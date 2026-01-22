15 случаев, когда домашнее задание превратилось в настоящий квест
Не все домашние задания скучные — иногда они требуют настоящей изобретательности и умения выкрутиться из любой ситуации. Одним приходится постоянно смотреть в окно, другие назначают свидание за решение домашки, а кто-то просит помочь дальних родственников. Истории в этой подборке докажут, что каждое ДЗ может стать началом настоящего приключения.
- Сын учится в 3 классе. Сижу как-то после работы, только выдохнула. Тут подходит мелкий, вид грустный: «Ма, мне тут домашку задали, вообще не знаю, что писать». Я, полная энтузиазма, беру тетрадь. Читаю тему сочинения и глаза на лоб лезут: «Если бы ваш дом был человеком, что бы он рассказал?» А ниже — первая попытка сына, жирно зачеркнутая ручкой: «Он бы сказал, что везде разбросаны носки одного мужика, который их никак не убирает». Посмотрела на мужа, вздохнула. А ведь дом бы не соврал!
- Сын во 2 классе. Последнее время долго торчит у окна. Ночью аж на цыпочки встает, чтобы что-то рассмотреть. Я не вникала, но нагрянула соседка с претензией, мол, ваш сын за нами подглядывает. Пошла выяснять, а он такой: «Мам, ты не понимаешь! Нам учительница велела наблюдать за луной и написать сочинение о ее жизни. Я наблюдаю, наблюдаю, а луна все время меняется! Когда она уже определится, и я смогу сочинение писать?»
- Сын пропустил школу. Спросила домашку в чате, скинули фото распечатки. Переслала сыну. Через час спрашиваю, как успехи. Пишет, что сложно, пришлось некоторые вопросы искать в интернете. Поругала его: «Как так, ты в школе чем слушал?» Только вечером я поняла, что задание прилетело в чат 9-го класса дочери, а сын в 7-ом. Дома рассказала ему, извинилась, что отругала ни за что. Он сказал: «Ничего, жалко только, что это потом не зачтут». Не знаю, что подумает учительница, когда будет проверять его тетради. © Asaly / Pikabu
«Учительница проверила работу сына. Сказала, что нужно еще немного подтянуть падежи. Взглянула на проверенную работу — теперь не знаю, плакать или смеяться»
- Парень пригласил меня на свидание в кино. До начала сеанса было минут 50. Думаю, отлично, будет время пообщаться и узнать друг друга — мы учимся в одном универе, но на разных факультетах, интересы схожи, есть о чем поговорить. Сели за столик на диванчике, и вдруг замечаю, как он достает какие-то листы и начинает делать домашку. На первом свидании. Я сижу с удивлением на все лицо, а он выдает: «Мне просто завтра к первой паре». © Подслушано / Ideer
- Когда я просила у мамы помощи с уроками, она всегда отказывала и говорила, что ничего не помнит. А я думала — как можно ничего не помнить Сейчас мой сын просит помочь с делением в столбик, и, мама, теперь я тебя понимаю. © shevchuk.ulyana
- Сын пришел из школы. Недовольный, уроки делать не хочет, говорит, устал. Решила помочь ему с домашкой, сидим, делаем уроки, и я спрашиваю, какие предметы ему нравятся больше всего. Ожидаемо отвечает — физкультура, а потом добавляет математику. Спрашиваю, почему, а сын говорит: «Учительница уже на больничном три месяца». © Палата № 6 / VK
«Класс, простите, но моя собака съела все ваши домашние задания»
- Братик отпросился на выходные к бабушке, мама разрешила, упаковала ему все необходимое и отвезла. Они там хорошо провели время, а потом бабушка привезла его обратно.
Рассказала, что все выходные они играли в школу. Мама начала ржать над тем, что, «играя в школу», бабушка делала за внука домашние задания, даже не подозревая об этом. А мальцу всего 7, представьте, что он дальше будет делать! © Палата № 6 / VK
- Однажды в школе дали задание сделать «Красную книгу». Задача казалась простой — наклеить красную бумагу на тетрадь и оформить. Дома не было ни клея, ни скотча, зато был пластилин. Моя книга не была самой красивой, зато была самой тяжелой. © yerlan***
- Поступила в вуз, контроля по сравнению со школой почти нет, и сложно заставить себя делать задания. Брат пошел в первый класс, ему тоже трудно привыкнуть к ДЗ. Нашла выход: садимся рядом, считаем, сколько у него заданий, и решаем наперегонки — он свое ДЗ, а я столько же своих номеров. Еще соревнуемся, кто лучше: если криво сделано, мама не примет, придется переделывать. Брат у меня один из первых в классе, его постоянно хвалят, а я почти закончила задания на весь семестр и готова к зачетам. © Подслушано / Ideer
- Моя сестра-близняшка прекрасно рисует, и у нее очень красивый почерк. Учится она тоже лучше меня, поэтому я иногда просила ее делать мою домашку. Несколько раз нас палили, даже когда сестра пыталась писать некрасиво — у нее это слабо получалось. Потом отец посоветовал ей просто писать левой рукой. И это сработало. Так я избавилась от нелюбимых заданий по языку и истории, а взамен решала за сестру математику и физику, которые она терпеть не могла. Вот такая сестринская взаимовыручка. © Карамель / VK
- Ребенку нужно до завтра сделать плакат о царстве животных и растений, а он только об этом вспомнил! Дома даже ватмана не было. Пришлось мне тащиться в канцелярию, а потом вместе с дочкой разбираться, что к какому царству относится. Сделали только половину, потому что и я, и дочь — большие перфекционистки! Любим, чтобы все было идеально и эстетично. Самое печальное, что кроме этого плаката еще куча домашки, которую даже не начинали. Ну ничего, прорвемся! © ШКогвартс / VK
- Однажды вышла вечером в магазин и очень хотела спать, а ко мне подошел какой-то парень. Я, зевая, говорю ему: «Отстань, пожалуйста, мне еще алгебру делать», а он отвечает: «Давай я тебе все решу, а ты пойдешь со мной на свидание?». Ну, терять мне было нечего, вынесла домашку, которую задали в универе. Он прямо в подъезде на ступеньках ее решил, пришлось идти на свидание. Вот так алгебра свела два сердца. © Карамель / VK
Неожиданные задания, спонтанные препятствия и забавные ситуации делают процесс учебы совсем не скучным. Если вам интересно почитать больше таких историй, советуем заглянуть в этой подборку. А своими необычными моментами с домашней работой делитесь в комментариях!
