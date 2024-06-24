«Муж не хочет платить алименты бывшей, и я готова аплодировать ему за это»
Случаи, когда мужчины идут на всевозможные ухищрения, чтобы не платить алименты, далеко не редкость. Как будто, ослепленные обидой на бывшую жену, они напрочь забывают о том, что должны они не ей, а своему собственному ребенку. И кажется, что нет таких аргументов, которые способны оправдать горе-отцов в их желании «зажать трудовую копеечку», но порой послушаешь другую сторону и поневоле задумаешься, всегда ли все так однозначно?
Как-то пригласил нас старый знакомый на шашлыки. Компания подобралась смешанная: и старые институтские друзья, и несколько человек с его новой работы. И вот пока мужики занимались мясом, дамы разговорились за нарезанием салатиков. Вспомнили одну общую приятельницу, которая не так давно развелась с мужем и бурно жаловалась на то, что супруг совсем берега потерял — начал требовать, чтобы она отчитывалась, куда тратит алименты, а иначе он найдет способ уменьшить сумму. Говорит, мол, хочет, чтобы покупка чуть ли не каждой шоколадки из «его денег» сопровождалась чеком. И, главное, раньше перечислял без вопросов, а вот как у него дама сердца новая завелась, так он и начал душнить.
Мы, конечно, все ей очень сочувствуем и для этого крохобора нашли пару нелестных эпитетов. Ну и в сторону его зазнобы высказались, мол, если это она воду мутит, то фу такой быть. Ведь нормальная женщина, может, и не будет рада тому, что ее мужик ежемесячно расстается с частью дохода, но должна понимать, что так сложились обстоятельства. И тут вдруг новенькая в нашей компании, коллега приятеля, говорит с вызовом: «Ну вот мой муж не хочет платить алименты бывшей, и я его поддерживаю, да что там — готова аплодировать ему за это».
Сказать, что мы опешили от такого заявления, — это порядком преуменьшить. А девушка продолжает гнуть свою линию: "Вы так уверены, что в этой истории ваша знакомая во всем права? Почему? С чеками, может, и перебор, но что плохого в том, что мужик интересуется, на что тратятся детские деньги? Ну да, раньше его это не интересовало, а вот сейчас — заинтересовало. Нет, если там тысяч десять, то, конечно, говорить не о чем. А если раз в пять больше?
У мужа треть дохода, которую он платит как алименты, — сумма внушительная. Достаточно, чтобы дети ни в чем не нуждались. Я посчитала как-то, так на эти деньжищи уже можно было машину купить, пусть и подержанную, но все же. А пацаны одеты не знаю во что, на еду накидываются, будто с голодного острова. На днях забрали их на выходные к себе. Младший в соплях и слезах говорит:"Папочка, у меня зубик болит". Мы — рысью к стоматологу — и ладно бы у парня с одним зубом проблемы, бывает, но там же полный букет, лечить и лечить.
А бывшая все время просит еще денег подкинуть: то она придумала их на капоэйру отдать, то какая-то ментальная математика. Ей, видите ли, не хватает на все такие хотелки, все мало. А как ей их должно хватать, если она второй раз замуж выскочила, дочку родила, и теперь с новым мужем на пару ей в попу дует? Сама в декрете, молодой папаша — какой-то старший помощник младшего менеджера с соответствующей зарплатой, а у малышки не то, что коляска, у нее даже соска — брендовая. Откуда, спрашивается?
Бывшая сама заявляет, что алименты, мол, — это зарплата за то, что она с мальчишками сидит, попы им вытирает. А на одежду и еду, врачей, развлечения — папа должен отдельно давать. На днях вообще предъявила: «Настоящий мужчина обязан не только обеспечить своим детям все необходимое и даже больше, но и учить их уважительно относиться к матери. А о каком уважении идет речь, если ты даже занюханного букета мне не приносишь, когда за ними приходишь, и каждой копейкой попрекаешь?»
Вот муж и ищет способ, как ей не платить, потому что он не бездонная же бочка. Нам тоже жить хочется. Он готов на пацанов своих тратиться — оплачивать счета, покупать одежду, платить, не скупясь, но почему-то должен еще и бывшую жену содержать, и нового ее мужа, и чужого младенца. А он не хочет, и я его в этом поддерживаю. И того мужика, что чеки просит, понимаю. Мы бы тоже хотели видеть какие-то отчеты и понимать, сколько уходит на мальчишек, а сколько — на все остальное".
