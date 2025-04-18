15 историй с неожиданным финалом, которые начинались с простого «Алло?»

Поделюсь своей историей про звонки. Как то раз нна мой стационарный телефон позвонил мужчина. Приятный голос, очень вежливый, правильно поставленная речь. Мне что-то было так скучно и я решила поддержать разговор. Конечно, это был человек из какой-то религиозной общины, но он так интересно и ненавязчиво рассказывал все эти библейские сказки, что я общалась с ним продолжительное время, примерно месяца два. Мы назначали день и время когда он позвонит и он с точностью до минуты всегда был нна связи. Но в один прекрасный день, этот телефонный друг мне говорит, что он хочет подключить к нашим беседам свою жену, если я не против. Я была не против. Но одно дело разглогольствовать о боге с незнакомым мужчиной, и совсем другое дело, когда тебе какая-то баба "промывает мозги". К этому я была не готова. И после двух-трех общих бесед я перестала отвечать нна звонки.