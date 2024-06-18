18 человек, которые не сошлись в вопросе воспитания детей, и это было эпичное зрелище

Ну насчет брендовых вещей детишкам вопрос дискуссионный. Если ребёнок ценит эти вещи, и бережно к ним относится - то да, прекрасно. А если как у моих знакомых, 15-летняя девочка то новое пальто за $1500 в первый же вечер в грязи изваляла, то золотые кольца в школе где-то потеряла, и на все только улыбается, плечиками пожимает "Ну и что? Родители еще купят!"