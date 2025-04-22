9 дам, которые стали музами великих художников и соперницами их жен

Интересное
48 минут назад

Мир искусства полон страстей и эмоций, и неудивительно, что многие художники, скульпторы и фотографы не ограничивались лишь одной музой. Но натурщицы художников часто становились не только источником вдохновения, но и причиной драм в их личной жизни.

Юлия Самойлова

Художник Карл Брюллов и графиня Юлия Самойлова были связаны страстной, но свободной от обязательств историей — настоящая буря характеров на фоне эпохи романтизма. Самойлова была образованной и вполне богатой девушкой, но с юности шокировала свет своими дерзкими манерами и независимостью. Ее любовные похождения обрастали легендами, которые она не стремилась опровергать.

Брюллов влюбился в нее в Италии, когда писал «Последний день Помпеи», где запечатлел Юлию сразу в нескольких образах. Позже он не раз писал ее портреты с приемными дочерьми. Она вдохновляла его и поддерживала в трудные моменты. Даже после скандального развода с женой именно Самойлова вернула Брюллову душевное равновесие. Их связь не была похожа на привычную романтическую историю — ни он, ни она не стремились к верности, но между ними была близость и уважение.

Позже их пути разошлись: Самойлова вышла замуж за молодого певца, который вскоре умер, а Брюллов остался в прошлом — как художник ее жизни и главный свидетель ее легенды.

Хельга Тесторф

© Andrew Wyeth / Wikimedia Commons, ASSOCIATED PRESS / East News

В 1986 году Эндрю Уайет объявил, что за последние 15 лет он сделал 240 рисунков и картин женщины по имени Хельга. Картины были экстраординарными, но в то же время утонченными. Ранее он никому не рассказывал о работе с этой моделью, даже жене.

Тесторф какое-то время была сиделкой фермера, жившего недалеко от дома Уайетов. Ни художник, ни муза не спешили никому сообщать о своей практике. Позднее его жена Бетси рассказывала о картинах в нескольких интервью, говоря, что изображения Хельги послужили основой и вдохновением для других работ Уайета.

Когда жену художника спросили о возможной связи между ее мужем и его музой, она иронично заметила, что сомневается насчет этого. По ее словам, они бы не перешли эту черту, поскольку Уайет потерял бы магию картин.

Мария-Тереза Вальтер

В один из дней 1927 года к молодой женщине на улице подошел незнакомец. Он внимательно посмотрел на нее и произнес: «У вас необычное лицо. Я бы хотел написать ваш портрет. Меня зовут Пикассо». Так началась история отношений между художником и его новой музой — Марией-Терезой Вальтер.

На тот момент Пикассо был женат на русской балерине Ольге Хохловой, с которой даже воспитывал пятилетнего сына Пауло. Однако встреча с Марией-Терезой стала поворотным моментом. Девушка начала позировать мастеру, между ними завязалась связь, которая длилась многие годы.

Фанни Корнфорт

Корнфорт познакомилась с Данте Габриэлем Россетти в 1856 году. Она стала его моделью и любовницей. Свои отношения они держали в тайне от жены художника Элизабет Сиддал. Многие биографы предполагали, что Сиддал недолюбливала Корнфорт, но нет никаких доказательств того, что женщина вообще знала о существовании Фанни.

После смерти Сиддал в 1862 году Корнфорт переехала в дом овдовевшего Россетти в качестве его экономки. Фанни принадлежала к сельскому рабочему классу. У нее был грубый акцент и не было образования. Все это шокировало семью Россетти. Его брат хвалил красоту девушки, но указывал на ее низкий интеллект. Многие так и не приняли Корнфорт и оказывали давление на художника, чтобы тот прекратил этот роман.

Лидия Делекторская

В 1932 году Делекторская устроилась прислугой и секретарем в дом Анри Матисса. Прошло три года, прежде чем художник попросил ее позировать ему. Лидии было 25, Матиссу 65.

