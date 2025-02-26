Выглядеть вульгарно и быть мажорной - это совершенно разные вещи. Мажоры, обычно, выглядят ухоженно.
15 историй о том, что между свекровью и невесткой порой искры летят
Неизвестно, кто больше волнуется перед знакомством: девушки или их потенциальные свекрови. Никто, разумеется, не обязан с первого взгляда проникнуться к будущей родне любовью, и порой первое впечатление обманчиво. Сегодня мы расскажем о встречах, которые запомнились невесткам и мамам их мужчин.
- Сын привел домой девушку знакомиться. Мы с мужем стол накрыли, постарались, чтобы она не чувствовала себя скованно. Девочка миленькая, глазки большие, наивные, разговор поддерживает. Видно, что умненькая, начитанная. В общем, все шло гладко, мы и расслабились. Как вдруг она выдает: «Мне понравилась квартирка. Маловата, но потянет пока. Тогда мы подаем заявление и, думаю, месяца вам хватит, чтобы освободить нам квартиру?» И смотрит на нас вопросительно. И глазки по-прежнему наивные... © Подслушано / Ideer
- Недавно сын-подросток привел домой свою девушку. Синие волосы, пирсинг в носу, за ухом татуировка паука. Муж сразу занервничал, а я встретила детей приветливо, даже пирог им приготовила и дала денег на кино и снеки. Когда они ушли, муж чуть ли пеной не изошелся, говорит, ну и вкусы у сына! А я принесла свой старый школьный альбом и показала себя. Зеленые волосы, пирсинг, в ушах по шесть дырок. И ничего, как-то выросла. Перекрасилась, сережки убрала. Работаю врачом-педиатром. Молодость на то и молодость, чтобы учиться находить себя. Иногда через бунт или даже ошибки. Но я никогда не позволю ставить клеймо на человеке за то, что у него просто синие волосы. © Мамдаринка / VK
- Сын сказал, что хочет нас с мужем познакомить со своей девушкой. Я ответила, мол, будем рады, если она придет к нам на ужин. А он заявляет: «Нет, ма, па, простите, но я не хочу, чтобы она ваши „деликатесы“ ела. Готовите вы старомодно, она совсем другую кухню любит, так что будет лучше, если мы все вместе сходим в ресторанчик». Я расстроилась, меня это обидело: всегда ему нравилась моя стряпня, а тут старомодно! Ну, сходили мы в то заведение. Девушка хорошая, а вот их едой я не наелась. © Мамдаринка / VK
- Знакомимся с будущей свекровью. Она сходу: «Ты мне не нравишься». Я напряглась, но промолчала. После свадьбы она опять как-то мне заявляет: «Ты мне не нравишься ни внешне, ни как человек». Я опешила и спрашиваю, мол, а почему ж она против свадьбы не возражала? А маман супруга вдруг выдала: «Так ты мне не нравишься. А сын тебя любит. Ты верная. Хозяйка хорошая. Как свекровь я тобой довольна. Ну а как человек — насильно мил не будешь». Испытываю смешанные чувства по поводу данной ситуации, но все же благодарна ей — мало кто умеет так расставлять приоритеты. © Мамадаринка / VK
- Моему сыну 20. В его жизнь я не лезу. С 18 лет сын живет в отдельной квартире. Все! Приму любую девушку, которая станет его женой, лишь бы он с ней был счастлив. Будущая невестка в моем лице может найти хорошую поддержку, если, конечно, в мой дом зайдет с добром. © Ekaterina Krylova / VK
- Старшему сыну 19. Недавно начал встречаться с девочкой, и она мне сразу не понравилась. Выглядит вульгарно, всегда с новой прической, маникюром, вся такая «мажорная». Понятно, что высокого мнения о себе, напыщенная и самовлюбленная. А на днях она пришла к нам и захотела что-то приготовить для сына. Я наблюдала за тем, как она оладушки с яблоками делает. Так старалась — видно, что всю любовь вкладывала в них. Получились оладьи божественными! Не постеснялась попросить рецепт, она мне все рассказала, научила. Объяснила, что еще ее бабушка готовила их когда-то. Мол, их нужно готовить только для тех, кого любишь. Знаете, а я поверила ей. Может, с виду она и странная, но человек хороший, добрый, заботливый. Буду рада такой невестке. © Мамдаринка / VK
- Сын женат уже три года. Моя невестка вегетарианка и в какой-то момент даже пыталась перейти на веганство. Когда они приходили к нам в гости, я всегда следила, чтобы и для нее что-то нашлось. Специально готовила что-нибудь без мяса. К ним мы раньше не ходили — ребята жили в маленькой квартирке. Но вот недавно они купили дом и пригласили нас на ужин. Я заранее позвонила невестке, чтобы напомнить о своей аллергии на орехи. А в ответ услышала, что она всегда их использует, разные и много, и менять рецепты ради меня не будет. И вообще, я могу принести еду для себя сама. Ну что ж, я сказала, что в таком случае нас с мужем она может вычеркнуть из списка гостей. © Vivid-Worth-8581 / Reddit
- Мы встречались с будущим мужем полгода, и он предложил своей матери познакомиться со мной. Она отреагировала следующим образом: «Да кто она такая, чтобы я с ней знакомилась?» Я, конечно, не настаивала. В итоге познакомились лишь на свадьбе. Перекинулись парочкой слов, после чего больше не виделись. Она не приходит на праздники, не поздравляет с днем рождения, всячески меня избегает. Муж говорит, что это нормально, такой у нее «характер». © Мамдаринка / VK
- Раньше мне нравилась девушка моего сына — умная, целеустремленная, хорошо вписывается в нашу семью. Все было прекрасно, пока они не решили пожениться. Сразу после ужина в честь этого события она отвела меня в сторонку и объявила, что ей всегда нравилось мое кольцо с изумрудом. Она хочет, чтобы я отдала его ей в качестве свадебного подарка и фамильной реликвии. Причем мы уже обсудили с детьми, что подарим им всякого разного примерно на £ 6 тыс. Я вышла из себя, мы поругались. Теперь они оба злятся на меня. Сын ее защищает, мол, у меня же есть и другие кольца. Почему бы не пойти навстречу и не сделать такой подарок, показав, что я рада их женитьбе? © Existing_Ring_ / Reddit
Требовать, чтобы свекровь отдала своё кольцо - это уже за гранью.
