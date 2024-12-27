Обычно теми шампунями, которые я для собак покупала даже собак мыть не желательно, не то что волосы)
15+ золотых женщин, которые разрушают все стереотипы про свекровей
В интернете часто встречаются рассказы про надоедливых и бестактных свекровей, сующих нос в дела чужой семьи. Но мы искренне верим, что существуют и другие женщины, которые с радостью принимают выбор повзрослевших сыновей и бережно относятся к их женам, считая их фактически собственными новыми дочками. И пусть доказательством этому станут истории невесток, которые искренне гордятся своими свекровями.
- Давно открыла для себя, что шампунь для собак идеально подходит моим волосам. Дабы не шокировать семью, всегда переливала его в пустой флакончик от обычного шампуня, а недавно забыла. Любимая свекровь позвонила мужу и высказала, что он мало денег мне дает (хотя я и сама неплохо зарабатываю), и негоже любимой женщине мыть голову непонятно чем. Муж был в шоке. Что ж, буду прятать свой шампунь тщательнее. Гав! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз стою на остановке, рядом девушка по телефону болтает. Через слово «мамочка-мамулечка», очень ласково, но на вы. Ладно, какое мое дело, как люди в семье общаются. А потом ее, видимо, спросили, чем она сейчас занята. И девушка вдруг с напряжением в голосе отвечает: «Да мне к матери надо заехать». И тут я понимаю, что «мамочка-мамулечка» — это не мама, а свекровь. © КончилосьЛето / ADME
- Меня моя будущая свекровь однажды чуть за дверь не вытолкала. Дело было так: приходим к моему парню, а его мама смотрит на меня волком. Я в непонятках: вроде нормально общались. А она тащит сына на кухню и шипит: «Выгоняй эту белобрысую!» И тут меня осенило. Высовываюсь из коридора и говорю: «Теть Ань, это я». Она аж охнула. Просто у свекрови зрение тогда не очень было, а я из брюнетки в блондинку перекрасилась. Она и подумала, что ее сын решил другую девушку вместо меня привести. Припоминает мне эту историю до сих пор. Люблю ее. © Maria / ADME
- В первое Рождество, которое мы провели в доме родителей мужа, свекровь повесила на елку игрушку с моим именем, чтобы я тоже чувствовала себя частью семьи. Она была просто в восторге от того, что я встречаюсь с ее сыном. Она уважает его как взрослого человека, который вправе делать свой выбор, и никогда не ведет себя как мамочки, заявляющие: «Ни одна женщина не достойна моего драгоценного сына». А еще свекровь поддерживала меня, когда я была беременна и когда возилась с новорожденной дочкой. Она потрясающая бабушка и просто хороший человек. © RedRose_812 / Reddit
- Моя свекровь сама предложила нам поехать в отпуск на 10 дней вдвоем без нашего полуторагодовалого сына. Ребенок у нас гиперактивный, мы не спали нормально с его рождения. Мы очень хорошо отдохнули и были ей безмерно благодарны. Сын же вообще не скучал — прогулки, мероприятия. Дай бог ей здоровья. Я даже не думала, что можно отдыхать без детей без зазрения совести. © LupaCap / Pikabu
- Когда парень знакомил меня со своими родителями, будущая свекровь уточнила, есть ли у меня пищевые аллергии и какие продукты и блюда я не переношу. Я призналась, что меня обсыпает от цитрусовых и я просто ненавижу белую рыбу. Мама парня все услышанное записала в пухлый ежедневник. Поймав мой вопросительный взгляд, она пояснила, что у нее муж, 4 сына, 3 невестки, 6 внуков от года до 10 лет, и каждый либо что-то не ест, либо аллергия. Чтобы не забыть, она записывает и сверяется во время подготовки меню для семейных пиршеств. Чтобы каждый мог съесть минимум 2 блюда без своих нелюбимых продуктов.
Сразу вспомнилось, как мои мама и бабушка пытались впихнуть в меня ненавистную белую рыбу — крошили ее в салаты, рулеты и бутерброды. Мама однажды на Новый год приготовила полностью рыбный стол, и я отмечала праздник нарезкой из яблок. И вдруг я встречаю совершенно другое отношение к чужим пищевым пристрастиям — деликатное и уважительное. Чуть не расплакалась прямо при всех. Свекровь не перестает повторять, что нужно уважать чужие предпочтения и привычки. Все люди разные. © Подслушано / Ideer
Мама, которая специально готовит то, что её ребенок категорически не ест, это что-то очень странное, конечно.
