20 умильных комиксов о том, что быть родителем — это каждый день решать головоломки
Процесс воспитания детей — это дело увлекательное. Ведь каждый день приносит новые задачки, миллион вопросов и множество открытий. Мы попросили нейросеть нарисовать комиксы о том, с какими забавными вызовами сталкиваются мамы и папы каждый день.
Сегодня поделки для школы — это настоящий квест для всей семьи. Зато совместный труд сплачивает
Радость от того, что ребенок наконец-то пошел в школу быстро сменяется более сложными и противоречивыми чувствами
Как это не удивительно, размер рюкзака из года в год не увеличивается, а наоборот уменьшается
с 9 и по 11 класс у меня была одна блочная тетрадь) Оранжевая такая, обложка кожаная, с тиснением... До сих пор где-то лежит, в ней только блоки менялись
Наши дети порой умудряются превратить свои маленькие причуды в модные школьные тренды
Когда бабушки и дедушки вступают в «подарочную» гонку, остановить их зачастую просто невозможно
Я пишу накануне праздников виш-лист и с радостью отсылаю его обеим бабушкам и прочим спрашивающим «что подарить». Выбирают, пишут мне, вычеркиваю)
Дети на редкость быстро становятся самостоятельными. Это не может не радовать, но все-таки чуточку жаль
Ой, Ань... oй, мам... oй, Вась - общение на уровне Эллочки-людоедки)
Те, кто не впадает в обморочное состояние от классных чатов, просто в них не сидели. 200 сообщений за день — это вам не шутки
Нам только кажется, что дети нас не слушают. Слушают и даже очень внимательно
Каждый родитель тревожится, что ребенок однажды задаст ему неудобный вопрос. Хотя детей на самом деле может интересовать совершенно другие вещи
Дети тоже могут многому научить родителей. И порой этот момент наступает раньше, чем мы думали
Поход к педиатру может стать настоящим приключением. Причем скорее для взрослых, а не для ребенка
Многое в нашей жизни меняется, но только не извечное желание бабушек подкормить внуков. И порой щедрость угощения переходит всякие разумные границы
Нынче бабушки готовкой не заморачиваются, а покупают мешками всякую химозную дрянь, чтоб внука "порадовать"
Тяга ребенка к кулинарному искусству может привести к неожиданным результатам. Зато чадо готовить научиться
Дегенераты какие то нарисованы.ни разу таких свинтусов в жизни не встречала
Порой наше понятие о веселье не слишком совпадает с представлением детей. Ну и пусть, главное — чтобы они были довольны
Забота — дело обоюдное. Хотя, когда ребенок в первый раз строго спрашивает, где ты был, это может обескуражить
Разобраться во всех школьных правилах — непростая задача. Тем более что некоторые из них звучат несколько странно
Не только ребенок получает в школе новые знания — родителям тоже приходится осваивать различные навыки
Неожиданные комментарии других взрослых могут поставить в тупик даже опытного родителя. Ведь ты учишь ребенка вежливости, а ответить корректно на некоторые замечания — просто невозможно
Порой наши попытки объяснить что-то детям приводят к совершенно неожиданным результатам
Тяга некоторых незнакомцев поучаствовать в воспитании наших детей просто неодолима. И зачастую приходится приглушать их энтузиазм
Особенно доставляет, когда школьник в ненабитом транспорте жопку свою усаживает на 1 остановку, а потом внезапно из середины расталкивает пассажиров к выходу. Или родитель находит, кого поднять. На 1 остановку.
