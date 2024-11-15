18 историй о том, что происходит за кулисами люксовых магазинов и дорогих ресторанов

Если вам интересна внутренняя кухня того, что происходит в бутиках, ну и в целом в тех местах, где крутятся богатые люди, — загляните в эту подборку. Сотрудники рассказали о том, как ведут себя ВИПы и необычные покупатели. Как всегда, есть и над чем посмеяться.