18 крутых фото с такой разницей, что ее и с Эйфелевой башни видно

Иногда жизнь подбрасывает нам такие контрасты, что остается только удивленно приподнимать бровь, мол, ну надо же, как бывает! Рассматривать фото, на которых разница просто бросается в глаза, бывает весьма полезно, ведь зачастую и мир, и мы сами меняемся незаметно, а здесь есть шанс увидеть это воочию.

«Слева — выпускной в детском саду, справа — в школе»

«Я взяла из приюта щенка. Мне сказали, что собака будет небольшой. Как же так получилось?..»

«Слева мне 18 лет, справа — 36. Годы летят, гады!»

Вам годы к лицу! Хорошеете год от года... Вы не ведьма, случаем? © kapibara007 / Pikabu

«Маме на голову свалился с потолка выводок котят на работе. Один был явно зачуханный „последыш“. Мы оставили его себе, и он вырос во вполне приличного кота!»

«Первая фотография — наша свадьба в 2013 году, а вторая — сейчас. Та же любовь, разные десятилетия»

«Вот как я изменилась за 2 года»

© QueefStirFry / Reddit Иосиф Шашлычник 24 минуты назад Вот эти люди, которые пишут "ты выглядишь потрясающе на обеих фотках", зачем они это делают? Надо хвалить за результат и указывать на недостатки. Справа женщина, а слева самка моржа. - - Ответить

Ты выглядишь потрясающе на обеих фотках! © Electrical_Hurry_833 / Reddit

«Для своего хобби — игра на барабанах — купила гараж и превратила его в репетиционную базу»

«Вот я в 21 год и в 39. Время летит!»

Девушка, как вам удалось исправить эти брови? © cherry-pickme / Reddit

Я выросла и перестала их выщипывать, а потом сделала микроблейдинг. © multicolouredsorbet / Reddit

«Три года назад мне сказали: „Поливай и люби этот кактус. Если примет тебя за хозяина, будет цвести“. Кажется, я все правильно сделал!»

«Мои волосы до и после окрашивания. Я просто в восторге!»

«Этот комод достался мне от прабабушки. Я решила его чуток изменить. Он теперь выглядит немного эксцентрично, но в душе я именно такая!»

«Ушла от бывшего в спортзал и преобразилась»

Учитывая токсичного бывшего, ты скинула где-то 110 кг, не меньше! © Chris_Chilled / Reddit

«Это мы с моим песелем Максом 5 лет назад и сейчас»

«Бейсболка, в которой я 4 года занимался строительством, и такая же новая»

«Это мы с сыном. Разница между фото — 22 года»

Я думал, это твой сын и его девушка! © moverene1914 / Reddit

«Это я до и после стрижки. Учусь делать кудряшки»

«Старый чехол для телефона моей жены и такой же новый»

«Сделала эти фотки для родителей на последний звонок»