18 человек, которые не сошлись в вопросе воспитания детей, и это было эпичное зрелище
Воспитание детей — краеугольный вопрос для многих взрослых. Одни считают, что нужно делать так, другие — что непременно эдак, а третьи уверены, что ребенок сам вырастет и все осознает. Иногда споры о том, как воспитывать малышей, перерастают в настоящие трагикомедии — как у героев нашей статьи.
- На «годовасие» свекровь подарила нашей дочке сережки. Мы сказали спасибо, но убрали украшения, так как ушки ребенку прокалывать пока не хотели. Скоро свекровь поинтересовалась, почему не ведем дочь к мастеру. Я объяснила ей нашу позицию: рассказала о возможном смещении проколов с возрастом; о том, что маленький ребенок будет трогать их грязными руками, а потому есть риск занести заразу; ну и об опасности травмы, ведь дети неловкие, подвижные и могут случайно дернуть сережку. Она все вроде поняла, тему закрыли. Через год привезли дочь к свекрови на 3 дня. Приезжаем забирать, а у нее уши проколоты. Мы к свекрови: «Какого лешего?!» А она в ответ выдала, что все наши аргументы — это от тараканов в голове, всем кололи и ничего, а мы еще спасибо скажем вместе с внучкой, потому что чем раньше — тем лучше.
Результатом ссоры стало полное прекращение общения со свекровью. Серьги сняли, проколы заросли, остались только едва заметные следы от них. © Подслушано у девушек / VK
- Мы с сестрой собрались в магазин, племяшка напросилась с нами. Только пришли, она тут же упала на пол и начала истерить, что хочет мороженое. Сестра купила. Мы вышли из магазина, и девочка тут же выбросила целое мороженое в урну! Я была в шоке, а сестра сказала: «Это ж ребенок!» А ребенку уже 9–10 лет на тот момент было!
- Приехали в очередной раз к маме в огороде помогать. Полем клубнику, подбегает моя 4-летняя дочка и срывает ягодку. И незамедлительно получает от бабушки по рукам: «Не трогай! Это не тебе — это в варенье». И тут меня прорвало: «В какое такое варенье? Которое мы видим баночку-другую за всю зиму? Которое позапрошлогоднего года выпуска тебе вдруг стало не жалко нам отдать? Да я лучше с дочкой на площадке погуляю, чем с таким отношением тут корячиться!» Собрала ребенка и уехала. А ребенку клубнику я лучше в магазине куплю, чем так. © Мамдаринка / VK
- Бабушка моих детей, приезжая к нам в гости, говорила малышам: «Ой, бегите, смотрите, что я вам принесла!» Они ей в сумку лезут — она радуется. Я раз двадцать ей говорила: «Сама открой сумку, сама дай, что надо. Дети не должны с малолетства приучаться лезть в чужие сумки, пакеты, карманы». Бабушка обижалась, пока как-то не заскочила к нам без всего, а дети по привычке полезли по сумкам. Вот тогда и дети, и я выслушали, что воспитание у них хромает. © Ijazdes9 / Pikabu
- У меня есть два племянника: одному 10 лет, другому — 9. Моя мама является их опекуном. Бабушка обожает старшего внука — он у нее свет в окошке, а младший — так, прицепом идет. В прошлые выходные она взяла старшего в поход, потому что ей с ним легко, а младший остался дома с дедушкой, потому что бабушку он напрягает. Я спросила: «Ну а когда ты куда-то вдвоем пойдешь с младшим?» И она такая: «На следующей неделе мы пойдем в поход большой компанией и его тоже возьмем». Ну то есть уделять ему отдельное время бабушка не планирует. Тогда я решила взять младшего в парк развлечений, чтобы у него тоже было какое-то особенное время со взрослыми, предназначенное только для него. Моя мама на меня злится, ведь в этом случае старший расстроится, что его не взяли, мол, это несправедливо. Но разве она сама справедливо поступает? © Easy_Election2183 / Reddit
- Знакомые отдали моей дочке пальто и шляпку. Красивые — слов нет! Отправила своей маме фото.
— Куда носить будете?
— В садик, например.
— Это неправильно. Скромнее надо быть! А вдруг у какой-то девочки не будет возможности так одеваться? Такую красивую одежду на выход надо носить...
— Не так и часто мы куда-нибудь ходим. А это просто красивая одежда. Детское быстро становится мало. Хочет ребенок — пусть идет в красивом, если есть возможность.
