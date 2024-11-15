18 историй о том, что происходит за кулисами люксовых магазинов и дорогих ресторанов
Если вам интересна внутренняя кухня того, что происходит в бутиках, ну и в целом в тех местах, где крутятся богатые люди, — загляните в эту подборку. Сотрудники рассказали о том, как ведут себя ВИПы и необычные покупатели. Как всегда, есть и над чем посмеяться.
- Мои родители достаточно обеспеченные, но они не любят брендовую одежду, люкс. Была годовщина — 25 лет совместной жизни родителей. Мы зашли померить маме шубу. Консультант так нос воротила, словно мы украсить хотим что-то. Подошла потом ее коллега, мило общалась, все показывала, в итоге мы потратили 300 тысяч и сделали ей выручку. Она была такая радостная, когда мы шли на кассу, а та, что носом крутила, аж в лице поменялась, резко грустная стала и ушла к себе в подсобку.
Шуба, к слову, очень хорошая, мама от нее в восторге. © iamcaliko8545
- Гуляла и заглянула в небольшой, но изысканный ювелирный. Мы оказались в зале с хозяйкой вдвоем. Как студентка, я не могла себе позволить ничего купить. Но эта роскошная женщина, благоухающая дорогими духами, достала на стол украшения и предложила мне сесть рядом. Посмотреть новинки.
Сказать, что я была удивлена, это значит не сказать ничего. Она налила нам кофе, разговаривала со мной, как с подругой. Мы примеряли украшения, на которые я обычно только через стекло витрины осмеливалась смотреть. Это было более 20 лет назад, но я до сих пор вспоминаю эту женщину. Она оставила такие добрые воспоминания и любовь в моем сердце. © irinakhalimova81
- Один таксист рассказывал. Тогда такси стояли на стоянках, и никто не хотел брать мужичка в неказистой одежде, а этот таксист взял. Мужичок оказался старателем с рюкзаком, полным денег, и забронировал таксиста на несколько недель. Объездили все, обедали в дорогих ресторанах, и таксист заработал просто огромные по тем временам деньги! Чудеса случаются. Но у тех, у кого есть сердце и мозги! © taniara9080
- Мы были еще студентами, но уже болели нишевой парфюмерией. Заходили в очень дорогой шоурум чисто послушать новые ароматы. Консультанты всегда делали вид, что нас нет. Зато смотрели косо, как на воришек. Но однажды к нам подошла новая девушка-консультант. Нам стало неловко и мы признались, что мы пришли просто послушать. А та ответила, мол, ничего страшного. Рассказала много историй о каждом аромате. Подарила книгу о парфюмерии, в которой лежали пробники того, что нам понравилось. Было безумно приятно!
Позже, когда мы уже стали хорошо зарабатывать, стали там постоянниками. © burymeinkfc8206
Какое счастье, что в некоторых языках в обоих значениях используется одно слово.
- Знакомая работала дизайнером в дорогом магазине. И пришла бабушка: на ногах — обувь для дачи, сверху — рванная теплогрейка. Остальные дизайнеры поняли, что сейчас только время потратят и ушли чай попить. Ну а знакомая смоделировала бабушке кухню. Все были уверены, что она не вернется. Но бабушка приходит во второй раз все в той же одежде и говорит: «Мне очень неудобно, вы не смотрите, что я так одета. У меня ремонт и из квартиры все вывезли». В итоге купила кухню за 2,5 миллиона. © МаринаМарина-ы4с2щ
Рванная теплогрейка?! Что-то напомнило - "Гуляй рванина!" Понятно, что в квартире ремонт. А что, до ремонта нельзя было отложить хорошие вещи, в которых бабушка ходила бы или надо обязательно в рванье кухню покупать?!
- Почему люди идут работать к нам в люкс? Место красивое. Нравятся бренды. Некоторые по факту работают без зарплаты, потому что на зарплату они покупают себе эти бренды. Был небольшой процент девчонок, которые хотели замуж и у них это успешно получалось. Они обычно и говорят: «Поставьте меня в мужской отдел». Мне кажется, они приходят после тренингов «Как выйти замуж за богатого», где их учат, как посмотреть и что сказать. © Коллектив
- Обычно в люксе у тебя глубокий контакт с клиентом. Ты знаешь его размеры, какая посадка брюк и высота каблука нравится. Они тебе рассказывают все про свою жизнь, ты знаешь про их семью, путешествия. Ты — как бы их психотерапевт. И они к тебе относятся лояльно. Они же видят, что ты в таком же кашемировом свитере ходишь (купленном на всю зарплату). Если ты держишь себя достойно, к тебе не относятся, как к прислуге. Но если гнуть спину, заискивать, то и отношение к тебе тогда будет соответствующим. © Коллектив
- Помню, случайно зашла в магазин брендовых очков. Меня встретила консультант очень вежливо. Знаете, не наигранная лыба, больше похожая на оскал, сквозь которую отчетливо проступает ненависть к людям, а милое, доброжелательное и участливое отношение. Девушка перемеряла со мной все оправы, в итоге я купила очки, равные по стоимости моей зарплате, и ничуть не пожалела. Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как вежливость. © rusalka241
Чота от истории с глубоким контактом впечатление осталось, что девушка не о людях говорит, а о каких-то зверях дивных, к которым подход находить надо.
