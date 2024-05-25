16 человек пересеклись с богатыми людьми и познали суть фразы «беситься с жиру»
Сколько уже фильмов снято про загоны богачей! И это не просто фантазии сценаристов: свидетельства людей в соцсетях доказывают, что за закрытыми дверьми фешенебельных особняков творится много странного.
- Работала няней у банкира в Лондоне. У мужика был особняк, но он носил рваное нижнее белье. Его дети ели лапшу быстрого приготовления. Однажды 10-летний сын мешал банкиру разговаривать по телефону. Когда тот рявкнул: «Чего тебе?», — сынок ответил: «Если ты дашь мне 20 фунтов, я отстану». Отец вернулся к разговору, но вытащил из бумажника деньги. Это прекрасно описывает его отношения с детьми. © visualthings / Reddit
- Одна очень богатая дама владела несколькими огромными особняками. Она находила бездомных собак и селила каждую в отдельную комнату. И собакам нанимали нянь. Я как раз работала одной из них, пока была подростком. Дама наняла поваров, которые готовили еду для питомцев с нуля. Меню корректировал диетолог. У собак было расписание. Например, утром они занимались с тренерами, учили команды и забавные трюки. Собаки-инвалиды проходили физиотерапию. Потом был обед, а после — свободное время на игровой площадке размером с футбольное поле. Там была милая овчарка, которая помогала нам загонять собак обратно в дом, если они слишком уж задерживались. Эх, те собачки жили лучше меня. © narkySeahorse1103 / Reddit
- Моя подруга зашла в гости к своей богатой знакомой, которая живет в особняке. Та пригласила ее на кухню, налила чаю и минут на 15 оставила одну. Ну, подруга поскучала, осмотрела кухню, выпила чай и налила себе вторую чашку. Съела все 3 печеньки из жестяной банки (голодная после работы была). Хозяйка вернулась, они поболтали и распрощались. А потом подруга случайно узнала от девушки, которая работала там уборщицей, что дом напичкан камерами. И эта тетка следит за своими гостями, высматривает, как они себя одни вести будут. И за домработницами следит. И за мужем!
- Мой знакомый работает на огромной яхте. Владелец там почти не появляется, зато часто можно видеть его 5-ю жену, которая на 10 лет моложе его младшей дочери. Жена плачет у себя в каюте целый час перед обедом. Каждый день. Весь персонал уже привык. Один нюанс: яхта названа в честь первой жены владельца. © Cotford / Reddit
- Друг работал охранником у пожилой вдовы нефтяного магната. У нее был личный повар и кухонный персонал, хотя жила она одна. Шеф-повар каждый день готовил жаркое из говядины, индейку, грудинку и другие блюда, чтобы были под рукой на случай, если старушка что-то захочет. Но старушка ела очень мало. Персоналу не разрешали забирать себе остатки еды или кому-то ее отдавать, все приходилось выбрасывать каждый божий день. Зато старушка любила лимонад со льдом. Но если хоть на одном кубике льда были трещины, она заставляла все вылить и готовить заново. © NiteGard / Reddit
- Гендиректор крупной телекомпании играл в гольф на поле и увидел вышку сотовой связи, которая, по его мнению, портила вид. В следующий раз, когда он пришел играть, вышка стояла в другом месте. © Colforbin_43 / Reddit
- В молодости я работала официанткой, и к нам ходил очень богатый парень. Он хотел со мной встречаться, но я все отказывала. Сказала «нет» даже после $ 500 на чай. Прихожу как-то работу, а там он со своим адвокатом. Заявляет мне: «Я купил это место, теперь оно мое». Короче, мы сошлись. Он всегда говорил, что у каждого человека или вещи есть цена. Он возил меня в поездки, купил машину и небольшую квартиру. Но характер у него был не сахар, он творил дикие вещи, расстались мы очень плохо. © Generous_Hustler / Reddit
Становится на лыжи надо было уже после этой фразы "Он всегда говорил, что у каждого человека или вещи есть цена." Не то, что красный флаг, а прямо полотнище.
- Соседка устроилась домработницей в столице. Есть знакомые в этой сфере, и они там перемывают косточки работодателям. Вот что рассказала одна горничная. Есть популярная молодая актриса. Ей надо, чтобы утром у нее на прикроватной тумбочке стояла бутылка минералки. Внимание! С открытой крышкой. То есть самой открыть — это уже не барское дело. И однажды горничная забыла крышку открутить. Наказание последовало незамедлительно: на нее наорали при всех, вылили прямо на голову минералку и тут же уволили.
- Мы сидели за столом с одним бизнесменом и собирались подписать контракт, но его помощница забыла ручку. Судя по всему, именно этой ручкой он подписывал все успешные сделки, которые дали старт его карьере. Мужик велел помощнице сесть в самолет и привезти ручку. Он извинился за неудобства и накинул мне 20%. © Who_Dat_1guy / Reddit
- Я знаю женщину, которая купила своему ребенку лошадь. Потом они подумали, что лошадке будет скучно, и приобрели ей подружку. Далее решили, что можно построить свою конюшню. Сейчас у них около 8 лошадей и конная школа. Представьте, что у вас есть деньги, чтобы превратить детскую прихоть в бизнес! © TheLordofthething / Reddit
У нас секретарша однажды, уже будучи на грани увольнения (фирма на ладан дышала, народ увольнялся), вылила на шефа кофе. Холодный, правда. Эх, жаль, меня в тот день не было на работе. Хотела бы я посмотреть на его вид...
