8 картин, на которых художники изобразили своих любимых женщин с невероятной нежностью и любовью
Сколько же шедевров написали великие художники, вдохновляясь женской красотой. Сколько полотен с шикарными дамами сейчас висят в музеях и галереях, а мы ходим на выставки, чтобы посмотреть на них. В этой статье мы решили приоткрыть завесу тайны и узнать о личностях тех женщин, которые стали не только музами для творцов, но и запали им в душу.
Густав Климт и его муза Эмилия Флеге (картина «Поцелуй»)
Густав Климт имел репутацию ловеласа: за жизнь у него было множество романов. Издательство Finestre sull’Arte подчеркивает, что, несмотря на то, что художник никогда не был женат, у него было не меньше 16 детей от разных женщин.
Однако отношения с его главной музой Эмилией Флеге до сих пор остаются загадкой. Некоторые историки считают, что между ними была лишь платоническая любовь и творческий симбиоз, другие же все-таки поддерживает версию о том, что это были полноценные отношения между мужчиной и женщиной. Кем бы они ни являлись друг другу, Эмилия и Густав были неразлучны 27 лет. Она была музой для множества его работ. Некоторые искусствоведы даже считают, что художник изобразил себя и Эмилию на знаменитой картине «Поцелуй», показывая этой картиной всю нежность их отношений.
Эмилия Флеге в реальной жизни.
Флеге была законодательницей моды: девушка вместе с сестрами открыла модный салон и создавала необычные для тех времен наряды. Густав поддерживал музу в ее бизнесе — многие покровительницы художника были клиентками Эмилии. Говорят, что художник рисовал своих клиенток в нарядах, которые создала Флеге. Как пишет журнал Vogue, он также участвовал в создании ее модных коллекций.
Рембрандт Харменс ван Рейн и его жена Саския ван Эйленбюрх (картина «Юдифь на пиру Олоферна»)
Портал Artsy пишет о том, что Рембрандт постоянно экспериментировал с образами супруги в своих картинах, каждый раз раскрывая ее личность с разных сторон. Саския же оказалась искусной актрисой, которая с удовольствием воплощала любую роль, которую ей давал художник. Например, на картине «Юдифь на пиру Олоферна» жена художника выступила в образе чопорной дамы в роскошном наряде, с презрением взирающей на девушку перед собой.
Достаточно часто на полотнах Рембрандт изображал себя рядом со своей музой, позволяя зрителям увидеть их нежную и глубокую связь. Рембрандт так сильно любил свою жену, что после ее смерти еще десять лет отказывался от написания картин на заказ.
Эгон Шиле и его любовница Валли Нойциль (портрет «Валли»)
По словам искусствоведов, «Портрет Валли» является одной из самых известных картин австрийского художника Эгона Шиле. Его музой стала Вальбурга Нойзиль, или просто Валли. Вначале она была лишь натурщицей, которая позировала Шиле за деньги, но вскоре их сотрудничество переросло в роман.
По словам коллекционера Рудольфа Леопольда, именно Валли подтолкнула художника к самоанализу и стала катализатором его творческого прорыва. Валли была очень предана Шиле. Она сопровождала его везде и была готова позировать ему часами напролет.
Валли Нойциль в реальной жизни.
Валли явно была дамой без комплексов, ведь она не стеснялась позировать художнику в разных провокационных позах. К сожалению, их роман закончился разбитым сердцем музы, ведь художник внезапно решил жениться на другой. Шиле выбрал себе в жены Эдит Харс: она была удачной партией, которую приняло бы его общество. Несмотря на решение о женитьбе, Шиле предложил Валли ездить с ним в отпуск каждый год, но та отказалась. Больше они не виделись.
Карл Брюллов и его муза Юлия Павловна Самойлова («Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амалицией Пачини»)
Графиня Юлия Самойлова была особенно важной женщиной для Брюллова. Несмотря на то что у них были любовные отношения, они не хранили верность друг другу.
Картину «Портрет графини Юлии Павловны Самойловой, удаляющейся с бала с приемной дочерью Амалицией Паччини», художник написал, когда Юлия приехала утешить мужчину после его несостоявшегося брака.