Их сотрудничество было слаженным и успешным. Юная девушка руководила студией художника, подбирала моделей, имела дело с дилерами, продавцами, галереей. Все работало как часы.

Тесные отношения между Делекторской и Матиссом привели к тому, что жена, с которой он прожил 40 лет, поставила ему ультиматум: «Или она, или я!» Художник выбрал свою жену, но она все равно ушла от него в 1939 году. Тогда он попросил Лидию вернуться, чтобы та помогала со студией. Они оставались вместе до конца его жизни.

Камилла Клодель

Клодель начала работать в мастерской Огюста Родена в 1883 году. Она была его моделью и возлюбленной. Но вместе пара не жила, так как скульптор не хотел прекращать свои 20-летние отношения с Розой Бере.

Известие об этом романе взволновало семью Камиллы, особенно мать, которая никогда не одобряла того, что дочь решила посвятить себя искусству. Из-за этой неприязни девушка была вынуждена покинуть семейный дом.

В 1892 году, после прерывания беременности, Клодель перестала быть любовницей Родена. Но они регулярно встречались вплоть до 1898 года.

Валли Нойциль

Валли Нойциль вошла в жизнь Эгона Шиле в 1911 году и стала очень важной женщиной в его жизни, а также лицом его видных работ. Например, «Портрет Валли» (1912) — возможно, самый известный образ Нойциль. Но за этой тихой, задумчивой улыбкой скрывается куда больше.

Ее жизнь была далека от богемного гламура: бедное детство, частые переезды, работа кассиршей и продавщицей. Но Валли не была просто натурщицей — она вела дела Шиле, оплачивала счета, доставляла работы коллекционерам и даже помогала другим моделям. И даже когда художника арестовали, Валли носила ему еду и материалы в тюрьму.

И все же их связь закончилась жестоко: в 1915 году Шиле женился на «более подходящей» девушке — соседке Эдит Хармс, которую, иронично, ему представила сама Валли. Несмотря на это, даже сегодня именно лицо Валли Нойциль остается на лучших полотнах художника.

Дороти Норман

Норман встретила Альфреда Стиглица в 1927 году. В то время он уже был довольно успешным фотографом и пользовался авторитетом.

На момент знакомства оба состояли в браке — она была замужем за сыном предпринимателя Эдвардом Норманом, а он был женат на художнице Джорджии О’Кифф. Несмотря на это, у них завязался долгосрочный роман. Все началось с того, что Стиглиц взял девушку себе в ученицы и стал ее наставником.

Их отношения продолжались до его смерти в 1946 году. Ее брак с Эдвардом Норманом закончился разводом в 1951 году.

Жанна Самари

Жанна Самари и Огюст Ренуар познакомились в салоне мадам Шарпантье, где Самари привлекла внимание художника. Она позировала для его известных работ «Бал в Мулен де ла Галетт» и «Качели», написанных летом 1876 года. Но, несмотря на надежды обоих, эти картины были прохладно восприняты критиками.

Вскоре между Самари и Ренуаром завязался роман, однако ей не понравился его портрет «Грезящая женщина», и она убедила художника создать два других портрета в более элегантном и гламурном стиле. Они тоже были холодно приняты критиками.

Постепенно отношения между Самари и Ренуаром охладились, и в 1880 году они расстались. Это отчуждение особенно заметно в картине «Завтрак гребцов», где Самари изображена на заднем плане, почти скрытая, в то время как новая муза художника, Алина Шариго, занимает центральное место в композиции.

Истории жизни художников часто оказываются не менее захватывающими, чем их полотна. Но за каждой такой историей — живые люди, чьи судьбы переплетаются с искусством. Если вам интересна закулисная сторона творчества, не пропустите наши другие материалы:

Комментарии

Уведомления
НибаньтиКрипто
18 часов назад

Статья интересная, но заголовок глуповат. Можно подумать, что эти коварные женщины ворвались и разрушили брак идеальных семьянинов. А те не при делах

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