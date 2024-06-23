15 историй об учителях, выходки которых ярче, чем платья на выпускном

Редкий человек не сможет вспомнить яркую историю, связанную со школьными учителями. Эти моменты могут быть как положительными, так и отрицательными, но одного у них не отнять — из головы их точно не выбросить. Разве что в сеть, что и сделали наши сегодняшние герои.