8 картин, на которых художники изобразили своих любимых женщин с невероятной нежностью и любовью

Густав Климт имел репутацию ловеласа: за жизнь у него было множество романов. Издательство Finestre sull’Arte подчеркивает, что, несмотря на то, что художник никогда не был женат, у него было не меньше 16 детей от разных женщин.

Однако отношения с его главной музой Эмилией Флеге до сих пор остаются загадкой. Некоторые историки считают, что между ними была лишь платоническая любовь и творческий симбиоз, другие же все-таки поддерживает версию о том, что это были полноценные отношения между мужчиной и женщиной. Кем бы они ни являлись друг другу, Эмилия и Густав были неразлучны 27 лет. Она была музой для множества его работ. Некоторые искусствоведы даже считают, что художник изобразил себя и Эмилию на знаменитой картине «Поцелуй», показывая этой картиной всю нежность их отношений.