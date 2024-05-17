Юлия Б., а ты когда замуж выходила и рожала была в коматозе, не видела с кем живёшь? 😂
«Меня бесит твое транжирство», — сказал муж и перестал давать деньги на ребенка
Когда я в первый раз услышала, что маленькому ребенку «ничего особенно и не нужно, кроме титьки мамкиной», я просто рассмеялась. Потом мне рассказали, что покупать малышу хорошую обувь — баловство одно, он же из нее вырастет в мгновение ока. Затем я узнала, что фрукты — это пустые калории. Окончательно не до смеха мне стало тогда, когда выяснилось, что алименты — это, оказывается, способ жены заработать на детях.
У нас с двоюродной сестрой с детства хорошие отношения. Поскольку я постарше, она часто звонит мне посоветоваться. Сначала кавалеров ее обсуждали да любовные драмы, потом, когда она вышла замуж, спрашивала про быт много. Сейчас же, когда родила, то и дело стала набирать мне, чтобы спросить что-то про маленького. Вот тут-то и стали раздаваться первые звоночки. То и дело она вздыхала, что муж удивлен тем, сколько уходит на малыша. «Откуда такие траты, если все, что нужно младенцу, — это мамино молоко?» — вопрошал он. Я, посмеиваясь, спрашивала, в курсе ли он, откуда взялись кроватка и коляска, автокресло и прогулочный комбинезончик. «Ой, — говорила сестренка, — да я же все приданое на декретные купила, Витя в это как-то и не вникал».
Но вскоре декретные подошли к концу, и Витя стал не только вникать, но и высказывать свое недовольство. Первый крупный скандал разразился, когда Алена купила малышу кожаные ботиночки. Папаша негодовал: «Да он в них проходит пару месяцев, могла бы взять что-нибудь дешевенькое». Сестрица долго объясняла, что дешевка не только развалится после пары дней носки, но еще и не позволит детской ножке сформироваться правильно. Однако, как я ее поняла, особо к ней не прислушивались. А уж когда она купила малышу еще и кожаные сандалики на лето, то и вовсе разразились лекцией в классическом стиле «зачем ребенку сандалии, если он еще коньки не сносил».
В скором времени выяснилось, что у экономного Витюши есть мощная группа поддержки — его мамочка. С ее слов, хорошие, находчивые жены мужей лишними расходами не напрягают и умудряются даже на одежду и обувь не тратиться: родственников подключают, друзей, в группах «Отдам даром» не брезгуют спрашивать что-то. Еще одежду можно сшить, связать, если руки правильным концом приделаны. Обленились, мол, совсем современные женщины. Раньше как было? Покупали на вырост, подворачивали и потихоньку выпускали, перелицовывали вещи, а теперь все новое подавай.
В разговоре и злосчастные ботиночки всплыли. Мол, какой смысл покупать дорогую обувь, раз ребенок маленький. Лучше эти денежки приберечь и потом, когда ребенок пойдет в школу, купить ему что-то, чтобы не стыдно было. Аргументы у этой золотой женщины были классические: «Я вот сына вырастила без памперсов, детского массажа и фруктов на завтрак, и вон какой красавец получился. А ты балуешь малыша, он так эгоистом станет. А надо вот одно яблочко с ним поровну делить и в песочнице научить общими игрушками пользоваться, у других детишек просить, тогда и есть шанс, что человек вырастет».
То есть, Витюшиной маме было трудно, значит, и невестка должна страдать. Это чистая психология
Короче, звонит мне на днях Алена и рыдает. «Меня бесит твое транжирство» — оказывается, так ей сказал муж и перестал давать деньги на ребенка. А она пока в декрете, целиком от него зависит. Говорит, велел не выпендриваться, никаких развивающих занятий, мол, в парке гуляйте и на детской площадке — они бесплатные, там и общение, и свежий воздух заодно. И далее по списку: никаких расходов на новую одежду, а еду пусть ест ту, что мы едим, нечего ему отдельно фрукты да овощи покупать.
Понятно, что дело идет к разводу, вот только Аленин оптимизм по поводу того, что, как только она разведется, ей проще станет, ведь тогда Витя должен будет ей платить алименты на ребенка, я не разделяю. Почему? Я как-то работала в мужском коллективе. Половина коллег в разводе и платят алименты. Вот я наслушалась всякого. Они действительно не понимают, почему бывшие от них «так много хотят». Сами себе новые телефоны покупают каждый год, но, когда у них денег просят, прям негодуют. Если жена говорит, что ребенку нужна новая куртка, так как старая порвалась, вопят: «А что, зашить нельзя? Иголку в руках держать разучилась?» Как-то спросила одного такого: «А сколько стоит, по твоему, собрать ребенка в школу?» Получила потрясающий ответ: «Да что там собирать-то? Тетрадки купила, учебники дадут, а карандаши, ручки и рюкзак с того года остались».
