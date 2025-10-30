18 комиксов о таком разном, но неизменно веселом детстве у нас и у наших сыновей и дочек

Порой кажется, что современные дети уже совсем не такие как мы, их родители. Они уже вряд ли поймут, зачем мы втихую таскали варенье из холодильника и почему так радовались обычным джинсам-варенкам. Но у них тоже есть свои милые странности и заморочки. Сравним? Тогда скорее начинайте листать комиксы.

В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Нас вполне устраивало лето в деревне у бабушки. А вот нынешним детям бывает угодить гораздо сложнее

Фрося Сумочкина 12 минут назад У мамани с первой картинки такое лицо, как будто она готова идти убивать - - Ответить

С другой стороны, современные дети уже не хватаются за любую возможность слопать что-то сладкое. Все в свободном доступе и уже не так интересно

Melancholy 22 часа назад Так хотел варенье, что оторвал дверцу холодильника! - - Ответить

Раньше мы пели в расческу и представляли себя на сцене, а теперь любой ребенок при желании может стать звездой, не выходя из своей комнаты

Дранкель и Жранкель 21 час назад когда я вижу таких тикток звездулек - возношу хвалу небесам, что в моей юности не было возможности снимать и сразу вываливать в интернет всю дичь, что мы творили - - Ответить

А вот трепетное отношение к своей территории, кажется, сохраняется в любом поколении

Если раньше за интересными книжками приходилось буквально охотиться, то теперь достаточно задать вопрос умной колонке

Отношение к детским художествам стало попроще. Тем более, что сейчас практически все можно отмыть

Nivere Kerli* 22 часа назад Неделю гулять не будет?? Ну, это уже отмороженные родаки даже в те времена были... - - Ответить

Эх, в нашем детстве не было таких ярких костюмов для утренников, как сейчас. Зато многие мамы и бабушки шили их своими руками и с любовью

Nivere Kerli* 22 часа назад Порой, костюмы до сих пор шьются вручную. Но просто потому, что ребёнок захотел что-то "эдакое", чего на маркетплейсах просто нет. Так что либо шить вручную, либо собирать образ из различных вещей. - - Ответить

Один телевизор на всю семью? Это время уже ушло в прошлое

Nivere Kerli* 22 часа назад Ну, у нас так не было и нет: смотрим по вечерам то, что интересно всем, а днём все либо работают, либо на учёбе) - - Ответить

Зато фраза «когда будешь жить отдельно, кого хочешь заводи», кажется, актуальна для любого поколения

Многие современные родители куда трепетнее относятся к вопросам безопасности

А вот модно одеть ребенка уже не так просто. Помните, как мы в детстве радовались новым джинсам?

Поколение детей с ключом на шее может только позавидовать тем, кто легко попадает домой с помощью приложения в телефоне

Кое-что совсем не меняется. Просто выглядит по-другому

Складывается ощущение, что наше поколение родителей научилось спокойно отвечать на «неудобные» детские вопросы

Зато учителям порой приходится непросто с нынешними плотно занятыми и перекормленными впечатлениями детьми

Еще одна боль педагогов нашего времени — неразборчивый детский почерк. А вот многие из нынешних взрослых еще застали уроки чистописания

Nivere Kerli* 22 часа назад Неверно: во все времена было так, просто кто-то специально уже во взрослом возрасте потом учился аккуратно писать. - - Ответить

Сдать детей на выходные бабушке? Сейчас это может быть уже не так просто

Многие из девчонок нашего времени мечтали о сережках. Зато теперь украшений столько, что глаза разбегаются: недорого, красиво и не обязательно прокалывать уши

Интересно, нам удалось погрузить вас в легкую ностальгию по детским годам? Какой сюжет показался вам самым теплым и родным или, может быть, задел за живое? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях к этой статье.