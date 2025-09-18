15+ комиксов, от которых на душе становится так тепло, что хочется немедленно обнять своих близких

Целыми днями мы крутимся словно белки в колесе и порой теряем способность радоваться простым мелочам. Но тут на помощь приходят наши близкие, которые всегда готовы поделиться душевным теплом и заботой. А если рядом вдруг никого не оказалось, всегда можно устроить себе маленький праздник самостоятельно. Например, вспомнить детство и усесться на качели или купить ту самую машинку, на которую родителям когда-то не хватило денег.

Почему бы и не подыграть любимому человеку, который обожает устраивать вам сюрпризы. Даже если вы заранее знаете, что это шутка и ей сто лет в обед

Пожалуй, каждая дама мечтает о рыцарском поступке в ее честь

Как же приятно приходить домой, где уже ждет горячий ужин. Особенно если раньше вас таким не баловали

Юш 1 день назад Не видит он 🤦🏻‍♀️ Женщина, судя по лицу, еще как видит. Так сложно приготовить самому или хотя бы заказать нормальное? - - Ответить

Вам когда-нибудь дарили цветы без повода? Мне — да. И это чертовски приятно! А один мой друг каждый раз везет из деревни букетик и осчастливливает первую встречную

Порой мы тратим немало времени на то, что нам совсем неинтересно. Но зато, когда находим свое дело, понимаем, какое это наслаждение — заниматься тем, что любишь

Иногда каждому из нас надо побаловать своего внутреннего ребенка. Потому что кто, если не мы?

Для родителей, бабушек и дедушек мы навсегда остаемся малышами, которых хочется радовать. А у вас есть зайчик, который передает вам сладости? У меня есть!

Для молодых родителей каждый этап во взрослении малыша — это повод для радости. А уж сколько умиления у мамы и папы вызывает первый детский лепет!

Годам к 40, пожалуй, у каждого из нас был повод потрястись от страха в кабинете врача. И какое же наступает облегчение, когда все идет лучше, чем казалось!

Александр 1 день назад а как же: "для вашего возраста у вас все в норме" или "в вашем возрасте должно что-нибудь болеть"? - - Ответить

Лучший комплимент — тот, которого ты не ожидаешь. Что ни говори, приятно знать, что ты выглядишь молодо и свежо

Впасть в детство иногда бывает полезно каждому из нас. Ведь это именно то время, когда мы умели находить счастье в самых простых вещах

Наблюдать за тем, как кабачок с глазками становится все более похож на человека и осваивает новые навыки — просто именины сердца. Родители меня поймут

Александр 1 день назад кабачок с глазами? я еще такого не слышал🤔 - - Ответить

Особый вид удовольствия — это переделать кучу дел, а потом сесть в уютном местечке и наслаждаться плодами своего труда под лучами закатного солнца

Порой достаточно обнять близкого человека — и сердце замирает от радости! А уж сколько тепла дарят нам наши бабушки!..

Быть взрослым — это не только море ответственности, но и возможность делать то, что хочется. Кто из нас в детстве не мечтал о куче питомцев в доме? И мечты сбываются!

А еще здорово, когда кто-то заботится о вас, учитывая ваши вкусы и предпочтения. Например, свекровь печет для меня шоколадные торты, потому что я их обожаю

И даже получение статуса мамы не запрещает нам быть в душе детьми. И пока малыши заняты в своей песочнице, есть шанс покорить крылатые качели — как в юности!

Юш 1 день назад Отсутствие нормальных качелей для взрослых - это боль(( Обожаю кататься, но негде 😢 - - Ответить

Настоящие друзья прекрасно знают, что подарить на день рождения, чтобы именинник пищал от восторга

Интересно, какие бы эмоции вы испытали, если бы узнали, что на рабочем столе у супруга стоит ваше фото. Да еще и на самом видном месте