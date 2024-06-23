У семидесяти процентов учеников моего класса есть проблемы с математикой. Но я из оставшихся сорока процентов.
15 историй об учителях, выходки которых ярче, чем платья на выпускном
Редкий человек не сможет вспомнить яркую историю, связанную со школьными учителями. Эти моменты могут быть как положительными, так и отрицательными, но одного у них не отнять — из головы их точно не выбросить. Разве что в сеть, что и сделали наши сегодняшние герои.
- Наш историк толкал речь, пока писал на доске. В это время рядом с ним порхал мотылек. Учитель выбрасывает руку, ловит мотылька в воздухе и, блин, съедает его! При этом, он практически не отвлекался от урока, а половина класса, увидевшая это, совершенно потеряла дар речи. © Jmersh / Reddit
- Работаю учителем в школе. Нет урока, сижу в пустом кабинете, краем уха слышу, как за стеной проводится урок у 2 класса.
Учитель: «Ребята, а почему четверг так называется?»
Дети: «Потому что это четвертый день недели!»
Учитель: "А еще потому, что четверг означает, что прошла четверть — четвертая часть недели. © LlamaDelGrey / Pikabu
- Наш учитель в школе всегда говорил нам, что будет рад ответить на любые наши вопросы в любое время. Во время нашего первого тестирования один одноклассник оказался настолько наглым, что спросил у него ответ на одно из заданий теста. А учитель взял и сказал правильный ответ на весь класс. И не только на этот вопрос. Но до конца наглеть мы не стали, только пару вопросов еще задали, так как тест был довольно легким. © lambro101 / Reddit
- Ребенок ходит в школьный лагерь, где учителя-воспитатели по отрядам. Выдвинулись они на какую-то экскурсию после дождя, ну дети и спрашивают, почему лужи желтые. Учитель авторитетно заявляет: «Кислотный дождь это, ребята»... Полчаса дома переубеждал и рассказывал про пыльцу.... © k3ybo / Pikabu
- Наш учитель разводился со своей женой, пока мы проходили «Одиссею» Гомера на уроках. И на тесте по произведению был такой вот вопрос:
Как звали шестиглавое чудовище, напавшее на Одиссея?
А. Сцилла
B. Харибда
С. Полифем
D. Бывшая жена (Ф.И.О. учителя). © BlueBackedRobin / Reddit
- Мой старший сын в школе спросил учителя ОБЖ: «А как стать учителем ОБЖ?» Учитель ответил: «Это непросто. Для этого надо много раз свернуть не туда». Вот так с самоиронией и философской ноткой учитель донес до класса яркую мысль. © dipols / Pikabu
- У меня был учитель математики, который весь семестр доказывал, что умеет танцевать брейк, но мы ему вообще не верили. Последний день семестра. Он отодвигает все столы, кладет подкладку на пол, включает песню и выдает качественный брейк. Потрясающий человек. © Lobolobito / Reddit
- У меня в школе учительница физкультуры была «повернутая». Требовала, чтобы мы 100 метров за 10 секунд пробегали. Никто не пробежал. Школу я в 2000 году закончила. И была в шоке, когда узнала, что Усейн Болт в 2009 году рекорд поставил в 9,58 секунд! По мнению нашей Зинаиды Ивановны, наш класс должен был быть на уровне Усейна... © KeraTamara / Pikabu
- Дочка в первом классе. У учителя сломался школьный ноутбук, на котором она им посредством проектора что-то показывала. Мамашки сразу воспылали желанием купить ей новый или найти на время замену. У нас как раз дома лежал не нужный ноут, остался по наследству. Жена написала лично учителю что может одолжить ноут. И что? А ничего. Учитель проигнорировал ее сообщение, а мамашки скинулись и купили новый. Мы принципиально деньги не сдали, так как предлагали ей свой! © Vorting63 / Pikabu
- Моя учительница в 9-м классе была очень странной. Она смеялась практически над чем угодно и притворялась, что у нее есть сестра-близнец, которая была пираткой. Ее «сестра-близнец» иногда приходила и говорила с пиратским акцентом. Эта женщина была одной из моих любимых учительниц. © caboosh / Reddit
- У нас в классе был один мальчик, который практически игнорировал учителя. И однажды тот попросил этого одноклассника перестать. Тот ответил: «Я ничего не делал!», а учитель ему на это выдал: «В этом-то и проблема». И в тот день, этот мальчик действительно старался на уроке. © antisocial-potato- / Reddit
"Мы предложили свой ноут, поэтому скидываться не будем, несмотря на то, что наш ноут отвергли". Железная логика. Они и при деньгах и при ноуте остались.
- Наш преподаватель был директором в сельской школе. В один класс как не заглянет — идеальная тишина и дети по струнке! Как так получалось? Зашел он к ним как-то, а учительница, оказывается, просто приводила на занятие овчарку! И та сидела в классе. Дети, конечно, боялись и ни звука не издавали! Учительница аргументировала так: «А как иначе?! У меня сердце больное! Не могу кричать!» © Подслушано / Ideer
- Когда училась во втором классе, наша учительница повела нас в филармонию. Когда концерт закончился, всех забрали родители, а моя мама опаздывала. Учительница, со словами: «У меня вообще-то выходной, и ждать я никого не собираюсь», — удалилась в закат, оставив восьмилетнюю меня в центре города одну и без телефона. © Подслушано / Ideer
- В школе у нас был учитель химии, одинокий мужик лет под 40. Вредный, придирчивый, злой. Внешне — худющий неряшливый брюнет. Много лет его вся школа ненавидела, а в 2001 году в него вдруг повлюблялись все девочки. Он никак не мог понять причину такого фурора. И только лет через 5-6 кто-то посоветовал ему ознакомиться с «Гарри Поттером». © Подслушано / Ideer
- Моим первым вопросом к учительнице в первом классе был: «А будет ли у нас тихий час в школе?» Все в классе, в том числе и учительница, посмеялись, а потом она ответила: «И не надейся». Я сначала не догнала, почему я на это должна надеяться, в детском саду я тихие часы терпеть не могла, но буквально через недельку поняла всю соль ее сарказма. © Подслушано / Ideer
Отдадим должное учителям: воспитание детей — то еще испытание. И наша подборка историй лишнее тому доказательство.
Комментарии
Когда мы впервые посмотрели с дочкой сериал Бортко "Мастер и Маргарита", то моя шестиклассница мечтательно заметила: " Эх, был бы в каждом классе свой Марк Крысобой..." 😄
А я в детстве тоже ассоциировал жёлтые разводы с кислотными дождями. Потому что тогда (в начале 80-х) они реально временами случались, и в памяти стойко остались эти самые цветные лужи и запах кислой блевотины, периодически устанавливавшийся после дождя.
Потом пришли 90-е, промышленность в городе в основном закончилась, мерзостная вонь посещать перестала, а пыльца никуда не делась.
В первой истории у меня вопросы к той половине класса, которая НЕ потеряла дар речи от препода, который между делом ловит мотылей и жрет их :)
Я обожаю учительницу сына. Контрольная в конце года, однокласснику ставит 5-, вместо 4 со словами "ну такая жара на улице, ты же не мог точно соображать!"). Очень она их любит:)