Алый занавес на картине отделяет графиню от «театральных шутов» — этим художник хотел показать, что она выше их нелепых предубеждений. Дело в том, что Юлия Самойлова жила достаточно смело для общества того времени. Она была в разводе, усыновила двух итальянских девочек, а еще не стеснялась заводить романы с разными мужчинами.
Пьер Огюст Ренуар и его жена Алина Шариго (картина «Завтрак на лодке»)
Алина Шариго — муза и единственная супруга художника Пьера Огюста Ренуара. Они встретились случайно, и мужчина сразу же увидел в ней свой идеал женской красоты: не слишком худая, румяная, с кожей, которая «отражает свет». Вначале он предложил незнакомке стать своей натурщицей, но вскоре их отношения переросли в любовные.
Алина была героиней многих полотен Ренуара, но именно «Завтрак на лодке» больше всего запомнился ценителям искусства. На этой картине от девушки с собачкой невозможно оторвать взгляда — Алина словно воплощение нежности и света. Она пленяет своей наивностью и юной красотой.
Муза Лиза Трео.
До встречи с Алиной у Пьера Ренуара было множество любовных похождений. У него был роман длиною в семь лет с другой натурщицей, Лизой Трео, но жениться на ней он не планировал, хотя у пары даже родилась дочь.
Франсиско Гойя и его муза герцогиня Альба (портрет «Черная герцогиня»)
Искусствоведы не пришли к общему мнению, были ли Франсиско Гойя и герцогиня Альба тайными любовниками, но мужчина в своих картинах дает явные намеки на то, что их отношения были чем-то большим, чем просто «художник и его муза».
Например, на картине «Черная герцогиня» девушка изображена в траурном одеянии; на женских пальцах можно увидеть два перстня с именами. Один — с ее именем, а другой — с именем художника. На портрете герцогиня указывает на надпись на земле, где написано «Только Гойя». Похоже на то, что художник через творчество пытался показать свои собственнические порывы в сторону музы. И именно Гойя приехал утешить юную вдову, когда та неожиданно потеряла мужа.
Эдуард Мане и его любовница Викторина Меран (картина «Олимпия»)
Картина «Олимпия» произвела настоящий скандал во французском обществе. На ней изображена яркая, красивая девушка с дерзким взглядом по имени Викторина Меран. Она была любимой натурщицей Мане, но некоторые историки считают, что девушка была не только музой художника, но и его любовницей, ведь именно ее он изображал на своих провокационных картинах.
Свою жену Мане тоже рисовал, но несмотря на то, что она была бы для него удобной натурщицей, которая всегда рядом и которой не нужно платить, он написал с ней всего несколько полотен. Тихая, скромная — такой она кажется на картинах знаменитого творца.
Анри Матисс и его муза Лидия Делекторская (портрет «Лидия Делекторская»)
Портрет Лидии Делекторской полон теплоты и нежности. Матисс изобразил девушку за работой в художественной мастерской. Он считал ее ангелом, так он написал на одном из полотен. И в его работах ярко прослеживается трепетное отношение к своей натурщице.
Лидия и Матисс не были возлюбленными, но постепенно они стали очень близки. Лидия стала не только его постоянной и единственной натурщицей, но и женщиной, которая руководила всеми делами в его мастерской. Жена Матисса была недовольна тем, что в доме появилась новая «хозяйка», и сильно ревновала. В какой-то момент она поставила ультиматум, сказав выбирать между ними двумя. Матиасс выбрал жену и уволил Лидию. Муза художника болезненно отреагировала на разрыв с ним. Но брак Матисса подобное решение не спас: супруги расстались, а Лидия снова вернулась к нему. Они были творческим дуэтом до конца жизни художника.
«Была ли я его женой в прямом смысле? Нет. Но двадцать лет я была светом для его глаз, а он был единственным смыслом моей жизни», — так говорила об их отношениях Лидия Делекторская.
Какая же бурная жизнь была у художников разных времен! А сколько тайн и личных историй, оказывается, скрывается за их картинами! Есть ли у вас любимый художник? Ждем ваши ответы в комментариях.
