не помню, сколько мне лет было, но в существовании Деда Мороза я уже сомневался. 31 декабря. Мать что-то готовит на кухне, отец собрался гулять с собакой и позвал меня, чтобы я закрыл за ним дверь. То есть я видел, как он ушел. И вот сижу я в своей комнате, занимаюсь какими-то важными делами и слышу, как на елке зазвенели игрушки. Забегаю в зал, а там под елкой стоит огромная игрушечная машина и лежат конфеты. Я тогда просто офигел от всего происходящего и даже опять поверил в Деда Мороза. Потом, уже спустя время, отец рассказал, что он вышел с собакой, песеля оставил у соседа, открыл ключом дверь, зашел домой, положил подарки под елку, покачал ветки, чтоб игрушки зазвенели, а сам быстро спрятался в шкаф. А потом, когда я потерял бдительность от всего происходящего, он вылез из шкафа и пошел к соседу за собакой. © BananoviySirop / Pikabu
- Сложилось так, что предновогоднюю зарплату обещали дать только вечером 30 декабря, а нужно же отовариться к праздничному пиршеству. Денег в заначке у меня хватает ровно на проезд до работы и обратно, ни о каких закупках и речи быть не могло. И вот в расстроенных чувствах, прибираясь в комнате, отодвигаю я тумбочку, а там лежит ровная, как из банка, купюра в ₽ 5 тыс. Я сначала даже подумал, что кто-то решил подшутить — настолько не мог поверить своему счастью. Подумав с женой, как туда могли попасть деньги, мы вспомнили, что пару лет назад продавали долю наследства супруги, и наличные какое-то время лежали неподалеку от той самой тумбы. В тот вечер я снова поверил в Деда Мороза. © Crang11 / Pikabu
- Раннее утро, город украшен новогодними огнями, падает снежок... Хорошо! Медленно иду, любуюсь всей этой красотой, слушаю музыку в наушниках, улыбаюсь своим мыслям. Навстречу женщина. И говорит мне: «Улыбка вам так идет! Вы Снегурочка?» Я в этом году и правда такой наряд на зиму выбрала: белая пушистая шубка и шапка, ну и все остальное тоже белое. Так приятно стало от ее слов! Я, конечно, поблагодарила ее, с наступающим Новым годом поздравила. Спасибо, милая женщина, за настроение! © CassiopeiaM / Pikabu
- Когда моя сестра была маленькой, то не могла выговаривать букву «Р». Родители занимались с ней сами, водили к логопедам, все способы попробовали, но к первому классу так и не смогли сделать так, чтобы сестра разговаривала нормально. В канун Нового года она начала просить у родителей купить ей «лолики». Папа в шутку сказал, мол, если научишься говорить правильно — «ролики», то мы договоримся с Дедом Морозом и он их тебе подарит. Сестра каждый день тренировалась, стояла у зеркала, читала много всего, повторяла эту злобную букву, которая ей никак не давалась. Удивительно, но к Новому году у нее все-таки получилось! Она получила свой заветный подарок под елочку, а я тогда поняла, что нет лучше штуки, чем мотивация. © Палата № 6 / VK
- За месяц до Нового года переехал в другой город. На празднование решил семье сделать сюрприз. В результате приехал день в день, открываю дверь, а меня только кошка встречает. Оказалось, что родители с братьями тоже решили сделать сюрприз и укатили ко мне! В итоге они у друзей остановились, а я в гордом одиночестве выспался в новогоднюю ночь. © nicnamenapikabu / Pikabu