- Я была постоянной клиенткой дорогого бутика. Моей подруге, гендиректору предприятия, нужен был наряд. Я ее повела туда. Нас обслуживала хозяйка. Принесла два наряда, которые ну совсем не подходили. Я сказала подруге, что платья плохо сидят. Хозяйка обиделась и запретила мне посещать ее магазин. Бывают и такие странные люди, которые сами себе вредят. © Вера-т2к5щ
- Работала на дорогой косметике. Пришла женщина, лет 40. Спортивный костюм, волосы растрепанные, ногти грязные. Косметики набрала на 50 тыс. Я в шоке: «Как она будет расплачиваться?» А у нее платиновая карта! Через пару дней она приходит в сопровождении личной охраны и выглядит как супер-звезда! Скупила пол магазина. Оказывается, в день нашего знакомства она ехала с дачи. На даче все сажает и прочие работы делает сама. Говорит, это ее фитнес и хобби. А потом я узнала, что она супруга крупнейшего бизнесмена в нашем городе. © LIRA_63
- К нам в магазин пришла бабуля, никто к ней не подошел. А я люблю поболтать со старушками, в итоге она примерила самую дорогую дубленку и говорит: «Сейчас схожу в туалет, достану деньги и вернусь». Все надо мной поржали, а она вернулась: оказалось, в лифчике хранила пачки с деньгами. Ушла довольная, с дубленкой. © ЮлияЧамьян
- Работала официанткой в дорогом ресторане. Среди постоянных клиентов был очень неказистый внешне, сильно заикающийся мужчина. Остальные официанты чертыхались, когда он приходил, потому что говорил он тяжело, медленно и тихо. Спустя 3-4 месяца он меня уже воспринимал как «своего официанта», рассказал, что попал в ДТП. Кучу операций провели. И он после этого еще и заикаться жестоко начал. А дядька настолько интеллигентный, доброжелательный — просто слов нет! Отличные чаевые оставлял, из поездок привозил сувениры. Когда я уже собиралась увольняться, он пришел в ресторан с женщиной, они такие счастливые сидели, я так радовалась за них! © zhenyagrada
Ну наконец-то дед переложил деньги из черного пакета в лифчик жены!
- Пришла устраиваться в бутик. На стажировке коллеги сказали: «Тебе продавать пока не надо. Ты пока ничего не знаешь, просто раскладывай вещи». В итоге меня не взяли, потому что я «не совершила ни одной продажи». Вот тут я и поняла, какая это змеиная клоака. В итоге в другой бутик я устраиваться не стала: 12-ти часовой рабочий день без возможности присесть и туалет по таймеру на 5 минут оказались для меня ту мач. Успешно нашла другую сферу, сама сейчас одеваюсь в люксе, но абсолютно все заказываю онлайн. © Shopaholic.13
- Я как-то работала в Таиланде на люкс яхте стюардом. Опыта до этого не было. Как-то хозяева яхты сказали, что приедет отдыхать олигарх из списка «Форбс» с семьей. Я очень нервничала. Но старалась. В конце морское прогулки он лично пожал мне руку и сказал, что приятно было со мной иметь дело, оставили на чай 15 тысяч. Такие воспоминания. © BalabanovaPoet
Так, снова... Люди из списка форбс- дикие львы? Сожрут, если кто-то не понравится?
- Пошли с мужем в автосалон. У нас было 1,5 млн. Ходим и вдруг я вижу новенький «Мерседес»! Так он мне понравился! Консультант заметил, подбегает. Я засмущалась: «Ой, вы что, мы точно такую машину купить не сможем, поэтому даже близко подходить не буду». А консультант меня все-таки уговорил. Завел авто, показал, что и как в нем работает. Поднял сиденье, чтоб я повыше сидела, объяснил, что там зеркало с подсветкой специально для девочек. Когда я насиделась в этом автомобиле, то он открыл мне дверь, подал руку. Мне было очень приятно, ведь выглядела я так себе. Пока ходили по парковке на улице, я вся извазюкалась, подол плаща был грязный, ботинки грязные. И он знал, что мы точно эту машину сейчас себе позволить не можем. Но все равно потратил время на то, чтоб нам ее показать. © Настя-е1ф2у
- Работала много лет назад в очень дорогом бутике. Раскрою один секрет. Работодателю не следует нанимать красивых девушек на позицию продавца. Покупательницы будут избегать приходить за покупками со своими мужьями и любовниками в этот бутик. © IrinaMira1
- Работаю в банке. У нас есть неадекватный премиум клиент. Приходил и всегда находил причину сотрудникам нагрубить, разговаривал хамовато. Так вот однажды я не вытерпела, высказала все, что копилось, за себя и за других девчонок. Он в тот же вечер приехал с букетом цветов, извинился, позвал на свидание. Так и сказал, что ему никто в лицо высказать не может ничего, и мой поступок его зацепил. © ariari9386
Консультант в салоне авто действовал не просто из каких-то добрых чувств, а в надежде, что машину возьмут в кредит) Когда видят заинтересованность, особенно до блеска в глазах, стараются сделать все, чтобы клиент купил.
- Пришла бабуля. Стоптанная обувь, чуть ли не сумка на колесиках. Я новенькая, меня к ней выпихали. Она трогает свитер: «О, помню, у меня в 70-х был кашемир». Она ушла, а девчонки ржут: «Ну, че там бабуля?» А вечером та вернулась с мужчиной на «Мерседесе» и говорит: «Алешенька, я тебе тут свитер присмотрела». И мужчина покупает на 700 тысяч. А мне она потом сказала: «Так приятно, что вы со мной пообщались. А то все смотрят на мою стоптанную обувь. А у меня косточка на ноге, не могу носить другую обувь, только мою любимые ботинки. И это была очень поучительная история». © Коллектив
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Комментарии
Какие то новые, доселе мною не виденные,источники у Adme появились.
Поразительные истории. Просто поразили до глубины души. Где таких богатых Вы находите? Вот, например, бабуля из последней истории. Если человек богатый, то он может заказать себе обувь na заказ из любой мягкой натуральной кожи и они na ноге будут невесомыми. Нет, лучше ходить в стоптанной обуви и рваной одежде, зато богатый. 😂