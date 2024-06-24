«Муж не хочет платить алименты бывшей, и я готова аплодировать ему за это»

Случаи, когда мужчины идут на всевозможные ухищрения, чтобы не платить алименты, далеко не редкость. Как будто, ослепленные обидой на бывшую жену, они напрочь забывают о том, что должны они не ей, а своему собственному ребенку. И кажется, что нет таких аргументов, которые способны оправдать горе-отцов в их желании «зажать трудовую копеечку», но порой послушаешь другую сторону и поневоле задумаешься, всегда ли все так однозначно?

Как-то пригласил нас старый знакомый на шашлыки. Компания подобралась смешанная: и старые институтские друзья, и несколько человек с его новой работы. И вот пока мужики занимались мясом, дамы разговорились за нарезанием салатиков. Вспомнили одну общую приятельницу, которая не так давно развелась с мужем и бурно жаловалась на то, что супруг совсем берега потерял — начал требовать, чтобы она отчитывалась, куда тратит алименты, а иначе он найдет способ уменьшить сумму. Говорит, мол, хочет, чтобы покупка чуть ли не каждой шоколадки из «его денег» сопровождалась чеком. И, главное, раньше перечислял без вопросов, а вот как у него дама сердца новая завелась, так он и начал душнить.

Мы, конечно, все ей очень сочувствуем и для этого крохобора нашли пару нелестных эпитетов. Ну и в сторону его зазнобы высказались, мол, если это она воду мутит, то фу такой быть. Ведь нормальная женщина, может, и не будет рада тому, что ее мужик ежемесячно расстается с частью дохода, но должна понимать, что так сложились обстоятельства. И тут вдруг новенькая в нашей компании, коллега приятеля, говорит с вызовом: «Ну вот мой муж не хочет платить алименты бывшей, и я его поддерживаю, да что там — готова аплодировать ему за это». Сказать, что мы опешили от такого заявления, — это порядком преуменьшить. А девушка продолжает гнуть свою линию: "Вы так уверены, что в этой истории ваша знакомая во всем права? Почему? С чеками, может, и перебор, но что плохого в том, что мужик интересуется, на что тратятся детские деньги? Ну да, раньше его это не интересовало, а вот сейчас — заинтересовало. Нет, если там тысяч десять, то, конечно, говорить не о чем. А если раз в пять больше?

У мужа треть дохода, которую он платит как алименты, — сумма внушительная. Достаточно, чтобы дети ни в чем не нуждались. Я посчитала как-то, так на эти деньжищи уже можно было машину купить, пусть и подержанную, но все же. А пацаны одеты не знаю во что, на еду накидываются, будто с голодного острова. На днях забрали их на выходные к себе. Младший в соплях и слезах говорит:"Папочка, у меня зубик болит". Мы — рысью к стоматологу — и ладно бы у парня с одним зубом проблемы, бывает, но там же полный букет, лечить и лечить. А бывшая все время просит еще денег подкинуть: то она придумала их на капоэйру отдать, то какая-то ментальная математика. Ей, видите ли, не хватает на все такие хотелки, все мало. А как ей их должно хватать, если она второй раз замуж выскочила, дочку родила, и теперь с новым мужем на пару ей в попу дует? Сама в декрете, молодой папаша — какой-то старший помощник младшего менеджера с соответствующей зарплатой, а у малышки не то, что коляска, у нее даже соска — брендовая. Откуда, спрашивается?

Бывшая сама заявляет, что алименты, мол, — это зарплата за то, что она с мальчишками сидит, попы им вытирает. А на одежду и еду, врачей, развлечения — папа должен отдельно давать. На днях вообще предъявила: «Настоящий мужчина обязан не только обеспечить своим детям все необходимое и даже больше, но и учить их уважительно относиться к матери. А о каком уважении идет речь, если ты даже занюханного букета мне не приносишь, когда за ними приходишь, и каждой копейкой попрекаешь?» Вот муж и ищет способ, как ей не платить, потому что он не бездонная же бочка. Нам тоже жить хочется. Он готов на пацанов своих тратиться — оплачивать счета, покупать одежду, платить, не скупясь, но почему-то должен еще и бывшую жену содержать, и нового ее мужа, и чужого младенца. А он не хочет, и я его в этом поддерживаю. И того мужика, что чеки просит, понимаю. Мы бы тоже хотели видеть какие-то отчеты и понимать, сколько уходит на мальчишек, а сколько — на все остальное".

И вот что тут скажешь? С одной стороны — не лезли бы вы, женщина, в финансовые взаимоотношения своего мужчины с его бывшей и детьми. Пусть сам разбирается. А с другой — у нее же теперь с этим мужиком тоже семья, почему их, по факту, общий бюджет, от которого то и дело отщипывают еще денег, ее волновать не должен? Есть такие мужчины, которые открыто заявляют, что они не готовы к отношениям с «разведенкой с детьми» — слишком много проблем. Но, по сути, и с разведенным мужчиной строить новую семью тоже бывает нелегко. У меня есть знакомый, который ушел из семьи, что называется, в чем был. Квартиру, нажитую до брака, оставил жене с ребенком, машину тоже отдал — в школу же надо возить, на занятия. Алименты — платит, дополнительно — подкидывает. Говорит, мол, а что делать, если я точно знаю, что деткины танцы стоят столько, что жене с ее доходами не по карману?

И как будто этого мало, там бывшая еще, вообще не стесняясь, вымогает деньги за каждую встречу с дочкой. Хочешь провести выходные с ребенком? Плати. Как будто это не ее родное дитя, которое вообще-то папу любит, а велосипед напрокат. И дочь при каждой встрече просит купить то одно, то другое, потому что у подружек это есть, а у нее — нет, а у мамы просить бесполезно. Мама ребенку в уши льет, что папа нам дает мало денег, потому мы так плохо живем. Только вот сама бывшая себе ни в чем не отказывает. И мобильник последней модели, и одета не в масс-маркет, при маникюре, гиалуроновых губах, недавно и вовсе пластику груди сделала. А знакомый из-за алиментов и других расходов до сих пор не может себе даже простенький ремонт позволить в убитой однушке, которую купил после развода. Начал встречаться с девушкой, та немного вникла в ситуацию и заявила: «Прости, люблю, но давай разойдемся. Не в деньгах счастье, конечно, но я не готова строить с тобой семью, когда ты бултыхаешься от одной финансовой ямы к другой. И сколько бы ты ни зарабатывал, с тебя же все выдоят, прикрываясь ребенком».