- Мою сестру парень выгнал из квартиры в чужом для нее городе. Все потому, что так сказала его мамаша. Сестренка гордая — взяла вещи и ушла. А у нее там ни друзей, ни знакомых. Заревела уже на улице. И тут случайно столкнулась с женщиной, которой и рассказала, что с ней случилось. Женщина ее утешила и оставила переночевать у себя. Утром эту даму пришел навестить взрослый сын. А через год он и сестра поженились. Получается, моя сестра сначала познакомилась со своей свекровью, а уже потом с мужем. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь — потрясающая женщина. После развода, когда я была на финансовом дне, она добавила мне половину суммы до покупки хорошей двушки. Не мне, конечно, а своему внуку — моему сыну. Она никогда не лезла с советами и упреками. Не защищала своего сына. Держалась в стороне. Объективно смотрела на ситуацию. Мне бы столько мозгов в жизни. С мужем мы потом сошлись, и все наладилось. Но я очень благодарна ей за поддержку в тот момент, когда весь мир вокруг меня рушился. © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь сразу стала относиться ко мне как к подруге. А как только я официально стала невестой ее сына, она начала называть меня своей новой дочерью. Я в браке уже 15 лет и каждый день чувствую ее любовь и поддержку. Мы можем болтать обо всем на свете, при этом свекровь не грузит меня советами из серии «как правильно жить». Она с самого начала обращалась со мной как с членом семьи, а не как с той, кто уводит ее сына. И еще она помогает нам с детьми и несколько раз в месяц остается с ними, чтобы мы с мужем могли сходить на свидание. © Fluffy_Momma_C / Reddit
- Расскажу про своих свекров. Верней, про один случай. Муж на сутках, у меня адская мигрень, которая не снимается ничем. Ребенку на тот момент месяцев 8 было. Суббота. Дома жуткий бардак. Поговорили с мужем, я ему пожаловалась на голову.
И вот сижу на диване и слышу звонок в дверь. Открываю — свекры стоят. Живут где-то в часе езды от нас, поэтому к их приезду у меня всегда идеальный порядок был. Я обалдела, спрашиваю, что случилось. Оказалось, что муж маме позвонил и сказал, что я там одна дома загибаюсь. Ну они и решили ехать меня спасать.
Так неудобно стало из-за бардака. Но мне было велено лежать и не шевелиться. Порывалась встать что-то поделать, но снова была изгнана на диван. Свекор навел порядок на кухне, приготовил котлеты, суп и еще что-то. Свекровь прибралась в комнате, искупала ребенка, уложила спать. Потом забрали мусорные пакеты и отбыли домой. У меня самые лучшие свекры на свете, они действительно заменили мне родителей. © Orehsenkka / Pikabu
- Моя свекровь — золотая женщина. И все благодаря ее собственной свекрови. Та всегда говорила: «Ты старайся уж очень сильно своих мальчиков не любить, они все равно к другой женщине уйдут, а ты только ревновать будешь!» А еще бабушка мужа никогда не лезла к своей невестке с нравоучениями и лишними советами. Мол, надо будет, сами спросите. И сейчас моя свекровь так же поступает: советы из серии «лайт», никакой назойливости, всегда поможет. © ЛëляПолКило / ADME
- У меня сложились теплые дружеские отношения с мамой моего мужа. Мы часто вместе гуляем или ходим в кино. Как-то поехали со свекровью на дачу. В пробке мне начал строить глазки мужчина. Я его отшила, разумеется, а она: «Ну и чего ты? Приятный же и вроде состоятельный. Познакомилась бы». Я на нее смотрю круглыми глазами. И вдруг она спохватывается и хлопает себя по лбу: «А, ну да, я забыла». © Подслушано / Ideer
- Моя свекровь — замечательная женщина, и она просто обожает своих внуков. И что удивительно, все положительные черты, которые у них есть (а их, конечно, много), она приписывает мне, своей невестке. © CPA_Lady / Reddit
- Бывшая свекровь — красивая женщина. Статная, эффектная. Но с бывшим свекром счастлива не была: он бабник. В 50 лет, будучи в разводе, она встретила прекрасного мужчину. Симпатичный, с чувством юмора и очень ее любил. Свекровь расцвела. Вышли мы на пляж — открытие летнего сезона. Она жалуется на прибавку в весе за зиму, скорее, набиваясь на комплименты. А он ей говорит: «Зоенька, я тебя люблю, и у меня плохое зрение, поэтому мне все равно, сколько ты весишь». Уровень отношений, к которому я стремлюсь. © Подслушано / Ideer
- Спасибо судьбе, свекровь у меня была распрекрасная. Сильно помогло в начале, что они жили за 800 километров. Потом она увидела, что мой драгоценный муж со мной счастлив, и полюбила меня. Периодически даже вправляла своему сыну мозги. А уж когда внучка появилась, отношения стали еще лучше. © Селебная пятка / ADME
- Потеряла я банковскую карту 30 декабря, не докупив некоторые подарки. Расстроилась, разревелась. До вечера была в поисках. Безрезультатно. Но, похоже, у меня лучшая свекровь. Успокоила, дала денег на подарки и сказала: «Пусть это будет твое самое большое разочарование в этой жизни». © Подслушано / Ideer
Эх, везет тем, кому достались такие «подарочные» свекрови. А вот 15+ подарков, о которых не забудешь, даже если захочется.
Комментарии
Мне со свекровью тоже повезло. Отношения не испортились, даже хотя нам пришлось несколько лет вместе прожить, а мы обе- дамы территориальные, со своими правилами и привычками. Наверное, спасло то, что при этом мы все то, что любим сами, ценим и уважаем в других.
У меня чудо-свекровь, не устаю радоваться)) Никаких советов и требований, только благодарит за любовь к ее сыну, за внука и просит рассказать, где я что купила))
Какие сказочные свекрови! Хотелось бы, чтобы всем так везло. Я пока таких не встречала) Может сама такой стану? Мне кажется, мне легко удается быть толерантной и не лезть ни к кому с советами. Или все так думают в молодости, а потом что-то идет не так? 😅