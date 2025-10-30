У мамани с первой картинки такое лицо, как будто она готова идти убивать
18 комиксов о таком разном, но неизменно веселом детстве у нас и у наших сыновей и дочек
Порой кажется, что современные дети уже совсем не такие как мы, их родители. Они уже вряд ли поймут, зачем мы втихую таскали варенье из холодильника и почему так радовались обычным джинсам-варенкам. Но у них тоже есть свои милые странности и заморочки. Сравним? Тогда скорее начинайте листать комиксы.
В статье используются изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Нас вполне устраивало лето в деревне у бабушки. А вот нынешним детям бывает угодить гораздо сложнее
С другой стороны, современные дети уже не хватаются за любую возможность слопать что-то сладкое. Все в свободном доступе и уже не так интересно
Раньше мы пели в расческу и представляли себя на сцене, а теперь любой ребенок при желании может стать звездой, не выходя из своей комнаты
когда я вижу таких тикток звездулек - возношу хвалу небесам, что в моей юности не было возможности снимать и сразу вываливать в интернет всю дичь, что мы творили
А вот трепетное отношение к своей территории, кажется, сохраняется в любом поколении
Если раньше за интересными книжками приходилось буквально охотиться, то теперь достаточно задать вопрос умной колонке
Отношение к детским художествам стало попроще. Тем более, что сейчас практически все можно отмыть
Неделю гулять не будет?? Ну, это уже отмороженные родаки даже в те времена были...
Эх, в нашем детстве не было таких ярких костюмов для утренников, как сейчас. Зато многие мамы и бабушки шили их своими руками и с любовью
Порой, костюмы до сих пор шьются вручную. Но просто потому, что ребёнок захотел что-то "эдакое", чего на маркетплейсах просто нет. Так что либо шить вручную, либо собирать образ из различных вещей.
Один телевизор на всю семью? Это время уже ушло в прошлое
Ну, у нас так не было и нет: смотрим по вечерам то, что интересно всем, а днём все либо работают, либо на учёбе)
Зато фраза «когда будешь жить отдельно, кого хочешь заводи», кажется, актуальна для любого поколения
Многие современные родители куда трепетнее относятся к вопросам безопасности
А вот модно одеть ребенка уже не так просто. Помните, как мы в детстве радовались новым джинсам?
Поколение детей с ключом на шее может только позавидовать тем, кто легко попадает домой с помощью приложения в телефоне
Кое-что совсем не меняется. Просто выглядит по-другому
Складывается ощущение, что наше поколение родителей научилось спокойно отвечать на «неудобные» детские вопросы
Зато учителям порой приходится непросто с нынешними плотно занятыми и перекормленными впечатлениями детьми
Еще одна боль педагогов нашего времени — неразборчивый детский почерк. А вот многие из нынешних взрослых еще застали уроки чистописания
Неверно: во все времена было так, просто кто-то специально уже во взрослом возрасте потом учился аккуратно писать.
Сдать детей на выходные бабушке? Сейчас это может быть уже не так просто
Многие из девчонок нашего времени мечтали о сережках. Зато теперь украшений столько, что глаза разбегаются: недорого, красиво и не обязательно прокалывать уши
Интересно, нам удалось погрузить вас в легкую ностальгию по детским годам? Какой сюжет показался вам самым теплым и родным или, может быть, задел за живое? Поделитесь своими воспоминаниями в комментариях к этой статье.
А вот еще одна статья про семейные отношения. В ней вы найдете 17 ироничных комиксов о том, как меняются отношения после свадьбы.