- Решил познакомить маму со своей дамой сердца, заказал столик в ресторанчике, сижу, жду. Звонит девушка. Поднимаю трубку и слышу, как она, шмыгая носом, мямлит, что опоздает немножечко, так как около парикмахерской въехала в зад стоящей спереди машины — педальки попутала. Успокаиваю ее и говорю, мол, жди владельца, чего уж. Только повесил трубку, звонит мама и тоже говорит, что задержится, потому что в ее машину врезалась какая-то неприятная особа. Уточняю место действия — так и есть, около парикмахерской. Чуть не рыдая от смеха, говорю: «Иди, мам, знакомься, это не какая-то неприятная особа, а твоя будущая невестка».
- Сын моей знакомой до 35 лет сидел у нее на шее, но наконец-то собрался жениться на коллеге и жить отдельно. Маму с невестой не познакомил, только похвастался, что девушка очень красивая. Знакомая, простая такая тетка, зная, что сын тот еще балбес, решила навести справки самостоятельно. Узнала адрес общежития, где живет красавица, и отправилась туда. Нашла соседку — подружку этой дамы. Та тоже кудахтала о красоте, а потом проговорилась, что у будущей невестки есть дочь 12 лет, которая живет не с мамой, а с ее сестрой, потому что «сестра же все равно бездетная, пусть хоть за племянницей присмотрит». Знакомая прифигела и спрашивает, а где же, мол, у ребеночка папа? «Ну, вы же понимаете, — говорит подруга, — она же такая красивая, такая красивая... До сих пор не знает, кто отец!» © Палата № 6 / VK
- Я была, честно говоря, не в восторге от того, что девушка моего сына одевается не по средствам. То у нее сумка дорогущая, то кроссовки фирменные. А ведь ей всего 19, работает она официанткой. При этом отношения у нас были нормальные. Я даже пообещала дать им денег на свадьбу. Но когда мы отправились за свадебным платьем, она выбрала наряд за $ 10 тыс. Я спросила, не слишком ли это круто для маленькой церемонии, а она заявила: «Я сама за него плачу, поэтому могу себе позволить». А ее мама добавила, мол, ее дочка — принцесса. Я вышла из себя и сказала, что доченька ее — официантка, даже среднего образования у нее нет. Мы поругались, я объявила сыну, что денег на свадьбу не дам. Я не хотела бы, чтобы он влез из-за торжества в долги, а раз его невеста собирается покупать дорогое платье, то так оно и выйдет. Нет никакого смысла в моей помощи. © Public_Reflection_50 / Reddit
- Сын собрался жениться. Для торжества я выбрала крутое платье-футляр кораллового оттенка. Невестка попросила примерить его при ней и теперь настаивает, чтобы вместо него я надела выбранный ею уродливый шифоновый брючный костюм. Я спросила, чем ей мое платье не угодило. Если дело в открытых плечах, то я шаль накину. А девочка заявила, что я в этом платье чересчур красивая, а мне нужно выглядеть «как мать» и одеваться по возрасту. © BeeNo5344 / Reddit
- Недавно мой сын начал встречаться с новой девушкой. Очень красивая, всегда при полном параде: прическа, макияж, ноготочки. Если честно, я думала, что она вся такая напыщенная и несерьезная. А вчера она приходит ко мне и давай со слезами просить рецепт пирожков с картошкой, которые так обожает мой сын. Сказала, что уже 12 рецептов испробовала, но все не то. Стало очень приятно, что она так старается для сына. Зря я сделала поспешные выводы! Сейчас лепим пирожки вместе. Оказывается, очень приятная и милая девушка. © Не все поймут / VK
- Приехали в город, где живут мои папа и мачеха, чтобы сыграть свадьбу. Я никак не могла найти свадебное платье. Мачеха посмеивалась: «Бери и не выделывайся, а то в шторе в ЗАГС поедешь». Я сняла тюлевые шторы за 150к, которые она купила на папины деньги, и отнесла швее. И тут даже не знаю, что было круче — мое платье или ее лицо, когда она поняла, в чем дело. © Подслушано / Ideer
Девушкам из этих статей повезло, ведь им достались добрые и адекватные свекрови:
Комментарии
Муми-папа выронил ручку и бросился к окну.
-- Клянусь моим хвостом! -- вырвалось у него. -- Клянусь моим хвостом!
Больше он ничего не мог сказать.
Честно говоря, не понимаю, почему потенциальным свекровям не нравится, если девушка ухоженная - всегда с причёской, макияжем и маникюром. Если сами привыкли не следить за собой, то не надо осуждать других. "Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей"(с)