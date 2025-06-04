4 рабочих способа наладить контакт даже с ершистым подростком

Наверняка вы помните, что сами в таком возрасте были не в восторге от того, что родители в любой момент могут залезть в ваш школьный портфель или начать перекладывать вещи в шкафу. И неважно, что там нет ничего особенного — просто тетрадки с учебниками и футболки с носками. Все равно было ощущение, что кто-то беспардонно лезет в ваше личное пространство.

Что ж, кажется, пришла пора посмотреть на ситуацию со стороны родителя и забыть о фразе «пока ты живешь в моем доме, соблюдай мои правила». Я в какой-то момент четко осознала, что рядом со мной находится практически взрослый человек, который имеет полное право побыть в тишине и разместить вещи в комнате так, как ему хочется. Просто стараюсь пореже открывать дверь в детскую. И конечно, никогда не забываю постучать.