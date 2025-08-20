15 историй о том, как люди пытались найти новую работу, и это был тот еще квест

Эти истории — лишь малая часть того, с чем сталкиваются соискатели. Но мы в очередной раз убедились, что поиск работы — это проверка нервов на прочность, и к ней не всегда можно подготовиться. Но греет мысль о том, что даже самые нелепые ситуации могут стать частью истории успеха.

Еще больше занимательных историй из жизни можно найти в наших статьях: