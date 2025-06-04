Родители в любой момент могут залезть в ваш школьный портфель? Я считала, что это нормально, когда родители не лазят в мой портфель, не шарят по карманам, не проверяют ящики в столе, не подслушивают мои телефонные разговоры, а, оказывается, это что-то исключительное?
4 рабочих способа наладить контакт даже с ершистым подростком
Когда ребенок плавно въезжает в подростковый возраст, родители часто вздыхают и понимают, что книги и фильмы о конфликте отцов и детей создаются явно не на пустом месте. С этим столкнулась и наш автор, которая воспитывает 15-летнего сына. Она на своем опыте выработала несколько правил взаимодействия с подростками, которых хочется то поскорее выселить из дома, то взять на ручки и крепко обнять.
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1. Уважать границы и личное пространство
Наверняка вы помните, что сами в таком возрасте были не в восторге от того, что родители в любой момент могут залезть в ваш школьный портфель или начать перекладывать вещи в шкафу. И неважно, что там нет ничего особенного — просто тетрадки с учебниками и футболки с носками. Все равно было ощущение, что кто-то беспардонно лезет в ваше личное пространство.
Что ж, кажется, пришла пора посмотреть на ситуацию со стороны родителя и забыть о фразе «пока ты живешь в моем доме, соблюдай мои правила». Я в какой-то момент четко осознала, что рядом со мной находится практически взрослый человек, который имеет полное право побыть в тишине и разместить вещи в комнате так, как ему хочется. Просто стараюсь пореже открывать дверь в детскую. И конечно, никогда не забываю постучать.
2. Слушать, а не поучать
Иногда нам кажется, что готовое решение проблемы лежит на поверхности, а ребенок его почему-то не видит. Но в какой-то момент я поняла, что смотрю на многие вещи с высоты своего взрослого опыта. А подрастающий человек ведь сталкивается со многими вопросами впервые и имеет полное право ошибаться.
Поэтому я научилась «наступать себе на язык» и просто поддерживать в тот момент, когда моему ребенку плохо. Он вполне способен осознать свои ошибки и сделать выводы. Тем более, что из своих отношений с родителями я отлично помню, что ругань только отбивает желание делиться своими проблемами и разрушает доверие к взрослым.
3. Говорить открыто и честно
Я быстро поняла, что подростки моментально чувствуют фальшь. Поэтому рассказывать, что вы в детстве были идеальным ребенком и примерным учеником — просто бессмысленно. В лучшем случае подрастающая детка ехидно сообщит: «Ага, конечно».
Зато куда полезнее и честнее будет поделиться своими настоящими переживаниями и опытом. Помню, когда сын задумался, куда он хочет поступать, мы решили сходить в колледж на день открытых дверей. Как же он переживал! В какой-то момент я перестала держать лицо и начала честно рассказывать, как волновалась, когда пришла пора выбирать себе профессию. Сын выдохнул и разговор продолжился совсем на другой ноте.
4. Поддерживать, а не контролировать
Удивительно, но оказалось, что подростки могут воспринимать как контроль даже обыкновенные на наш взгляд просьбы надеть шапку или напоминание купить что-то в магазине. Я перестала это делать после проникновенной тирады сына: «Мам, я же соображаю. Не надо мне восемь раз напоминать. А если я иду в магазин, то вижу, чего нет в холодильнике и что надо купить».
Мне же, как родителю, остается лишь научиться понемногу отпускать контроль и надеяться, что мой на удивление быстро выросший ребенок сделает все, как нужно. Ну а если не сделает, возвращаемся к пункту 2 этой статьи и напоминаем себе, что это не ошибка, а получение ценного опыта.
Еще больше материалов, основанных на личном опыте? Не вопрос! Героиня нашей следующей статьи ушла на микропенсию в 35 лет, но у этого решения оказались свои подводные камни.
Комментарии
Если в 15 лет бу.дет "ты без меня не разберёшься", то по.том в 30 - " почему ты не съезжаешь от нас? ".