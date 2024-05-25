16 человек пересеклись с богатыми людьми и познали суть фразы «беситься с жиру»

Я как то работала сиделкой у одной семьи. Семья довольна богатая. Нужно было присматривать за их сыном. Зарплата хорошая, я в то время хотела отплатить контракт и потому согласилась. Детей у них было трое, он остался в городе, а младший и старший уехали к бабушке и дедушке. Каждый день нужно было проводить уборку и все должно было блистать. Я готовила для их сына бутерброды и он часто ел фастфуд. Я готовила для них ужин. Все к приходу хозяев должно было блистать и сверкать. Мать мальчика проверяла каждый сантиметр дома и если замечала пылинку, то тут же ругаться начинала. Я должна была приходить к ним в 7 утра и уходить когда хозяева приедут домой. А приходили они ближе к девяти вечера, а то и к десяти, я просто не успевала на автобус и домой ходила пешком. Что то из холодильника можно было взять только с разрешения хозяина дома и то не факт что разрешить. Я после работы приходила домой ближе к 11, и за это время мой телефон не замолкал от звонков. Даже не поужинав засыпала, не выспалась, а утром бежала к остановке. Через время у меня начала идти кровь из носа, часто теряла сознание и начались мигрени. Брат видя меня после работы уставшей и измотанной, начал меня ругать и отчитывать. Однажды упала в обморок убирая на кухне и проснулась я уже в больнице. Оказалось я случайно задела кнопку газовый плиты, пока мыла окна и надышалась газа. Брат приехал в больницу сразу после звонка хозяина дома. Родителям ничего не рассказывали, знаю что начнется скандал. Брат меня ругал и очень сильно. Пролежала в больнице несколько дней, расходы оплатили хозяева. Выписали, решила вернуться к работе, но брат категорически был против. Ещё сильнее поругались и он взял и позвонил тем людям и сказал что я увольняюсь, и что он больше не намерен видеть каждый день меня измотанной. После я сама решила уйти, не было даже сил туда каждый день ехать и заниматься всеми домашними делами