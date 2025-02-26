15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят

Честно говоря, не понимаю, почему потенциальным свекровям не нравится, если девушка ухоженная - всегда с причёской, макияжем и маникюром. Если сами привыкли не следить за собой, то не надо осуждать других. "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей"(с)