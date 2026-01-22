15 случаев, когда домашнее задание превратилось в настоящий квест

Не все домашние задания скучные — иногда они требуют настоящей изобретательности и умения выкрутиться из любой ситуации. Одним приходится постоянно смотреть в окно, другие назначают свидание за решение домашки, а кто-то просит помочь дальних родственников. Истории в этой подборке докажут, что каждое ДЗ может стать началом настоящего приключения.