15 историй о том, как люди пытались найти новую работу, и это был тот еще квест
Забудьте про скучные советы, как найти работу. Если вы хоть раз ее искали, то точно знаете: собеседование — это не про идеальные вопросы и ответы. Зачастую это про неловкие паузы, странные задания и моменты, когда хочется сбежать. В этой статье нет инструкций, но есть истории, которые доказывают: поиск работы — это всегда квест со звездочкой.
- Однажды я проводила собеседование, искала себе помощника. Офис находился в 10 минутах ходьбы от метро — красота! В итоге на собеседование пришла женщина и с порога заявила: «Я готова рассмотреть здесь работу, только если для меня сделают развозку от метро. В такую даль ходить я не хочу!» © Мама Дорогая / ADME
- Меня пригласили на должность IT-помощника, когда мне было 17. Я должен был помогать чинить компьютеры в какой-то убогой мастерской. Меня спросили: «Что вы первым делом проверяете, если клиент звонит и говорит, что у него не включается экран?» Я ответил: «Ну, нужно проверить, подключен ли комп к розетке». Они рассмеялись и сказали: «Спасибо, на этом все». Потом проводили к двери и аккуратно вытолкнули. © IgnasP / Reddit
- На собеседовании в технологический стартап меня спросили: «Если бы вы могли стать любым животным, кем бы вы стали?» Я ответил: «Выдрой». Потому что она веселая, активная и чертовски милая. А потом эти ребята стали жестко спорить, нанимать меня или нет из-за этого ответа, потому что, я цитирую: «Мы нанимаем только хищников, а не добычу». Это была отстойная работа. © rileysweeney / Reddit
- «Я не общаюсь с людьми, которые носят часы на правой руке. Удачи вам», — сказала рекрутер на собеседовании и завершила встречу спустя пару минут с ее начала. Что это вообще было? Кто-то сталкивался с чем-то подобным? Или может объяснить причину? © Kazan_Sky / X
- Пошел на собеседование. Эйчаром оказалась красивая девушка в строгом костюме. Говорит: «У нас работают только ответственные люди, поэтому ждем этого и от вас!» И тут открывается дверь и залетает взъерошенный мужик со словами: «Лена, почему меня не разбудила?» Далее открывает дверь с надписью «Директор» и говорит: «Еще пробки эти на дорогах!» В итоге меня взяли, но про ответственность больше никто не говорил.
- Однажды я подал заявку на должность кассира, а мне предложили должность управляющего магазином. Я подумал: «Эм, я же студент дневного отделения, нет, спасибо». © LCTC / Reddit
- Целый час я ехал, чтобы пройти собеседование на должность специалиста по ремонту компьютеров в компании по прокату машин. Где-то на третьей четверти собеседования мне сказали, что я идеально подхожу на эту должность, но недавно вакансию закрыли. Затем они спросили, не хотел бы я ремонтировать мебель, пока эта вакансия не откроется. © DigitXer0 / Reddit
- Я пришел устраиваться на работу, и HR заставил меня ждать два с половиной часа. Этот человек просто болтал со своим приятелем у себя в кабинете, я слышал их разговоры и смех. Когда я наконец зашел, разговор у нас был короткий. Вот такой:
— Вы работали на подобной должности раньше?
— Нет, это моя первая работа, я нигде не работал.