— Дело ваше. Но я думаю, что это неправильно. А если потом у нее не будет таких хороших вещей, что тогда будешь делать?..
Спасибо, мама. © 1506DyDyKa / Pikabu
Ну да, по мнению таких бабушек - все красивое надо отложить в шкаф "на выход" и дождаться, пока станет мало.
Совок в головах, как разруха - неистребим)
- Свекровь постоянно лезет в воспитание дочери. Мы хорошо зарабатываем, дочь учится в частной гимназии, у нее друзья ей под стать. А свекровь росла в нищете и требует, чтобы мы не покупали девочке брендовые украшения и вещи, не разрешали красить волосы в розовый, не давали завести породистую собаку, не отправляли на лето за границу в языковой лагерь, не позволяли пробовать заниматься конным спортом. Такое ощущение, что ей завидно и хочется, чтобы внучка росла забитым серым посмешищем. © Подслушано у девушек / VK
- Мы впервые оставили нашего 7-летнего сына с ночевкой в доме, где живет сестра жены с супругом. Ребенок был очень взволнован новым опытом и искренне хотел провести ночь в «доме своего любимого дяди». На следующий день свояченица со смехом рассказала нам, как было забавно, когда они заставили дядю спрятаться и заявили малышу, что тот ушел на всю ночь. Мой сын какое-то время воспринимал это как шутку, но они не затыкались до тех пор, пока он не расплакался. Потом свояченица с еще одной сестрой жены спрятали его игровую консоль и притворились, будто продали ее. Моя свояченица смеялась до упаду над этими «розыгрышами». Я очень старался сдерживаться, чтобы не наговорить лишнего, но в итоге выдал, что не нахожу такие шутки смешными. Тут сестра жены начала высказывать мне, что она устала щадить мои чувства, мол, я слишком близко к сердцу воспринимаю все, что касается ребенка, и это мешает ей общаться с племянником так, как ей хотелось бы.
Неужели я реально гиперопекающий папаша? © Cooperino142 / Reddit
- Мы ездили в недельный круиз всей семьей: я, жена, сыновья 7, 13 и 20 лет и 16-летняя дочь. Старший тусил отдельно, 13-летний почти все время проводил в детских центрах на корабле (ему там очень понравилось), а семилетке в детских комнатах не понравилось, и тогда дочка по своей инициативе стала брать его с собой: плавала с ним, водила его на викторины и на уроки анимации. Мне показалось, что это очень мило с ее стороны и показывает ее взрослость. В предпоследний день круиза я отвел дочку в сувенирный магазин и сказал ей выбрать все, что она хочет, в знак благодарности за заботу о младшем брате. Она выбрала платье за $ 80, я купил. В тот же вечер она надела его на ужин и рассказала маме о том, что наряд подарил я. Жена странно на меня посмотрела, а после ужина начала предъявлять претензии, мол, так нельзя: купить дорогущее платье дочери и ничего не взять для наших сыновей. На самом деле это не так — им мы тоже купили небольшие сувениры по $ 20. Я просто хотел вознаградить дочку за ее помощь, но жена считает, что я облажался и все должно быть поровну. © InitialCombination12 / Reddit
Ну насчет брендовых вещей детишкам вопрос дискуссионный. Если ребёнок ценит эти вещи, и бережно к ним относится - то да, прекрасно. А если как у моих знакомых, 15-летняя девочка то новое пальто за $1500 в первый же вечер в грязи изваляла, то золотые кольца в школе где-то потеряла, и на все только улыбается, плечиками пожимает "Ну и что? Родители еще купят!"
- У моего брата две дочери: одной 7 лет, второй — 5. Старшая у родителей явно любимица: ей покупают все, что она пожелает, ее хвалят за любую мелочь. Я приехала к ним в гости. Смотрю, младшая грустит. Спросила почему, а та и говорит: «Мне так не нравятся мои волосы! То ли дело у старшей сестры — они светлые и прямые. Все говорят, что они очень красивые, не то что мои рыжие кудри». Дошло до того, что девочка пыталась даже отрезать себе волосы, но ее мама только посмеялась над этим. Еще я заметила, что обе девочки играют в куклы, но у старшей очень красивая Barbie, а у младшей — какая-то дешевая подделка из супермаркета. Их мать только отмахнулась, мол, мы не нашли Barbie с рыжими волосами и купили то, что было. Я решила исправить ситуацию: ко дню рождения младшей племянницы я купила Barbie, заменила ей волосы на такие же, как у племяшки, нарисовала красивые глаза. Затем я вручную сшила несколько нарядов в тематике любимого животного девочки — синего кита. Племянница была в восторге! А ее сестра, очевидно, не разделяла эту радость. Через несколько дней позвонили родители девочек и заявили, что я немедленно должна сделать куклу и для старшей, потому что той обидно: у младшей кукла по индивидуальному заказу, а она играет с обычной из магазина. Я сказала: «Я подарю ей куклу на день рождения», но их этот вариант не устроил. Они оба обвинили меня в том, что я не забочусь о чувствах ребенка. Да ладно?! © Lilian_Lotus / Reddit
- Мои дети любят грибной крем-суп, но сами грибы не едят — им текстура не нравится. Когда готовит жена, она использует в рецепте консервированные грибы и процеживает бульон (чтобы он был без грибов) для детей. А когда готовлю я, то измельчаю грибы блендером и добавляю в суп. Дети это едят с удовольствием, но моя жена считает меня чуть ли не монстром, потому что я заставляю их есть то, что они не любят. Я спросил, что она предпочитает: горсть сырой муки или кусок хлеба? Ведь то, как еда приготовлена, имеет значение. У нас цель одна — обеспечить детям хорошее питание, но совершенно разные взгляды на суть этого вопроса. © Big-Improvement-8029 / Reddit
- Сегодня моя жена дала нашему 11-летнему сыну немного черники. Сын сказал, что не любит эту ягоду, но супруга настаивала. Он съел одну и отодвинул тарелку. Я ушел в магазин за продуктами, вернулся — сын сидит за столом и плачет, потому что жена таки заставила его съесть чернику, ведь «она полезна». Я сказал, что если вопрос в витаминах, то не обязательно есть чернику — вместо этого можно съесть яблоко или клубнику, например. Сын с радостью согласился, выплюнул чернику в мусорное ведро и начал есть яблоко. Жена стала разоряться, что из-за меня ребенок никогда не научится правильно питаться. Я ответил, что нельзя заставлять человека, даже маленького, есть то, что ему не нравится. Мы стали спорить, и ситуация накалилась так, что сын даже сказал, что готов съесть чернику, лишь бы мы перестали. Но нас уже несло... Но я все равно считаю, что нельзя пичкать ребенка тем, что он не хочет. © DeleteMeLater4321 / Reddit
- Моя свекровь просто закрыла годовалого внука одного в комнате, потому что хотела что-то приготовить на кухне, а он мешал. Когда я вернулась домой, сын ревел под запертой дверью, а она пила чай на кухне. Еще и высказала мне, что ребенок не приучен оставаться один, мол, она специально к нему не идет — воспитывает. Меня затрясло, но я еще довольно спокойно спросила, не подумала ли она про розетки и мебель, которую он может на себя перевернуть, и пошла выручать сына. Свекрови сказала, что ей сейчас лучше уйти. Она обиделась. После этого случая общение было сведено к минимуму: бабушка видела внука пару раз в год в кафе и под нашим присмотром. Со временем, когда дети подросли и оказались способны сами за себя постоять, мы стали чаще устраивать встречи со старшими. © Татьяна Лобанова / ADME
- Сестра считает, что я неправильно воспитываю свою дочь, ведь в свои 4 года она уже ест шоколад, иногда пьет покупные соки, а еще я разрешаю ей смотреть мультфильмы. Сестра учится в педагогическом и уверена, что все это пагубно влияет на воспитание ребенка. Но ведь так просто воспитывать воображаемых детей, верно? И ничего страшного в том, что 20 минут мультфильмов в день дают мне возможность выпить горячий кофе и посидеть в тишине. Так надоело выслушивать советы сестры, но она абсолютно не реагирует на мои просьбы и требования не лезть в воспитание моего ребенка. © Мамдаринка / VK
- Нашему с мужем единственному сыну 1,5 года. Мы живем рядом с родителями супруга, и свекровь жаждет видеться с внуком. Ей 73 года, у нее проблемы с памятью и тяжелый артрит, поэтому она не может руками открывать и закрывать замки, в том числе на детском стульчике, коляске, детских воротах. Еще она очень упрямая и меня не слушает. Свекровь скажет: «Хорошо», а сделает по-своему. 4 дня в неделю малыш ходит в садик, а один день с ним сидит свекровь по ее большой просьбе. Она делает это не очень: плохо меняет подгузник, не мажет ребенка солнцезащитным кремом летом и не надевает варежки зимой. Однажды она вывела его на прогулку в 30-градусный мороз без рукавиц и ребенок обморозил руки! Недавно она открыла детскую калитку (наверху очень крутой и узкой лестницы) и не закрыла ее должным образом (намеренно!), потому что это слишком сложно для нее из-за артрита. Я сказала, что это опасно и так нельзя, свекровь ответила: «Хорошо». Но что с того? Теперь меня переполняет тревога всякий раз, когда она приходит. Муж говорит, что мы не можем запретить ей присматривать за внуком, ведь это разобьет ей сердце. А я считаю, что безопасность нашего сына важнее чувств его мамы. © Prestigious-Dance401 / Reddit
Последняя история очень странная. Реально рисковать ребенком, чтоб свекровь могла себя почувствовать довольной? Да ладно...
- Нас три подруги. Так получилось, что забеременели и родили в один год с разницей в пару месяцев. Все время мы общались в общем чате, делились советами. Осенью, в 1,5 года, нас пригласили в садик. Подумали с мужем: «А почему бы и нет?» Ребенок быстро адаптировался, в садик ходит с удовольствием. Я собираюсь через пару месяцев выйти на работу — дополнительные финансы не помешали бы. У одной подруги в сад вообще пригласили к году, и через пару месяцев она вышла на работу. А другая подруга прямо обозлилась на нас: практически при каждом общении попрекает тем, что мы отдали детей на воспитание каким-то чужим теткам. Говорит, что мы только о себе и думаем, а бедные детки там одни. Ну не знаю, воспитатели присылают в группу фото и видео, и я вижу, как моему ребенку весело, как он играет и общается с другими детками. Подруга же собирается сидеть с ребенком как можно дольше, чуть ли не до школы. Теперь в чате невозможно общаться — стоит только задеть тему сада. Стараюсь не встревать в такой разговор, ведь у каждого свое мнение на этот счет. Такими темпами нашей дружбе скоро придет конец. © Мамдаринка / VK
- Моя сестра Ангелина утверждает, что использует «метод невмешательства» при воспитании своих детей. На самом деле она просто спускает им все с рук, рассчитывая на то, что, когда поведение деточек совсем выйдет из-под контроля, кто-то из взрослых вмешается и все разрулит. По этой причине я попросила сестру найти няню для ее детей, если она хочет прийти на мой день рождения. Я люблю племянников, но не хочу превращать свой праздник в цирк шапито. Ангелина сначала отреагировала нормально, а потом разместила в соцсетях пост о том, что я ненавижу своих племянников и обижаю ее деточек. Родня начала названивать и укорять меня в том, что я могла бы и потерпеть, ведь дети 7 и 10 лет не могут испортить праздник. Тогда я поделилась двумя видео, на которых племянники отвратительно себя ведут, а их мама видит это и ничего не делает. Рядом с видео я написала, что люблю племянников, но хочу отметить свой день рождения спокойно, а не следить за ними, потому что их мама, очевидно, этим не утруждается. В итоге сестра вообще не пришла на праздник, а родители обвинили меня в том, что я ее опозорила. © SofiaNParkersBadAunt / Reddit
- Свекровь у нас такой человек, который за словом в карман не полезет, любого за пояс заткнет, порой и в грубой форме. Уверенности в себе ей тоже не занимать. В последнее время начала она этому и нашего сына учить. Я не против, чтобы ребенок мог постоять за себя, но считаю, что делать это он должен в вежливой форме, а свекровь ему: «Обидели? Да плюнь им в ноги и уйди!» — и все в таком духе. А тут на днях я узнала, что она научила сына показывать неприличные жесты. Не выдержала — наорала на нее. Ну в своем уме человек?! Ребенку 6 лет! В ответ она показала мне тот же жест и удалилась. Тут-то я и поняла, что она не уверенная в себе женщина, а обычная невоспитанная тетка. © Мамдаринка / VK
Стоить отметить, что к воспитанию первого и последующих детей многие родители относятся совершенно по-разному — мы даже комиксы на этот счет нарисовали.