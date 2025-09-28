20 тонкостей «делового этикета», которые помогут вам не прослыть токсичным человеком
Мы проводим время в окружении коллег порой больше, чем в кругу друзей или даже с любимыми. Для многих здоровые отношения с корпоративной «семьёй» потребуют знания новых правил жизни. Эти 20 тонкостей делового общения помогут вам быстро заслужить репутацию чуткого и дипломатичного коллеги, с которым работать — одно удовольствие!
Заглавные буквы
Отдельные слова заглавными — не беда. Так вы привлечёте внимание к ключевой информации. Частить с этим ни в коем случае нельзя. Текст заглавными буквами воспринимается как разговор на повышенных тонах, что гарантированно вызовет у ваших коллег дискомфорт в общении с вами.
Стыдно не знать!
"Отсутствие знаний не подлежит осуждению, вместо этого лучше помочь их восполнить, не унижая коллегу."
А коллеге это надо?!
Это уже прошлый век! Никогда не нападайте на человека за то, что он чего-то не знает. Отсутствие знаний не подлежит осуждению, вместо этого лучше помочь их восполнить, не унижая коллегу.
Неприкрытая, грубая лесть начальнику
Зачем писать? Лучше просто поцеловать в ж...у!!! И никто не узнает, ну кроме начальника...🤣🤣🤣
Существует не один способ выразить своё уважение начальнику. Писать об этом в превосходной степени в рабочих чатах — недальновидный шаг. Начальнику станет неудобно, коллегам — противно.
Отвечайте на все заданные вам вопросы
"Постарайтесь «увидеть» все вопросы и дать на них ответы."
Люди НЕ обязаны читать ваши мысли. Если что-то надо - чекто напишите. Желательно так. чтобы не возникло разночтений. Ясное дело, дебилам все равно. но постарайтесь изъясняться четко
Читайте сообщения внимательно и до конца. Далеко не каждый человек мастер ясного изложения мысли. Постарайтесь «увидеть» все вопросы и дать на них ответы. Когда вопросы задаёте вы сами, упростите задачу адресату. Разбейте их на пункты, поставьте имена конкретных коллег перед вопросом, если они адресованы разным людям.
Исключите слово «просто»
"Просто" - это всего лишь одно из слов-паразитов. Я не знаю ни одного человека, который бы злоупотреблял словом "просто", но зато "как бы", "ну так вот", "наверняка", "так называемый" - не по одной особе.
Раздражает. Сильно. «Просто» преуменьшает вашу просьбу к коллеге до такой степени, что, отказавшись помогать, он будет выглядеть глупым, а то и подлым. А в оправдании своих ошибочных действий слово «просто» указывает на то, что ваш собеседник преувеличивает. Кстати, воспринимается зачастую как пассивная агрессия.
Не люблю писать, проще набрать
Иногда словами все расскажешь за 30 секунд, а текстом - 10 минут выписывать, чтобы было понятно.
В таком подходе проявляется эгоцентризм, и именно это раздражает. Человек хочет действовать так, как удобно ему, не учитывая ситуацию коллеги. Общение в чате порой необходимо, чтобы зафиксировать обмен идеями, проинформировать коллег в группе и иметь возможность вернуться к ним позже.
Вы всё не так поняли
Эта фраза зачинает конфликт и скрывает в себе атаку на коллегу. Лучше объясните еще раз — да так, чтобы на этот раз вас поняли.
Много коротких сообщений подряд
Оч. просто - отключаешь оповещения, и читаешь когда тебе удобно. Телефон мной рулит или я им ???🤣🤣🤣
Телефон вибрирует непрерывно, на иконке чата — всё больше непрочитанных сообщений. Что‑то случилось! Такой стиль создаёт впечатление жуткой срочности и вводит в стресс — надо всё бросить и скорее проверить чат, хотя на самом деле это вполне может подождать.
У *коллеги* завтра день рождения! Просим сдать деньги
Очень просто. Кто сдавал - тот ест торт/пиццу, кто не сдавал - проходит мимо.
Коллеги чувствуют, что на них давят. Если не сдал, то ты плохой и жадный. А если кому-то на день рождения собрали, а кому-то нет — то тебе обидно.
Заранее спасибо
что там, что сям - грубо и резко. А ничего, что у меня до обеда уже и так своей работы до фига? Ни "пожплуйста", ни"не могли бы вы"...
