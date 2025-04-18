Наверное, раньше когда не было определителей номеров, многие дети и подростки баловались телефонными звонками. Самый распространённый вопрос был про баню. Ну и другие, в этом роде.
15 историй с неожиданным финалом, которые начинались с простого «Алло?»
Телефонные звонки длятся в среднем 2–3 минуты, но иногда этого хватает, чтобы попасть в нелепую ситуацию, о которой можно вспоминать годами. Читайте подборку реальных историй, где один звонок случайному человеку становился началом абсурдного диалога, неожиданной дружбы или даже требования трамвая в подарок.
- Однажды моя мама отвечала на звонок по домашнему телефону. Звонила взрослая женщина, которая искала мужчину по имени и отчеству. Мы живем в новостройке, и такого дома у нас нет. Мама сказала женщине, что она ошиблась номером, но та перезвонила. Она была очень расстроена и объяснила, что она врач из столицы и они с мужем собирают однокурсников спустя много лет. Мама спросила, как фамилия мужчины, и оказалось, что в тот день она была у него на приеме! Мама подсказала женщине, как найти профессора. © Ирина Кусова
- Когда мне было 14 лет, я познакомилась с парнем по телефону (он звонил однокласснице и случайно ошибся в одной цифре и попал ко мне). Мы разговорились, начали встречаться и полюбили друг друга. Через некоторое время поссорились по какой-то детской глупости. Прошло время, я вышла замуж, родила ребенка, развелась. Прошло 22 года. И вот на вечеринке моих друзей один мой друг попросил ответить на телефонный звонок (у него были заняты руки). Я взяла трубку, чтобы ответить, и тут я поняла, что на связи со мной тот мальчик из детства, моя первая любовь. Мы очень удивились такому странному телефонному совпадению во второй раз в нашей жизни. Посмеялись, разговорились, встретились. В итоге мы 11 лет вместе, и у нас подрастает сынуля. © Юля Василенко
- Когда мне было 16 лет, мне позвонила женщина и попыталась уволить меня. Она была очень разозлена, и, судя по всему, тот безответственный сотрудник, которому она пыталась дозвониться, действительно был редким бездельником. Она кричала о том, что я никогда не появляюсь на работе, все время придумываю отговорки и так далее. Я пытался вставить: «Мэм, кажется, вы ошиблись номером». Но она только кричала: «Не неси мне эту чушь, я не куплюсь!» Наконец я сказал: «Мэм, вы не понимаете. Мне 16 лет, я учусь в школе, и я правда думаю, что вы перепутали номер». Пауза. «О боже! Малыш, прости, что накричала на тебя, надеюсь, я тебя не расстроила!» И все в таком духе. © benetgladwin / Reddit
- В детстве с подругой баловались по телефону. Набирали номер и говорили всякую ерунду. Один раз набрали номер и пролепетали писклявым голосом: «Включай телек, там сейчас мультики начнутся». Нам ответил такой же писклявый голос: «А я уже смотрю!» Ржали полчаса... © Подслушано / Ideer
- Купил первый мобильник в 19. И понеслась! Доставали кредиторы какого-то сомнительного мужика, у которого был раньше мой номер. Недавно отдыхал с семьей, и вдруг ночью телефон как заорет! Трубку не взял, а наутро я проверил сообщения с автоответчика и услышал: «Слушай, мне правда жаль, но я вызвал полицию. У тебя пять минут, чувак». После этого звонки пошли на спад. © nezumipi / Reddit
- В детстве с девочками баловались телефонными звонками. Попалась нам на другом конце провода компания мальчиков нашего возраста. Встретились, сдружились, вместе взрослели. Разъехались по разным городам, а потом с самым лучшим другом из той компании поняли, что нужны друг другу. Забрал меня к себе в другой город, родили дочку. Вот так случайный звонок в 13 лет вылился в целую жизнь. © Подслушано / Ideer
- 17 лет назад моя сестра лежала в роддоме. Я очень переживала. Ее положили заранее, за неделю до родов, поэтому постоянно нужно было что-то передать. Часто звонила ее мужу Денису — он работал поваром. На работе у него телефон плохо ловил сигнал, и только у входа на кухню, где стоял холодильник, была устойчивая связь. Там же все сотрудники оставляли свои телефоны. Кто оказывался рядом, тот и поднимал трубку: либо сразу звал нужного человека, либо просил перезвонить позже. Из-за волнения я каждый раз набирала номер вручную, а не из телефонной книги, и постоянно ошибалась в одной цифре. В итоге трубку поднимал не Денис, а какой-то мужчина. Диалог повторялся:
— Денис, привет!
— Не Денис, а Саша!
— Тогда позови Дениса.
— Здесь нет Дениса.
— Ладно, перезвоню позже.
После шестого или седьмого звонка мужчина уже сразу понимал:
— Наташа, это Саша. Ты, наверное, Денису звонишь?
Через четыре дня он сам начал волноваться, спрашивал, почему сестра еще не родила, предлагал помощь. А через неделю она наконец родила здорового малыша. Денис тут же радостно сообщил мне новость.
Сижу дома, и вдруг звонок:
— Привет, это Саша. Волнуюсь, решил позвонить. Как сестра? Уже родила? Сегодня вы ни разу не звонили...
— Родила! Сына! — отвечаю.
