20 тонкостей «делового этикета», которые помогут вам не прослыть токсичным человеком

Иностранные заимствования в языке — естественное явление. Но употреблять их и говорить ими — две разные вещи. Если мы ими злоупотребляем, то создаём впечатление того, что мы сами неграмотны в родном языке — нам не хватает слов, и мы прибегаем к иностранным. Англицизмы также предполагают, что собеседник их поймёт, а это далеко не всегда так. Поэтому они могут вызывать ощущение собственной «отсталости».