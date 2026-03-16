12+ любимых актеров, у которых обнаружились двойники на известных полотнах

Согласитесь, бывает такое, что при взгляде на портрет в музее кажется, будто вы где-то видели этого графа или загадочную леди? Только вот узнать никак не получается. В нашей подборке сегодня — удивительные сходства между нашими актерами и старинными картинами. От Гоши Куценко, который будто позировал самому Рембрандту, до Сергея Светлакова, чей двойник нашелся на полотне Репина. А еще мы, кажется, откопали дальнюю родню Нины Дорошиной — вы только поглядите на эту красоту!

Пусть вас не обманывают роскошные локоны Яна Сикса. Стоит присмотреться к чертам лица, и сомнений не остается — перед нами Гоша Куценко

Если на мгновение представить легендарную актрису с усами, сходство с Денисом Давыдовым становится поразительным. Кто знает, возможно, в роду Нины Дорошиной есть гусарские поэты?

Яркий румянец и полнокровное, светящееся здоровьем лицо — Зоя Буряк идеально вписалась бы в эстетику Густава Климта

Если бы Эдварду Нортону предложили роль придворного живописца эпохи «Короля-Солнца», ему бы даже не пришлось входить в образ. Посмотрите, как он похож на автопортрет Гиацинта Риго

Инна Чурикова могла бы стать музой великого Рембрандта. Тот же пронзительный, глубокий взгляд и аристократично поджатые губы

У Роберта Де Ниро и Иоганна Вогта совпадают не только черты лица, но даже родинка на щеке

Изящный наклон головы и тонкие черты роднят Нину Алисову с леди Кэмпбелл. Этот портрет Больдини будто писал с нашей «Бесприданницы»

Единственное, чего не хватает на старинном портрете Бальдунга, — так это гитары Олега Митяева

Рина Зеленая выглядит как настоящая французская графиня, привыкшая к вниманию высшего света. Недостает только улыбки

Мы привыкли видеть Дмитрия Дюжева с короткой стрижкой, но мастер Возрождения Джорджоне показал, что актеру пошло бы каре (и мы с ним согласны)

Сыграв в кино о Михаиле Ломоносове, Катрин Кохв явила миру лицо, которое словно сошло с портретов XIX века. Сходство с Анной Керн здесь неоспоримо

Александр Рослин мастерски передал своеобразный, «фирменный» нос своей героини — похожий изящный профиль мы видим у актрисы Татьяны Назаровой. Генетика или случайность?