- Предновогодье. Вечер, стою на остановке с сумками, жду троллейбус. Вдруг подходит пара: Дед Мороз со Снегуркой (совсем молодые ребята) — видимо, с какого-то корпоратива идут. А я что-то устала в тот день, выражение лица соответствующее. И вот этот Дед Мороз внезапно подходит ко мне, дарит конфету, приобнимает и говорит такой: «У вас все будет хорошо, я это точно знаю!» Я аж прослезилась. Не ожидала такого внимания от незнакомого человека. Поблагодарила, конечно, пожелала им со Снегуркой всего самого-самого. Вроде мелочь, но так приятно вспоминать. Кстати, у меня тогда и взаправду все более или менее устаканилось. © Любовь Э. / Dzen
- С самого детства с 1 декабря подкладывали сыну в ботинок одну сладость (и так до Нового года), но только если ботинки вымыты. Утром еще будильник не прозвенел, а ты уже слышишь, как босые ноги по полу шлепают из детской в прихожую, а потом раздаются радостные визги-писки. Сладости клали каждый раз разные, чтоб веселей было. Сплошные плюсы: и ребенок легко просыпается с утра, и настроение у него хорошее, несмотря на холода, темень и мороз за окном. Так смешно было, когда он — уже здоровенный лосик в 11 классе — уходя спать, сказал: «Мамуль, завтра 1 декабря, ботинки вымыты. Дед Мороз ведь не оплошает?» Конечно не оплошает, сынуль. © Naphania / Pikabu
- В Новый год так и хочется верить чудо. А чтобы сильнее верилось в это чудо, нужно его самим создавать. Года 4 назад, когда таксовал, надевал шапку, бороду, наряжал машину, закупался мандаринами и раздавал их всем пассажирам. Реакция людей была одна — все начинали улыбаться. Какими бы хмурыми не садились они в авто, выходили с улыбкой. © NightFly / Pikabu
- Зимняя сессия. Однокурсник плохо подготовился. Он заходит и буквально через минуту выходит вальяжной походкой. Группа: «Ну, что?» Он: «Пять!» А студенты обычно знают, кто примерно на что сдаст, тут трояк ожидался от силы. «Да как же?» — «Беру билет. Там написано: «Поздравляю с Новым годом, вам пять баллов!» © Владимир Метальников / Dzen
- Салон меха. Перед Новым годом зашла пара. Мороз, а они оба в тонких куртках, я подумала, погреться забежали. Решила порадовать девушку, предложила примерить шубку. Она смущалась, мол, наверное, дорогая. В итоге мужчина купил ей шубу за нал. Они ушли, но через полчаса мужчина вернулся и сказал, что приведет жену. Попросил сделать вид, что мы его не видели. Привел, и ей две шубы купил. Мы в афиге были. © tashashi479
Бонус
- У меня день рождения 30 декабря. Чаще всего в этот день на работе у нас корпоратив. Так и выходит, что и Новый год, и мой день рождения с коллегами празднуем в один день. И, кстати, мне это очень нравится. Но суть не в этом. В этом году начальник мне купил большой букет цветов, типа от коллектива. Цветы до вечера стояли в пустующем кабинете. Мы ржали как кони, когда выяснилось, что почти все девушки из нашего коллектива сделали фото с этим букетом, выложили в сеть и написали, что это их любимый порадовал. Прям на работе, мол, как приятно, ми-ми-ми. У всех фото с одним и тем же букетом, может, там и любимый один на пятерых? Ох, уж эти девушки. © Рабочие истории / VK
Комментарии
Когда мои дети были маленькими, мы не ставили подарки под ёлку заранее, а прятали их в шкаф. 31 декабря им разрешалось не спать допоздна. В 12:00 ночи начинается салют, естественно, дети с одним из родителей радостно его смотрят, второй родитель быстро ставит подарки под ёлку и тоже смотрит салют. Потом дети поворачиваются, а под ёлкой уже подарки! У них такой восторг был.
Вспомнила ещё одну новогоднюю историю. Моя сестра для своих детей тоже решила сделать сюрприз и при помощи трафарета и краски нарисовала снежные следы от елки до балкона, как будто Дед Мороз приходил и подарки под ёлку положил. Так вот её младший сын очень возмущался, мол, приходил тут, наследил, а нам теперь полы мыть! 😆