— Ну наконец-то! Надо встретиться и отметить! © Наталья Якушина
У Саши наверное ангельские крылышки за спиной. Как он не послал эту тупую Наташу, когда она ему 6-7 раз звонила не нна тот номер?!
- Когда родился мой первый ребенок, я разослал сообщение всем контактам. Один из номеров уже давно принадлежал другому человеку. И вот мне звонит незнакомец: «О боже, мне так интересно! Я понимаю, что мы не знакомы, но не смог удержаться и не позвонить. Мальчик или девочка?» Это стало приятным и забавным дополнением к и без того счастливому моменту в жизни. © herrwalter / Reddit
- Работала у ректора, а у него в кабинете номер телефона на одну цифру отличался от номера службы ремонта радио. Понятно, наслушался он всякого... Устроилась к нам девочка. Пару дней как... Никому этот номер не давала, не успела еще.
Звонок — шеф поднимает трубку:
— Айгерим, это тебя! — да серьезно так.
Девочка офигевает — ну никто ж ей сюда звонить не может. Слушает, офигевает еще больше — видимо, ей про радио стали рассказывать... Картина та еще была. Потом-то поняла, что ее разыграли... © Елена Полухина
- Когда были подростками, баловались с подругами звонками на незнакомые номера (тогда еще были телефонные будки на улицах) — набирали номер наугад и спрашивали Александра. Взяла трубку женщина, и мы услышали, как она начала кричать на Александра (мужа, видимо) и спрашивать, кто это тут ему названивает. Прошло 15 лет, а мне очень стыдно. Надеюсь, вы помирились, ребята. © Подслушано / Ideer
- Дело было в Германии. Очередной рекламный звонок, и вот мужской голос сообщил, что я выиграла «Порше». Я ему капризным тоном, мол, машин мне не надо, прав нет. А от трамвая бы не отказалась! Пауза. И тут этот бедняга выдает, что трамваев у них нет. Я начала жалобно вздыхать: «Как жаль! Я так мечтала о трамвае... Желательно с водителем, ведь управлять им я тоже не умею. Вообще не умею ездить ни на чем — даже на велосипеде!» Бедняга в замешательстве извинялся, пытался завершить разговор, но я продолжала ныть: «Если вдруг появится трамвай — сразу звоните!» Он пообещал перезвонить, и только тогда я его «отпустила». Как ни странно, после этого звонки прекратились. Видимо, мой номер внесли в черный список всех телемаркетологов. Уже много лет меня никто не беспокоит — иначе я бы точно выбила себе трамвай! © Polina Abramova
- Когда мы с подругой были маленькими, мы иногда баловались и звонили на незнакомые номера телефонов. Я набрала номер, трубку поднял дедушка. Я попросила его позвать Клаву (как мне казалось, невероятно редкое имя), и он сказал: «Сейчас попробуем». Дал трубку, видимо, своей старенькой больной жене, и я, услышав ее голос, конечно, сразу извинилась и сказала, что ошиблась номером. А она очень долго благодарила меня за то, что «хоть вы и не хотели, но все равно позвонили, спасибо, нам давно никто не звонит». © Подслушано / Ideer
- Как-то раз пришло сообщение на телефон с неизвестного номера, там было написано: «Жду тебя в 19:00 на нашем месте». Я подумала, что ошиблись номером, но вдруг вспомнила, что в 10 классе я общалась с парнем на 4 года старше меня, и нашим местом был фонтан в городе. Решила сходить туда, прихожу, а там он. Вот так я и встретила своего мужа. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с будущим мужем по телефону — случайно ошиблась номером. Моя новая знакомая диктовала мне свой номер и ошиблась на одну цифру, ну, или я не расслышала. Через пару дней пишу «ей» поздравление с Пасхой, желаю всего наилучшего и интересуюсь, чем занята. И мне приходит ответ: «Чиню машину». Я обрадовалась, пишу: «Какое интересное хобби у тебя для девочки!» И мне в ответ: «А я вообще-то мальчик». Потом созвонились, встретились, 13 лет уже не расстаёмся, сыну 11 лет. © Подслушано / VK
- Когда я была маленькой, нам каждый день звонили домой с вопросом: «Это „Поле чудес“?» Мы сначала всем говорили, что нет. А месяца через 3 смекнули и начали придумывать для звонивших задания — что-то вроде отборочного тура! © Ekaterina Tokareva
А вот еще порция свежих подборок смешных случаев, которые произошли из-за одного телефонного звонка:
Комментарии
Поделюсь своей историей про звонки. Как то раз нна мой стационарный телефон позвонил мужчина. Приятный голос, очень вежливый, правильно поставленная речь. Мне что-то было так скучно и я решила поддержать разговор. Конечно, это был человек из какой-то религиозной общины, но он так интересно и ненавязчиво рассказывал все эти библейские сказки, что я общалась с ним продолжительное время, примерно месяца два. Мы назначали день и время когда он позвонит и он с точностью до минуты всегда был нна связи. Но в один прекрасный день, этот телефонный друг мне говорит, что он хочет подключить к нашим беседам свою жену, если я не против. Я была не против. Но одно дело разглогольствовать о боге с незнакомым мужчиной, и совсем другое дело, когда тебе какая-то баба "промывает мозги". К этому я была не готова. И после двух-трех общих бесед я перестала отвечать нна звонки.