Учебники дадут, ага. Да, сейчас дают, а когда мой старший учился, так я и учебники покупала, потому что не было их в школе.
Они всерьез обсуждали, что ребенку достаточно курочки в супчике и, может, одежку какую с игрушками купить, но не часто, а все остальное — это уже мамины хотелки, которые отец не обязан оплачивать. Кружки, секции, поездки — мамины хотелки. А вечный ор на тему, что те деньги, которые они переводят, жена явно не целиком на ребенка тратит... И вот ведь парадокс: получается, что на эти бешеные тыщи их бывшие живут и как сыр в масле катаются. Им финансов хватает и на ребенка, и на котенка, и на того горячего парня из шкафа, а бедному мужику, которому остается как минимум половина, а чаще и три четверти от зарплаты, не считая всяких халтурок, на достойную жизнь не хватает, обдирают его как липку.
Я с одним таким, считающим, что жена непонятно куда девает его деньги, спорила до хрипоты. Говорю: «Марат, ну у тебя же глаза есть. Ребенок одет — значит, жена тратится на одежду. Ходит в школу? Постоянно докупаются канцтовары, собираются деньги на подарки к праздникам. Ты говорил, что девочка танцует и ходит на рисование. Но даже если кружок бесплатный, все равно нужны всякие чешки, юбочки, кисти, альбомы и краски. Подружки есть? Значит, добавь расходы на детские дни рождения хотя бы раз в 2 месяца уж точно. И это мы про еду вообще не говорили. И про развлечения, игрушки, книжки. Ты правда считаешь, что от твоих $ 100 в месяц много остается?» А он мне в ответ: «Все эти траты должны делиться пополам, значит, скинь половину». «Хорошо, — говорю, — а как насчет того времени, что жена тратит на ребенка? Отвести в школу, сделать уроки, походы к врачам, больничные, поездки в отпуск. Трудно вкалывать по полной и уделять время дочке, а на няню ты тратиться не хочешь». Не помогло, оба остались при своем мнении.
Но, кстати, не помогают не только разговоры, но и железные доказательства. У знакомой бывший вечно выл, что она тратит алименты на себя. Она не выдержала и как-то принесла ему список трат на ребенка за месяц, вместе с чеками и выписками. Посчитала даже не все, так — одежду, еду, форму для карате, поход к стоматологу. Посмотрев, муж завопил уже по новому поводу: «А чего все так дорого?»
Другая разведенная подруга пересказывала подобный разговор с папой своего ребенка. Он говорит: «Раз ты захотела развода, как современная сильная и независимая женщина, то сама и обеспечь ребенка продуктами и одеждой. Не хватает? Найди подработку, а не на меня бочку кати». Она его спрашивает: «А уроки с ребенком кто будет делать? На больничных с ним сидеть?» Так он ей выдает шедевральное: «А это ты с моим сыном уроки делаешь или со своим? И если это твой ребенок, то я что, должен платить за то, что мать занимается с любимым дитятком?» И да, речь в этом разговоре шла об общем ребенке, а не о сыне жены от прошлого брака, как может показаться.
У третьей приятельницы вообще анекдот получился. Она говорит бывшему, мол, так и так, пора ребенка в 1-й класс собирать, давай я все куплю, чеки тебе покажу, и мы поделим расходы пополам. А он аж зашелся в крике: «Ты своего ребенка не любишь, раз такое предлагаешь!» Она в шоке, мол, это с чего бы? И вот тут он ее просто сразил наповал ответом: «Тебе для родной дочери ничего не жалко должно быть, а ты все сэкономить пытаешься».
Еще, рассказывает, и свекровь на днях выступила на пятерочку. «Позвонила мне и заявила, чтобы я от мужа денег не ждала, потому что ему самому на жизнь не хватает. А у меня и работа хорошая, и подрабатываю я, так что не бедствую. А ее сыночку и одеваться надо, и кушать хорошо, и отдыхать на что-то: он ведь так упахивается. Спрашиваю: „А мне с дочкой кушать и одеваться не надо, и на двух работах я вообще не устаю?“ Она отвечает: „Катенька, ну ты же мать. Должна уметь жертвовать ради ребенка“». Подруга поделилась: «Повесила я трубку и думаю, мол, видела же, что он маменькин сынок, зачем же я за него замуж-то выскочила и ребенка еще родила? Так и захотелось себя, будто щеночка, носом в свидетельства о браке и о рождении сына потыкать со словами: „Кто это сделал? Кто это сделал, я спрашиваю?“»
А еще один товарищ, также по рассказам, упорно не понимал, что такого в том, что он алименты по полгода не платит. Жена не перекантуется, что ли? Что там ребенку надо-то — тарелочку борща, вот и все расходы. А у него «затруднительные обстоятельства», у него «ну нет сейчас денег, что я сделаю». А жена — она выкрутится, почему нет-то? Он же заявлял, что всю одежду можно купить в секондах, она там даже лучше, чем в магазинах. Cам вот на днях брендовые джинсы за копейки урвал. На вопрос о том, как купить в секонде школьную форму, обувь и ранец, фыркнул и гордо удалился в закат.