И вот что тут скажешь? С одной стороны — не лезли бы вы, женщина, в финансовые взаимоотношения своего мужчины с его бывшей и детьми. Пусть сам разбирается. А с другой — у нее же теперь с этим мужиком тоже семья, почему их, по факту, общий бюджет, от которого то и дело отщипывают еще денег, ее волновать не должен?
Есть такие мужчины, которые открыто заявляют, что они не готовы к отношениям с «разведенкой с детьми» — слишком много проблем. Но, по сути, и с разведенным мужчиной строить новую семью тоже бывает нелегко. У меня есть знакомый, который ушел из семьи, что называется, в чем был. Квартиру, нажитую до брака, оставил жене с ребенком, машину тоже отдал — в школу же надо возить, на занятия. Алименты — платит, дополнительно — подкидывает. Говорит, мол, а что делать, если я точно знаю, что деткины танцы стоят столько, что жене с ее доходами не по карману?
И как будто этого мало, там бывшая еще, вообще не стесняясь, вымогает деньги за каждую встречу с дочкой. Хочешь провести выходные с ребенком? Плати. Как будто это не ее родное дитя, которое вообще-то папу любит, а велосипед напрокат. И дочь при каждой встрече просит купить то одно, то другое, потому что у подружек это есть, а у нее — нет, а у мамы просить бесполезно. Мама ребенку в уши льет, что папа нам дает мало денег, потому мы так плохо живем.
Только вот сама бывшая себе ни в чем не отказывает. И мобильник последней модели, и одета не в масс-маркет, при маникюре, гиалуроновых губах, недавно и вовсе пластику груди сделала. А знакомый из-за алиментов и других расходов до сих пор не может себе даже простенький ремонт позволить в убитой однушке, которую купил после развода. Начал встречаться с девушкой, та немного вникла в ситуацию и заявила: «Прости, люблю, но давай разойдемся. Не в деньгах счастье, конечно, но я не готова строить с тобой семью, когда ты бултыхаешься от одной финансовой ямы к другой. И сколько бы ты ни зарабатывал, с тебя же все выдоят, прикрываясь ребенком».
Так что, конечно, бывают разные ситуации. Но вот мне почему-то кажется, что мужики, которые на каждом углу вопят о том, что их бывшие на алименты шикуют, лишней копейки сверх положенного на ребенка не дадут. А те, кто и алименты платит, и действительно о детях заботятся, не считаясь с затратами, делают это без особой помпы. Ведь даже если мать ведет себя не совсем корректно, это не повод отыгрываться на собственных отпрысках.
Комментарии
Не нравится как бывшая тратит деньги? Ок, бывает. Бывает и не такое, если ума нет выбрать женщину головой и с головой. Ну что ж тогда по чатикам ныть? Оформляй место проживания с тобой, учи-корми-лечи и получай алименты от жены
Новой жене, которая считает, что одной трети зарплаты в виде алиментов достаточно для обеспечения двух детей, нужно прекратить считать чужие деньги и сосредоточиться на своих доходах.
Если алименты - такая выгодная штука, почему ни в одной из историй ни муж, ни новая жена не предложили забрать детей к себе? Будут получать алименты, одеваться в бренды, сделают грудь и все такое...
Уважаемая автора, вы вообще видели сколько стоят детские вещи и сколько их нужно на сезон? И рассказать вам за сколько вещи превращаются у ребенка в "черти что"? Младшей дочери четыре: за весну она порвала трое штанов и 4 лосин, две куртки теперь гордо ходит с нашивками на коленях и карманах, кроссовки все со сбитыми носками, а футболки и платья я постоянно отстирываю от пятен. Вот сядьте и посчитайте. Я молчу, что четырелетка ест на равные со мной, а старшие почти в два раза больше, при этом детям каждый день нужно есть мясо и рыбу. А теперь расскажите почему новой жене и "бывшему" папику 2/3 зарплаты на жизнь не хватает, а двум детям 1/3 должно ещё и на подержанный автомобиль хватать?