— Ну, нам нужны люди с опытом, поэтому мы не можем вас нанять. © alpha_keny_body / Reddit
- Я начал работать в 17 и пошел устраиваться в кафе официантом. Было два собеседования. Первое было обычным индивидуальным собеседованием, а вот второе — нас было шестеро, и мы «собеседовались»: учились взбивать мороженое, мыть посуду, мыть пол. Все, что обычно делают на стажировке. Нас всех по итогу приняли на работу, но только сейчас я понял, как сильно был помешан на жадности мой начальник. Кстати, последнюю зарплату он мне так и не отдал. © lucifer2990 / Reddit
- Я проходил собеседование на должность в ветеринарной клинике. Ветеринар проводил его прямо во время операции по стерилизации кошки — как он сказал, это одна из самых аккуратных и быстрых операций. Я не выдержал. Просто взял и грохнулся в обморок. Когда я очнулся, в работе мне, конечно, отказали. © Remembers_that_time / Reddit
- Мой друг на собеседовании как-то раз рассказывал о сложной ситуации на предыдущей работе. Его спросили, как он с этой проблемой разобрался, и он пошутил: «Снял трубку и спрятался в шкафу». Не смеялся никто. Тогда он, конечно, рассказал, что решил и как он это сделал. Собеседование закончилось, и эйчар спрашивает: «Ты правда так сказал? Не шути так больше». В общем, не взяли его на работу. © trev2234 / Reddit
- Как-то раз проходил онлайн собеседование. Связь была по видео. Я подключился и поздоровался с сотрудником. Смотрю, еще 3 человека присоединились, но ни слова не сказали. В итоге сидели мы 15 минут молча. И тут оказывается, что это собеседование вообще без представителя компании. Все присутствующие получили приглашение на собеседование и ссылку. Мы больше часа между собой просто общались. Кто-то про свой опыт рассказал, кто-то интересные рекомендации дал по работе. Но за это время к нам никто из компании так и не подключился. © Legiondark / Pikabu
- Как-то мне предложили работу в техподдержке. Первое собеседование прошло легко: с руководителем и сисадмином по имени Мартин. Второе было более техническим. В комнате сидел менеджер команды, Мартин и еще четверо человек. Они завалили меня вопросами. Последний был о том, как я буду решать одну проблему. У нее было четыре возможных причины. Я, с абсолютно невозмутимым лицом, назвал три, а потом добавил: «И, если ни одна из них не сработает, я просто свалю все на Мартина». Они все замерли. Посмотрели на меня, потом на Мартина, потом снова на меня. А потом начали хохотать. В этот момент я понял, что получил работу. Кстати, с Мартином мы до сих пор дружим, уже 20 лет. © blunttrauma99 / Reddit
- Окончила универ с красным дипломом. Все лето искала работу, наконец-то обрадовалась, что нашла. После первого рабочего дня началась жуткая истерика, что я не хочу работать в принципе. Успокоилась, когда приняла решение найти богатого мужа. Второй день работы прошел еще хуже, и мысль про мужа укоренилась глубже. На третий день на работу не вышла. Ищу мужа. © Подслушано / Ideer
- Устраивался web-разработчиком. Пригласили в приемную. Посадили меня перед советом директоров компании. Вдруг исполнительный директор нажимает на кнопку и... прибегает секретарша. Нажимает на другую кнопку. И тут же секретарша достает из небольшой сумочки документ. Директор нажимает на третью кнопку, и раздается тихий звонок, символизирующий начало собрания. Секретарша говорит: «Уважаемый Иван Дмитриевич! Рассмотрев вашу кандидатуру на позицию „web-разработчик“, мы учли все необходимые факторы, включающие: ваше образование, опыт работы, опыт иной деятельности, технические и социальные навыки. Мы не получили от вас дополнительных сведений о социальных навыках. Так как наша работа подразумевает общение с клиентами, данный пункт требований играет не в вашу пользу». И тут подхватывает директор: «Принимая во внимание проведенный анализ, мы вам отказываем. Специалист по персоналу, пожалуйста, проводите соискателя к выходу». Я вышел из кабинета и обалдел! Даже не понял, что все это было. © user9530829 / Pikabu
Эти истории — лишь малая часть того, с чем сталкиваются соискатели. Но мы в очередной раз убедились, что поиск работы — это проверка нервов на прочность, и к ней не всегда можно подготовиться. Но греет мысль о том, что даже самые нелепые ситуации могут стать частью истории успеха.