Так что алименты, на мой взгляд, Аленкину проблему не решат. Муж ее уже встал на сторону многих алиментщиков, которые ребенком не занимаются и знать не хотят, во сколько он на самом деле обходится, так что развод вряд ли что-то изменит. Нет, конечно, есть прекрасные отцы, которые и в разводе таковыми остаются, но вот чтобы такой «экономист», расставшись с женой, превратился в заботливого папашу — не верю! Так что придется сестренке идти на поклон к родителям, просить помочь посидеть с малышом и впрягаться в работу по полной. Ну и разводиться, конечно, если так решила. Просто без иллюзий.
И знаете, от чего мне особенно горько в этой ситуации? Мы ведь с Аленкой до свадьбы обсуждали, как важно обговорить с будущим мужем на берегу взгляды на жизнь, на детей в том числе, и как-то вот в голову не пришло, что, кроме самого желания их завести, надо обсуждать еще и то, что детям нужно хорошее и разнообразное питание, добротная одежда, развивающие книжки и игрушки.
И что помимо того, что родители должны детей одеть, обуть и накормить, хорошо бы им не только образование дать, но и научить полезно проводить свободное время: любить искусство и спорт. А значит, потратиться на велосипеды, коньки, плавание, музеи и театры. Нам-то казалось, что все это само собой разумеющиеся вещи.
Финансовые противоречия между родителями — это только звездочка на пирамидке. Обычно родители, которые спорят о том, как тратить деньги на ребенка и как его вообще воспитывать, имеют очень разные представления на этот счет. А когда мама и папа гребут в этом вопросе в разные стороны, даже сложно предсказать, к какому результату это приведет. Но вот в том, что детство вряд ли будет солнечным, можно не сомневаться.
Комментарии
тут как-то напополам правы. Про "одеть ребенка в секонд-хенде", как минимум на дом/улицу (хотя и школьная форма встречается) - вполне реально при наличии доступных хороших секонд-хендов. Там же и обувь. Но вариант "в день надо только тарелка борща" - это конкретный перегиб.
Конечно, могу сказать что-то вроде - зачем мелким детям игрушки. Вон, у моего кота любимая игрушка - черешня или скорлупа от яйца. Но кот взрослый, сам так решил)
Эта, и все подобные заунывные истории прекрасно описываются фразой из этой же статьи: "видела же, что ...., зачем замужем вышла, ещё и ребёнка родила?"
Понятно, что ребенку не нужен ворох дизайнерской одежды. И вообще во всем должна быть мера. Но ребенок - это дорого. Хорошая смесь, если не на ГВ, хорошее детское питание, когда начинается прикорм, удобная коляска, автокресло, качественная медицина, массаж и/или бассейн, хотя бы по два комплекта зимней и демисезонной верхней одежды и обуви, велик, самокат и т.п.
Желающим завести ребенка желательно зайти в магазин и посчитать, могут ли они вообще себе это позволить, а не ныть постфактум.
У подруги муж очень любил старшую дочь, но почему-то ненавидел младшего сына. Вплоть до того, что он ему не покупал подарки на День рождения; отнимал фрукты, уверяя, что это для дочери; все новые игрушки были дочкиными, сыну можно было играть только старыми и поломанными. Одежду и обувь ему, естественно, не покупали, донашивал за дочерью (отчасти логично, но размер ноги у него был больше). Подруга долго зачем-то терпела, но потом все-таки развелась. Через несколько лет она познакомилась со своим будущим вторым мужем. Бывший стал уверять, что сын рожден от него. Ему сначала пытались объяснять, что они были не знакомы тогда, что он жил в этот период в другом городе, подруга даже предлагала сделать тест ДНК, но потом поняли, что он прости ищет оправдания для своей ненависти
А хуже всего то, что папаша "обеспечивает" ребенка , родную ДНК, целой 1000 рублей в месяц, а в старости запросто напишет заявление на пенсионное обеспечение, и выросший сын или дочь будут по закону отчислять хорошую сумму от своей семьи в пользу такого гада...