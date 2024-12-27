15+ золотых женщин, которые разрушают все стереотипы про свекровей

Какие сказочные свекрови! Хотелось бы, чтобы всем так везло. Я пока таких не встречала) Может сама такой стану? Мне кажется, мне легко удается быть толерантной и не лезть ни к кому с советами. Или все так думают в молодости, а потом что-то идет не так? 😅