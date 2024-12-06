18 новогодних историй о том, что чудеса и подарки ждут не только под елкой

Когда мои дети были маленькими, мы не ставили подарки под ёлку заранее, а прятали их в шкаф. 31 декабря им разрешалось не спать допоздна. В 12:00 ночи начинается салют, естественно, дети с одним из родителей радостно его смотрят, второй родитель быстро ставит подарки под ёлку и тоже смотрит салют. Потом дети поворачиваются, а под ёлкой уже подарки! У них такой восторг был.