Это грубо по двум причинам. Отправитель предполагает, что получатель выполнит все его просьбы, фактически лишая его права отказаться. Также может показаться, что отправитель не хочет утруждать себя благодарностью после получения помощи, поэтому он просто скажет «спасибо» прямо сейчас.
Англицизмы
Иностранные заимствования в языке — естественное явление. Но употреблять их и говорить ими — две разные вещи. Если мы ими злоупотребляем, то создаём впечатление того, что мы сами неграмотны в родном языке — нам не хватает слов, и мы прибегаем к иностранным. Англицизмы также предполагают, что собеседник их поймёт, а это далеко не всегда так. Поэтому они могут вызывать ощущение собственной «отсталости».
«Товарищи», «мальчики/девочки», «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены»
Обращаться к сослуживцам как-то надо. Наименьшее из всех зол, нейтральное и к чему сложно придраться — «коллеги». Остальные варианты рискуют зря взбудоражить общественность на работе.
Не давайте задачи за час до конца рабочего дня
Была работа в бутике, приходилось брать подработки. Так могли предупредить после рабочей смены (после 22ч) "Завтра тоже выходи" или рано утром позвонить "Выходи, срочно". Помню момент. Время около полуночи, звонит упр.отдела и говорит "Ты что, не спишь? Тебе утром вставать, выходи в смену!". Либо просто звонили и дёргали по ерунде "Как найти это? Где написано то?". А я была обычным сотрудником. Но "добавлять адреналина", считалось нормальной "садистской мотивацией".
Это создаёт лишний стресс перед началом свободного вечера. Человек всё равно вряд ли успеет или ему придётся задержаться на работе. Любая рабочая задача потребует времени, и все это знают. За пару минут не получится. Скажите честно, что вам нужна помощь опытного коллеги, и совместно поработайте над этим утром, на свежую голову.
Не критикуй в чате
Ооо, подождите. А если в личных человек не одупляет с 100 раза? Или на этом примере можно показать повторяющиеся или возможный общий косяк?
Получать такое в свой адрес неприятно и унизительно. Критика уместна в личном общении, один на один. Здесь не нужен зрительский зал.
Не редактируйте свои сообщения после того, как получили ответ
Это подрывает к вам доверие, раздражает и сбивает с толку коллег. Если вам ответили, оставьте ту часть переписки в покое. Сожалеете о написанном? Гораздо честнее отправить новое сообщение, чтобы скорректировать выше сказанное.
Отвечайте текстом вместо смайлика
Ага, особенно если это массовый чат, и сообщение о том, что условно, собрание сегодня в 9.30 в кабинете номер 18. И каждый пишет "Спасибо, понял, приду"...
Может восприниматься как обесценивание, непрофессиональное общение или даже грубость. Особенно в общении с руководителем. Отвечайте лаконичным сообщением — «информацию принял, приступаю к работе».
А мы так всегда делаем
«Всегда» не означает хорошо и качественно. В данном случае это показатель стагнации, а не здоровой традиции. Будьте открыты к другим предложением и идеям.
Предсказатель будущего
А я люблю эту фразу. Кто злобный Буратино, что не смог глянуть чуть дальше собственного носа? Если мне прилетит, просто соглашусь. Никто не святой.
Фраза «я тебе говорил» раздражает, потому что напоминает о том, что ты допустил ошибку. Да ещё и с намёком, что ты идиот. Помимо этого, никто не любит всезнаек.
Я вас услышал
В этой реплике может прозвучать высокомерие, ваше доминирующее положение над собеседником. Отчасти её смысл нейтрален: «я понял, о чём вы говорите». Однако в такой формулировке также слышится ваша неготовность решать проблему незамедлительно и именно так, как хочет тот, кто вам о ней рассказывает.
Спасибо за вопрос
Это "Спасибо за вопрос" перекочевало из устного общения, когда спрашиваемому надо выиграть время для обдумывания ответа. В письменной речи выглядит странно.
Настоящая признательность выражается в качественном, продуманном ответе. Не надо разбрасываться словами благодарности, если на самом деле вы её не испытываете. Тем более, если «ответом» последует объяснение почему проблемная ситуация останется какой была. Вместо этого скажите: «Да, этот вопрос задают нам многие. Вопрос непростой, ситуация следующая.» Общайтесь естественно.
Лично меня бесит руководство, которое по царски приезжает на работу ровнехонько к началу обеденного перерыва, вплывает в кабинет и начинает раздавать указания, не давая спокойно поесть.