9 дам, которые стали музами великих художников и соперницами их жен

Художник Карл Брюллов и графиня Юлия Самойлова были связаны страстной, но свободной от обязательств историей — настоящая буря характеров на фоне эпохи романтизма. Самойлова была образованной и вполне богатой девушкой, но с юности шокировала свет своими дерзкими манерами и независимостью. Ее любовные похождения обрастали легендами, которые она не стремилась опровергать.

Брюллов влюбился в нее в Италии, когда писал «Последний день Помпеи», где запечатлел Юлию сразу в нескольких образах. Позже он не раз писал ее портреты с приемными дочерьми. Она вдохновляла его и поддерживала в трудные моменты. Даже после скандального развода с женой именно Самойлова вернула Брюллову душевное равновесие. Их связь не была похожа на привычную романтическую историю — ни он, ни она не стремились к верности, но между ними была близость и уважение.

Позже их пути разошлись: Самойлова вышла замуж за молодого певца, который вскоре умер, а Брюллов остался в прошлом — как художник ее жизни и главный свидетель ее легенды.