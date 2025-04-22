Он таак писал Хельгу, что сомнений нет в их близости. Хотя это и не особо важно)
9 дам, которые стали музами великих художников и соперницами их жен
Мир искусства полон страстей и эмоций, и неудивительно, что многие художники, скульпторы и фотографы не ограничивались лишь одной музой. Но натурщицы художников часто становились не только источником вдохновения, но и причиной драм в их личной жизни.
Юлия Самойлова
Художник Карл Брюллов и графиня Юлия Самойлова были связаны страстной, но свободной от обязательств историей — настоящая буря характеров на фоне эпохи романтизма. Самойлова была образованной и вполне богатой девушкой, но с юности шокировала свет своими дерзкими манерами и независимостью. Ее любовные похождения обрастали легендами, которые она не стремилась опровергать.
Брюллов влюбился в нее в Италии, когда писал «Последний день Помпеи», где запечатлел Юлию сразу в нескольких образах. Позже он не раз писал ее портреты с приемными дочерьми. Она вдохновляла его и поддерживала в трудные моменты. Даже после скандального развода с женой именно Самойлова вернула Брюллову душевное равновесие. Их связь не была похожа на привычную романтическую историю — ни он, ни она не стремились к верности, но между ними была близость и уважение.
Позже их пути разошлись: Самойлова вышла замуж за молодого певца, который вскоре умер, а Брюллов остался в прошлом — как художник ее жизни и главный свидетель ее легенды.
Хельга Тесторф
В 1986 году Эндрю Уайет объявил, что за последние 15 лет он сделал 240 рисунков и картин женщины по имени Хельга. Картины были экстраординарными, но в то же время утонченными. Ранее он никому не рассказывал о работе с этой моделью, даже жене.
Тесторф какое-то время была сиделкой фермера, жившего недалеко от дома Уайетов. Ни художник, ни муза не спешили никому сообщать о своей практике. Позднее его жена Бетси рассказывала о картинах в нескольких интервью, говоря, что изображения Хельги послужили основой и вдохновением для других работ Уайета.
Когда жену художника спросили о возможной связи между ее мужем и его музой, она иронично заметила, что сомневается насчет этого. По ее словам, они бы не перешли эту черту, поскольку Уайет потерял бы магию картин.
Мария-Тереза Вальтер
Об исключительно скотском отношении к женщинам Пикассо чуть не притчи ходят
В один из дней 1927 года к молодой женщине на улице подошел незнакомец. Он внимательно посмотрел на нее и произнес: «У вас необычное лицо. Я бы хотел написать ваш портрет. Меня зовут Пикассо». Так началась история отношений между художником и его новой музой — Марией-Терезой Вальтер.
На тот момент Пикассо был женат на русской балерине Ольге Хохловой, с которой даже воспитывал пятилетнего сына Пауло. Однако встреча с Марией-Терезой стала поворотным моментом. Девушка начала позировать мастеру, между ними завязалась связь, которая длилась многие годы.
Фанни Корнфорт
Корнфорт познакомилась с Данте Габриэлем Россетти в 1856 году. Она стала его моделью и любовницей. Свои отношения они держали в тайне от жены художника Элизабет Сиддал. Многие биографы предполагали, что Сиддал недолюбливала Корнфорт, но нет никаких доказательств того, что женщина вообще знала о существовании Фанни.
После смерти Сиддал в 1862 году Корнфорт переехала в дом овдовевшего Россетти в качестве его экономки. Фанни принадлежала к сельскому рабочему классу. У нее был грубый акцент и не было образования. Все это шокировало семью Россетти. Его брат хвалил красоту девушки, но указывал на ее низкий интеллект. Многие так и не приняли Корнфорт и оказывали давление на художника, чтобы тот прекратил этот роман.
Лидия Делекторская
В 1932 году Делекторская устроилась прислугой и секретарем в дом Анри Матисса. Прошло три года, прежде чем художник попросил ее позировать ему. Лидии было 25, Матиссу 65.
