18 честных комиксов про фишки взрослой жизни, о которых нас забыли предупредить в детстве

Когда мы молоды, кажется, что жизнь — довольно простая штука. Деньги легко копятся, любовь с первого взгляда случается каждую пятницу, а всех котов с улицы просто необходимо срочно забрать домой. Но с возрастом начинаешь понимать, что жизнь полна нюансов, о которых мы и не догадывались в подростковом возрасте.

Желание быть оригинальной с возрастом все больше перекликается со здравым смыслом. И некоторые мечты остаются в прошлом, потому что там им самое место

Если у вас есть братья и сестры, то наверняка в детстве вам было, что делить. Они бывают такими врединами! Зато во взрослом возрасте понимаешь, что нет никого ближе

Inspiration 20 минут назад Личное пространство меняет отношения к лучшему. - - Ответить

Многие из нас были уверены, что проживут абсолютно необыкновенную жизнь, и супруг у них будет самый-самый. Но с возрастом мечты становятся более приземленными

Кот Салатный 3 часа назад у меня. наоборот, с возрастом ожидания выросли) в 17 лет "лишь бы был", а затем "не для этого чела ягодка росла") - - Ответить

А вы тоже, будучи подростком, терпеть не могли, когда вам указывали, что делать? Я — да. А теперь, заполняя документы в банке, мечтаю, чтобы мне хоть кто-то помог...

Да, накопить деньги на что-то крутое оказалось не так-то просто, как казалось в юности, но зато так приятно их тратить на близких и на себя! Даже на что-то простое

Ольга Курпякова 2 часа назад Тоже думала, что буду откладывать зарплату, и покупать себе всё красивое и дорогое. - - Ответить

Помните, как важна была внешность и нас самих, и наших партнеров? Но с возрастом понимаешь, что вовсе не это главное в человеке

Скрепя Сердцем 2 часа назад А мне важна. Потому что внешность отражает внутренность 😊 - - Ответить

Повзрослев, многие из нас выбирают собственный комфорт, забивая на мнение общества. Встать пораньше, чтобы накраситься? В юности — легко. Теперь — спасибо, нет

Ales Draco 9 минут назад Раньше я ненавидел понедельники. Сейчас я ненавижу всю рабочую неделю. - - Ответить

Мечты юности зачастую бывают пропитаны духом романтики. С возрастом многие становятся прагматичнее, ведь цветы завянут, а классный пылесос — нет

Подростки не очень заботятся о своем здоровье — вспомните себя в эти годы. Мы ели вкусности и вредности, не думая о последствиях. То ли дело сейчас...

Inspiration 8 минут назад В подростковом возрасте в 90-е мы ели что могли купить на свои скудные доходы. Вообще не думали об органической и безглютенной еде. А сейчас стали кулинарно образованными)))хехе, макароны, жареное в масле и фастфуд не чаще раза в месяц. - - Ответить

Многие из нас мечтали о творческой самореализации, но большинство все же нашло себя в более приземленных профессиях. Потому что кушать хочется всегда

VareSilvana 10 часов назад Крутой фотограф нехило пахал на свою крутость, и зарабатывает отлично - - Ответить

И даже самые добрые душевные порывы для многих остались в юности. Но есть и те, кто реально спасает животных. Таким людям мое безграничное уважение!

VareSilvana 10 часов назад *погладила свою кошку, которую однажды принесла в съёмную квартиру*

Я бы сказала, что с возрастом приходишь к пониманию, что всех не спасёшь, и нужно рассчитывать свои силы, чтобы было Кому спасать.



И да, люди, хозяева! Стерилизуйте питомцев, если это не для племенной вязки. Добрых рук в разы меньше, чем невостребованных животных - - Ответить

Помните, как мы считали 40-летних стариками, а теперь нам самим 40 — и это вообще не про старость! Нам и 60-летние уже кажутся не такими уж и взрослыми

Кошачья прислуга 2 часа назад Хоспаде, тетя 40 лет выглядит на все 55.

Касаемо возраста - муж недавно отмочил, мол, звонила "та бабуля из банка". Спрашиваю, какая бабуля. Ну та, говорит, что ведет его ИП счет. "Бабуле" по моим прикидкам, явно меньше 50. То есть она лет на 5-7 старше нас... Когда я мужу сказала, что она почти наша ровесница, у него был шок. Он себя до сих пор 20-летним мальчиком считает, видимо... - - Ответить

Раньше мы сами скучали над тетрадками и учебниками, не понимая, к чему нам эти интегралы. Теперь мы настойчиво просим своих детей учиться получше, ведь это важно

Скрепя Сердцем 2 часа назад Теперь скорее я часто заново берусь за учебники, но уже с интересом и с гораздо большим желанием разобраться в природе вещей. - - Ответить

В юности в моем гардеробе не было туфель без каблуков, зато теперь там почти одни кроссовки, потому что это удобно. И, судя по картине на улице, я не одна такая

Людмила Л. 26 минут назад Сейчас такие дорожки, невозможно ходить на каблуках. То плитка шатается, то асфальт в дырах - - Ответить

Какой крутой нам казалась ресторанная еда! Но ближе к 40 начинаешь понимать, что вкуснее маминых супчиков и бабушкиных пирожков нет ничего на свете

Влад 3 часа назад Борщ моей жены, уха из лосося, окрошка - - Ответить

С годами приходит понимание, что дача — это не только куча ненавистных грядок, это еще и свой клочок земли вдалеке от суеты мегаполиса. Красота!

Влад 3 часа назад Да ни хрена ни ура. Там пахать надо. - - Ответить

Вы заметили, как меняется метаболизм с возрастом? Те пищевые огрехи, что прощались нам в юности, теперь не проходят бесследно. А жаль...

Ах, как в подростковом возрасте хочется побыстрее вырасти и узнать, что такое взрослая жизнь! Только моргнешь — а уже 20 лет пролетели... Замечали такое?

Ales Draco 1 минута назад Раньше лето казалось вечностью, а сейчас это всего лишь три зарплаты. - - Ответить