- Работал в отеле и наблюдал, как принц из Саудовской Аравии сорил деньгами. Он прилетел со своим любимым шеф-поваром из Нью-Йорка во Флориду (где находится отель), велел приготовить еду для всего персонала нашего ресторана, его семьи и сотрудников службы безопасности, а еще дал нам щедрые чаевые. Он останавливался в нашем отеле каждый год в течение нескольких лет и арендовал на месяц 4 верхних этажа. Имел один «Боинг 747» для себя и еще один для персонала, насчитывавшего около 400 человек. © RacecarHealthPotato / Reddit
- Я работал в престижном отеле в Нью-Йорке. Знаменитостей там можно было видеть каждый божий день. Особенно мне запомнился момент, когда гость арендовал шикарный номер для молодоженов и поселил туда свою кошку. Знаю, что звучит как выдумка, но богатые люди странные. © Ali8ly / Reddit
- Нам поступил индивидуальный заказ на шкафы. Все сделали и установили. Но вскоре шкафы выбросили на помойку, потому что владельцы решили, что им не нравится цвет. © Kitty_Styles / Reddit
- Жена знакомого работала поваром на частной яхте одного бизнесмена. В основном мужик селил туда членов семьи или друзей, приезжавших в город. Так они экономили на отеле. За все время работы женщина видела владельца на яхте один раз. Вы можете себе представить, что у вас есть такие сумасшедшие деньги, чтобы купить яхту, а потом просто не использовать ее?! © LongrodVonHugedong86 / Reddit
Запросто: яхта - это просто вещь, которую принято иметь на определенном уровне потребления
- Отец дружил с богатым испанцем на почве увлечения старыми машинами. У моего отца была одна, у богатого чувака — много. Так вот, в той семье была горничная. Родителей парня никогда не было рядом, поэтому именно она воспитывала его. Кормила, водила в школу, делала все, что обычные родители делают для своих детей. Она проработала в этом доме более 30 лет, а другие сотрудники приходили и уходили. Мы думали, что она была там чуть ли не как член семьи. Но однажды богатый парень решил переехать и продать дом. Что он сделал с горничной? Уволил ее по телефону. Он даже не попрощался с женщиной, которая его вырастила! © KalzK / Reddit
- Владелец самолета, у которого я работаю пилотом, использует меня как такси. Он часто «подвозит» друзей по всей стране, хотя самого его на борту нет. Братюне нужно в другой город? Да пожалуйста! © CaptainWaders/ / Reddit
А здесь у нас еще 15 неожиданных историй о том, как живут люди, у которых денег куры не клюют.
Комментарии
"Владелец самолета, у которого я работаю пилотом, использует меня как такси. "
Ну так-то это твоя работа , чувак. Какие проблемы ?
Люди, которые сами добились огромных высот - интересные. А вот их детки, которые считают миллионы родителей своим личным достижением, а тех, у кого этот нет, чмом - вот это жесть... И не важно, что миллионы на их содержание дают предки. По мнению деток, это не родители их содержат, а они сами зарабатывают. Успешные пинзнисьмены и вуманы, ага ..
Я как то работала сиделкой у одной семьи. Семья довольна богатая. Нужно было присматривать за их сыном. Зарплата хорошая, я в то время хотела отплатить контракт и потому согласилась. Детей у них было трое, он остался в городе, а младший и старший уехали к бабушке и дедушке. Каждый день нужно было проводить уборку и все должно было блистать. Я готовила для их сына бутерброды и он часто ел фастфуд. Я готовила для них ужин. Все к приходу хозяев должно было блистать и сверкать. Мать мальчика проверяла каждый сантиметр дома и если замечала пылинку, то тут же ругаться начинала. Я должна была приходить к ним в 7 утра и уходить когда хозяева приедут домой. А приходили они ближе к девяти вечера, а то и к десяти, я просто не успевала на автобус и домой ходила пешком. Что то из холодильника можно было взять только с разрешения хозяина дома и то не факт что разрешить. Я после работы приходила домой ближе к 11, и за это время мой телефон не замолкал от звонков. Даже не поужинав засыпала, не выспалась, а утром бежала к остановке. Через время у меня начала идти кровь из носа, часто теряла сознание и начались мигрени. Брат видя меня после работы уставшей и измотанной, начал меня ругать и отчитывать. Однажды упала в обморок убирая на кухне и проснулась я уже в больнице. Оказалось я случайно задела кнопку газовый плиты, пока мыла окна и надышалась газа. Брат приехал в больницу сразу после звонка хозяина дома. Родителям ничего не рассказывали, знаю что начнется скандал. Брат меня ругал и очень сильно. Пролежала в больнице несколько дней, расходы оплатили хозяева. Выписали, решила вернуться к работе, но брат категорически был против. Ещё сильнее поругались и он взял и позвонил тем людям и сказал что я увольняюсь, и что он больше не намерен видеть каждый день меня измотанной. После я сама решила уйти, не было даже сил туда каждый день ехать и заниматься всеми домашними делами