Их сотрудничество было слаженным и успешным. Юная девушка руководила студией художника, подбирала моделей, имела дело с дилерами, продавцами, галереей. Все работало как часы.
Тесные отношения между Делекторской и Матиссом привели к тому, что жена, с которой он прожил 40 лет, поставила ему ультиматум: «Или она, или я!» Художник выбрал свою жену, но она все равно ушла от него в 1939 году. Тогда он попросил Лидию вернуться, чтобы та помогала со студией. Они оставались вместе до конца его жизни.
Камилла Клодель
Такая талантливая. Надеюсь, что будет более известна не за факт связи с Роденом, а за свои работы)
Клодель начала работать в мастерской Огюста Родена в 1883 году. Она была его моделью и возлюбленной. Но вместе пара не жила, так как скульптор не хотел прекращать свои 20-летние отношения с Розой Бере.
Известие об этом романе взволновало семью Камиллы, особенно мать, которая никогда не одобряла того, что дочь решила посвятить себя искусству. Из-за этой неприязни девушка была вынуждена покинуть семейный дом.
В 1892 году, после прерывания беременности, Клодель перестала быть любовницей Родена. Но они регулярно встречались вплоть до 1898 года.
Валли Нойциль
Валли Нойциль вошла в жизнь Эгона Шиле в 1911 году и стала очень важной женщиной в его жизни, а также лицом его видных работ. Например, «Портрет Валли» (1912) — возможно, самый известный образ Нойциль. Но за этой тихой, задумчивой улыбкой скрывается куда больше.
Ее жизнь была далека от богемного гламура: бедное детство, частые переезды, работа кассиршей и продавщицей. Но Валли не была просто натурщицей — она вела дела Шиле, оплачивала счета, доставляла работы коллекционерам и даже помогала другим моделям. И даже когда художника арестовали, Валли носила ему еду и материалы в тюрьму.
И все же их связь закончилась жестоко: в 1915 году Шиле женился на «более подходящей» девушке — соседке Эдит Хармс, которую, иронично, ему представила сама Валли. Несмотря на это, даже сегодня именно лицо Валли Нойциль остается на лучших полотнах художника.
Дороти Норман
Норман встретила Альфреда Стиглица в 1927 году. В то время он уже был довольно успешным фотографом и пользовался авторитетом.
На момент знакомства оба состояли в браке — она была замужем за сыном предпринимателя Эдвардом Норманом, а он был женат на художнице Джорджии О’Кифф. Несмотря на это, у них завязался долгосрочный роман. Все началось с того, что Стиглиц взял девушку себе в ученицы и стал ее наставником.
Их отношения продолжались до его смерти в 1946 году. Ее брак с Эдвардом Норманом закончился разводом в 1951 году.
Жанна Самари
Жанна Самари и Огюст Ренуар познакомились в салоне мадам Шарпантье, где Самари привлекла внимание художника. Она позировала для его известных работ «Бал в Мулен де ла Галетт» и «Качели», написанных летом 1876 года. Но, несмотря на надежды обоих, эти картины были прохладно восприняты критиками.
Вскоре между Самари и Ренуаром завязался роман, однако ей не понравился его портрет «Грезящая женщина», и она убедила художника создать два других портрета в более элегантном и гламурном стиле. Они тоже были холодно приняты критиками.
Постепенно отношения между Самари и Ренуаром охладились, и в 1880 году они расстались. Это отчуждение особенно заметно в картине «Завтрак гребцов», где Самари изображена на заднем плане, почти скрытая, в то время как новая муза художника, Алина Шариго, занимает центральное место в композиции.
Истории жизни художников часто оказываются не менее захватывающими, чем их полотна. Но за каждой такой историей — живые люди, чьи судьбы переплетаются с искусством. Если вам интересна закулисная сторона творчества, не пропустите наши другие материалы:
Комментарии
Статья интересная, но заголовок глуповат. Можно подумать, что эти коварные женщины ворвались и разрушили брак идеальных семьянинов. А те не при делах